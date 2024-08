- 13.000 personas se manifiestan en el CSD de Frankfurt

Más de 13,000 personas celebraron el Christopher Street Day (CSD) en Frankfurt con una gran manifestación bajo el lema "Somos extremadamente amorosos" en un día soleado y cielo azul, según informó la policía.

El evento se organizó para defender los derechos y visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ y promover la aceptación, la diversidad y la igualdad. La sigla LGBTIQ+ abarca a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, queer y personas intersexuales, con la letra plus representando otras identidades y géneros.

Los participantes celebraron su queeridad y exigieron el fin de la queerofobia y la discriminación. Eslóganes como "El orgullo es una revuelta" se podían ver en pancartas. El término 'queer' se refiere a personas no heterosexuales o those who do not identify with traditional gender roles or societal norms surrounding gender and sexuality.

Además de la manifestación, Frankfurt alberga diversos otros eventos, incluyendo fiestas, discusiones y espectáculos de drag, con celebraciones que se esperan que continúen hasta la noche.

El CSD se celebra en todo el mundo y conmemora los eventos que tuvieron lugar en junio de 1969 en Nueva York. Después de un operativo policial en el bar queer "Stonewall Inn", hubo un levantamiento de personas gay, lesbianas, transgénero y otras afectadas. La escena principal de las posteriores batallas callejeras fue la calle Christopher en el barrio artístico de Greenwich Village. Debido a las superposiciones con la Eurocopa masculina, el CSD de Frankfurt se llevará a cabo más tarde este año, a mediados de agosto.

