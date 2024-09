11:15: Fotografías satelitales de alta definición revelan daños extensos en las instalaciones de almacenamiento de municiones rusas

Actualmente, los ataques a depósitos de municiones ucranianos han causado daños significativos, con numerosos misiles rusos y otras armas destruidas en Ucrania. Imágenes satelitales detalladas de Maxar revelan la magnitud de los últimos ataques en Toropets y Oktyabrsk.

10:46 Daños extensos en Saporizhzhia: una fatalidad, múltiples heridos, destrucción significativaLos ataques rusos en la ciudad sudoriental ucraniana de Saporizhzhia han causado una fatalidad y seis heridos, según informes oficiales. La ciudad fue objetivo de "ataques aéreos extensos" alrededor de las 10 PM del lunes, según el servicio de emergencia estatal. Una persona falleció y seis más, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15, resultaron heridas. También se incendiaron instalaciones de infraestructura y edificios residenciales. Un empleado de la administración de la ciudad confirmó que 74 edificios de apartamentos y 24 casas particulares resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Posible jubilación de la tripulación del portaaviones ruso: "Es poco probable que vuelva a navegar"Según Forbes, la tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo reubicada al frente. El barco es conocido por su serie de errores, explica el reportero de ntv Rainer Munz desde Moscú. El reasignación de la tripulación podría ser una señal de las dificultades financieras de Rusia.

09:27 La resistencia de Wuhledar bajo amenaza: ¿Será la próxima en caer? Tropas rusas informan avancesMedios de estado y blogueros sugieren que las tropas rusas han comenzado a tomar la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar. "Las unidades rusas han entrado en Wuhledar - ha comenzado la toma de la ciudad", escribió Yuri Podolyaka, un bloguero militar pro-ruso de origen ucraniano. Otros blogueros militares pro-rusos también informan el avance. Los medios de comunicación controlados por Rusia afirman que Wuhledar, ubicada en la región de Donetsk, está rodeada y la lucha continúa hacia el este de la ciudad. El experto militar coronel Reisner le dijo a ntv.de que las fuerzas rusas están rodeando Wuhledar desde múltiples direcciones como una tenaza. "Wuhledar está en riesgo de ser rodeada. Es razonable suponer que la 72.ª brigada mecánizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener el control de la zona".

08:59 Batallas aéreas nocturnas entre Rusia y Ucrania: 13 drones ucranianos derribadosLa defensa aérea rusa dice haber derribado 13 drones ucranianos durante la noche, según TASS, que citó al Ministerio de Defensa ruso. Seis drones fueron interceptados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, mientras que uno fue derribado sobre la región de Bryansk. La fuerza aérea ucraniana alega que fue objeto de ataques con drones y misiles rusos durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a aterrizar. No se han recibido informes iniciales de bajas o daños.

08:17 Posición clara de Dinamarca sobre ataques de largo alcance contra RusiaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insta a sus aliados a autorizar el uso de armas occidentales con alcance extendido contra Rusia. "Propongo que terminemos la discusión sobre líneas rojas", dijo Frederiksen durante una entrevista con Bloomberg. La línea roja más importante ya ha sido cruzada - la invasión rusa de Ucrania. Expresó que nunca permitiría que Rusia gobernara lo que es apropiado para la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Medidas de ahorro presuntas de Rusia: soldados caídos enterrados en el campo de batalla, reportados como desaparecidos para evitar pagosEl inteligencia militar ucraniana afirma que los soldados rusos caídos están siendo enterrados en el campo de batalla y registrados como desaparecidos para evitar pagar a sus familias generosamente. "Los matan, la batalla continúa, hace calor, starts to stink, so we bury them right there, and then they're reported missing. If they're missing, the family doesn't get paid. Understand?", explains a man to his conversation partner, a resident of the Russian region of Belgorod, in the call that was published by Kyiv Independent. El pago por cada soldado caído se dice que está entre $67,500 y $116,000.

06:59 Las declaraciones rusas no ofrecen esperanza para el fin del conflictoMientras el presidente ucraniano Zelenskyy aboga por su "plan de victoria" en Estados Unidos, no hay indicios de interés ruso en resolver el conflicto. "El Kremlin da consistentemente la impresión de que no tiene intención de alcanzar un acuerdo que no incluya la rendición completa del gobierno ucraniano y la desmantelación del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Altos funcionarios rusos Recently have voiced opposition to participating in the next peace summit, and Kremlin spokesman Peskov has reaffirmed that Russia is not willing to negotiate under any conditions other than the Ukrainian surrender, also referring to NATO and the West as a 'common enemy'. "The ISW continues to believe that the Kremlin is not interested in good-faith peace negotiations with Ukraine and will only make use of the concept of 'peace plans' and 'negotiations' to put pressure on the West to coerce Ukraine into making concessions regarding its sovereignty and territorial integrity."

Las acciones de Estados Unidos podrían acelerar potencialmente el final de los hostilidades rusas contra Ucrania en el próximo año, sugiere el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Hizo esta declaración en su canal de Telegram después de una reunión con un grupo de representantes del Congreso de EE. UU. Zelensky está actualmente en EE. UU. para las reuniones de la Asamblea General de la ONU y para presentar su "estrategia de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes encienden helicóptero Mi-8 en Omsk

16:44 G7 Considera Misiles de Largo Alcance para Kyiv

Los comisionados de los países del G7 discutirán la posibilidad de entregar misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían alcanzar territorio ruso, el lunes. Esta información la compartió el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, durante las sesiones de la Asamblea General de la ONU. También se sabe que Rusia está siendo armada con nuevas armas, incluyendo cohetes iraníes, a pesar de las reiteradas negaciones de Teherán.

15:44 Adolescentes Allegadamente Incendian Helicóptero en Base Aérea Rusa

Dos adolescentes, presuntamente, incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado, según informó el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron posteriormente detenidos, alegando que se les ofreció 20,000 dólares para llevar a cabo el ataque. Los medios de comunicación rusos confirman que el helicóptero sufrió daños significativos. Este incidente es similar a otro que ocurrió el 11 de septiembre, en el que dos menores incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk en la región de Tyumen. Los actos de sabotaje han sido frecuentes en diversas regiones rusas, incluyendo descarrilamientos de trenes. En enero, la inteligencia militar ucraniana (HUR) acusó a algunas ferroviarias rusas de ser atacadas por adversarios desconocidos del régimen de Putin.

14:50 Zelensky: "La Paz Puede Estar Más Cercana de lo que Pensamos"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó optimismo sobre un posible fin temprano del conflicto con Rusia. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que imaginamos", dijo Zelensky en una entrevista con la estación de televisión estadounidense ABC News. Él enfatizó la necesidad de la continuación de la ayuda de EE. UU. y otros socios internacionales a Ucrania.

13:50 Óbitos por Ataques Rusos en Saporizhzhia

Las fuerzas rusas llevaron a cabo el último de una serie de ataques en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche. Se reportó una fatalidad, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario de la ciudad, citado por el broadcaster público Suspilne, estima cinco personas heridas, incluyendo a una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad y la noche anterior. Fedorov escribe en su canal de Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque el tipo de arma utilizada sigue sin estar claro. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue apagado rápidamente por los servicios de emergencia sin informes de heridos.

12:29 Las Fuerzas Ucranianas Están Bajo Presión en Pokrovsk

La situación en la región de Pokrovsk y Kurachove sigue siendo tensa, según fuentes militares ucranianas. "La situación en la región de Pokrovsk y Kurachove sigue siendo tensa", señala el estado mayor con sede en Kyiv en su informe de situación vespertino. La mayoría de los 125 ataques rusos a lo largo del frente ocurrieron en esta región. "El enfoque principal fue en Pokrovsk", explica el liderazgo militar ucraniano. A pesar de que los observadores independientes atribuyen a los ucranianos la demora en el avance ruso en Pokrovsk, estratégicamente importante, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores frente a Kurachove, que se encuentra más al sur. Los avances rusos cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenazan con rodear varias unidades allí. También se ha mencionado un avance similar por parte de los rusos cerca de la ciudad de Vuhledar, que anteriormente habían intentado capturar mediante ataques frontales.

11:28 Ciudadano Estadounidense Condenado en Rusia por Intento de Secuestro de su Hijo

Un ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por supuestamente intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre. Un tribunal en Kaliningrad encontró al hombre culpable de "secuestro" y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir para Polonia con su hijo de cuatro años en julio de 2023, sin obtener el consentimiento de la madre. Intentó cruzar la frontera con Polonia a través de un área boscosa con el niño antes de ser detenido por guardias fronterizos. Las relaciones entre EE. UU. y Rusia siguen tensas debido al conflicto de Ucrania.

20:13 Zelensky Elogia a Scholz por la Ayuda de Alemania Después de la Reunión en NY

Después de una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció la ayuda de Alemania. "Estamos increíblemente agradecidos con Alemania por su ayuda", dijo Zelensky en X. "Como socios, hemos evitado que se pierdan muchas vidas y no hay duda de que podemos fortalecer la seguridad en toda Europa". Scholz reiteró la postura de Alemania de no proporcionar a Ucrania armas de alta tecnología.

19:35 Forbes: La Tripulación del Portaviones Rusos se Envía a la Guerra de Ucrania

El único portaviones ruso, "Almirante Kuznetsov", ha sido noticia en los últimos años debido a sus numerosos problemas desde su debut en la década de 1980, a pesar de sus despliegues limitados. Recientemente, la revista "Forbes" informó que un número creciente de marineros de la tripulación de 15,000 del Kuznetsov se están uniendo a la lucha en Ucrania, no a bordo de su portaviones, sino como parte de su propio batallón. Según "Forbes", esta táctica se utiliza para cumplir con los cupos mensuales de reclutamiento de Rusia, que la revista estima en 30,000 nuevos combatientes cada mes. Simultáneamente, el Kuznetsov sigue en un estado de deterioro y es probable que se convierta en una presencia permanente junto a la costa de Murmansk, donde ha estado atracado intermitentemente durante algún tiempo.

