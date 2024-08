12:43 Ucrania: Docenas de soldados rusos capturados en Kursk

12:18 Gazprom: El trasiego de gas continúa con normalidad a pesar de los combates en la región de Kursk

Según Gazprom, el trasiego de gas ruso a través de la región fronteriza de Kursk, atacada por Ucrania, continúa en gran medida con normalidad. Hoy se espera que se transporten alrededor de 37,3 millones de metros cúbicos de gas natural, anunció la empresa en Moscú. Esto representa un cinco por ciento menos que el día anterior, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS. Las tropas ucranianas han tomado al menos el control parcial de la ciudad de Sudja durante su incursión a través de la frontera, también capturando una estación de medición de gas clave en ruta hacia Europa Occidental. Desde allí, el trasiego continúa a través de Ucrania y luego a Eslovaquia y Austria. En 2023, a pesar de la guerra en curso, se transportaron 14,6 mil millones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea a lo largo de esta ruta.**

11:37 Bloguero militar: Rusia pierde un "centro logístico importante" ante Ucrania

Según el bloguero militar prorruso Yuri Podolyaka en su canal de Telegram, la ciudad rusa de Sudja en la región de Kursk ha sido tomada por los ucranianos. La ciudad está a nueve kilómetros de la frontera con Ucrania. Según Podolyaka, la ciudad está llena de fuerzas militares ucranianas. "Sudja básicamente se ha perdido para nosotros. Es un centro logístico importante", escribe además. Se informa que las fuerzas militares ucranianas avanzan hacia el norte en dirección a Lgov. "En general, la situación es difícil y está deteriorándose, aunque el ritmo del avance ucraniano ha disminuido notoriamente".**

11:04 Munz: El ataque a Kursk ha "sorprendido completamente" a Moscú

Inicialmente, la situación sigue siendo incierta, pero luego se confirma: los combatientes ucranianos atacan en territorio ruso. La incursión en la región de Kursk ha "sorprendido completamente" a Moscú, informa el corresponsal de ntv Rainer Munz. Sin embargo, es probable que haya más detrás del ataque que solo una maniobra de distracción.**

10:18 Kriewald sobre la nueva ofensiva: "Los ucranianos avanzan 15 kilómetros en la región de Kursk"

El avance del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk está causando revuelo en Moscú. Se informa que los soldados ucranianos han avanzado hasta 15 kilómetros. Además, se habla de decenas de prisioneros de guerra. La reportera de ntv Nadja Kriewald informa desde Odessa sobre el contexto.**

09:45 ONÚ: Los rusos torturan al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos

Los funcionarios de la ONU alegan que el personal de los campos de prisioneros rusos ya tortura a los prisioneros de guerra ucranianos durante los interrogatorios iniciales. Además, la tortura es "amplia y sistemática" en la cautividad rusa. La jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), Danielle Bell, reveló esto en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Afirma que Rusia ha torturado al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos en sus prisiones. Según ella, los prisioneros de guerra ucranianos son golpeados con varas metálicas y palos, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es lo peor que he visto en mis 20 años de carrera", declaró Bell. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con prisioneros de guerra ucranianos después de su liberación. Simultáneamente, la misión de la ONU tiene acceso directo a los prisioneros de guerra rusos y puede evaluar las condiciones carcelarias.

08:49 Estonia introduce controles fronterizos reforzados con Rusia

Estonia ha comenzado a aplicar controles fronterizos completos en su frontera este de la UE con Rusia. El gobierno del estado balcánico de la OTAN decidió esto a principios de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas y mercancías que crucen la frontera con Rusia estarán sujetas a inspección. Los controles se introducirán gradualmente en los cruces fronterizos por carretera y ferrocarril en Narva, Koidula y Luhamaa. Anteriormente, los controles de pasajeros y vehículos eran aleatorios y basados en el riesgo. Según el primer ministro Kristen Michal, el fortalecimiento de los controles tiene como objetivo evitar el tránsito y el transporte de bienes sancionados por la UE a través de Estonia y fortalecer la seguridad del país. La frontera entre Rusia y Estonia tiene una longitud de 294 kilómetros.

08:11 Ucrania publica cifras de pérdidas rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha perdido alrededor de 587.510 soldados en Ucrania, con 1.140 bajas en las últimas 24 horas. Según el informe de Kiev, también se han destruido dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero. En total, Rusia ha perdido aparentemente 8.431 tanques, 16.487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13.293 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de pérdidas más bajas, aunque probablemente sean mínimas.

07:32 Medvedev Amenaza con Escalar la Invasión Rusa en Ucrania

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha amenazado con escalar la invasión rusa en Ucrania en respuesta a los avances ucranianos en la región rusa de Kursk. El operativo militar ruso ya no debe limitarse a asegurar territorios que Rusia considera propios, dijo el ex presidente. En cambio, las fuerzas militares deben avanzar hacia las ciudades de Odesa, Járkov, Dnipro, Mikolaiv, Kiev y más allá. El avance solo se detendrá cuando Rusia lo considere ventajoso. Según informes rusos, las tropas ucranianas han avanzado profundamente en territorio ruso en la región, lo que ha llevado a intensos combates y la declaración de estado de emergencia.

07:05 Rusia: 14 objetos aéreos ucranianos destruidos sobre Kursk y Belgorod

Las fuerzas de defensa aérea rusa destruyeron catorce objetos aéreos no tripulados ucranianos durante la noche en las regiones de Belgorod y Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Los sistemas de defensa aérea derribaron seis drones y cinco misiles más en la región de Kursk, dijo el gobernador regional Alexei Smirnov. En la madrugada del 6 de agosto, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas fronterizas de la región de Kursk. Según los últimos informes del Estado Mayor ruso, los combates continúan en las áreas fronterizas. Se ha declarado una situación de emergencia en Kursk (ver entradas 19:08, 19:38 y 20:41) y se están evacuando a los residentes.

06:25 Ucrania declara alerta aérea debido a ataque con MiG-31K ruso

La Fuerza Aérea Ucraniana ha declarado una alerta aérea en todo el país. La Fuerza Aérea Ucraniana atribuye la advertencia de ataque aéreo a una amenaza de misiles desde un MiG-31K ruso. Este tipo de aeronave, un interceptor de la era soviética llamado así en honor al constructor de aviones Mikoyan-Gurevich, puede llevar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Vehículos blindados ucranianos a diez kilómetros detrás de la frontera rusa en Kursk

Según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas ucranianas han avanzado hasta diez kilómetros en la región rusa de Kursk. Esto se confirmó con imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera. Las fuerzas ucranianas han Reporting breached at least two Russian defense lines and a fortress. According to a Russian source, Ukrainian forces have captured 45 square kilometers in the Kursk region since the start of the operation on August 6. Russian authorities declared an emergency situation in the region yesterday.

02:30 Ucrania eleva umbral para sentencia de prisión en hurtos menores

En Ucrania, los hurtos de bajo valor ya no darán lugar a una condena de prisión. El presidente Zelensky ha firmado una ley que eleva el umbral para el hurto menor, haciendo que los hurtos de hasta aproximadamente 67 euros sean castigados con multas en lugar de prisión. Anteriormente, el umbral para el hurto menor era de alrededor de 6,7 euros. Este cambio se debe a la ley marcial impuesta desde la invasión rusa, que conlleva hasta ocho años de prisión por saqueo y hurto. Un caso citado en el proyecto de ley involucró un hurto de pañales para bebés en un supermercado de la ciudad occidental ucraniana de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de 8 euros, que ya no daría lugar a una condena de prisión. Sin embargo, el perpetrador en este caso aún recibió una condena de más de tres años de prisión.

00:27 Klingbeil: El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania es correctoEl líder del SPD, Lars Klingbeil, defiende los planes de desplegar armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania ante las críticas dentro de su propio partido. "Este despliegue es correcto porque nos ayuda a defendernos en caso de que Rusia tenga la idea de atacarnos", dijo Klingbeil a la red editorial alemana. Es parte de la disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron que los EE. UU. desplegarán sistemas de armas en Alemania a partir de 2026, que pueden llegar muy adentro de Rusia. Se mencionaron los misiles de crucero Tomahawk, los misiles SM-6 y las nuevas armas hipersónicas. Hay voces críticas dentro del SPD, incl

21:30 ¿No muerto después de todo? Herido conocido propagandista rusoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny resultó herido en la región de Kursk. La empresa de televisión estatal VGTRK informó en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un dron ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Previamente, numerosos medios rusos habían informado sobre la muerte de Poddubny de manera coordinada. Yevgeny Poddubny es uno de los "corresponsales de guerra" rusos más conocidos. Su canal de Telegram tiene alrededor de 734,000 seguidores. Según información preliminar, estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk el miércoles.

20:41 Región de Kursk declara estado de emergenciaEn la región rusa de Kursk se ha declarado el estado de emergencia en medio de una ofensiva terrestre ucraniana. Así lo anunció el gobernador de la región, Alexei Smirnov, en un mensaje de Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso en Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudzha el miércoles.

20:14 Conflictos cercanos: Rusia refuerza la seguridad de la AKW KurskA causa del avance de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional de Rusia está reforzando la seguridad de la central nuclear AKW Kursk. También se están desplegando tropas adicionales para combatir unidades de sabotage y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto se está llevando a cabo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, con cuatro bloques y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a poco más de 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas respaldadas por tanques y artillería cruzaron la frontera rusa desde la región de Sumy en Sudzha, avanzando aparentemente hasta 15 kilómetros hacia la central nuclear.

19:38 Ataques en la región de Kursk: el precio del gas natural europeo alcanza su máximo anualEl precio del gas natural en Europa ha subido a su nivel más alto del año. El contrato líder TTF de entrega en un mes aumentó en un 5,7 por ciento a 38,78 euros por megavatio hora (MWh) en Amsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Los combates se están produciendo aparentemente cerca de Sudzha, un importante punto de inyección de gas que suministra a Europa occidental a través de tuberías ucranianas. Según la agencia de noticias Bloomberg, Gazprom está informando sobre suministros de gas normales.

19:08 Ucrania evacua áreas fronterizas cerca de Kursk, RusiaAnte los intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más áreas en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, según el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artyukh, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6.000 personas, incl

