11:25 Observamos una ola creciente de agresiones de derecha en Sonneberg.

Sonneberg es el primer distrito de Alemania gobernado por un político de AfD, lo que ha provocado numerosas quejas de activistas. Se han informado numerosos amenazas, lo que ha llevado a varios a abandonar su trabajo. Además, se ha informado que el número de incidentes de extrema derecha ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos relacionan este aumento con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer habla en el colegio electoralEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las actuales elecciones estatales "posiblemente las más importantes en 34 años". Después de votar en Dresde, agradeció a quienes "optaron por el poder principal en el centro principal", es decir, la Unión Sajona. "Esta actitud facilitará una formación de gobierno que beneficie a esta tierra", agregó Kretschmer. Según las encuestas, su CDU está empatada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "no está en la papeleta"El primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, considera el día de las elecciones "una celebración de la democracia" -aunque no asegure su reelección. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda habla sobre por qué no apoya un gobierno de minoría y por qué es escéptico sobre las habilidades del BSW.

09:59 "No me siento bien con la historia" - Historiador desaprueba la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que coincide con el 85º aniversario de la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939. Según él, "alguien que pensó que era una buena idea celebrar elecciones el 1º de septiembre claramente carece de aprecio por la historia". Loew señala la clasificación de la AfD como "innegablemente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia alemanes en ambos estados, lo que dice que podría llevar a comparaciones desafortunadas si tanto la AfD como un partido de derecha ganan en Dresde y Erfurt.

09:30 "Elección crucial": Todos los hechos relacionados con las elecciones de SajoniaMás de 3,3 millones de electores en Sajonia votan hoy para determinar quién dará forma al futuro paisaje político del parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su posición como fuerza principal en el estado por primera vez desde 1990. Según el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, esta elección es "crucial". "Todo está en juego".

09:05 Kretschmer acusa a la coalición de semáforo de "tomar decisiones precipitadas antes de las elecciones"Llega el día de las elecciones en Sajonia y Michael Kretschmer busca continuar la racha ganadora de la CDU en el estado. En una entrevista con ntv, habla sobre su opinión sobre el debate sobre los refugiados, la coalición de semáforo y Ucrania.

08:46 Todos los datos sobre las elecciones en TuringiaHoy, los habitantes del estado federal alemán central de aproximadamente 2,1 millones de personas eligen su futuro cuerpo gobernante. ¿La AfD, liderada por el candidato principal Björn Höcke, emergerá como la fuerza más poderosa en Turingia?

08:24 Cómo la AfD podría amenazar la democraciaLa investigación muestra que es probable que la AfD aumente significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Los expertos argumentan que el estado de derecho es más vulnerable de lo que la gente piensa.

08:00 Las urnas abren en Turingia y SajoniaHoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD lidera en Turingia. En Sajonia, la CDU y la AfD están empatadas. Se esperan las primeras proyecciones alrededor de las 18:00, cuando cierren los colegios electorales. Las elecciones en estos dos estados alemanes del este sirven como indicador para la coalición de semáforo de Berlín.

Para la actual coalición rojo-rojo-verde liderada por el primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow (Izquierda), una mayoría no es probable en las encuestas. Un posible resultado postelectoral es una coalición con la CDU, BSW y SPD. En Sajonia, sigue incierto si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes aún mantiene una mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con el BSW. El partido de la Izquierda corre el riesgo de ser excluido del parlamento de Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

La Comisión podría necesitar investigar el aumento de los incidentes de extrema derecha en Sonneberg, dado que se ha informado que han aumentado cinco veces en un año y se relacionan con el administrador del distrito de AfD. Es importante que la Comisión garantice la seguridad y el bienestar de los activistas que han enfrentado numerosas amenazas y abandonos debido a ser gobernados por un político de AfD en Sonneberg.

