11:36 Declaración de Sharma: los aviones F-16 no servirán como el arma milagrosa

11:16 Inteligencia ucraniana: Somos responsables del ataque de anoche a un depósito de municiones

Una fuente de la agencia de inteligencia SBU de Ucrania le dijo al Independiente de Kiev que Ucrania llevó a cabo el ataque al gran depósito de municiones en Toropez, Rusia. Se dice que el depósito albergaba misiles balísticos, incluidos los Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas en planeo. La fuente afirma que el ataque dejó el depósito "casi irreconocible". Después del impacto de los drones ucranianos, se produjo una "explosión extremadamente poderosa". La SBU está colaborando con sus contrapartes militares para reducir progresivamente la capacidad de misiles del enemigo, que está devastando ciudades ucranianas. La SBU tiene planes para llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de drones ucranianos pueden competir por contratos de Ramstein por primera vez

Los fabricantes de drones ucranianos ahora son elegibles para participar en las licitaciones coordinadas por la Coalición de Drones en el formato de Ramstein. Los representantes de los partidarios del oeste de Ucrania sostienen reuniones en Ramstein cada pocas semanas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones incluirá dos categorías: una para la fabricación de drones de visión en primera persona (FPV) y otra para drones interceptores. El ministerio ve la invitación a licitar como un gran estímulo para la producción ucraniana. Todos los pliegos presentados serán evaluados por los miembros de la Coalición de Drones. Los ganadores recibirán pedidos para pruebas adicionales. Si tienen éxito, Ramstein planea encargar a los ganadores de la competencia la producción.

10:27 Video muestra ataque a depósito de municiones rusas

El Kremlin aún no lo ha confirmado oficialmente, pero el gobernador de la región de Tver informó en Telegram que un ataque con drones ucranianos causó un incendio. Es probable que se tratara de un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y se están circulando imágenes del incendio en línea.

09:39 Nueve heridos en Járkov, dos muertos en Zaporizhzhia

Járkov, Ucrania, fue objeto de otro ataque aéreo ruso pesado el día anterior. Bombas guiadas detonaron en varios distritos, dejando nueve personas heridas. Esto es parte de una serie reciente de ataques contra civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer e hirió a 43 personas, incluidas cuatro niñas. Rusia también atacó asentamientos en la óblast de Zaporizhzhia desde el aire, lo que resultó en dos fallecidos.

08:46 Ucrania: Instalaciones energéticas en Sumy atacadas de nuevo

Según las autoridades locales, las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumy volvieron a ser objetivo de drones rusos. Los informes preliminares indican que no hay víctimas, pero los ataques repetidos han puesto presión en la infraestructura energética. El martes, Rusia atacó la ciudad y la región de Sumy con cohetes y drones, cortando temporalmente el suministro de energía a más de 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 Estado Mayor Ucraniano: 1130 bajas rusas ayer

El Estado Mayor Ucraniano informes que 1130 soldados fueron muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, los ucranianos han contado 637,010 bajas enemigas. Además, las tropas ucranianas afirman haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y tanques, y seis tanques desde ayer.

07:55 Ucrania planea desplegar F-16

La Fuerza Aérea Ucraniana ha preparado estrategias de despliegue para los aviones de combate occidentales F-16. Se han asignado todas las tareas para las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su discurso en video de la noche. Se llevaron a cabo discusiones adicionales con el Mando de la Fuerza Aérea sobre la posibilidad de aumentar la flota de aviones y la capacitación adicional de pilotos. En Kyiv, muchas voces exigen una capacitación básica más completa de pilotos debido a las pérdidas frecuentes y pesadas. Actualmente, la capacitación dura 40 días. Se espera que Ucrania reciba alrededor de 60 aviones F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia: ataques de drones ucranianos repelidos en varias regiones

Rusia informes de ataques con drones ucranianos en varias regiones. La defensa aérea derribó 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas durante la noche, según la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mitad de los drones fueron derribados sobre la región fronteriza de Kursk, con el resto sobre las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron sobre un ataque con drones en un gran almacén de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio y requirió la evacuación de los residentes.

06:20 El viceportavoz del grupo parlamentario de los Verdes critica a AfD y BSW por promover la propaganda rusaEl viceportavoz del grupo parlamentario de los Verdes, Konstantin von Notz, solicita un debate sobre las operaciones de influencia rusa en el Bundestag. El análisis de documentos internos del medio de propaganda rusa SDA revela cómo las entidades rusas maniobran para influir en la democracia alemana, el discurso público y las elecciones, según von Notz, una figura política en el ministerio del Interior. Al colaborar con partidos como AfD, BSW y otros, los narrativos rusos se difunden en el ámbito público y político, potencialmente perjudicando los intereses alemanes. Se objetivo a individuos que apoyan a Ucrania, se les espía y se les difama maliciosamente.

05:42 Microsoft identifica campaña de desinformación rusa contra Kamala HarrisActores rusos, según las investigaciones de Microsoft, están intensificando su campaña de desinformación contra la posible vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris. Un grupo ligado al Kremlin, llamado Storm-1516, ha producido dos videos falsos desde finales de agosto, con el objetivo de desprestigiar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de falsos seguidores de Harris atacando a un participante de un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor que falsamente afirma que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, la dejó paralizada y huyó de la escena. Ambos videos han sido vistos por millones de personas, según se informa.

05:19 Incendio en Tver debido a un ataque con drone ucraniano, sugieren informesUn ataque con drone ucraniano, supuestamente informado por Rusia, ha provocado un incendio en la región occidental de Tver. Según el gobernador de la región, Igor Rudenya, los restos de un drone ucraniano causaron un incendio en Toropez, lo que requirió la evacuación parcial de los residentes. Los bomberos están intentando controlar el incendio en este momento. La causa exacta del incendio aún es incierta. La defensa aérea rusa ha estado ocupándose de un "ataque masivo con drones" en la ciudad, según se informa. Tver, con una población ligeramente superior a 11,000, alberga un arsenal ruso para el almacenamiento de misiles, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Regiones rusas bajo ataque con drones, informan gobernadores localesUcrania está atacando diversas regiones rusas con drones, afirman los gobernadores locales. Siete drones ucranianos han sido derribados en Smolensk cerca de la frontera con Bielorrusia, según el gobernador Vasily Anohin en la aplicación de mensajería Telegram. La defensa aérea rusa ha derribado un drone sobre Oryol, según informó el gobernador Andrei Klychkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre Bryansk cerca de la frontera con Ucrania, según informó el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno de Kiev afirma que está atacando la infraestructura militar, energética y de transporte crucial para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 EE. UU. investiga el comercio de uranio chino con sospechas de elusión de la prohibición de uranio rusoHay sospechas en EE. UU. de que China está eludiendo la prohibición de importación de uranio ruso en EE. UU. importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propia producción a EE. UU. La Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. está preocupada por esta posible elusión de la prohibición, según informó Reuters. "No queremos cerrar el grifo ruso y de repente tener todo el material procedente de China", dijo el representante de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU., Jon Indall. El Departamento de Comercio de EE. UU. no ha comentado al respecto en el momento de la solicitud.

01:54 EE. UU. considera aumentar sus reservas estratégicas de petróleoEl gobierno de EE. UU. está considerando aumentar sus reservas estratégicas de petróleo debido a los precios actuales, según un informante anónimo. Si la compra se materializa, sería la mayor adquisición desde una liberación histórica en 2022. En respuesta a los precios altos de la gasolina después de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de crudo de sus reservas estratégicas en 2022, lo que supuso la "mayor liberación de reservas de petróleo de la historia".

00:45 Dos muertos y cinco heridos en el ataque a SaporischschjaRusia atacó la región de Saporischschja durante la noche, lo que provocó al menos dos fallecidos y cinco heridos, según el gobernador Ivan Fedorov. Fedorov confirmó más tarde que Rusia había "ataque masivamente" a la comunidad de Komyshuvakha en la región.Numerosos edificios y una instalación de infraestructura resultaron dañados, y los equipos de rescate aún están en la escena investigando más daños. La situación está siendo monitoreada de cerca por "Kyiv Independent".

23:38 La embajadora de EE. UU. ante la ONU respalda el plan de paz ucranianoLa embajadora de EE. UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reconoció que ha visto el nuevo "plan de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Thomas-Greenfield expresó optimismo sobre el progreso en el frente de la paz, sin entrar en detalles, possibly refiriéndose al "plan de victoria" recientemente anunciado de Zelensky. No ha habido más comentarios de la embajadora de EE. UU. al respecto.

22:29 Evento inesperado en Latvia: El objeto volador no identificado resultó ser una bandada de pájarosUn incidente inesperado en Latvia, presumiblemente una violación del espacio aéreo del país por un objeto volador no identificado, resultó no ser una amenaza. El objeto, que cruzó la frontera desde Bielorrusia vecina y se movió a través de la región oriental de Kraslava, resultó ser un grupo de pájaros. Esta información fue revelada por la agencia de noticias Leta, citando a la fuerza aérea. Anteriormente, el Ministerio de Defensa en Riga había informado la detección de un objeto volador no identificado. Posteriormente, se desplegaron aviones interceptores de la OTAN con base en la base aérea de Lielvarde para monitorear la región. Desafortunadamente, no se identificaron objetos sospechosos.

21:59 Moldova y Alemania sellan pacto de ciberseguridadMoldova y Alemania están fortaleciendo sus defensas contra la "guerra híbrida de Putin" al firmar un acuerdo de ciberseguridad. Según las declaraciones de la Canciller alemana Annalena Baerbock en Chisináu, el presidente ruso Vladimir Putin tiene una fijación contra Europa y específicamente contra Moldova, con el objetivo de desestabilizar ambas a través de la "guerra híbrida de Putin". En respuesta, planean fortalecer sus propias defensas. Mediante equipo de TI, intercambio de información y capacitación, esperan disuadir ataques cibernéticos en Moldova y exponer información falsa.

