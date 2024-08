11:13 El Aeródromo Militar de Volgogrado Envuelto en Llamas

10:41 Rusia Erige Refugios de Concreto en la Área Fronteriza de KurskEn la región rusa de Kursk, las autoridades anuncian la construcción de refugios de concreto para la población local. El administrador de la ciudad de Kursk, Alexei Smirnov, explica a través de Telegram: "Por mi orden, la administración de la ciudad de Kursk ha marcado lugares centrales para la instalación de refugios modulares prefabricados". Estos refugios se están construyendo en áreas de alto tráfico, como 60 paradas de autobús. Smirnov comparte una foto de un camión de entrega transportando uno de los módulos. También se están instalando refugios en otros dos lugares, incluyendo Kursk, hogar de la planta nuclear regional, que Rusia afirma que Ucrania busca atacar, una afirmación que Ucrania niega.

10:10 Ucrania Anuncia Progreso en KurskUcrania informa sobre más de 40 intentos de las tropas rusas cerca de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron frustrados. El presidente Zelensky promete reforzar las tropas en la zona. El avance ucraniano en la región de Kursk continúa.

09:42 Autoridades Rusas Repelen Ataques de DronesLas autoridades rusas confirman la repeler varios ataques aéreos ucranianos en las partes occidentales del país. El gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, reporta a través de Telegram que "la mayoría de los drones fueron neutralizados" en un ataque cerca del pueblo de Marinowka (informado a las 07:30). En Kursk, el gobernador local Alexei Smirnov señala que "dos misiles ucranianos y un drone fueron interceptados por la defensa aérea rusa". Mientras tanto, se informa que se repelió un ataque con cinco drones en la región de Rostov. Se informa que los drones también fueron derribados en otras regiones rusas, incluyendo Voronezh y Bryansk.

09:09 Ministro de Defensa Ucraniano Busca Aprobación para Armas de Largo Alcance Contra Blancos RusosEl ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, se reúne con una delegación del Congreso de los Estados Unidos en Kiev. El ministerio emite un comunicado indicando que el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discutieron situaciones en la línea del frente y políticas de EE. UU. sobre armas de largo alcance contra blancos rusos con Umerov. "Enfatizo que necesitamos solicitar la aprobación de nuestros aliados para utilizar inmediatamente armas de largo alcance contra blancos rusos", mencionó Umerov, agregando: "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars Lanza Campaña de Recaudación de Fondos para Robots Desminadores de UcraniaEl actor de Star Wars, Mark Hamill, famoso por su interpretación de Luke Skywalker, inicia una campaña de recaudación de fondos para suministrar robots desminadores a Ucrania. Trabajando junto con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, esperan recoger $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots permitirán la limpieza segura de minas en zonas de difícil acceso, garantizando la seguridad de los operadores. "Uno de los crímenes más horrendos que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", declaró Snyder. "He sido testigo de zonas anteriormente deshabitadas cerca del frente donde las personas corren riesgos solo para ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Estos robots pueden eliminar minas y proteger vidas". Gran parte de Ucrania sigue contaminada por minas, lo que requiere años para la desminación.

08:01 Kremlin Parece Preparar a los Rusos para una 'Nueva Realidad'El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío a la propaganda de Moscú, según un fuente cercana al Kremlin al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga. "Las regiones están lejos, pero la incursión en el territorio ruso y la captura de pueblos es un evento nuevo y bastante desagradable", dijo la fuente. Para aliviar el estado de ánimo ahora tenso, el Kremlin está tratando de preparar a los rusos para vivir en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: El enemigo ha entrado en territorio ruso, inevitablemente será derrotado, pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben soportar este período. Mientras tanto, se aconseja a los residentes "transformar la negatividad y el shock en una dirección positiva" al contribuir a los esfuerzos de ayuda a Kursk. Los funcionarios entrevistados por Meduza predicen que la lucha en Kursk podría prolongarse durante varios meses.

07:30 Gobernador Ruso Confirma Incendio en Estructura MilitarLas autoridades rusas confirman informes de un incendio en una instalación militar en la región rusa de Volgograd después de un ataque de drone ucraniano. El gobernador Andrei Bocharov anunció a través de Telegram que el drone impactó en la instalación. No hubo víctimas. Bocharov no especificó qué instalación militar resultó afectada, pero señaló que Marinovka fue objetivo. Rusia mantiene una base aérea en Marinovka.

06:56 Antiguo Consejero de Seguridad: Putin Engañó a TrumpSegún el antiguo consejero de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin engañó con éxito al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. La afirmación de McMaster se hace en su libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". "Putin, un ex agente del KGB sin escrúpulos, utilizó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", sostiene McMaster. Putin se refirió a Trump como "un individuo destacado, extraordinariamente dotado", ejerciendo una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como consejero de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, había advertido a Trump sobre Putin: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin estaba convencido de que podía "hacer una jugada rápida" con Trump y obtener la relajación de sanciones y una retirada barata de las fuerzas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Se informan explosiones en la base aérea rusa en VolgogradoDurante la noche se informaron explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el río Don, en la región de Volgogrado. Varios canales de Telegram rusos sugieren que estas explosiones podrían haber sido causadas por un ataque con drones. Se informes de un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado se encuentra a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. El ataque parece haber objetivo la base aérea de Marinovka, ubicada en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el río Don. Las personas de la zona informaron haber escuchado entre seis y diez explosiones fuertes, acompañadas del característico sonido de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania proporcionará ayuda adicional a Ucrania si es necesarioEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha asegurado un apoyo adicional para Ucrania. Si resulta que no es posible proporcionar los miles de millones planeados de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará fondos adicionales, dijo Klingbeil en un podcast con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No debemos llegar al punto de decir 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", dijo Klingbeil. "En ese caso, por supuesto, estamos obligados a buscar en Alemania de dónde viene el dinero. Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Se encontrarán soluciones y las encontraremos".

04:27 El servicio de inteligencia militar ucraniano comenta los objetivos de los ataques con drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Atacaron el aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, dijo el jefe de HUR, Kyrylo Budanov, al sitio de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre el territorio ruso durante la mañana.

03:09 Chalecos antibalas y cascos para trabajadores electorales en Kursk para elecciones regionalesEn la altamente disputada región rusa de Kursk, en la frontera, Rusia planea proporcionar chalecos antibalas y cascos a los trabajadores electorales para las elecciones regionales anticipadas. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para las personas que han huido de la región, según Tatjana Malachowa, jefa de la comisión electoral regional, según informaron las agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas del 6 al 8 de septiembre en numerosas regiones de Rusia. La comisión electoral central de Rusia decidió que los ciudadanos en áreas fronterizas podrían votar anticipadamente, incluidos los regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 Fico critica las opiniones de las democracias occidentales sobre política exteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico se siente limitado por lo que él ve como un consenso en las democracias occidentales sobre importantes cuestiones de política exterior. Afirma que aquellos que se desvían de este consenso son "arbitrariamente puestos bajo presión y amenazados con la isolate" por las democracias occidentales, según un comunicado que emitió para marcar el aniversario de la invasión de Moscú en 1968. En el comunicado, Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con lo que él ve como la presión actual sobre las opiniones disidentes en Europa. Fico se opone a la ayuda con armas de la UE a Ucrania y ha sido acusado de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania informa 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en 24 horasUcrania afirma haber repelido 44 de 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país a lo largo del día. El Estado Mayor informes que la lucha continúa en otros dos sectores a las 9 PM CET. Los ataques resultaron en la muerte o heridos de 238 soldados rusos. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha emitido un comunicado.

23:09 Rusia afirma haber frustrado una incursión ucraniana en BryanskRusia afirma haber frustrado una incursión ucraniana en la región rusa de Bryansk, que limita con Kursk. La incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue impedida por las fuerzas del servicio de seguridad federal de Rusia y unidades del ejército ruso, según Alexander Bogomaz, gobernador de Bryansk, en un mensaje de Telegram. "El enemigo fue atacado por fuego", agrega el mensaje. La situación ahora está "bajo control".

21:52 Putin elogia las sólidas relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso Vladímir Putin elogia la estrecha cooperación con China. "Nuestras relaciones comerciales están desarrollándose con éxito (...). La atención que ambas governments prestan a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados", dice durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala en los campos económico y humanitario", continúa Putin. Li dice, según el Kremlin, que las relaciones chino-rusas están en un "nivel sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido aún más desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial crucial debido a las sanciones occidentales.

21:20 Desestimada la apelación: el anterior viceministro de Defensa ruso mantiene la detenciónA pesar de su solicitud de libertad condicional y un recurso contra su encarcelamiento, el viceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov sigue detenido debido a acusaciones de corrupción. Según la agencia de noticias TASS, esta solicitud fue posteriormente desestimada. Bulgakov, quien anteriormente estaba a cargo de las adquisiciones del ejército ruso antes de su despido, se encuentra actualmente bajo custodia. Además, el tribunal ordenó la detención de dos presuntos asociados de Bulgakov. Se afirma que su empresa obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, causando alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros) en daños.

21:00 Ucrania refuerza sus fuerzas en PokrovskEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, revela que Ucrania está fortaleciendo su presencia militar en la región disputada de Pokrovsk, ubicada en el este del país. Hablando durante una transmisión, confirmó que están conscientes de las intenciones estratégicas de Rusia en esta área. Además, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk está en marcha, revela Zelenskyy. Si bien su progreso es incierto, han logrado controlar algunas áreas, según él.

20:41 Después del decreto: numerosos ucranianos en Hungría enfrentan expulsión de refugiosEn respuesta a un decreto húngaro que limita la protección para refugiados ucranianos, muchas personas se han visto potencialmente en riesgo de perder sus refugios. Se informes de que refugios privados para refugiados han comenzado a desalojar a ucranianos, según Migration Aid. Alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región de Transcarpacia de Ucrania, que tiene una significativa minoría húngara, fueron expulsados de una posada bajo supervisión policial en Kocs, al norte de Budapest.

