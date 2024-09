13:55: Personaje político iraní de renombre critica las relaciones con Rusia

13:38 Corto de agua y gas en Pokrovsk, UcraniaDebido a los ataques rusos, la ciudad ucraniana de Pokrovsk, en la región de Donetsk, enfrenta una falta de agua potable regular y muchos residentes están sin gas para cocinar y calentar, según el gobernador de la región, Vadym Filashkin. Una planta de tratamiento de agua fue dañada en los combates, lo que obligado a la ciudad a depender de más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua. Al día anterior, los rusos destruyeron un centro de distribución de gas, dejando a aproximadamente 18,000 personas en Pokrovsk sin gas.

13:07 Posible exageración del número de buques de guerra rusosSe especula que Rusia solo tiene la mitad del número de buques de guerra que ha declarado públicamente, según el portal de noticias independiente ruso "Agentstvo". El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que más de 400 buques de guerra participan en el ejercicio naval "Ocean-2024". Sin embargo, el portal cita datos en línea cuestionables de "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info", que estiman 264 y 299 buques de guerra respectivamente. Además, alrededor de 50 ships y submarinos pertenecientes a la Flota del Mar Negro, que no participa en el ejercicio, se incluyen en estos números. Históricamente, Rusia ha sido conocida por exagerar el conteo de sus buques militares.

12:28 Aumento de la espionaje ruso contra la BundeswehrLos servicios de inteligencia rusa han aumentado sus esfuerzos de espionaje contra la ayuda a Ucrania y la Bundeswehr, según el nuevo informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). El informe indica que el interés estratégico de Rusia en la política y estrategia militar ha cambiado a un nivel más táctico. Ahora es de gran importancia para los rusos saber qué tipo de ayuda militar está proporcionando Alemania a Ucrania, incluyendo detalles sobre las rutas de transporte de armas y municiones, los procedimientos de despliegue y las tácticas de los sistemas de armas occidentales en Ucrania. Las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza también se han convertido en un objetivo de los servicios de inteligencia rusa.

11:52 Munz: Amenaza de armas atómicas de Berlín no es casualidadReino Unido y EE. UU. podrían autorizar a Ucrania para usar armas contra el territorio ruso. Hasta ahora, Rusia ha impedido que esto suceda a través de amenazas, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz. Por lo tanto, no es sorprendente que ahora un experto en armas atómicas abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Retraso en la decisión sobre los misiles de largo alcance de UcraniaLa decisión sobre el despliegue de misiles de largo alcance de Ucrania en Rusia podría retrasarse. Parece poco probable una resolución ante la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se reunirán alrededor de 150 jefes de Estado y de gobierno, según el medio de noticias estadounidense Bloomberg. Los autores se refieren al secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy, quien declaró que la reunión de la ONU sería la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. Según el informe, el presidente ucraniano Selenskyj planea reiterar su demanda en la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para escuchar los planes de Selenskyj para ataques contra el territorio ruso. Blinken planea discutir esto con el presidente Biden el viernes. El primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el viernes.

10:31 Blinken viaja a Polonia después de su visita a KyivEl secretario de Estado de EE. UU. Blinken se detiene en Polonia, un importante partidario de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Se planean reuniones con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken probablemente discutirá la cooperación adicional con Polonia, que sirve como el principal centro logístico de apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache de la empresa estadounidense de defensa Boeing por $10 mil millones.

09:59 Ataque ruso a Ucrania con drones y misiles informadoLa fuerza aérea ucraniana afirma que el ejército ruso atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de combate iraníes. Se interceptaron 44 drones. Los datos militares no son completamente verificables. La defensa aérea también estuvo activa alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Experto ruso aboga por una amenaza nuclear más fuerteEl influyente experto en política exterior rusa Sergei Karaganov cree que Rusia debe Signaling clearly its readiness to use weapons nuclear. According to Karaganov, the main objective of Russia's nuclear doctrine should be "to convince all current and future enemies that Russia is ready to use nuclear weapons," Karaganov told the Russian newspaper "Kommersant". Moscow could conduct a limited nuclear strike on a NATO country without triggering a full-scale nuclear war. The US would be lying if they claimed to guarantee nuclear protection to their allies. Karaganov has previously called for Russia to consider a nuclear preventive strike to intimidate its enemies. Some Western experts believe Karaganov serves a useful purpose for the Kremlin by expressing views that alarm the West and make Putin appear more restrained in comparison.

08:46 Expectativas ucranianas para la aprobación de misiles de largo alcance occidentalesEn Ucrania, crece la expectativa de que se les autorice a llevar a cabo ataques más profundos en territorio ruso con armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU. enfatizó durante su visita a Kyiv que quiere "asegurarse de que Ucrania tenga todo lo que necesita". En Reino Unido, parecen emerger señales de aprobación.

08:04 Confirmación del derribo de un caza ruso por parte de UcraniaSe ha confirmado el informe de la desaparición de un caza ruso Su-30SM del radar por parte de la inteligencia militar ucraniana, que indica que los soldados ucranianos derribaron un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. El medio Kyiv Independent reporta que el avión, valorado en $50 millones y estacionado en Crimea, fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ucrania Informa de un Aumento de Lesiones tras un Ataque de Drones en KonotopLa agencia de noticias estatal de Ucrania, Ukrinform, cita a la administración militar regional en un informe que el número de personas heridas en el ataque ruso con drones a la infraestructura energética de Konotop ha aumentado a 14. Entre los edificios objetivo se encontraba uno en el centro de la ciudad.

06:42 Refugiados Ucranianos Mantienen el Estatus de Refugiado durante Visitas a Domicilio en AlemaniaEl Bundestag alemán está preparando la discusión del paquete de seguridad del gobierno hoy, que incluye medidas como la prohibición de cuchillos y la retirada del estatus de refugiado para aquellos que regresan a su país de origen. Sin embargo, hay excepciones, especialmente para los refugiados ucranianos.

06:04 Televisión Rusa Acusa sesgo contra Trump durante el DebateComentadores en la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump durante su debate contra Kamala Harris, alegando sesgo, según el Independiente de Kiev. Trump supuestamente fue desventajado y la verificación de sus declaraciones fue criticada. Muchos espectadores creen que Trump perdió el debate. El republicano promete poner fin al conflicto de Ucrania de inmediato si gana las elecciones.

04:50 Incursión Rusa en Konotop Inflige Graves Daños a la Infraestructura EnergéticaUn ataque a la ciudad de Konotop en la región de Sumy perpetrado por Rusia ha dejado a civiles heridos, según ha revelado el alcalde Artem Semenikhin. El suministro de agua se vio momentáneamente interrumpido y hay daños significativos a la infraestructura energética, sin un horario determinado para la restauración del suministro eléctrico domiciliario. El asalto en el centro de la ciudad provocó varios incendios, dañando escuelas y viviendas. Dos personas fueron hospitalizadas, una en estado crítico.

03:29 Letonia Apoya a Ucrania con Más Ayuda MilitarLa primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, ha anunciado ayuda militar para Ucrania durante su visita a Kiev, incluyendo vehículos de combate de personal. El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, anunció esto después de una reunión con Siliņa. Ambos países también discuten una cooperación ampliada en la industria de defensa.

01:32 Tensiones entre el Reino Unido e Irán se Agravan por Suministros Sospechosos de Cohetes a RusiaEn respuesta a los supuestos suministros de cohetes iraníes a Rusia, el Reino Unido ha citado a un empresario iraní, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. El Reino Unido advirtió que cualquier transferencia de cohetes balísticos a Rusia se consideraría una peligrosa escalada. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron más sanciones a Teherán, incluyendo la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea ha citado "información creíble" sobre la transferencia de cohetes iraníes a Rusia.

aquí.00:14 Ucrania: Soldados Inexperimentados Desplegados en el Frente de JárkovSegún informes del ejército ucraniano, Rusia está desplegando soldados sin entrenamiento en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo operativo táctico de las fuerzas armadas en Járkov, mencionó que los tropas que participaron en operaciones ofensivas en Vovchansk estaban mal entrenadas. Se presume que los refuerzos recién incorporados forman parte de una reserva de movilización reunida por Rusia. Permanece incierto si estos son antiguos presos o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde en el Oeste de Ucrania Contrata Vigilantes del Idioma Ruso

El alcalde de la ciudad occidental ucraniana de Ivano-Frankivsk ha autorizado el despliegue de patrullas del idioma ruso debido al aumento de la incidencia del idioma ruso. "Esto es una iniciativa civil y cualquiera puede unirse a las patrullas del idioma", dijo Ruslan Martsinkiv, alcalde de la ciudad, al canal de televisión NTA.Numerosos refugiados internos del este de Ucrania tienen el ruso como lengua materna. Martsinkiv espera al menos 100 patrulleros del idioma, con aproximadamente 50 voluntarios ya registrados. También reveló un número de contacto para que los residentes informen sobre hablantes de ruso en áreas públicas. Debido al conflicto, millones de personas, especialmente de las regiones de habla rusa en el este y el sur, han buscado refugio en la parte occidental de Ucrania, relativamente segura y de habla ucraniana.

21:42 Erdogan Pide el Retorno de Crimea desde MoscúEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha instado al retorno de la península de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro compromiso inquebrantable con la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania es inconmovible. El retorno de Crimea a Ucrania es una demanda del derecho internacional", declaró Erdogan en un mensaje de video dirigido a la cumbre de la llamada Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea, establecida en 2021, tiene como objetivo aumentar la conciencia internacional sobre la situación que rodea la península anexada.

21:05 Plan de Paz Ucraniano Será Presentado a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha destacado el apoyo de EE. UU. como un factor decisivo para repeler la invasión rusa. "El plan para la victoria (...) depende en gran medida del apoyo de Estados Unidos. Y de otros socios", reveló Zelenskyy durante una conferencia de prensa en Kiev. El plan, que se espera que se revele antes de la segunda Conferencia de Paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer significativamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin al conflicto". Según Bloomberg, EE. UU. exige una estrategia clara de Zelenskyy que defina los ataques contra Rusia antes de levantar las restricciones en la aplicación de armas occidentales. Según BBC News, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, Liz Truss, habrían pedido a Zelenskyy que presente una estrategia a largo plazo para el próximo año para comprender mejor los objetivos de Ucrania durante su visita a Kiev.

8:37PM Blinken Apoya el Solicitud de Ucrania para Utilizar Armas de Largo Alcance, Incluyendo Contra RusiaSegún el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, EE. UU. está abordando rápidamente las necesidades militares de Ucrania, que incluyen el uso de armas de largo alcance de origen occidental para ataques a objetivos rusos. Según Blinken, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico David Lammy y el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga en Kyiv, el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer discutirán estos requisitos el viernes. "Estamos trabajando rápidamente para asegurar que Ucrania tenga todos los instrumentos necesarios para repeler los ataques de manera efectiva", continuó Blinken, reiterando: "Nuestro objetivo es ayudar a Ucrania a emerger victoriosa".

