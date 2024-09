12:15: Advertencia sobre información superficial inexacta por parte del correctivo

11:51 Voigt anhela "demografía electoral consistente"

El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha emitido su voto. Expresa su deseo de que "un gran número de hombres y mujeres de Turingia se dirijan a las urnas y ejerzan su derecho a dar forma al futuro de nuestra tierra", al votar en Jena. Además, desea una "demografía electoral consistente" para garantizar un progreso político fluido.

11:25 Sonneberg registra un aumento significativo de actividades extremistas

Sonneberg se convierte en el primer distrito de Alemania en ser encabezado por un político de AfD. Sin embargo, los activistas afirman haber enfrentado numerosas amenazas desde entonces, lo que ha llevado a muchos a dejar de trabajar. También se informa que el número de actividades extremistas ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos sugieren una conexión con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer se muestra satisfecho en la urna

El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales "probablemente las más significativas en 34 años". Al votar en Dresde, expresa gratitud a quienes "votaron de manera diferente" en el pasado pero han elegido ahora la "fuerza dominante en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión nos permitirá formar un gobierno que beneficie a esta tierra", continúa Kretschmer. Las últimas encuestas muestran una carrera ajustada entre su CDU y la AfD.

10:30 Ramelow descarta a Wagenknecht como una contendiente irrelevante

Para el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el Día de las Elecciones es una "fiesta de la democracia", a pesar del riesgo de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué no apoya un gobierno de minoría y cuestiona la competencia de la BSW.

09:59 Historiador critica la fecha de las elecciones por falta de conciencia histórica

El historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Quiénquiera que haya considerado que era una buena idea celebrar elecciones el 1º de septiembre carecía de conciencia histórica", dice el director del Instituto Alemán-Polaco a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Al observar la AfD, que se clasifica como "indiscutiblemente de extrema derecha" por la agencia de inteligencia interior en ambos estados, Loew declaró: "Esto podría llevar a connotaciones desafortunadas si un partido whose relationship to the NS era is unsure también gana influencia en Dresde y Erfurt".

09:30 "Elección crítica": Todos los datos sobre las elecciones estatales de Sajonia

Hoy, alrededor de 3,3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad de decidir quién dará forma a la dirección política del futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su posición como la fuerza más fuerte en el estado por primera vez desde 1990. El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, califica esta elección de "crítica". "Esto es sobre todo".

09:05 Kretschmer acusa a la Ampel de "caos electoral"

Llega el Día de las Elecciones en Sajonia, dejando a todos preguntándose: ¿Mantendrá el ministro presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre la inmigración, la coalición de semáforo y la guerra de Ucrania.

08:46 Perspectivas de voto para las elecciones en Turingia

Hoy es el Día de la Decisión: En el corazón de Alemania, se trata de determinar quién gobernará el estado federal con aproximadamente 2,1 millones de ciudadanos durante los próximos cinco años. ¿La AfD con el candidato líder Björn Höcke ganará la mayor influencia en Turingia?

08:24 Cómo la AfD podría erosionar la democracia

Las encuestas muestran: la AfD es probable que amplíe significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, esto representa un peligro, según un grupo de investigación, ya que el estado de derecho puede no ser tan robusto como muchos creen.

08:00 Las urnas abren en Turingia y Sajonia

Hoy se elegirán nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD está claramente adelante en Turingia. En Sajonia, la CDU del gobernador en ejercicio Michael Kretschmer y la AfD están en una carrera ajustada. Se esperan proyecciones iniciales con el cierre de las urnas a las 6 pm. Las elecciones en los dos estados alemanes del este también sirven como indicador para la coalición de semáforo en Berlín.

Para el gobierno actual de Turingia, la coalición roja-roja-verde liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Un gobierno compuesto por la CDU, la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD se considera una opción después de las elecciones. En Sajonia, sigue incierto si la coalición existente de CDU, SPD y Verdes puede mantener aún una mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. La Izquierda podría enfrentarse a la eliminación del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

