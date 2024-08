11:54 PM - Pebble después de un incidente en la base de la OTAN Geilenkirchen: potencialmente bajo ataque de guerra híbrida rusa

19:39: Pokrovsk identificado como el punto caliente principal

El ejército ucraniano informa sobre la repeler de docenas de ataques de tropas rusas. A lo largo del día, se informaron 79 ataques rusos desde las líneas del frente en el este de Ucrania, algunos con apoyo de artillería y aire, según el informe de situación del Estado Mayor. Una vez más, los alrededores de Pokrovsk en las afueras del Donbass fueron el punto focal principal. Allí, las unidades rusas intentaron consolidar y expandir las ganancias territoriales del día anterior, con 20 ataques en solo unas pocas horas. También se informó lucha intensa en los alrededores de Torez. El objetivo de los ataques rusos es obtener el control total de los alrededores del Donbass.

20:12: Alemania espera una oleada de ataques en Kyiv

El gobierno alemán emite una advertencia sobre intensificados ataques rusos en la capital ucraniana Kyiv alrededor del día de la independencia del país el sábado. Podría haber intensificados ataques con cohetes y aire en Kyiv y otros grandes centros, indica la Oficina Federal de Asuntos Exteriores en una actualización de la advertencia para viajeros. En Kyiv y otros lugares, podrían imponerse temporales toque de queda. Aún se "aconseja encarecidamente" a los nacionales alemanes que abandonen el país.

20:58: Residentes de Kursk expresan frustración: "Todos estamos solos"

A medida que continúan los conflictos militares en la región sureña rusa de Kursk, los residentes allí parecen estar cada vez más desencantados: con las autoridades que sienten que los han abandonado, con el ejército ucraniano, pero también con su propio ejército. A nadie parece importarle la gente, alega una mujer de 28 años a "Moscow Times". "Para Rusia, simplemente somos parte del mapa. Para los ucranianos, somos adversarios que apoyan el régimen de Putin. Todos [aquí] estamos solos." Acusa a las autoridades de engañar y decir que no hay razón para preocuparse. Un hombre de 32 años explica que mientras la gente critica a los ucranianos por el ataque, también cuestiona la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron pasar por alto la movilización de un número tan grande de tropas ucranianas en la frontera?" Si antes había personas que simpatizaban con Ucrania o eran neutrales, su postura ahora ha cambiado a una intensa ira, dice ella. Otro residente de la región de Kursk comenta: "Los ucranianos no son nuestros aliados en este momento". Mientras tanto, una voluntaria de la Cruz Roja en Kursk afirma que no guarda rencor hacia Ucrania, viéndolos como "también solo víctimas de las circunstancias".

21:29: Zelenskyy exige entregas de armas a tiempo

El ejército ucraniano urge del apoyo extranjero. El presidente Zelenskyy urge a los aliados occidentales de Ucrania a entregar los paquetes de armas prometidos. "En el frente, están luchando con granadas y equipo, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'," dice en su dirección de video vespertina. Según él, Ucrania está esperando paquetes que contienen armas o equipo "que se han acordado y decidido, pero aún no se han entregado". No ofrece más detalles.

21:34: Biden aprueba nuevo apoyo militar para Ucrania - específicamente para defensa aérea

El presidente de EE. UU., Joe Biden, anuncia un nuevo paquete de ayuda militar durante una conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Según la Oficina Presidencial de EE. UU., el paquete incluye misiles de defensa aérea, equipo para la defensa de drones, misiles antitanque y municiones. Biden reiteró el "apoyo inquebrantable de EE. UU. para el pueblo ucraniano" a Zelenskyy. No se revelan detalles financieros sobre la nueva ayuda.

22:21: Lituania entrega su mayor paquete de drones hasta ahora

Lituania hace público su mayor envío de drones a Ucrania hasta la fecha. 1400 drones de fabricantes lituanos están listos, según compartió el ministro de Defensa de Lituania, Andris Sprūds, a través de X. Con esto, Riga cumple con la adquisición de más de 2700 drones de su industria nacional. Lituania, en alianza con el Reino Unido, lidera una iniciativa para entregar un millón de drones a Ucrania. Sus miembros asociados, incluidos Alemania, se han comprometido a invertir en la fabricación de drones y a enviar drones y repuestos a Ucrania.

18:38 Aumenta el flujo de petróleo ruso a través de Ucrania, supuestamente regularizadoSegún informes, Rusia ha duplicado sus entregas de petróleo a través de Ucrania en julio, según los datos proporcionados por la firma de Kiev ExPro. El volumen de petróleo ruso que fluye a través del "oleoducto de la Amistad" hacia los países de la UE aumentó a 1,09 millones de toneladas desde 540,000 toneladas en junio. Anteriormente, Hungría y Eslovaquia habían expresado preocupaciones sobre restricciones en el flujo de petróleo desde Ucrania, insinuando posibles racionamientos de combustible a partir de septiembre. Sin embargo, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, reprendió a esos países por no haber hecho suficiente para encontrar otras fuentes de suministro de petróleo ruso, que ha estado bajo embargo desde la invasión rusa de Ucrania. Hungría, Eslovaquia y la República Checa tienen actualmente exenciones. Lee más detalles aquí.

17:56 Familiares buscan a soldados rusos desaparecidos en KurskSegún informes de los medios locales, soldados rusos han desaparecido o han sido capturados después de la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk. El número de soldados desaparecidos asciende a 81, y 38 han sido identificados como prisioneros de guerra en videos militares ucranianos publicados por el servicio ruso de la BBC. La información proviene de peticiones de ayuda de las familias de los soldados en internet. Las primeras declaraciones del presidente Vladimir Putin afirmaban que solo soldados profesionales y voluntarios participarían en la zona de conflicto. No obstante, el Kremlin de Rusia defiende la defensa de Kursk como no involucrando la "operación militar especial". Rusia mantiene en secreto sus bajas en Kursk. Saber más aquí.

17:19 La policía investiga actividades de drones inusuales en BrunsbuettelLas fuerzas armadas alemanas están ayudando a las autoridades policiales en la investigación de vuelos de drones curiosos sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein. Un portavoz del Mando Territorial reveló que la Bundeswehr está proporcionando datos de radar en respuesta a una solicitud de ayuda de la policía. Las empresas Covestro y Holcim también han ofrecido su cooperación en la investigación. Las empresas informaron de actividad de drones. Un conjunto de empresas químicas, energéticas y de logística se encuentra en el Parque Químico de Brunsbuettel, que incluye Covestro y Holcim. La Oficina del Fiscal del Estado en Flensburg está examinando vuelos de drones no autorizados sobre sitios industriales bajo sospecha de actividades de espionaje o sabotaje.

16:51 Se reportan ocho muertos civiles diariosLas bajas civiles ocurren regularmente: ocho civiles han sido reportados muertos en ataques rusos, según las autoridades ucranianas. Dos muertos se reportaron en la región de Sumy, que limita con Rusia, seguidos de tres muertos en la región de Járkov. Se registraron más muertes en las regiones de Donetsk y Jersón.

16:20 Se levantan las alertas de seguridad en la base de la OTAN de GeilenkirchenLa base aérea de la OTAN en Geilenkirchen ha retirado su nivel de alerta de seguridad. Después de elevar el estado de seguridad al segundo nivel más alto anoche debido a una posible amenaza, el nivel de seguridad se ha devuelto a su nivel básico, según un portavoz de la base. Esto significa que los protocolos de seguridad en el aeropuerto se han restablecido a sus niveles iniciales desde el comienzo del conflicto en Ucrania. El portavoz se negó a proporcionar más información sobre la amenaza potencial. El segundo nivel más alto de alerta en la jerga de la OTAN indica que se ha producido un incidente o hay indicios de posibles amenazas para la alianza. Como medida preventiva, numerosos empleados fueron instruidos para dejar el trabajo.

16:01 La fiscalía federal investiga a Krieger liberadoLa Oficina del Fiscal Federal ha iniciado una investigación contra el ciudadano alemán Rico Krieger, quien fue liberado de la custodia en Bielorrusia como parte de un canje de prisioneros. La investigación se basa en la sospecha de causar una explosión con explosivos. Krieger estaba preso en Bielorrusia por cargos de terrorismo y actividades mercenarias y luego fue perdonado para ser entregado a Alemania. Según "Die Welt am Sonntag", Krieger supuestamente trató de unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, una unidad voluntaria bielorrusa que apoya al ejército ucraniano contra la invasión rusa. Luego fue arrestado por agentes de inteligencia bielorrusos. Krieger niega los cargos.

15:44 Modi aboga por el diálogo entre Zelenskyy y MoscúEl primer ministro indio Narendra Modi ha instado al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a negociar con Rusia para poner fin al conflicto. Durante su visita a Kiev, Modi expresó su deseo de mediar para fomentar la paz. "La única vía factible hacia una solución es el diálogo y la diplomacia. Debemos priorizar esto sin demora", dijo Modi. Animó a ambas partes a dialogar para encontrar una solución al crisis, sin exigir específicamente la retirada de las tropas rusas. Más detalles aquí.

15:22 El Grupo Wagner enfrenta divisiones internas después de la muerte de PrigozhinUn año antes de la muerte del líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin, su organización militar privada Wagner supuestamente ha enfrentado fragmentación interna, según la inteligencia británica. Desde el fatal accidente aéreo, muchos figuras prominentes supuestamente han abandonado el grupo, según el Ministerio de Defensa británico. "Con alrededor de 50,000 personal en su punto máximo en 2023, Wagner ahora se estima que tiene aproximadamente 5,000 personalleft en sus restantes postings en Bielorrusia y África", reveló el ministerio. Muchos excombatientes de Wagner supuestamente han optado por servir con el ejército ruso o fuerzas paramilitares controladas por el ministerio de defensa. Hace un año hoy, Prigozhin falleció en el accidente de su avión privado, dos meses después de orquestar una revuelta contra el liderazgo militar ruso. Todos los pasajeros del avión también fallecieron en el accidente. Lee más detalles aquí.

14:38 ISW: Avance de Kyiv Obliga a la Retirada de Tropas Rusas de Territorio Ocupado Según evaluaciones de expertos del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW), la retirada de tropas rusas del territorio ucraniano que han invadido se debe al avance de las tropas ucranianas en la región occidental rusa de Kursk. Se informa que la milicia rusa ha movido algunas unidades desde la región ucraniana del sureste de Zaporizhzhia para reforzar las defensas en Kursk, con pruebas de publicaciones en redes sociales de soldados desplegados. Sin embargo, Rusia parece estar intentando mantener el eje principal de su ataque en la región ucraniana oriental de Donetsk.

13:59 La Disputa Presupuestaria Alemana Debilita la Confianza en la Ayuda a Ucrania La disputa presupuestaria en el gobierno alemán está debilitando significativamente la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania, según el experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Se refiere a discusiones sobre limitar la ayuda alemana y, en su lugar, apoyar a Ucrania con préstamos sin intereses de los activos rusos congelados. "Alemania ha metido la pata hasta el fondo, causando un daño internacional significativo", dice Mölling en el podcast "Die Lage" de "Der Spiegel". Hay incertidumbre sobre si y cuándo esto funcionará, y el mecanismo para entregar el dinero a Ucrania sigue sin estar claro.

13:31 Modi Abraza a Zelensky en un Segundo Abrazo Controvertido Solo unas semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también abraza al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visita un memorial para niños ucranianos caídos con Zelensky, donde coloca un juguete. India, el país más poblado del mundo, mantiene la neutralidad oficial en la guerra, no impone sanciones occidentales a Moscú y llama regularmente a una solución basada en el diálogo, pero aún no ha propuesto propuestas específicas.

13:03 Enlace Clave de Ferry a Crimea Permanece Cerrado Un día después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, crucial para abastecer a Crimea, sigue cerrado para los ferris. El Ministerio de Transporte de Rusia dice que el tráfico de ferris reanudará una vez que se complete la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. La Crimea ocupada por Rusia es visible desde Kavkaz, lo que lo convierte en un importante centro de tránsito para combustible y municiones hacia la península.

12:20 Científico Político Ruso Advierte sobre la Venganza de Putin Entre los éxitos militares ucranianos en Kursk, el presidente ruso Vladimir Putin parece vacilar, según la científica política rusa Ekaterina Schulmann. Dice que esto es típico de la respuesta de Putin a las malas noticias. Otros expertos en Rusia creen que el Kremlin está considerando actualmente opciones para una contraofensiva, con Putin tomándose su tiempo para tomar una decisión. "Algún día descubriremos cómo Putin tomará venganza", advierte Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie de Rusia y Eurasia en Berlín.

11:41 Depósito de Combustible Ruso en Proletarsk Sigue Ardiente El depósito de combustible ruso en Proletarsk, en la región rusa del sur de Rostov, sigue ardiendo. Según el programa de monitoreo de incendios de NASA, la instalación sigue en llamas, y el canal de Telegram Baza, cercano a las autoridades rusas de investigación, informa que el incendio sigue ardiendo. Según Baza, el depósito fue alcanzado de nuevo por un dron ucraniano la noche anterior.

11:12 Presidente Ucraniano da la Bienvenida al Primer Ministro Indio como Mediador A pesar de que India, como miembro de BRICS, está cerca de Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al primer ministro indio Narendra Modi, con Kyiv esperando una mediación para poner fin a la guerra. Debido a la ofensiva de Kherson, los ucranianos "están más interesados que nunca en las negociaciones de paz", informes el reportero de ntv Nadja Kriewald.

10:45 Militares Ucranianos Afirman la Destrucción de 14 Drones de Ataque Rusos Los militares ucranianos afirman haber destruido 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. "El sistema de defensa aérea estaba en funcionamiento en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informó la fuerza aérea.

10:16 Marina Ucraniana Comenta el Hundimiento de un Ferry en Kavkaz La marina ucraniana comenta la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz. "Otro objetivo militarmente indiscutible ha sido destruido", dice el portavoz de la marina Dmytro Pletentschuk en la televisión ucraniana. El ferry estaba previsto para abastecer al enemigo de combustible. El ferry ha hundido y el puerto actualmente es inutilizable. Las autoridades locales informan que el ataque tuvo lugar el jueves, con el ferry incendiado. El puerto de Kavkaz en el mar Negro abastece, entre otros lugares, a la Crimea, que Rusia annexó de Ucrania en 2014, con combustible.

08:36 Modi en Kiev

El primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra actualmente en Ucrania, según informan los medios indios y ucranianos. Está programado para reunirse con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Ucrania espera el apoyo de India, viéndola como una voz influyente en la política global. Sin embargo, Kiev tiene reservas sobre la neutralidad declarada de India. En julio, Modi visitó Moscú. Las imágenes de Modi y el presidente ruso, Vladimir Putin, abrazándose fueron controvertidas en Ucrania y en muchos países occidentales.

08:05 Advertencia rusa sobre ataques a la planta nuclear "Solo habladurías"

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de planear atacar la central nuclear de Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv, Rainer Munz, estima que el riesgo real de un desastre nuclear debido al conflicto es bajo.

07:33 China y Bielorrusia fortalecen la cooperación

China y Bielorrusia han acordado fortalecer la cooperación en comercio, seguridad, energía y finanzas, según se indica en una declaración conjunta publicada tras una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko. Buscan mejorar la cooperación en las cadenas de suministro industrial y facilitar el comercio para reducir los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:05 El ejército ucraniano critica a los reclutas mal entrenados

Los comandantes y soldados ucranianos critican la mala formación de los nuevos reclutas y la clara ventaja de Rusia en el aire y la munición en el frente este. "Algunas personas no quieren disparar. Ven al enemigo en posición de fuego en la trinchera y no disparan. Por eso mueren nuestros hombres", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no usan sus armas, son inútiles". Desde mayo, el gobierno ha enacted una controvertida ley de movilización. Se informe que cada mes se están alistando decenas de miles de combatientes, la mayoría necesarios en la infantería. Sin embargo, hay desafíos en la formación, el equipo y el pago de tanta gente nueva.

06:35 Moscú predice que EE. UU. levantará las restricciones de armas para Ucrania

El embajador de Rusia en EE. UU., Anatoly Antonov, cree que EE. UU. levantará pronto todas las restricciones a las armas suministradas a Ucrania. Según la agencia de noticias RIA, Antonov dijo que "la actual administración actúa como si ofreciera una mano mientras esconde un puñal detrás de su espalda". Están preparando el terreno para levantar todas las restricciones sin pensarlo dos veces. Antonov dijo que un diálogo constructivo con EE. UU. solo es posible si abandonan su "política hostil" hacia Rusia. También sugirió que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el mes que viene es poco probable.

06:09 Harris acusa a Trump de animar a Putin a invadir Europa

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha expresado su apoyo a la OTAN y ha prometido continuar respaldando a Ucrania contra la agresión rusa. "Estaré firmemente con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN", dijo en la convención del Partido Demócrata en Chicago. Sin embargo, su oponente republicano, Donald Trump, aparentemente amenazó con abandonar la OTAN e incluso animó al presidente ruso, Vladimir Putin, a invadir Europa, según Harris.

05:38 Jefe de la Agencia Federal de Redes: "Aún se necesita precaución"

A pesar de que los depósitos de gas están llenos, el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, sigue instando a la precaución en el consumo de gas. "El gobierno federal sigue en alerta máxima. Debemos seguir siendo conscientes", dijo Müller al "Augsburger Allgemeinen". También se refirió a las fuerzas ucranianas que se mueven en territorio ruso, lo que podría empeorar la situación. "Ni la infraestructura de gas natural en sí misma está en disputa, pero el área alrededor de esta infraestructura es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, ubicada a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y un punto clave de distribución para el gas exportado a Europa.

04:40 Visita de Modi a Kiev: "Ningún problema puede ser resuelto en el campo de batalla"

El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania por primera vez hoy. Se ha planificado una reunión con el presidente Volodymyr Zelenskyy en Kyiv, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de India. India mantiene la neutralidad ante la invasión rusa, no impone sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los mayores compradores de petróleo ruso barato en el mercado mundial. Nueva Delhi aboga consistentemente por la resolución del conflicto a través del diálogo. "India cree firmemente que ningún problema puede ser resuelto en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío para la humanidad", dijo Modi durante una visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco, Donald Tusk, animó a Modi a desempeñar un papel mediador en el conflicto.

03:31 Fuentes: Estados Unidos proporcionará nueva ayuda militar

Las autoridades estadounidenses han informado planes de enviar más ayuda militar a Ucrania, valorada en alrededor de 125 millones de dólares, según informan fuentes no identificadas. Este nuevo paquete de ayuda incluye misiles de defensa aérea, munición para lanzadores múltiples de cohetes, misiles Javelin y diversas armas, herramientas y vehículos, según se indica. El anuncio oficial está programado para hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se extraerán del inventario del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

12:12 Ucrania Reporta 53 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un Solo DíaEl Ejército ucraniano ha informado de 53 ataques rusos en y alrededor de Pokrovsk, una ciudad en el este del país, a lo largo del jueves. Las fuerzas rusas buscan capturar Pokrovsk, según un comunicado emitido por el Estado Mayor. Hasta el momento, no ha habido respuesta del gobierno ruso. Según los datos disponibles, las tropas rusas han estado haciendo progresos constantes hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder de la SPD: Sin Entregas de Armas, Ucrania Sería "Borrada del Mapas"

En vísperas de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la presidenta de la SPD, Saskia Esken, reitera su apoyo a Ucrania contra Rusia. Ella señala que el canciller Olaf Scholz está abogando por una paz justa y sostenible. Sin embargo, añade que mientras Putin persista en su campaña agresiva contra Ucrania, la paz no puede negociarse diplomáticamente. Esken establece paralelos entre sus declaraciones y las críticas del líder del Partido de la Izquierda, Sahra Wagenknecht. "Si las entregas de armas a Ucrania cesaran hoy, el país sería invadido mañana y borrado del mapa al día siguiente. Esto tendría implicaciones desastrosas para la seguridad en toda Europa, lo que no Would result in neither less militarization nor peace," opina Esken.

aquí.23:56 Ucrania se Prepar para el Invierno Más Frío de la Historia

Con extensos daños a la infraestructura de energía y potencia de Ucrania debido a los ataques rusos, el país se prepara para un invierno duro y oscuro. "Nos enfrentamos al invierno más desafiante de nuestra historia", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una conferencia virtual. El invierno próximo será aún más desafiante que el anterior debido a los daños acumulados por los ataques rusos en curso. Las fuerzas rusas están empleando una variedad de armas para infligir la máxima destrucción, afirma Haluschtschenko. En un invierno suave, el consumo de electricidad está en torno a los 18 gigavatios, mientras que en un invierno severo aumenta a 19 gigavatios. Además, se necesita crear un gigavatio adicional de reserva, añade. Según Haluschtschenko, los ataques rusos han resultado en la destrucción de alrededor de 9 gigavatios de capacidad.

23:08 NATO Aumenta la Seguridad en la Base Aérea de Geilenkirchen

Debido a una amenaza percibida, la NATO ha elevado su nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. Todo el personal no esencial ha sido enviado a casa, confirma un portavoz de la base. La decisión se basa en la inteligencia que sugiere amenazas potenciales. "Esto no es motivo de preocupación y es simplemente una medida preventiva para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras operaciones críticas", afirman. Las autoridades confirman su presencia en el sitio, mientras que otros detalles y el número de tropas desplegadas remain undisclosed.

22:07 Ucrania Reporta un Ataque en un Punto de Apoyo de Kursk

El Ejército ucraniano ha informado de otro ataque a las fuerzas rusas en la región de Kursk. Con la ayuda de bombas estadounidenses de precisión guiadas, atacaron una base de apoyo ruso en la tarde, dice el jefe de las fuerzas aéreas ucranianas, Mykola Oleshchuk. "Un centro de comando de drones, una unidad de guerra electrónica de radio, equipo, armas y hasta 40 militares rusos fueron afectados", revela, acompañado de un video que supuestamente documenta el ataque.

21:43 Se Llevó a Cabo la Primera Reunión de Seguimiento después de la Cumbre de la Paz Suiza

Después de la cumbre de la paz en Suiza en junio, se ha llevado a cabo la primera reunión de seguimiento, según Ucrania. Representantes de más de 40 estados y organizaciones participaron en la reunión virtual. Se planean más reuniones de grupos de trabajo.

