12:36: Individuos con nacionalidad estadounidense acusados de actuar como "combatientes pagados" en Rusia

En Rusia, un residente estadounidense está actualmente siendo juzgado a partir del viernes, según informó la agencia de noticias estatal RIA Novosti. El individuo es acusado de actividades mercenarias. El acusado es el ciudadano estadounidense de 72 años Stefan Hubbard, originario de Míchigan y residente en Ucrania desde 2014. El informe no proporcionó información sobre cuándo o dónde fue arrestado el ciudadano estadounidense. Según RIA Novosti, el individuo fue escoltado al juicio en un tribunal de Moscú por la policía militar.

12:01 Kryvy Rih: Ataque con misiles rusos a estación de policíaSe informan de nuevos ataques rusos en el sur y centro de Ucrania. Esta mañana, un misil impactó en una estación de policía en Kryvy Rih, según la administración de la ciudad. Se encontró el cuerpo de una mujer bajo los escombros, mientras que al menos cinco personas resultaron heridas. Los trabajadores de rescate aún buscan sobrevivientes. También se dañaron estructuras residenciales. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk ha compartido imágenes de los ataques con misiles en Kryvy Rih.

Según fuentes ucranianas, otro ataque con misiles.targetó la ciudad de Dnipro anoche, impactando en una instalación industrial. Al menos ocho personas resultaron heridas en los ataques aéreos rusos en la región de Jersón, según la administración.

11:27 Posible violación del espacio aéreo de la OTAN por un dron rusoUn dron ruso pudo haber penetrado temporalmente en el espacio aéreo del miembro de la OTAN Rumania anoche, según el Ministerio de Defensa rumano. El dron se cree que cruzó el espacio aéreo rumano en una zona fronteriza, posiblemente durante menos de tres minutos. El dron presuntamente participó en un ataque contra la ciudad ucraniana de Izmail en el sur. Según las autoridades ucranianas, Izmail fue el objetivo de un ataque con drones temprano esta mañana, lo que resultó en la muerte de tres personas y lesiones a unas doce más.

10:57 Fritz: EE. UU. Suministra Misiles Guiados a Ucrania por Primera VezEl presidente ucraniano Zelensky viaja a EE. UU. para presentar su "plan de victoria" y buscar más ayuda militar. Biden finaliza un paquete de armas valorado en casi 8.000 millones de dólares para Ucrania. "Eso es una proporción sustancial", dice el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Informe: Agencias de Inteligencia de EE. UU. Prevén Represalias Graves si Ucrania Utiliza Misiles de Largo AlcanceLas agencias de inteligencia de EE. UU. Esperan represalias graves si Ucrania utiliza misiles occidentales de largo alcance para atacar profundamente en territorio ruso. Tal apoyo podría provocar represalias graves, según una evaluación de inteligencia no publicada citada por el "New York Times". Las agencias presuntamente consideran diversas reacciones rusas, que van desde la quema y sabotaje contra instalaciones en Europa hasta posibles ataques mortales contra puntos de apoyo militar estadounidense y europeo. No esperan que Rusia lleve a cabo tales ataques abiertamente, sino más bien a través de operaciones encubiertas de inteligencia. El "New York Times" también reporta que las agencias de inteligencia de EE. UU. Creen que Ucrania no posee suficientes misiles de largo alcance para cambiar significativamente el curso de la guerra. Según esta evaluación, los riesgos superan los posibles beneficios de una victoria incierta a un alto costo. El periódico sugiere que esto podría explicar en parte por qué la decisión es tan difícil para el presidente Biden de EE. UU.

09:57 Munz sobre la Nueva Amenaza de Putin: Prohibición de Exportación de Materias Primas "No Dañará Mucho al Occidente"Rusia amenaza a EE. UU. con represalias si autoriza el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. El presidente Putin está considerando imponer restricciones a la exportación de materias primas estratégicas, incluidas el uranio, como represalia contra el Occidente. El reportero de ntv Munz ofrece contexto y consecuencias.

08:40 La Marina Ucraniana Se pregunta por la Construcción Rusa Cerca del Puente de CrimeaUna construcción rusa no identificada cerca del puente de Crimea ha dejado perpleja a la marina ucraniana. Según el portavoz de la marina Dmytro Pletenchuk, como informó "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana, se está llevando a cabo la construcción, pero su propósito sigue sin estar claro. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser un cruce adicional, pero aún es prematuro sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. No cree que los rusos la completen en las condiciones climáticas prevalecientes. "Continuamente intentan colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidro

07:09 Baerbock: Sin Nuestra Ayuda, Hospitales y Niños Estarían VulnerablesLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Baerbock, defiende el envío de armas a Ucrania y critica el apoyo disminuido a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni muertos en Ucrania si no tuviera armas defensivas es tan simple como incorrecta", afirmó Baerbock durante el Debate General de la ONU en Nueva York el jueves. "Si Rusia deja de atacar, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, es el fin para Ucrania". El presidente Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz con el bombardeo de un hospital de niños en Eslovenia. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, dejar de ayudarlos significa que "los hospitales y los niños de Ucrania estarían expuestos. Significaría más crímenes de guerra, possibly even in other countries." Baerbock destaca que Rusia "ha estado jugando constantemente con la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

06:45 Eslovenia: Podría Considerar Armas de Largo Alcance para la Defensa de KyivEl gobierno de Eslovenia advierte contra decisiones inmediatas sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en Rusia, a pesar de las dudas de Alemania. "No es sabio decir de antemano que ciertos temas están fuera de la mesa", dijo el primer ministro Golob durante el Debate General de la ONU en Nueva York. "Es una decisión difícil. Pero creo que todas las opciones deben considerarse en esta etapa, y luego seleccionar la más apropiada para la situación", respondió Golob cuando se le preguntó sobre misiles de crucero de largo alcance. Hasta ahora, especialmente Alemania y EE. UU. han expresado sus preocupaciones. El canciller Scholz recently stated no long-range precision weapons would be delivered to Ukraine, even in the future.

06:11 Baerbock Pide a Irán que Deje de Apoyar la Guerra de Rusia en UcraniaLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Baerbock, ha instado a Irán a detener toda la ayuda a la guerra de Rusia contra Ucrania y a dejar de suministrar misiles y drones. Esto lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores en la plataforma X. Baerbock habló con su homólogo iraní Abbas Araktschi al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea Reunión con Zelensky en Nueva YorkEl ex presidente de EE. UU., Trump, planea reunirse con el presidente de Ucrania, Zelensky, este viernes en Nueva York. La reunión está programada para tener lugar en la Torre Trump en Manhattan, anunció Trump. Zelensky, que se reunió con el presidente Biden el jueves, ha prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky expresó su interés en reunirse con Trump, Biden y la vicepresidenta Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. Saber más aquí.

04:25 Harris Promete Apoyo a Zelensky y Advierte Sobre TrumpLa candidata a la presidencia de EE. UU. por el Partido Demócrata, Harris, promete su apoyo al presidente de Ucrania, Zelensky, y advierte contra Trump sin mencionar su nombre. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania sigue siendo incuestionable. (...) Estaré junto a Ucrania y trabajaré para asegurar que emerjan victoriosos y vivan en paz y prosperidad", declaró la demócrata durante la visita de Zelensky a Washington. Advirtió que la guerra no podía结束 sin Ucrania. Sin embargo, hay "certas personas" en EE. UU. que planean poner fin a la guerra obligando a Ucrania a ceder grandes partes de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a la protección de naciones extranjeras. Estas propuestas reflejan las de Putin y, en esencia, son una llamada a la rendición.

02:08 Ucrania Informa de Ataques al Oeste de KhersonLas fuerzas rusas bombardearon el asentamiento de Tomyna Balka al oeste de la ciudad ucraniana de Kherson controlada por Ucrania el jueves, según el gobernador Prokrudin. Una mujer murió y otra resultó herida, informó Telegram.

00:55 Reino Unido Enviará Más Sistemas de Artillería a UcraniaEl Reino Unido planea enviar otro lote de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a Ucrania. Hasta ahora se han enviado 10 sistemas, con 6 más que seguirán en las próximas semanas, según el Ministerio de Defensa británico.

23:33 ONÚ Lucha por Financiar la Ayuda Invernal para los UcranianosLa ONÚ admite que le falta financiación suficiente para ayudar a los ucranianos este invierno. "Nuestros niveles de financiación están críticamente bajos para esta época del año", dice K. Lindholm Billing, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Ucrania. La ACNUR actualmente solo tiene el 47% de los fondos necesarios para ayudar a los millones afectados por la guerra de Ucrania. El año pasado, en esta época, la ACNUR estaba financiada en un 70%.

22:13 Biden Promete Fortalecer la Ayuda a UcraniaEl presidente de EE. UU., Biden, se compromete a fortalecer la asistencia a Ucrania durante el resto de su mandato. Él enfatizó que esto fortalecería el poder negociador de Kyiv, dijo Biden antes de reunirse con Zelensky en Washington. El mandato de Biden termina en enero. Podría ser sucedido por Harris o Trump, quien planea minimizar el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Hora de Ucrania: Rusia Planeando Ampliar los Asaltos en la Región de ZaporizhzhiaSegún los informes de inteligencia de Ucrania, las fuerzas rusas están planeando intensificar sus acciones ofensivas en la región de Zaporizhzhia. Un portavoz de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania discutió esto en televisión nacional, stating, "Hay un cambio hacia la intensificación en el sector del zona de combate en la región de Zaporizhzhia". En las últimas 24 horas ha habido cinco ataques rusos, y el portavoz sugirió que este número podría aumentar, dado que la inteligencia sugiere que el adversario está gathered attack forces near [the settlement of] Pryiutne." Además, el portavoz reveló que Rusia ha recibido vehículos blindados ligeros, lo que indica su preparación para operaciones ofensivas.

21:00 ET: Biden Da la Bienvenida a Zelensky: Rusia No TriunfaráAl inicio de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, tranquilizó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre el apoyo inquebrantable de EE. UU. "Rusia no emergerá victoriosa, Ucrania lo hará", declaró Biden mientras recibía a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en todo momento". Obtenga más información aquí.

Puede acceder a todos los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea ha expresado su fuerte condena a los ataques con misiles de Rusia sobre ciudades ucranianas, incluidas Kryvy Rih y Dnipro, que ponen en peligro la seguridad de los civiles e infraestructuras. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha llevado su "plan de victoria" a Estados Unidos para buscar más ayuda militar, incluidas misiles guiados, de EE. UU. para fortalecer la defensa de Ucrania contra la agresión rusa. La Unión Europea, como un actor internacional clave, podría desempeñar un papel significativo en la prestación de apoyo adicional y presión diplomática para ayudar a poner fin al conflicto en Ucrania.

Lea también: