12:57 Mangott sobre los objetivos de Kiev en Kursk: "Tercera razón: abofeteo humillante a Putin"

Observadores sospechan que el ataque de Ucrania a territorio ruso es un intento de apropiarse de territorio como moneda de cambio. El político Gerhard Mangott no cree que las tropas de Kiev logren mantener los territorios por mucho tiempo, pero sospecha de otras motivaciones detrás de la incursión.

12:34 Zelenskyy: Cuatro muertos tras ataque ruso a supermercado en KostiantynivkaAl menos cuatro personas murieron y 24 resultaron heridas cuando un ataque de artillería rusa golpeó la ciudad de Kostiantynivka en la región disputada de Donetsk en el este de Ucrania, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la plataforma X. Las operaciones de rescate y recuperación continúan. El gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin, informó que la ciudad fue objeto de fuego de artillería rusa. Imágenes compartidas por el gobernador en Telegram muestran humo negro espeso que sale del edificio destruido. Radio NV publicó imágenes del supermercado en llamas y la destrucción circundante. Las consecuencias exactas del ataque aún son inciertas. "El ataque al supermercado en Kostiantynivka es otro caso de terror ruso. La guerra contra los civiles es lo único que pueden hacer", dijo el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, en Telegram. Kostiantynivka es objetivo regular de las fuerzas rusas. En un ataque ruso a un mercado local en Kostiantynivka en septiembre de 2023, murieron 17 personas y más de 30 resultaron heridas.**

11:53 Ministerio de Emergencias ruso declara emergencia en KurskEl Ministerio de Emergencias ruso ha declarado una emergencia federal en la región de Kursk, que limita con Ucrania. Según el gobierno de Moscú, las fuerzas rusas en Kursk continúan repeliendo el avance de las unidades ucranianas. La agencia de noticias estatal RIA informó esto, citando el Ministerio de Defensa. Se informó que alrededor de mil soldados ucranianos habían infiltrado en el lugar el martes, según informes rusos.**

11:32 Video muestra camiones militares rusos quemados en KurskUn video publicado en las redes sociales y verificado por Reuters muestra una convoy de camiones militares rusos quemados en la región rusa de Kursk. Los vehículos se ven a lo largo de una carretera. El video muestra alrededor de 15 camiones, incluidos algunos marcados con la letra Z, que es el símbolo utilizado en Rusia para su "operación militar especial" en Ucrania. Reuters pudo verificar la ubicación en el metraje como el pueblo de Oktyabrskoe basándose en edificios, árboles y diseños de carreteras. Sin embargo, no fue posible determinar exactly cuándo se tomó el video.**

10:55 Medios: Reacción en cadena en Lipetsk destruye 700 bombasUn ataque con drone a un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk se dice que ha provocado una reacción en cadena en la que más de 700 bombas detonaron, según una fuente de la agencia de inteligencia ucraniana "The Kyiv Independent". Antes, las autoridades rusas habían informado que se había declarado un incendio en un aeropuerto militar de la región y que una central eléctrica había resultado dañada en un ataque con drone. La fuente le dijo a "The Kyiv Independent" que en el aeropuerto se almacenaban aviones de combate y helicópteros. No se sabe cuántos resultaron dañados o destruidos en el ataque.**

10:35 Kiev afirma haber atacado aeropuerto militar en LipetskEl ejército ucraniano informes que atacó un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk durante la noche. El ataque dañó existencias de bombas guiadas, lo que provocó un gran incendio y varias explosiones, según un mensaje en Telegram del ejército ucraniano. El aeropuerto es el hogar de aviones de combate rusos, incluidos los modelos Su-34, Su-35 y MiG-31. Lipetsk se encuentra más adentro del territorio ruso, al este de la región fronteriza de Kursk.**

10:08 Munz: "Rusia incapaz de contraatacar"Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, Ucrania ha estado defendiendo su territorio. Sin embargo, en los últimos tres días, las tropas ucranianas también han lanzado ataques en la región rusa de Kursk. El corresponsal de ntv-Moscú, Rainer Munz, explica por qué esta ofensiva sorpresa plantea varios desafíos para la dirección militar rusa.**

09:44 Activista de derechos humanos: Rusia regresa a los tiempos de StalinOleg Orlov, activista de derechos humanos liberado en un canje de prisoners entre Rusia, Bielorrusia y varios países occidentales, critica la magnitud de la represión en la Rusia actual en una entrevista con la agencia de noticias AP. Orlov dice que bajo el presidente ruso Vladimir Putin, la gente es encarcelada por criticar a las autoridades, algo que no se había visto desde la época del dictador soviético Joseph Stalin. "Estamos regresando a los tiempos de Stalin", dice Orlov, codirector de Memorial, una de las organizaciones más antiguas y renombradas de Rusia en defensa de los derechos humanos, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue sentenciado a dos años y medio de prisión en febrero por criticar la guerra rusa en Ucrania en un artículo. Su liberación en el canje de prisoners entre Rusia, Bielorrusia y varios países occidentales lo sorprendió completamente.**

09:00 Ucrania publica cifras de bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano publica nuevas cifras de bajas para las tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 588,540 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, incluidos 1,030 en las últimas 24 horas. El informe también afirma que se destruyeron tres tanques, 49 sistemas de artillería y dos sistemas de defensa aérea. En general, Ucrania afirma que Rusia ha perdido 8,434 tanques, 16,536 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,325 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, que también son probable

08:19 Medios: Incendios masivos en Rylsk, región de KurskSe informaron explosiones fuertes y incendios masivos durante la noche en la ciudad de Rylsk, en la región rusa de Kursk, según "The Kyiv Independent", citando informes en canales de Telegram en ruso. Los residentes del pueblo de Stepanovka informaron haber escuchado cuatro explosiones. La causa de las explosiones es desconocida. Rylsk se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

07:37 Rusia: Estado de Emergencia después de ataque con drone en base aérea militarSe han registrado explosiones masivas después de un ataque con drone ucraniano en una base aérea militar cerca de Lipetsk. El gobernador Igor Artamonov anunció en Telegram que se ha declarado un estado de emergencia en la ciudad de Lipetsk para abordar las consecuencias de las explosiones. Se han evacuado cuatro pueblos alrededor del aeropuerto militar, y se ha suspendido el transporte público en Lipetsk y áreas circundantes. Seis personas resultaron heridas como resultado de los ataques.

06:52 Medios: Explosión después del ataque ucraniano en CrimeaSe informó una explosión en la península ocupada por Rusia de Crimea, según "Ukrainska Pravda" citando informes de Telegram. Mikhail Razvozhayev, gobernador ruso de la ciudad de Sebastopol, escribió en Telegram que las fuerzas de la Flota del Mar Negro y la defensa aérea repelieron un ataque de las fuerzas ucranianas en Sebastopol, destruyendo tres drones en el proceso. La defensa aérea rusa también derribó un misil ucraniano Neptune anti-buque sobre el mar cerca de Sebastopol. El canal de Telegram "Crimeawind" informa sobre disparos y una explosión fuerte en Chornomorskyi, así como el trabajo de la defensa aérea rusa en el área del aeropuerto de Belbek. Se informó que una columna de humo negro se elevaba sobre el aeropuerto y había un fuerte olor a fuego en la zona costera de la ciudad, según el canal de Telegram "Crimeawind" citando a suscriptores. No hay informes de posibles víctimas aún.

06:05 Medios: Incendio en base aérea militar en la región rusa de LipetskSe ha producido un incendio en una base aérea militar en la región rusa de Lipetsk, según las agencias de noticias rusas Ria Novosti y Tass. La causa del incendio aún no se conoce. Poco antes, el gobernador local anunció evacuaciones debido a un "masivo" ataque con drone cerca de la ciudad de Lipetsk, que causó explosiones y cortes de energía, según Igor Artamonov en Telegram. Se ha declarado un estado de emergencia en el distrito de Lipetsk, y se están evacuando cuatro pueblos. Algunos de los pueblos mencionados se encuentran cerca de una base de la fuerza aérea fuera de la ciudad. No se han reportado víctimas. Las autoridades ucranianas no han informado de ataques en la región. Lipetsk se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera ucraniana.

05:02 Putin supuestamente unaware of Ukrainian troop buildupValery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, puede haber ignorado advertencias de inteligencia sobre la concentración de fuerzas ucranianas cerca de la frontera con la óblast de Kursk, según informó Bloomberg citando a una fuente cercana al Kremlin. Las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera hacia la óblast de Kursk el 6 de agosto, llevando la lucha al territorio ruso. Según el informe, las fuerzas ucranianas comenzaron a concentrarse cerca de la frontera con la región de Kursk dos semanas antes del inicio de su ofensiva. El presidente ruso Vladimir Putin no fue informado del aumento de tropas.

03:21 A causa de misiles estadounidenses: la mitad de los alemanes teme una escalada con RusiaEl gobierno alemán y estadounidense han acordado que los EE. UU. estacionarán sistemas de armas de largo alcance como misiles de crucero Tomahawk en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. Una encuesta de Civey para el grupo de medios Funke encontró que el 50 por ciento de los alemanes espera una mayor escalada del conflicto con Rusia. El 38 por ciento no cree que los planes conduzcan a una mayor escalada, mientras que el 12 por ciento está indeciso. El 44 por ciento ve con buenos ojos el estacionamiento, mientras que el 42 por ciento lo ve negativamente, con un 14 por ciento indeciso.

01:14 El ministro-presidente Kretschmer aboga por una reducción de la ayuda de armas a UcraniaEl ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha abogado por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania, dadas las limitaciones del presupuesto federal. "No podemos seguir proporcionando fondos para armas a Ucrania que se están utilizando y no están logrando nada. Todo debe estar en proporción", dijo a la Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sí, apoyo, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señaló el aumento del presupuesto en los años anteriores. "Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones de euros. Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo la coalición de tráfico luz no puede acordo

22:30 Pentágono: Incursión de Ucrania en Kursk está en línea con la política de EE. UU.La incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dijo la portavoz del Pentágono Sabrina Singh, según el portal de noticias Kyiv Independent. Cuando se le preguntó si Ucrania puede usar armas suministradas por EE. UU., Singh respondió que EE. UU. "ha apoyado a Ucrania desde el principio en la defensa contra los ataques que llegan a través de la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy durante 245 kilómetros, que ha sido objeto de ataques rusos diarios desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y operando "dentro del marco de la política de EE. UU., utilizando nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dijo Singh.

22:09 Diputado del Parlamento Europeo De Masi pide "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible"

Después del avance de las tropas ucranianas en Kursk, el diputado del Parlamento Europeo Fabio De Masi está pidiendo "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible". Ucrania está teniendo "dificultades importantes para defender su propio territorio", dijo De Masi al "Tagesspiegel". Los avances "profundamente en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es escalar aún más la situación". Los riesgos son inmensos, advirtió el diputado europeo. "Piensa, por ejemplo, en la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la superioridad en la escalada".

21:50 Autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles

Las tropas rusas han estado luchando contra una incursión ucraniana durante tres días seguidos, según Moscú. Las fuerzas rusas y los guardias de frontera están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región ucraniana de Sumy. Según el Ministerio de Salud ruso, 66 civiles han resultado heridos desde el inicio de la incursión ucraniana, incluyendo nueve niños. Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles, incluyendo dos médicos. Ucrania aún no ha comentado sobre la incursión.

21:30 Borrell: Régimen de Lukashenko está involucrado en la deportación ilegal de niños ucranianos

El régimen bielorruso es cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania, según el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de áreas temporalmente ocupadas de Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras externas de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por la reciente incursión rusa en territorio ucraniano, instando a ambas partes a priorizar la diplomacia y la desescalada de tensiones.

En respuesta al avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, La Unión Europea ha llamado a todas las partes a cumplir con el derecho internacional, destacando la importancia de proteger a los civiles y respetar las fronteras.

