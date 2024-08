11:37 Blogueador militar: Rusia pierde "un importante centro logístico" para Ucrania

Ciudad rusa de Sushcha en la región de Kursk supuestamente capturada por ucranianos

Según el bloguero militar prorruso de origen ucraniano Yuri Podolyaka en su canal de Telegram, la ciudad rusa de Sushcha en la región de Kursk ha sido tomada por las fuerzas ucranianas. La ciudad está a nueve kilómetros de la frontera ucraniana. Según Podolyaka, la ciudad está llena de personal militar ucraniano. "Sushcha básicamente se ha perdido para nosotros. Es un importante centro logístico", escribe además. Se informa que las fuerzas ucranianas avanzan hacia el norte en dirección a Lgov. "En general, la situación es difícil y deteriorándose, aunque el ritmo del avance ucraniano ha disminuido notoriamente".

11:04 AM Munz: Incursión de Kursk 'completamente sorprendió' a Moscú

Inicialmente, la situación remains unclear, but it is later confirmed: Ukrainian fighters attack on Russian territory. The push in the Kursk region has "completely surprised" Moscow, reports ntv correspondent Rainer Munz. However, there may be more to the attack than just a diversionary maneuver.

10:18 AM Kriewald sobre nueva ofensiva: "Ucranianos avanzan 15 kilómetros en la región de Kursk"

El avance del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk ha sumido a Moscú en el caos. Se informa que los soldados ucranianos han avanzado hasta 15 kilómetros, con informes de decenas de prisioneros de guerra. La reportera de ntv Nadja Kriewald informa desde Odessa sobre el contexto.

09:45 AM ONÚ: rusos torturan al 95% de los POW ucranianos

Los empleados de las colonias penales rusas supuestamente torturan a los prisioneros de guerra ucranianos desde las primeras interrogaciones. Además, la práctica de tortura en la cautividad rusa es "amplia y sistemática", explica Danielle Bell, jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Dice que la Federación Rusa torturó al 95 por ciento de los prisioneros de guerra ucranianos en sus prisiones. Según ella, los prisioneros de guerra ucranianos son golpeados con barras y palos metálicos, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es lo peor que he visto en los 20 años de mi carrera", dice. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con prisioneros ucranianos después de su liberación. Simultáneamente, la misión de la ONU tiene acceso directo a los prisioneros rusos y puede evaluar las condiciones carcelarias.

08:49 AM Estonia introduce controles aduaneros reforzados en la frontera con Rusia

Estonía ha introducido controles aduaneros completos en su frontera exterior de la UE con Rusia. Esta decisión fue tomada por el gobierno del estado de la OTAN del Báltico al comienzo de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas que crucen la frontera hacia Rusia, así como todos los carga, estarán sujetos a control. Según el primer ministro Kristen Michal, el endurecimiento está dirigido a prevenir el tránsito y el transporte de bienes sancionados por la UE a través de Estonia y fortalecer la seguridad del país. La frontera entre Rusia y Estonia tiene una longitud de 294 kilómetros.

08:11 Ucrania publica cifras de pérdidas rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido aproximadamente 587,510 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con 1,140 bajas en las últimas 24 horas. Los informes de Kiev también indican la destrucción de dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero. Desde el inicio de la gran ofensiva, Rusia ha perdido aparentemente un total de 8,431 tanques, 16,487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,293 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero estas son probablemente mínimas.

07:32 Medvédev amenaza con escalada de la invasión rusa en UcraniaDmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y ex presidente, ha amenazado con escalar la invasión rusa de Ucrania en respuesta a los avances ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk. Medvédev declaró que la operación militar rusa ya no debería limitarse a asegurar territorios en Ucrania que Rusia considera propios. En cambio, sugirió que las fuerzas militares deberían avanzar hacia las ciudades de Odesa, Járkov, Dnipró, Mikolaiv, Kiev y más allá. El avance solo se detendrá cuando Rusia lo considere ventajoso. Se informa que las tropas ucranianas han realizado avances significativos en territorio ruso en la región, con intensos combates informados. La región ha sido puesta bajo estado de emergencia.

07:05 Rusia destruye 14 objetos aéreos ucranianos sobre Kursk y BelgorodLas fuerzas de defensa aérea rusa han destruido 14 objetos aéreos no tripulados ucranianos sobre las regiones de Belgorod y Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Seis drones y cinco misiles fueron derribados sobre la región de Kursk, según el gobernador Alexei Smirnov. A principios del 6 de agosto, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas fronterizas de la región de Kursk. Según los últimos informes del Estado Mayor ruso, los combates continúan en las áreas fronterizas. Se ha declarado el estado de emergencia en Kursk y se están evacuando los residentes.

06:25 Ucrania emite alerta aérea debido al ataque de un MiG-31K rusoLa Fuerza Aérea ucraniana ha emitido una alerta aérea en todo el país. La advertencia de ataque aéreo se atribuye a una amenaza de misiles desde un avión ruso MiG-31K. El MiG-31K es un avión interceptor de la era soviética nombrado en honor al constructor de aviones Mikoyan-Gurevich. Es capaz de llevar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Vehículos blindados ucranianos a diez kilómetros dentro de la frontera rusa en Kursk

Según una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas ucranianas han avanzado hasta diez kilómetros en la región rusa de Kursk. Esto fue confirmado por imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera. Se informa que las fuerzas ucranianas han superado al menos dos líneas de defensa rusas y una fortaleza. Según una fuente rusa, los ucranianos han capturado 45 kilómetros cuadrados en la región de Kursk desde el inicio de la operación el 6 de agosto, informó el ISW. Las autoridades rusas declararon ayer un estado de emergencia en la región.

02:30 Ucrania eleva umbral para la pena de prisión en hurtos menores

El presidente Selenskyj ha firmado una nueva ley que redefine el hurto menor como una ofensa administrativa en lugar de un delito. La nueva ley establece el umbral para el hurto menor en alrededor de 67 euros, en comparación con el límite anterior de alrededor de 6,7 euros. El cambio busca evitar condenas penitenciarias por hurtos menores bajo la actual ley marcial, que impone hasta ocho años de prisión por saqueo y hurto. Un ejemplo dado en el proyecto de ley es el caso de un robo de pañales en un supermercado de la ciudad ucraniana de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de ocho euros. El ladrón en este caso recibió una condena de más de tres años de prisión, pero no enfrentaría una pena similar bajo la nueva ley.

00:27 Klingbeil: La estación de misiles de EE. UU. en Alemania es correcta

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha defendido los planes de estacionar armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania, a pesar de las críticas dentro de su propio partido. "Esta estación es correcta porque nos ayuda a defendernos si Rusia atacara", dijo a la red editorial alemana. La describió como parte de una disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN en julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron planes para que EE. UU. estacione sistemas de armas en Alemania a partir de 2026, incluidos misiles de crucero Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Algunos miembros del SPD, incluidos el jefe del grupo parlamentario Rolf Mützenich, han expresado preocupaciones sobre el riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlov luchará por prisioneros rusos

Oleg Orlov, activista de derechos humanos de Moscú liberado en un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales, planea continuar su trabajo en derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el hombre de 71 años en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. Memorial, la organización premio Nobel de la Paz que cofundó, aboga por prisioneros políticos en Rusia. Orlov estima que al menos 800 prisioneros políticos aún son retenidos en Rusia, una cifra conservadora. Encuentra su nuevo papel en el exilio en Alemania desafiante, pero teme ser procesado si regresa a Rusia. Orlov espera utilizar su exilio para abogar por la liberación de más prisioneros políticos, incluidos ocho que están gravemente enfermos. "Estuvimos muy decepcionados al descubrir que estas personas no estaban en la lista - aquellos de nosotros que fuimos intercambiados", dijo. Memorial continúa trabajando en Rusia, a pesar de la represión, y también desde el extranjero.

21:30 ¿No muerto aún? Conocido propagandista ruso herido

El propagandista ruso Eugenio Poddubny está herido en la región de Kursk. El canal de televisión estatal VGTRK informó en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un dron ucraniano en la región de Kursk y fue hospitalizado. Antes, numerosos medios de comunicación rusos habían informado sobre la muerte de Poddubny. Eugenio Poddubny es uno de los "corresponsales de guerra" más famosos de Rusia, con alrededor de 734.000 seguidores en Telegram. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe el miércoles sobre los combates en la región de Kursk.

20:41 Estado de emergencia declarado en la región de Kursk

Se ha declarado un estado de emergencia en la región rusa de Kursk debido a una ofensiva terrestre ucraniana, anunció el gobernador de la región, Alexei Smirnov, en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudzha el miércoles.

20:14 Lucha cerca: Rusia refuerza la protección de la planta nuclear

Debido al avance de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional de Rusia está reforzando la protección de la planta nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto se está haciendo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La planta nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a solo unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region near Sudzha. Se informan reportes no confirmados de que avanzaron hasta 15 kilómetros hacia la central nuclear.

19:38 Ataques en la región de Kursk: el precio del gas natural europeo alcanza su máximo anual

El precio del gas natural en Europa ha alcanzado su nivel más alto del año. El contrato de referencia TTF para la entrega del próximo mes subió un 5,7 por ciento a 38,78 euros por megavatio hora (MWh) en Ámsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Se informa que los combates están teniendo lugar cerca de Sudzha, un importante punto de inyección de gas para los gasoductos hacia Europa Occidental. Gazprom informa actualmente sobre suministros de gas normales.

19:08 Ucrania Evacúa Áreas Fronterizas con Rusia en KurskEn medio de intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, según el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en televisión ucraniana. Alrededor de 6.000 personas, incluidas más de 400 niñas y niños, serán sacadas de la zona fronteriza. Al día anterior, tropas ucranianas cruzaron la frontera ucraniano-rusa cerca de la ciudad de Sudzha en la región de Kursk y avanzaron varios kilómetros en territorio ruso. Moscú informó sobre alrededor de 1.000 soldados ucranianos equipados con armas pesadas. Kiev aún no ha comentado los hechos. Antes, las autoridades locales habían ordenado evacuaciones en un área dentro de 10 kilómetros de la frontera debido a la regular bombardeo ruso de áreas fronterizas.

El ataque a territorio ucraniano en la región de Kursk ha resultado en un significativo avance de las fuerzas ucranianas. Según informes, las tropas ucranianas han tomado el control de la ciudad rusa de Sushcha y avanzan hacia el norte en dirección a Lgov, causando sorpresa y preocupación en Moscú. El ataque a Ucrania por parte de las fuerzas rusas continúa siendo objeto de críticas internacionales y llamadas a la paz.

