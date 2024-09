11:27 Posibilidad de intrusión en el espacio aéreo rumano por parte de un vehículo aéreo no tripulado ruso

22:57 Fritz: Estados Unidos Entrega Bombas Guiadas a Ucrania por Primera VezEl presidente Zelensky viaja a Estados Unidos para presentar su "plan de victoria" y solicitar más ayuda militar. Biden sella un paquete de armas valorado en casi ocho mil millones de dólares para Ucrania. En comparación con las entregas anteriores, "eso es un aumento significativo", comenta el reportero de ntv, Fritz.

22:20 Informe: Servicios de Inteligencia de EE. UU. Esperan una Retaliación Severa si se Aproban Misiles de Largo AlcanceFuentes de inteligencia de EE. UU. Afirman que se avecinan graves riesgos si Ucrania utiliza misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso profundo. Permitir esto desde el oeste podría llevar a una severa retaliación, según una evaluación de inteligencia no publicada citada por el "New York Times". Las agencias de inteligencia consideran diversas reacciones potenciales de Rusia, desde la quema y sabotaje contra instalaciones europeas hasta posibles ataques letales contra sitios de apoyo militar estadounidense y europeo. Aunque no se espera una retaliación abierta de Rusia, se esperan operaciones de inteligencia encubiertas. El "New York Times" cita esta evaluación de inteligencia, señalando que Ucrania probablemente no posee suficientes misiles de largo alcance para cambiar significativamente el curso de la guerra. Según esta evaluación, el riesgo es significativo, pero la probabilidad de éxito es incierta. El periódico sugiere que esta dificultad en la toma de decisiones puede estar contribuyendo a la lucha de Biden.

21:57 Munz sobre la Nueva Amenaza de Putin: Paro de Exportación de Materias Primas "No Afectará Significativamente al Occidente"Rusia amenaza a Estados Unidos con consecuencias si aprueba el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. El presidente Putin menciona ciertas restricciones en las exportaciones de materias primas estratégicas como respuesta al Occidente, incluyendo el uranio. El reportero de ntv, Munz, investiga el trasfondo y las implicaciones.

20:40 Marina de Ucrania Se Interroga por Proyecto de Construcción RusoUn proyecto de construcción ruso no identificado cerca del Puente de Crimea desconcierta a la Marina de Ucrania. El portavoz Dmytro Pletenchuk sugirió a la televisión ucraniana que la construcción está en marcha, pero su propósito sigue siendo incierto. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero aún es prematuro hacer juicios", dijo Pletenchuk. No cree que los rusos lo completen debido a las condiciones meteorológicas cada vez peores.

20:08 Ciudad Ucraniana Cerca de la Frontera con Rumanía Sufre un Ataque, Varios Muertos y HeridosLa ciudad de Izmail en el sur de Ucrania ha sido atacada. Según el gobernador de la Óblast de Odesa, Oleh Kiper, tres personas murieron en un ataque con drones rusos esta mañana, todas de edad avanzada, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Se informaron edificios y automóviles dañados, así como varios incendios. Izmail se encuentra en la frontera con Rumania, con la desembocadura norte del río Danubio como límite.

19:40 Experto en Política Exterior del SPD Roth Aboga por Más Apoyo de Armas para Ucrania para Facilitar las NegociacionesEl experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga por un mayor apoyo militar europeo a Ucrania. "Especialmente los grandes países europeos deben contribuir significativamente en el ámbito militar para que Ucrania siga siendo una nación libre y democrática", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todos los recursos para colocar a Ucrania en una posición de ventaja para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag afirma: "Aquellos que deseen terminar rápidamente el conflicto deben proporcionar a Ucrania lo que necesita". La fuerza militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia no estará de humor para negociaciones hasta que Putin crea que una victoria sobre Ucrania es imposible".

19:09 Baerbock: Sin Nuestro Apoyo, Hospitales y Niños Estarían VulnerablesLa canciller federal Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el apoyo que disminuye a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni muertes en Ucrania si no hubiera armas defensivas es tan básica como falsa", dijo Baerbock el jueves en la Discusión General de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, está acabada para Ucrania". El presidente Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz en junio con el bombardeo de un hospital de niños. Mientras Putin siga reacio a las negociaciones, dejar de apoyar significaría "que los hospitales ucranianos y sus niños estarían expuestos. Significaría más crímenes de guerra, potencialmente también en otros países". Baerbock destacó que Rusia "ha jugado repetidamente con la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

La administración eslovena aconseja no tomar decisiones precipitadas sobre la implementación de armas occidentales de largo alcance en suelo ruso, a pesar de las reservas alemanas. El primer ministro Robert Golob explica en el margen de la Discusión General de la ONU en Nueva York, "Por lo general, no es sabio excluir algo como una opción de antemano". Continúa, "Este tema es complejo, pero creo que debemos discutir todas las posibilidades y elegir la que mejor se adapte a la situación actual". El despliegue de misiles de crucero de largo alcance ha sido un tema controvertido para Alemania y EE. UU. hasta ahora. El canciller Olaf Scholz había rechazado anteriormente la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro.

18:11 Baerbock insta a Irán a Detener la Ayuda a Rusia en su Agresión contra Ucrania

18:01 La Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock insta a Irán a cesen el apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania y detenga el envío de misiles balísticos y drones. Esto lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en la plataforma X después de que Baerbock se reuniera con su homólogo iraní Abbas Araktschi durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea reunirse con Zelenskyy

El ex presidente de EE. UU. Donald Trump planea Maintenance una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Nueva York el viernes. La reunión tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, según Trump. Zelenskyy, quien tuvo una reunión con el presidente Joe Biden el jueves, ha prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelenskyy había expresado su deseo de reunirse con Trump, el presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan para poner fin a la guerra en Ucrania". Saber más aquí.

04:25 Harris promete apoyo a Zelenskyy y advierte contra Trump

La candidata presidencial demócrata Harris promete su apoyo al presidente ucraniano Zelenskyy y lanza una advertencia contra su posible oponente republicano Trump (no mencionada). "Mi apoyo al pueblo ucraniano es inquebrantable. (...) Continuaré apoyando a Ucrania y ayudando a garantizar que emerja victoriosa y viva en paz y prosperidad", declaró Harris durante una visita a Zelenskyy en Washington. Advierte que la paz no puede lograrse sin la participación de Ucrania. Sin embargo, hay "algunos" en EE. UU. que tienen esa intención. Su objetivo es persuadir a Ucrania para que renuncie a partes sustanciales de su territorio, permanezca neutral y renuncie a las garantías de seguridad de otros países. Estas propuestas reflejan las del presidente ruso Putin y representan una llamada a la rendición.

02:08 Ucrania informa sobre ataques en el oeste de Kherson

Las tropas rusas lanzaron ataques de artillería repetidos en el asentamiento de Tomyna Balka, al oeste de la ciudad ucraniana de Kherson bajo control ucraniano, el jueves, informó el gobernador de la región, Prokrudin. Una mujer murió y otra resultó herida, según informes en Telegram.

00:55 Reino Unido proporcionará sistemas de artillería adicionales a Ucrania

El Reino Unido suministrará otro lote de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa ucranianas. Ya se han entregado 10 de estos sistemas a Ucrania, y otros 6 se entregarán en las próximas semanas, anunció el Ministerio de Defensa británico.

23:33 La ONU lucha por apoyar a los ucranianos este invierno

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que sufre una grave falta de fondos para ayudar a las personas en Ucrania durante el invierno. "Los niveles de financiación de organizaciones como la nuestra son insuficientes para esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, coordinadora para Ucrania en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El ACNUR actualmente solo tiene el 47% de la financiación necesaria para apoyar a los millones de ucranianos afectados por la guerra o desplazados en su país. El año pasado, en esta época, el ACNUR estaba financiado en un 70%.

22:13 Biden: EE. UU. fortalecerá la ayuda a Ucrania

Según el presidente Joe Biden, EE. UU. aumentará su apoyo a Ucrania durante el resto de su mandato. Esto fortalecerá la posición de negociación del gobierno ucraniano, afirmó Biden antes de reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden termina en enero. Podría ser sucedido por su vicepresidenta Kamala Harris o el republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia intensifica ataques en Zaporizhzhia

Según los informes de inteligencia ucranianos, las tropas rusas están preparando

