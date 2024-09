12:58 La visita de Scholz a Asia Central destaca la importancia del petróleo y el gas en su agenda

Gobierno Considera Aumentar Importaciones de Petróleo de Kazajistán Un representante del gobierno habló antes del viaje del Canciller Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, que comienza el domingo, diciendo: "Estamos abiertos a la posibilidad de aumentar las exportaciones de petróleo de Kazajistán". Este movimiento busca proporcionar alternativas para el suministro de petróleo de la refinería PCK en Schwedt, con el petróleo de Kazajistán siendo una opción. Sin embargo, se necesitan otras opciones, ya que el petróleo de Kazajistán viaja a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Moscú cierta influencia. Desde el ataque ruso a Ucrania, Alemania ha cesado sus importaciones de petróleo ruso. El viaje de Scholz también abordará los suministros de gas desde Asia Central. En cuanto a las nuevas licitaciones de plantas de energía de gas, afirmó: "Tenemos que obtener gas de alguna parte, y Asia Central tiene suficiente de ello".

12:26 Francia Convoca al Diplomático Iraní Francia convocó a su representante diplomático iraní al Ministerio de Asuntos Exteriores en París, presuntamente debido a la entrega de misiles balísticos a Rusia. El secretario de Estado de EE. UU., Tony Blinken, había revelado hace algún tiempo que Rusia había recibido estos misiles, que supuestamente serían desplegados en Ucrania en un futuro próximo. Irán niega estas afirmaciones.

12:03 Pentágono Califica la Ofensiva Rusa en Kursk de "Insignificante" El Pentágono no está impresionado con la ofensiva rusa en Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, comentó: "Hemos visto a las fuerzas rusas intentando lanzar una ofensiva en la región de Kursk. En este momento, es bastante marginal, pero estamos monitoreando la situación". El Ministerio de Defensa ruso declaró que sus tropas habían recuperado diez asentamientos. Esto no ha sido confirmado de forma independiente. El ejército ucraniano comenzó la ofensiva en la región rusa de Kursk hace unas cinco semanas, capturando posteriormente alrededor de 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 Ataques con Drones Causan Daños a pesar de Multiple Derribos La fuerza aérea ucraniana reportó haber derribado 24 de 26 drones durante la noche. Una persona resultó herida en la región de Odessa y 20 casas resultaron dañadas. En la región de Mykolaiv, los restos de un drone causaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, según las autoridades regionales. Además, el Ministerio de Energía informó que la infraestructura energética en la región de Ivano-Frankivsk resultó dañada.

11:16 Shoigu Se Reune con Kim en Pyongyang El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las reuniones se describieron como teniendo lugar "en un ambiente de confianza y amistad excepcional". Las conversaciones supuestamente contribuirán significativamente a la implementación del pacto de defensa firmado por Kim y Putin en junio. Putin informó que el pacto garantiza "ayuda mutua en caso de agresión contra cualquiera de las partes". El Oeste alega que Moscú está utilizando misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Rusia, en un intento por fortalecer su ofensiva en Ucrania, supuestamente se está acercando a países como China, Irán y Corea del Norte para obtener más municiones.

10:46 Presidente de la Duma Rusa Acusa a NATO de Llevar a Cabo la Guerra Contra Rusia El presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, acusó a la NATO de estar involucrada en el conflicto en Ucrania. Sugirió que la NATO estaba proporcionando asistencia en la selección de objetivos ucranianos, coordinando los despliegues militares con el ejército ucraniano y, en general, dando órdenes al gobierno de Kyiv.

10:17 Munz Habla sobre la Amenaza de Putin a NATO: "La Declaración de Putin Parece Insignificante en la Mañana de TV" Hay preocupaciones en el Oeste sobre la posibilidad de que los ataques de largo alcance de Ucrania en territorio ruso puedan escalar la situación. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a emitir tales amenazas. Sin embargo, el corresponsal de ntv, Rainer Munz, citó varias razones por las que las amenazas de Putin podrían carecer de peso.

09:42 Familia Informa: Líder de la Oposición Belarusa en Grave Condición La líder de la oposición belarusa imprisoned Maria Kolesnikova supuestamente se encuentra en grave estado de salud, según su hermana. Pesa solo 45 kg y mide 1.75 metros, dijo su hermana, citando información de ex presidiarios. "Creo que este es un momento crítico, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones por mucho tiempo", afirmó, acusando a las autoridades de torturar mental y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarus no respondió a una solicitud de información sobre las condiciones de detención de Kolesnikova. Ella está sirviendo una condena de 11 años por supuestamente conspirar para tomar el poder.

09:20 Alemania y Lithuania Acuerdan el Despliegue de una Brigada de Combate Alemania y Lithuania han acordado los detalles para el despliegue de una brigada de combate en el miembro de la NATO Lithuania, después de que Berlín firmara un acuerdo gubernamental. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín, que complementa el Acuerdo de Fuerzas de la OTAN. El acuerdo clarifica los derechos legales para los soldados y el personal civil alemán en Lithuania antes de la operación de la brigada prevista para 2027. Aborda la vivienda, la ley fiscal, el sistema escolar, la salud pública, las leyes de tráfico y la seguridad pública, entre otros factores, creando un marco legal para establecer escuelas y guarderías alemanas en Lithuania.

08:56 Rusia Expulsa a Diplomáticos Británicos Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por sospechas de espionaje. El servicio de inteligencia FSB afirma poseer documentos que demuestran que el Foreign Office británico está gestionando la escalada política y militar, con el objetivo de asegurar la derrota de Rusia en el conflicto contra Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, acusó a la embajada británica de intentar perjudicar intencionalmente al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. El Foreign Office británico descartó estas acusaciones como completamente infundadas. El movimiento de Rusia es una represalia a las acciones británicas provocadas por las presuntas actividades rusas en Europa y el Reino Unido, según informó la BBC.

08:31 La Involucración de la OTAN es una 'Línea Roja' para Putin, según el KremlinEl presidente ucraniano Zelensky ha estado abogando por la aprobación de misiles de largo alcance para atacar posiciones militares rusas. Ahora, EE. UU. y el Reino Unido están planeando revisar esto de manera colaborativa. El Kremlin responde rápidamente, con el presidente Putin emitiendo una advertencia al Occidente.

08:03 Rusia Está Dispuesta a Compartir el Conocimiento de Armas Occidentales con sus SociosRusia está ofreciendo compartir su conocimiento adquirido en la lucha contra diversas armas occidentales con sus aliados. El vice ministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, mencionó esto en una conferencia de seguridad en China, según informó la agencia de noticias rusa RIA. Según Fomin, se han acumulado valiosas insights en la guerra moderna y Rusia está dispuesta a compartir esta experiencia con sus socios.

07:34 Agencia de Inteligencia de Ucrania Anuncia Arrestos: Hombres Encendieron Fuego en Kyiv por Encargo RusoCinco hombres han sido arrestados por encender fuegos en Kyiv por encargo de una agencia de inteligencia rusa, según la agencia de inteligencia interior de Ucrania. Los hombres son acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos con el objetivo de desprestigiar al ejército. La agencia de inteligencia interior afirmó que los hombres viajeron a la capital desde diferentes regiones de Ucrania en busca de trabajo y fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram con la promesa de dinero rápido. Sin embargo, nunca recibieron el pago después de grabar sus acciones en sus teléfonos.

07:05 Jefe Rabino Lamenta la Muerte de su Hijo Adoptivo en el ConflictoEl jefe rabino ucraniano Moshe Asman está de luto por la muerte de su hijo adoptivo, que falleció durante la invasión rusa. Se llevó a cabo un servicio funerario en Kyiv el jueves para honrar a Anton Samborskij, un soldado de 32 años. Samborskij fue reportado como desaparecido al final de julio y su muerte se confirmó después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, anunció el rabino Asman en las redes sociales. Él había adoptado a Samborskij cuando era un huérfano de 10 años. Hablaron por última vez el 17 de julio.

06:29 Japón Informa de un Enfrentamiento con Aviones Militares RusosLa fuerza de autodefensa de Japón activó sus aviones de combate el jueves después de que dos aviones rusos rodearan el país. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, informó el Ministerio de Defensa. Los aviones, Tu-142s, volaron desde el mar hacia la región sureña de Okinawa desde la mañana hasta la tarde, según el ministerio. En respuesta, "mobilizamos aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea de manera urgente", declaró el ministerio. Los aviones rusos terminaron su vuelo hacia el norte y también volaron sobre las Kuriles, una zona disputada entre Japón y Rusia. Antes, este semana, buques de guerra rusos y chinos comenzaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón. Los ejercicios comprendieron un drill naval a gran escala. Los aviones militares rusos rodearon por última vez a Japón en 2019. Lee más aquí.

06:07 Moscú: EE. UU. Implementa Política de Contención contra Rusia y ChinaEl vice ministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, mencionó en una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está implementando una política de contención contra Rusia y China. Esto fue informado por la agencia de noticias rusa TASS. Según la agencia, Fomin declaró que Moscú y Pekín apoyan la formación de un mundo justo, multipolar y basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se está preparando para las guerras en Asia mediante la creación de nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque Civil Atacado por Misil AntinaveLa Armada ucraniana proporcionó nuevos detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque civil en el Mar Negro. Según ellos, un bombardero Tu-22 probablemente disparó un misil antinave Ch-22 contra el barco. El buque, que enarbolaba la bandera del estado caribeño de San Cristóbal y Nieves, estaba fuera de las aguas territoriales ucranianas en ese momento, en ruta desde el puerto sureño ucraniano de Chornomorsk a Egipto con una carga de trigo. Un informe de la BBC sugiere que el buque estaba en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. También propone que un misil Ch-31, utilizado para la supresión de radar y que posee significativamente menos poder explosivo que el Ch-22, fue utilizado en su lugar.

03:19 Tragedia en la Línea de Demarcación: Soldado Moldavo MuereUn soldado moldavo ha muerto en circunstancias misteriosas mientras estaba de servicio en la línea de demarcación con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia anunció que el soldado fue herido de muerte por un disparo de su propia arma mientras cumplía con sus deberes en su puesto. La policía y los expertos forenses ahora están investigando el incidente. Soldados de Moldavia y la región separatista de Transnistria, así como tropas rusas, han estado estacionados en la línea de separación entre los dos lados desde un conflicto en 1992 después del colapso de la Unión Soviética. Moldavia ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de separación son extremadamente raros.

01:09 Antiguo embajador de EE. UU. en Kiev: Harris podría ser más enérgica con Ucrania que BidenEl antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, sospecha que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris sería más assertiva con Ucrania que Biden si gana las elecciones. Ha demostrado esta inclinación en ciertos ámbitos, expresó Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha sido lento en algunas decisiones, incluyendo las relacionadas con HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16. Actualmente, también es cauteloso sobre autorizar a Ucrania para lanzar ataques en territorio ruso profundo. Taylor predice una "postura más assertiva" de Harris - en parte debido a la probabilidad de un nuevo equipo de política exterior en la Casa Blanca.

00:27 Zelenski elogia a Estonia por la ayuda militarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe en Kiev a su homólogo estonio, Alar Karis, agradeciéndole por la ayuda militar. La miembro de la UE y la OTAN Estonia ha prometido contribuir con el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones también se centraron en la reconstrucción de Ucrania y las aspiraciones europeas. Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND no tiene que revelar la evaluación militar a un periodistaEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si caracterizó una victoria militar de Ucrania como difícil o imposible en discusiones confidenciales de fondo, según el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. El BND también no está obligado a revelar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones de fondo en este momento. Sin embargo, el BND debe proporcionar datos sobre el número de discusiones individuales confidenciales de fondo sobre la situación militar de Ucrania este año. La solicitud de una orden de restricción del periodista fue principalmente rechazada. La solicitud fue presentada por un editor de un diario después de un artículo de noticias de mayo que afirmaba que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba difundiendo intencionalmente una evaluación negativa de la situación militar de Ucrania para influir en la opinión pública.

aquí.22:06 Políticos de la coalición apoyan el uso de armas de largo alcance contra RusiaPolíticos de la coalición de tráfico ligero respaldan permitir que Kiev use armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. Es tanto permisible como conforme al derecho internacional golpear objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance, según el experto en política exterior del SPD Michael Roth a T-Online. Roth sugiere como posibles objetivos en Rusia bases militares, centros de comando o bases de lanzamiento. Estas bases se utilizan para lanzar "ataques viles contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser detenidos allí de manera más efectiva. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, afirma que la autorización para "golpear aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow lleva demasiado tiempo". El político verde Anton Hofreiter subraya que "Rusia asusta a la población civil ucraniana diariamente con ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe poder golpear bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance comenta las ideas de Trump sobre UcraniaSegún el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra rusa podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada especial entre Ucrania y Rusia. Vance explica esto en una entrevista con el productor de TV Shawn Ryan, sugiriendo que Trump podría reunir a todas las partes, incluidas las rusas, ucranianas y europeas, para "explorar qué solución pacífica podría haber". "Creo que podría trabajar rápido un trato", dice Vance. Trump es conocido por sus puntos de vista afectuosos hacia el presidente ruso Vladimir Putin y sus numerosas críticas a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido, pero no ofrece detalles de su plan.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Marcha fascista en San PetersburgoNo pueden citar una autoridad más alta, y ella no puede desafiarlos: "Somos rusos. Dios está con nosotros", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos marchando por San Petersburgo. Y repetidamente gritan: "¡Adelante, rusos!". La razón de su marcha es el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, que se considera un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda del Kremlin: "La barrera ideal es el Atlántico"En opinión del famoso presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov, Rusia no debe detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la barrera óptima es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. El lugar ideal para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y cómo se verían allí en París". Cuando se le recuerda que no hay muchos rusos, dice: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". O también se podría recurrir a China.

20:01 Trabajadores de ayuda británica se preparan para el frío del inviernoMuchas casas ucranianas, a pesar de los bombardeos, carecen de ventanas - una situación que se vuelve catastrófica a medida que se acerca el invierno. La organización humanitaria "Calienta Ucrania", afiliada al Reino Unido, está aumentando: recorre zonas de conflicto, instalando ventanas provisionales.

La Unión Europea puede expresar preocupaciones sobre la dependencia de Alemania del petróleo de Kazajstán, ya que pasa por tuberías rusas, lo que potencialmente da a Moscú palanca.

En respuesta al ataque ruso a Ucrania, la Unión Europea ha estado explorando fuentes de energía alternativas, como los suministros de gas de Asia Central, para reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos.

