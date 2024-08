13:43 Objetos no identificados cruzando el espacio aéreo polaco, concluyendo su viaje con aterrizajes

Durante la agresión rusa en Ucrania, parece que un objeto violó el espacio aéreo polaco y posiblemente aterrizó en territorio polaco. Según la Agencia de Prensa Polaca (PAP), esto se informa desde el comando operativo del ejército. La búsqueda de este elemento no identificado, que no es un cohete, continúa. El general Maciej Klisz, jefe del comando operativo de las fuerzas armadas, confirmó en Polsat News que este incidente tuvo lugar durante el significativo ataque ruso en el territorio ucraniano el lunes. Fuentes de The Guardian sugieren que este objeto podría ser un drone.

13:21: Informes no confirmados sobre un misil ruso impactando una presa al norte de KyivEn el ataque aéreo matutino en gran escala sobre Ucrania, hay denuncias de que un misil ruso impactó en una presa al norte de Kyiv. El periodista Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal compartió un video de parte de una planta hidroeléctrica en llamas. Trofimov menciona que si la presa se rompe, podría causar innumerables víctimas aguas abajo. Hasta ahora, no se han emitido declaraciones oficiales sobre los daños a la estructura.

12:57: Zelenskyy califica el ataque "intenso"Según fuentes ucranianas, Rusia desplegó más de 100 cohetes y casi 100 drones en el último y significativo ataque. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy describió este evento como uno de los "más intensos" de Rusia en un video publicado en Telegram. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso se jacta de haber atacado todas las instalaciones críticas de infraestructura en Ucrania a través de estos ataques masivos en Telegram. Zelenskyy afirma que fue un "ataque combinado", que involucró un gran número de cohetes de diferentes tipos y alrededor de 100 drones Shahed fabricados en Irán. El Ministerio de Defensa ruso afirma que llevó a cabo un "ataque masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones de infraestructura energética esenciales".

12:38: Kyiv aboga por la autorización occidental para atacar territorio rusoUcrania insta al Occidente a autorizar el uso de armas proporcionadas para atacar los territorios interiores de Rusia. En respuesta, el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, declaró en Telegram que tal acción pondría fin al terror ruso de manera más rápida.

12:09: Portavoz del Kremlin considera las negociaciones con Ucrania irrelevantesRusia ve las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego como casi innecesarias. El asistente del presidente ruso Dmitry Peskov señala que la incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk es inaceptable. Él declara que tales temas ya no son relevantes.

11:41: Munz: "El ejército bielorruso no es una amenaza significativa"El dictador Lukashenko está movilizando a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, lo que causa preocupación. Sin embargo, el corresponsal de ntv alemán Rainer Munz sugiere que esto es más bien un acto de fuerza que una amenaza real.

11:25: Circunstancias sugieren posible sabotaje ruso en GeilenkirchenInformes de inteligencia sugieren un intento de sabotaje ruso utilizando un drone como causa del nivel de seguridad aumentado en la base de la OTAN en Geilenkirchen, cerca de Aquisgrán. Una agencia de inteligencia extranjera confiable proporcionó una pista creíble sobre los planes de sabotaje ruso contra la base de la OTAN.

11:20: Imágenes satelitales revelan fuego incontrolable en el depósito de combustible rusoLas imágenes satelitales actuales del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS muestran un incendio en el depósito de combustible Proletarsk en el sur de Rusia, que ha estado ardiendo durante más de una semana. El depósito alberga más de 70 tanques individuales, y los informes indican que fue incendiado por un ataque con drone ucraniano el 18 de agosto. Se informaron más ataques por la mañana del viernes, lo que provocó la declaración de estado de emergencia en el distrito de Proletarsk por las autoridades regionales. Para el miércoles, 47 bomberos habían resultado heridos como resultado del incendio, según TASS.

10:50: Aviones de combate polacos interceptan debido a la proximidad de los ataques rusosDebido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, la fuerza aérea polaca desplegó aviones de combate, según informó la Agencia de Noticias de Polonia (PAP). Además, se informaron aviones aliados involucrados en la operación, según los informes. La fuerza aérea ucraniana indicó que las fuerzas rusas habían desplegado temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, equipados con misiles de crucero. El país fue atacado simultáneamente desde el Mar Negro con misiles hipersónicos Kinzhal.

10:22: Soldado ucraniano derriba un misil crucero ruso con una ametralladoraUn video compartido en las redes sociales por el gobernador Viktor Mykyta muestra a soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea contraatacando un misil crucero ruso con una ametralladora montada en un camión en la región occidental de Transcarpacia. El misil supuestamente fue lanzado desde la región vecina de Lviv y fue destruido por el 650º Batallón Antiaéreo de ametralladoras separadas. La autenticidad del video fue confirmada por el equipo de verificación de RTL/ntv. Permanece sin confirmar si la ametralladora o un misil de defensa aérea derribó el misil, pero según el "Kyiv Independent", fue un misil de defensa aérea disparado por las fuerzas armadas ucranianas, según informó el antiguo portavoz de la fuerza aérea Yuriy Ihnat.

Más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia, según el informe matutino del primer ministro Denys Shmyhal. Hoy, un significativo ataque ruso golpeó 15 regiones. El adversario utilizó diferentes tipos de armamento: drones, misiles y misiles hipersónicos. Hay bajas y heridos, detalló Shmyhal en Telegram. Según las fuentes ucranianas, la infraestructura energética fue objetivo en cuatro regiones. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron que su infraestructura energética estaba bajo fuego. En ciertas áreas de la capital Kyiv, se interrumpió el suministro de electricidad y agua, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusia está moviendo tropas de sectores menos críticos en Ucrania a Kursk

09:14 Se Reportan Primeras Muertes por Intensivo Bombardeo Ruso

Al menos tres personas han perdido la vida en ataques aéreos rusos, según informan las autoridades ucranianas. Se han reportado muertes en Luzk en el oeste, Dnipro en el este, y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, informó que un edificio residencial fue alcanzado por "un ataque enemigo" y una persona falleció. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus regiones en Telegram y instaron a los residentes a buscar refugio. Anteriormente, el gobernador de la región de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

Leer más aquí.

08:50 Ucrania se Preparar para una Posible Movilización de Tropas Belarúsas - "La Entrada Agravaría la Situación"

Ucrania está monitoreando de cerca el movimiento de tropas belarúsas cerca de su frontera compartida. Este desarrollo es mayor que los anteriores y la entrada de Belarús en el conflicto podría tener importantes repercusiones, como explicó la reportera de ntv, Nadja Kriewald.

here.

08:22 Explosiones en Varias Ciudades Ucranianas - Corte de Energía en Kyiv

Se escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas debido al ataque aéreo ruso a gran escala (ver entrada 07:24). Según "Kyiv Independent", las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el país alrededor de las 6:00 AM hora local. Alrededor de las 8:30 AM, se escucharon las primeras explosiones en Kyiv, seguidas de más. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, reporta que hay cortes de energía en varios distritos de la capital y también problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se han reportado explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú: Reportan la Destrucción de 20 Drones Ucranianos

aquí.La defensa aérea rusa presuntamente derribó 20 drones dirigidos hacia el territorio ruso desde Ucrania durante la noche. Nueve fueron derribados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk, dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Uno fue detectado sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia Lanza un Amplio Ataque Aéreo sobre Ucrania

Ucrania está experimentando un amplio ataque, según confirman varios informes. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania está bajo un amplio ataque con misiles y drones rusos desde tierra, aire y mar", reporta "Kyiv Post" en X. El analista militar Nico Lange escribe que Rusia está lanzando simultáneamente misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, y está utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania es amplio". Se han reportado explosiones en Numerous cities.

Las fuerzas especiales chechenas "Achmat" y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales afirmaron la destrucción de 2 vehículos de combate blindados, 5 vehículos de combate armados y 1 tanque ligero de origen francés (AMR) en la región de Kursk en el último día, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al general mayor Apti Alaudinow, el comandante. Alaudinow también informó que se eliminó una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y se destruyó un cañón. Estos ataques causaron importantes pérdidas a las tropas ucranianas. Alaudinow también mencionó que el avance de las tropas ucranianas se detuvo, aunque el enemigo está tratando de avanzar, están fallando y ya han comenzado a destruir enemigos en varias áreas y liberar algunos asentamientos.

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Exige Más Drones Kamikaze

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, instó al desarrollo y producción de más drones kamikaze como "parte esencial de los preparativos para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Esta declaración se hizo durante una prueba de drones desarrollados en el país. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos que se dirigen estratégicamente a objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes del tipo Shahed en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. La prueba de drones, según KCNA, tuvo lugar el sábado en medio de la escalada de tensiones con el país vecino de Corea del Sur. Las fotos publicadas por KCNA mostraron objetos voladores blancos con alas en forma de X que apuntaban y explotaban modelos de tanques. La agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, informó que los modelos de objetivos eran similares a los tanques K-2 de Corea del Sur.

06:34 Ucrania: 1140 Soldados Rusos "Neutralizados" en 24 HorasSegún el ejército ucraniano, 1140 soldados rusos han sido eliminados o heridos en las últimas 24 horas. Esto eleva el total de personal militar ruso "neutralizado" desde el inicio de la guerra a 608,820. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. En las últimas 24 horas, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev Advierte a Minsk Contra Cometer "Errores Lamentables"Ucrania insta a Bielorrusia a retirar sus grandes contingentes de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se aconseja a Minsk que se abstenga de acciones hostiles y retire las tropas de la región fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia que no cometa "errores lamentables" bajo la presión de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según los informes ucranianos, entre los que se encuentran en la frontera hay unidades especiales bielorrusas y mercenarios de Wagnerformerly. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel en el norte de Ucrania. La declaración también señala que Ucrania "nunca ha iniciado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador Ruso Informa de Daños por Escombros de DronesSegún el gobernador de la región rusa de Saratov, varias casas en las ciudades de Saratov y Engels han resultado dañadas por escombros de drones ucranianos destruidos. Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Engels es el hogar de una base de bombarderos estratégicos en Rusia.

03:52 Defensa Aérea Informa de Ataque de Drones en KievSe informan ataques de drones rusos en la región de Kiev, según informes ucranianos. "Se ha detectado una amenaza de drones enemigos! Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", informe el gobierno militar regional a través de Telegram. No se ha informado de daños o víctimas hasta el momento.

00:19 Zelensky Condena el Ataque a la Equipo de ReutersEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque con misiles que mató a un empleado de la agencia de noticias Reuters en su discurso de la noche. El ataque a un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk dejó un muerto y dos heridos, informó Reuters. La víctima fue identificada como Ryan Evans, un británico de 38 años que había trabajado para Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky dijo que un "hotel de la ciudad típica" fue destruido por un misil ruso Iskander. El ataque fue "absolutamente dirigido, calculado". "Mis condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Procurador General de Ucrania ha anunciado una investigación preliminar en la plataforma Telegram. El ataque ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no pudo confirmar si el misil fue lanzado desde Rusia o si el hotel fue objetivo deliberado. No hay declaración rusa disponible.

Lea todos los desarrollos anteriores aquí.

14:00: Aumentadas las Tensiones con Rusia tras el Ataque a UcraniaDespués de que se informara sobre un objeto que ingresó al espacio aéreo polaco y potencialmente aterrizó en suelo polaco durante la agresión rusa contra Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia convocó a una reunión del Consejo del Atlántico Norte de la OTAN para discutir el incidente y las tensiones aumentadas con Rusia.

here.

13:45: Países Miembros de la OTAN en Alto Nivel de AlertaEn respuesta a las acciones agresivas continuas de Rusia hacia Ucrania y la posible violación del espacio aéreo polaco, varios países miembros de la OTAN han aumentado su preparación militar y patrullas a lo largo de sus fronteras compartidas con Rusia.

Lea también: