13:06 Lukashenko: Objetos disparados desde Ucrania destruidos sobre Bielorrusia

12:43 Ucrania: Tres Civiles Muertos en Ataques Rusos en Ucrania OrientalSegún informes ucranianos, tres personas han muerto en ataques con misiles rusos en el este de Ucrania. En un ataque en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk, una persona murió y varias resultaron heridas, según el gobernador de la región, Vadym Filaschkin, en Telegram. El misil impactó en un edificio de infraestructura crítica, causando daños significativos. En un ataque en la región de Kharkiv a una casa particular, dos personas murieron, según informó la policía.

12:00 Ucrania: Incendio Mayor en Kherson Después del Ataque RusoDebido a un ataque ruso, se ha desatado un incendio mayor en la región sureña ucraniana de Kherson, según la Administración Regional de Kherson en Telegram. El incendio comenzó en un área abierta fuera de la ciudad de Kherson y se extendió rápidamente debido a los fuertes vientos, abarcando casi toda la ciudad. La Administración Regional de Kherson informes que los bomberos luchan contra el incendio.

11:28 Mangott sobre el Suministro de Armas: Kretschmer "Acepta la Pérdida de Ucrania" Soldados ucranianos han infiltrado Rusia. Con esta incursión en Kursk, Ucrania busca demostrar que Rusia "no puede proteger a sus ciudadanos en las regiones fronterizas", explica Gerhard Mangott, científico político. También destaca que no cree que Ucrania pueda mantener su presencia en la región a largo plazo.

10:53 Video Presuntamente Muestra el Fortalecimiento de las Tropas Rusas en Kursk El Ministerio de Defensa ruso ha publicado otro video, supuestamente mostrando un aumento de la presencia militar en la región. El metraje muestra tanques tomando posiciones de combate para destruir a las tropas ucranianas. La autenticidad del metraje no puede ser verificada de forma independiente. El ministerio también informa sobre numerosos drones ucranianos interceptados en el área de Kursk.

10:29 Corporación Nuclear Rusa: Funcionamiento Normal de la Central Nuclear en Kursk A pesar de los combates continuos, el funcionamiento de la central nuclear en la región rusa de Kursk es "normal", según el operador, la empresa estatal rusa Rosatom, según informó Reuters. Antes, la corporación nuclear había retirado a los trabajadores del sitio de construcción de dos nuevos reactores nucleares en la central nuclear de Kursk debido al avance de las tropas ucranianas en Kursk.

09:57 Inteligencia Ucraniana: Magura V5 Hunde Barco Ruso en el Mar Negro Soldados del servicio de inteligencia ucraniano HUR atacaron la marina rusa en la costa noroeste de la península de Crimea ocupada por Rusia. El servicio de inteligencia ucraniano informó que el ataque tuvo lugar en la costa cerca del asentamiento de Chornomorske en el oeste de Crimea. Un drone marino del tipo Magura V5 es dicho haber hundido un barco de patrulla ruso del tipo KS-701 "Tunets". Según HUR, tres barcos militares rusos más resultaron dañados. El servicio de inteligencia ucraniano publicó un video en las redes sociales que se dice muestra el ataque.

09:19 ISW: Rusia no está reasignando unidades del frente en Ucrania Oriental a Kursk La dirección militar rusa puede no estar reasignando sus fuerzas del frente en el este de Ucrania a la región rusa disputada de Kursk para no perturbar su propia ofensiva en el este de Ucrania. Esto se escribe en el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Según los analistas de ISW, Probably would take additional time for these units from eastern Ukraine to arrive in the Kursk region. The Russian military leadership appears to be relying on the already stationed troops in Kursk to stop the ongoing Ukrainian advance. Furthermore, the Russian military leadership is reportedly deploying conscripts from the military intelligence service Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) and Spetsnaz, so-called special forces, including the soldier group Wagner and the Kadyrovtsy, according to reports cited by the analysts.

08:35 Ucrania Publica las Figuras de las Pérdidas Rusas El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas figuras de pérdidas de las tropas rusas en Ucrania. Según esto, Rusia ha perdido alrededor de 589.700 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Solo en las últimas 24 horas, se dice que el número de pérdidas es de 1.160. Según un informe de Kiev, entre otras cosas, se destruyeron siete tanques, 69 sistemas de artillería y dos sistemas de defensa aérea el día anterior al conflicto. En total, Rusia se dice que ha perdido 8.441 tanques, 16.605 sistemas de artillería y 366 aviones, 327 helicópteros, 13.325 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la gran offensive, según Ucrania. Las estimaciones occidentales dan cifras de pérdidas más bajas - aunque estas también son solo valores mínimos.

06:48 Contable de Kyiv con Millones en el MaleteroLa policía económica de Kyiv encuentra más de 4.7 millones de euros en efectivo no declarado en el maletero del coche de un contable de una empresa. "La mujer no pudo explicar el origen del dinero", informó la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de Kyiv. Las imágenes muestran a los investigadores frente a un maletero abierto lleno de fajos de billetes. La empresa en cuestión había suministrado comida por valor de más de 320 millones de euros al ejército ucraniano en 2022 y 2023, presuntamente reduciendo su carga fiscal mediante un préstamo ficticio. Las investigaciones continúan por delitos de lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala. Los implicados enfrentan hasta ocho años de prisión.

06:10 Ucrania Evacúa 28 Pueblos en la Región Fronteriza de SumyVoluntarios ucranianos ayudan a los residentes y a sus mascotas a abandonar la región fronteriza del norte de Sumy. El gobernador local, Volodymyr Artiukh, informó que se están evacuando 28 pueblos en una zona de diez kilómetros a lo largo de la frontera con Rusia. Según la policía ucraniana, 20.000 personas deben dejar sus hogares.

05:30 Kyiv Agrega "Gloria a Ucrania!" a los Nuevos BilletesEl Banco Nacional de Ucrania agrega el lema nacional "Gloria a Ucrania! Gloria a los Héroes!" a todos los billetes ucranianos. El presidente del Banco Central, Andrij Pyshnyj, dice que el dinero no es solo una medida de valor y un medio de pago, sino también un símbolo del estado que todos sostienen a diario. "Para honrar la resistencia de nuestro pueblo y este punto de inflexión en la formación de la nación ucraniana, estamos agregando nuestro lema a todos los billetes, que se escucha en todo el mundo", dijo. El cambio honrará el próximo 33º Día de la Independencia el 24 de agosto, comenzando con los billetes de 1000 (alrededor de 22,3 euros) y 500 hryvnias, seguidos de todas las demás denominaciones. El lema se colocará en la esquina superior derecha de los billetes, dejando el resto del diseño sin cambios. El lema patriótico "Gloria a Ucrania!" data del movimiento nacional ucraniano emergente a finales del siglo XIX y tiene una historia compleja, incluyendo su uso por nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis. Permanece presente en el movimiento de independencia ucraniano contra la Unión Soviética.

04:37 Informe: Rusia Planea Bloquear WhatsAppEn sus acciones contra los servicios de internet (ver entrada 22:33), Rusia estaría planeando bloquear WhatsApp, según el sitio de noticias "Kyiv Independent". Moscú habría preparado los preparativos para bloquear la aplicación de mensajería, que podría ser bloqueada en Rusia este otoño, según el medio ruso independiente Verstka, citando fuentes en la empresa de tecnología rusa VK, que está desarrollando una aplicación para reemplazar WhatsApp. En julio, el medio ligado al Kremlin Gazeta.ru informó que el gobierno ruso planea bloquear completamente YouTube en septiembre. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó estos supuestos planes.

04:05 EE. UU. Aprueba la Ayuda Militar Adicional a Kyiv por $125 MillonesEstados Unidos ha prometido más ayuda militar a Ucrania por valor de $125 millones (alrededor de €114 millones). El paquete de ayuda subraya "nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania a medida que continúa defendiendo contra la agresión rusa", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, a los periodistas. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que la ayuda incluiría interceptores para sistemas de defensa aérea, munición para sistemas de cohetes y artillería, radares multipropósito y armas antitanque, extraídos de los almacenes de EE. UU. El equipo "ayudará a Ucrania a proteger a sus tropas, población y ciudades de los ataques rusos y fortalecerá sus capacidades en toda la línea del frente", explicó Blinken además.

03:19 Rusia Afirma haber Expedido 2,2 Millones de Pasaportes en Regiones Ocupadas de UcraniaRusia afirma haber expedido 2,2 millones de pasaportes en las regiones ucranianas ocupadas por su invasión. Desde octubre de 2020, estos se han distribuido en Saporischschja, Donezk, Luhansk y Cherson, según el Ministerio del Interior ruso. Estas afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente. En el pasado, ha habido informes repetidos de que las autoridades rusas coercen sistemáticamente a las personas para que acepten estos pasaportes.

02:30 la AIEA Advierte sobre un Accidente Nuclear en la Central Nuclear de Kursk por los Combates en la RegiónLa Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) advierte sobre el riesgo de un accidente nuclear en la central nuclear de Kursk debido a los combates en la región. "En este punto, llamo a todas las partes a ejercer la máxima contención para evitar un accidente nuclear con posibles graves consecuencias radiológicas", dijo el director general de la AIEA, Rafael Grossi, refiriéndose a los combates cerca de la central nuclear de Kursk. Está "en contacto personal con las autoridades relevantes de ambos países". La central nuclear de Kursk se encuentra cerca de la ciudad de Kursk, a unos 100 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. La agencia de noticias estatal rusa Ria Novosti informó, citando el servicio de prensa de la central, que "todo funciona normalmente" con niveles de radiación usuales. Sin embargo, los residentes de Kursk actualmente están sin electricidad. Según el gobernador de la región, Alexei Smirnov, una central eléctrica fue incendiada por escombros caídos de drones ucranianos interceptados.

Según informes de los medios rusos, Rusia está implementando medidas antiterroristas en tres regiones que limitan con Ucrania. Según un informe de la agencia de noticias RIA, estas medidas pueden incluir el reasentamiento de los residentes, restricciones de tráfico en ciertas áreas, un aumento de la seguridad en lugares sensibles y la interceptación de teléfonos y otros medios de comunicación. Según las autoridades locales y el Comité Nacional Antiterrorista, estas regulaciones antiterroristas se aplican a las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk, informó la agencia de noticias.

El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, critica a los ministros-presidentes de Brandeburgo, Turingia y Sajonia por sus recientes declaraciones sobre la política ucraniana. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow y Michael Kretschmer "están huyendo de la realidad", dice Nouripour a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Actúan como si se pudiera lograr la paz enterrando la cabeza en la arena. Pero: la cobardía no trae la paz". Woidke dice tener buenos contactos con Rusia y poder mediar. Sin embargo, "es extraño que solo se le ocurra dos años y medio después del inicio de la guerra y solo unas pocas semanas antes de las elecciones estatales", dice Nouripour. Ramelow exige un pacto de no agresión con Rusia. Un pacto como ese, iniciado por Alemania hace 85 años, trajo gran sufrimiento a otros países europeos, adds el político verde. Kretschmer, mientras tanto, actúa "como si no supiera que solo Putin puede poner fin rápidamente a esta guerra". Kretschmer había llamado a reducir la ayuda militar a Ucrania y abogó por iniciativas diplomáticas en el conflicto de Ucrania.

Según la Organización de las Naciones Unidas, ningún mes desde octubre de 2022 ha visto tanta muerte de civiles ucranianos por el bombardeo ruso como este julio. "La alta cifra de víctimas en julio continúa una tendencia alarmante desde marzo de 2024", informó la Misión de Observación de la ONU en Ucrania (HRMMU).

Debido al avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, se están sacando a los trabajadores de la obra de dos nuevos reactores nucleares en la planta nuclear de Kursk. La empresa Atomstroiexport, filial de la compañía nuclear estatal rusa Rosatom, informó que el número de trabajadores de la construcción se reducirá temporalmente. Otros especialistas continúan su trabajo como estaba planeado. La planta nuclear de Kursk en la ciudad de Kurtschatov ha sido mencionada con frecuencia como un posible objetivo del ataque en territorio ruso que comenzó el martes. Sin embargo, se encuentra a unos 60 kilómetros de la frontera. Los avances más lejanos reportados de las tropas ucranianas, que no han sido confirmados, alcanzaron unos 30 kilómetros en el territorio ruso. Después del anuncio del ataque ucraniano, la Guardia Nacional rusa reforzó la protección de la planta nuclear.

Según un video publicado por los medios ucranianos, los soldados ucranianos han tomado el control de una instalación de la compañía de gas Gazprom en la región rusa de Kursk. La instalación en la ciudad de Sudscha y la ciudad misma han sido capturadas, explican los soldados ucranianos en el video.

En su crackdown contra los servicios de internet extranjeros, Rusia también ha bloqueado el servicio de chat cifrado Signal, alegando violaciones legales. Signal no cumple con las medidas legales consideradas necesarias para combatir el terrorismo y la extremismo, anunció el regulador de medios rusos Roskomnadzor en Moscú. A lo largo del día, se acumularon quejas de usuarios de Signal en Rusia de que el servicio de mensajería no estaba disponible. Portales como Sboj.rf, que recopilan informes de interrupciones, informaron alrededor de 2000 quejas. Desarrollado en Estados Unidos, Signal es elogiado por sus usuarios por ser un canal de comunicación particularmente seguro. El jueves, los usuarios rusos también se quejaron de que YouTube funcionaba lentamente y que era difícil descargar videos. Las autoridades rusas no han proporcionado una explicación oficial para esto. Sin embargo, se ha informado que han estado targeting el servicio de video extremadamente popular por supuestamente negarse a eliminar videos extremistas. Rusia ya ha bloqueado las grandes redes sociales con propiedad estadounidense como X y Facebook, que ahora solo pueden accederse a través de conexiones protegidas (VPN). Antes de la invasión de Ucrania, Moscú había preparado un posible cierre de internet en el país. Desde el inicio de la guerra en 2022, Roskomnadzor ha bloqueado miles de sitios web que no son aprobados por el aparato de poder ruso.

