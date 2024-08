11:07 El Pentágono sugiere desafíos en la capacidad de Rusia para contrarrestar la situación de Kursk

Según el Departamento de Defensa de EE. UU., Rusia está pasando por un momento difícil para responder al contraataque de Ucrania en la región de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en Washington, ha notado indicios de que se están desplegando algunas unidades rusas en la zona, pero en general, dice que Rusia está luchando de verdad. Ryder destaca que Ucrania ha logrado poner a Rusia a la defensiva. Cuando se le pregunta si Washington está respaldando el progreso de Ucrania, Ryder no responde directamente, sino que señala al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien ha dicho que el objetivo es crear una zona de amortiguación. Ryder menciona sus comunicaciones con Kiev para obtener más detalles sobre los objetivos exactos.

A las 22:10, Zelenskyy subraya la necesidad de equilibrio entre la movilización de tropas y la preservación de la economía de guerra. Durante su visita a una planta industrial en Kropywnyzkyi, en el centro de Ucrania, Zelenskyy responde a una pregunta de un trabajador diciendo que los empleos ocupados son esenciales para los salarios de los soldados y los esfuerzos de defensa de Ucrania.

Ucrania afirma haber avanzado otros 28 a 35 kilómetros en la región rusa de Kursk, según sus registros. El jefe del ejército, Oleksandr Syrsky, anuncia esto en una declaración televisada, añadiendo que Rusia está reforzando sus posiciones allí con tropas de otras regiones y también está desplegando unidades en Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde Recently there has been intense fighting. Rusia still hasn't commented on this.

El presidente ruso Vladimir Putin visita Chechenia después de una ausencia de 13 años para reunirse con el fuerte hombre Ramzan Kadyrov. Las fotos publicadas por la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin estrechando la mano de Kadyrov en Grozny, seguido de Putin colocando su brazo alrededor del hombro de Kadyrov y abrazándolo antes de que ambos se vayan en una limusina. Kadyrov menciona una "agenda llena de eventos" y menciona el nivel de energía de Putin a pesar del trabajo duro del día.

Scholz se muestra asombrado ante las afirmaciones de que Alemania no está respaldando lo suficiente a Ucrania. Este año, Ucrania recibe más de siete mil millones de euros, más que cualquier otro país europeo, dice Scholz en el canal de televisión Sat1. En 2023, serán cuatro mil millones de euros del presupuesto federal, más que cualquier otro país europeo también. Además de esto, hay 50 mil millones de dólares que los países del G7 occidentales hacen posibles con la ayuda de activos rusos congelados. "Eso es mucho dinero, eso es una cantidad inmensa de dinero", enfatiza Scholz.

En el 20º aniversario del asedio de la escuela de Beslán, el presidente ruso Vladimir Putin dibujó paralelos entre el ataque entonces y la operación militar ucraniana actual en la región fronteriza rusa de Kursk. Putin se refirió al asedio como cuando Rusia luchó contra "terroristas" y ahora necesita "luchar contra aquellos que cometen crímenes en la región de Kursk".

La Iglesia Ortodoxa Rusa ha criticado la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana pro rusa, que fue aprobada por el parlamento ucraniano. La describió como un "acto ilegal" y una "violación grave de los principios de libertad religiosa y derechos humanos", según Vladimir Legoida, portavoz de la iglesia. Él advirtió que implementar esta ley podría llevar a "violencia masiva contra millones de creyentes". El patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa también expresó sus preocupaciones, diciendo que "estamos viviendo en tiempos desafiantes cuando muchos se han vuelto contra nosotros, no porque seamos malos, sino solo porque somos diferentes". Antes, los legisladores de Kiev habían aprobado una ley para prohibir las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, ha invitado al Grupo de Contacto de Ucrania para otra reunión en la base aérea de Ramstein en Renania-Palatinado, Alemania. La conferencia se celebrará el 6 de septiembre, la mayor base aérea de EE. UU. fuera de los EE. UU., anunció. Los ministros de Defensa y los oficiales militares volverán a discutir el apoyo más fuerte a Ucrania. El grupo de contacto consta de aproximadamente 50 estados, incluyendo Alemania. Al igual que en reuniones anteriores, también se invitó a países no de la OTAN.

El ejército ruso ha establecido tres nuevas formaciones para proteger la frontera con Ucrania, reveló el ministro de Defensa Andrei Belousov. Las formaciones llevan los nombres de Kursk, Belgorod y Bryansk. Hace dos semanas, miles de soldados ucranianos avanzaron en la región rusa de Kursk y actualmente controlan los territorios ocupados.

Un gran incendio ha envuelto un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Proletarsk después de un ataque con drone de Ucrania. Las llamas siguen sin control, con bomberos aún luchando por apagarlas dos días después. Las imágenes de satélite revelan la magnitud de la destrucción.

17:36 ¿Rusia está construyendo un segundo puente junto al puente de Crimea?Las últimas imágenes de satélite sugieren que Rusia podría estar construyendo un segundo puente junto al puente de 19 kilómetros de largo que conecta la península de Crimea con el continente ruso. La fuente en línea "Ukrajinska Prawda" informa sobre una "construcción simultánea" que parece ser un puente. Sitios web como ntv.de corroboran esta información comparando imágenes de satélite de junio, julio y agosto, revelando la construcción en curso. Según "Ukrajinska Prawda", los rusos están implementando medidas para proteger tanto la nueva construcción como el puente de Kerch, que ha sido objetivo repetidamente, de posibles ataques.

16:36 Moscú anima a los residentes de Kursk a desactivar aplicaciones de citas y cámaras de vigilanciaEl Ministerio del Interior de Rusia ha sugerido a los residentes de tres regiones adyacentes a Ucrania que desactiven las aplicaciones de citas y las cámaras de vigilancia. El ministerio afirmó que el enemigo está identificando activamente direcciones IP en el territorio y conectándose

16:20 Rusia Confirma 17 Víctimas Civiles en una Semana en KurskLa agencia de noticias rusa TASS informó, citando a los servicios de emergencia, que el ataque ucraniano en Kursk ha causado la muerte de 17 civiles en el transcurso de una semana. Además, 235 civiles resultaron heridos.

15:54 Reportera describe Ataque Rápido de Rusia en el Frente de PokrovskLa reportera de ntv, Nadja Kriewald, desde el este de Ucrania, informó: "Ayer hubo 63 ataques liderados por tropas rusas en el frente de Pokrovsk". Habló con trabajadores de rescate que se dirigían a evacuar un pueblo ucraniano, pero la misión de evacuación fue cancelada - el ejército ruso ya había tomado el control del lugar.

15:33 Rusia Acusa a EE. UU. de Enviar Periodistas a Kursk de Manera IlícitaRusia ha citado a un diplomático de alto rango de EE. UU. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso informó a la encargada de negocios de EE. UU., Stephanie Holmes, que periodistas estadounidenses habían ingresado ilegalmente a Kursk, donde las fuerzas ucranianas iniciaron una ofensiva hace dos semanas. Rusia anunció que los procesará.

15:10 Comisionado del Gobierno Alemán Observa Propaganda Rusa en Alemania OrientalEl comisionado del gobierno alemán para Alemania Oriental, Carsten Schneider del SPD, expresó su asombro ante algunas percepciones de los alemanes sobre Ucrania. "Es impactante ver cómo algunas personas, ya sea en el este o oeste de Alemania, expresan opiniones sobre Ucrania y los ucranianos", dijo a los periódicos de la Sociedad Editorial de Nueva Berlín. "Desafortunadamente, la propaganda rusa se difunde efectivamente, especialmente en Alemania Oriental", agregó Schneider. Él enfatizó la lucha crítica por la supervivencia de Ucrania, llamándola una cuestión de la existencia misma del país. Algunos políticos radicales, como el AfD y el BSW, han traspasado estos límites, dijo Schneider.

14:48 Comandante Ucraniano Atribuye Deficit de Munición al Progreso RusoSegún un comandante ucraniano citado por el "Financial Times", el avance ruso en el este de Ucrania se debe en parte a la redistribución de recursos hacia el norte. Sus tropas necesitan racionar los proyectiles para sus armas - esto es la primera vez desde que el Congreso de EE. UU. Detuvo la ayuda a Ucrania. La munición fue redistribuida a las tropas que invadieron la región rusa de Kursk.

14:26 Experto del Kremlin Sostiene que la Incursión en Kursk es un Catalizador para los Cambios de Poder en MoscúEl experto del Kremlin Rainer Munz sostiene que la incursión ucraniana en Kursk podría acelerar o al menos exponer el cambio generacional dentro de las estructuras de poder de Moscú. Sin embargo, la autoridad del presidente ruso remains unaffected.

14:01 Después del Asalto Ruso a Ternopil: Autoridades Advierten sobre Niveles Elevados de Cloro en el AireDespués de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, en el oeste de Ucrania, las autoridades locales emitieron una advertencia sobre los niveles elevados de cloro en el aire. Según el periódico ucraniano "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control de enfermedades, aconsejó a los residentes minimizar la exposición al aire libre y mantener las ventanas cerradas. El nivel de cloro en el aire se encontró de cuatro a diez veces más alto que lo normal, dijo Chaichuk en una conferencia de prensa. El ataque nocturno apuntó a un depósito de combustibles y lubricantes, lo que provocó un incendio en una instalación no identificada. No se informaron bajas ni heridos debido al ataque.

13:39 Moscú Afirma la Captura de la Ciudad de Nueva York en Donetsk por Tropas RusasLas fuerzas rusas habrían tomado el control de la ciudad de Nueva York en la región de Donetsk del este de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Los soldados supuestamente tomaron el control de "uno de los mayores asentamientos situados cerca de Torez, el centro logístico estratégico de Nowgorodskoje", según el ministerio, utilizando el nombre de la era soviética. El apodo de Nueva York, derivado de los colonos alemanes, se cambió a Nowgorodskoje en 1951, pero se restauró en 2021 después de los esfuerzos de los activistas ucranianos. El pueblo se encuentra a unos seis kilómetros al sur de Torez, que ha sido objeto de ataques rusos durante semanas.

22:23 El Parlamento Ucraniano Prohíbe la Iglesia Ortodoxa Afín a RusiaEl gobierno ucraniano está procediendo con una prohibición contra la Iglesia Ortodoxa Ucrania

19:41 Antiguo diplomático ruso Bondarev critica a Putin: un "pretendiente débil"

El presidente ruso Vladimir Putin está actuando como un "pretendiente débil", según Boris Bondarev, un antiguo diplomático ruso, en un comentario invitado para ntv.de. La supuesta capacidad de Putin para dominar a cualquier adversario ha sido cuestionada desde el inicio de la invasión de Ucrania. La rápida toma del poder en unos pocos días nunca se materializó. Moscú también pareció sorprendido y superado por el ataque ucraniano en la región rusa de Kursk recientemente. "Putin está perdido cuando se enfrenta a una amenaza grave y no sabe qué hacer. No está actuando como un animal acorralado dispuesto a luchar, sino como un pretendiente débil", dijo Bondarev. El ex diplomático, que se desvinculó del régimen de Putin en protesta por la guerra, también criticó severamente a los políticos occidentales por su postura que prohíbe a Ucrania utilizar las armas entregadas en territorio ruso. "Hay que enfrentarse a Putin con lenguaje contundente", afirmó, descartando las preocupaciones occidentales sobre "escalada" como infundadas.

19:13 Ucrania informa de cinco muertos y más de 20 heridos en ataques rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles han muerto y al menos 22 han resultado heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania, según informaron las autoridades regionales por la mañana, según "Kyiv Independent".

18:37 Depósito de combustible ruso en llamas: Imagen satelital muestra la magnitud del incendio

Ucrania atacó un importante depósito de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia con drones el domingo por la mañana. El incendio aún no había sido apagado un día después, con más de 40 bomberos heridos, según las autoridades regionales. Las imágenes satelitales también revelan la magnitud del incendio.

Ucrania ha utilizado drones para atacar varias refinerías y instalaciones petroleras rusas en los últimos meses, con el objetivo de entorpecer el suministro de combustible a las tropas enemigas y reducir los ingresos de la industria petrolera rusa.

18:16 Kyiv anuncia la "neutralización" de más de 1300 soldados rusos en un día

Las cifras oficiales de Kyiv indican altas bajas en el lado ruso: 1330 soldados rusos fueron muertos o incapacitados en un día, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. En total, se han "neutralizado" 601.800 soldados rusos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El ministerio informes que el enemigo también ha perdido cinco tanques más (8518 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha informado de la destrucción o captura de más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones por el ejército ruso. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente y Moscú remains tight-lipped about its own losses in Ukraine.

17:47 Biden defiende la resistencia de Ucrania: "No presidente debe someterse a dictadores"

"No presidente debe someterse a dictadores", dijo Joe Biden en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, según informó "Kyiv Independent". "Putin creyó que podía tomar Kyiv en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". Biden contrastó su récord como defensor de una fuerte OTAN y una Ucrania libre con el de su antecesor, Donald Trump, que había elogiado al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería nunca someterse a dictadores", afirmó Biden.

17:31 Rusia bombardea Ucrania con ataques aéreos nocturnos

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según el ejército ucraniano. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron atacadas, con tres misiles y 25 drones derribados, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Este fue el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, según el ejército. Hubo 41 alertas de ataque aéreo en Kyiv en agosto. El ejército afirmó haber repelido un ataque con drones sobre Kyiv ayer.

07:52 Respuesta militar: frustrado ataque con misiles rusos a Kyiv - sin daños reportados aún

Las fuerzas rusas lanzaron otro ataque a Kyiv esta mañana desde el frente norte, según informó la administración militar de la ciudad a través de Telegram. Los informes iniciales indican que Kyiv fue objetivo desde el norte, possibly utilizando misiles balísticos como el Iskander-K. Este es el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes. Afortunadamente para la ciudad, las fuerzas de defensa aérea lograron destruir los misiles en las afueras. Hasta ahora, no se han informado daños ni víctimas en Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko ordena el envío de más tropas y aviones a la frontera con Ucrania

Belarus ha enviado más tropas de defensa aérea y aviones a su frontera con Ucrania, según informó el mayor general Andrei Lukyanovich de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Este anuncio se produce después de que el presidente belaruso Alexander Lukashenko anunciara que había movilizado una tercera parte de su ejército a la frontera este verano. Lukashenko explicó que el aumento de tropas en la frontera se debía a un malentendido entre Belarus y Ucrania. En una aparición en televisión nacional, Lukyanovich mencionó el despliegue de aviones, misiles tierra-aire y unidades técnicas en la frontera. Sin embargo, Kyiv aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre más tropas y armas belarúsas en la frontera.

07:24 ISW: Rusia traslada 5.000 tropas a la región de Kursk

06:54 Zelensky: Segunda cumbre de la paz en Ucrania debe tener lugar antes de que termine el año

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a que la segunda cumbre de la paz en Ucrania tenga lugar este año, durante una reunión con misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania. "Considero la primera cumbre un logro significativo para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que la hicieron posible. Ahora estamos preparando la segunda cumbre de la paz y es crucial que tenga lugar este año", explicó.

06:22 Rusia bombardea Kyiv con otro ataque aéreo

Rusia ha continuado bombardeando Kyiv con ataques nocturnos, según informes ucranianos. Las fuerzas de defensa aérea fueron movilizadas para hacer frente a otro bombardeo aéreo ruso en las primeras horas de la mañana, según los comunicados oficiales del gobierno militar de la capital ucraniana. Los testigos informaron de explosiones similares a las de los sistemas de defensa aérea activados.

05:11 Kyiv reporta una oleada de ataques con drones en regiones lejanas

Durante la noche, se informaron varios ataques con drones en diferentes provincias ucranianas lejos de las líneas del frente, según los informes de la defensa aérea. Las áreas de Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv fueron objetivo. También se activó la defensa aérea en las cercanías de Kyiv. Las autoridades locales instaron a los ciudadanos a buscar refugio. Hasta el momento, no se han informado daños.

02:23 EE. UU. refuerza el apoyo a Kyiv - Discusión sobre la Ofensiva de Kursk

A pesar de la contraofensiva ucraniana en el sector ruso de Kursk, EE. UU. sigue comprometido en apoyar a Kyiv. Según un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., "el presidente Joe Biden ha reiterado que persistiremos en apoyar a Ucrania y estaremos a su lado todo el tiempo que sea necesario". EE. UU. continúa priorizando la ayuda militar a Kyiv. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró el apoyo continuo a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, en una conversación, según el portavoz. Durante la conversación, Austin obtuvo una mejor comprensión de los objetivos de Ucrania con la contraofensiva.

01:07 Alemania suministra otro sistema Iris-T

Alemania ha entregado otro paquete militar a Ucrania. Según la página de resumen del Ministerio de Defensa, los últimos envíos incluyen, entre otros, un tercer sistema de defensa aérea de corto alcance Iris-T. El paquete también incluye varios miles de municiones de artillería, drones, un Vehículo de Ingeniería Blindado 2 y cientos de rifles junto con su munición.

00:20 Zelensky: Logro más significativo en la captura de soldados rusos

Según el presidente Volodymyr Zelensky, la ofensiva de Ucrania en el sector ruso de Kursk ha sido su mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio del conflicto. Al dirigirse a los diplomáticos ucranianos, dijo que estos prisioneros de guerra rusos serían intercambiados eventualmente por cautivos ucranianos. Las estimaciones preliminares indican que Rusia ha detenido más ciudadanos ucranianos de los que ha capturado.

22:21 Comandante checheno: "Los combatientes de Kursk van al paraíso"

Apti Alaudinov, líder del regimiento checheno que se opone a Rusia, Achmat, ha instado a los conscriptos rusos a unirse a las líneas del frente en Kursk, diciendo en un video que aquellos que caigan en la región "encontrarán su camino al paraíso".

21:58 Zelensky: La infiltración eliminó el concepto de línea de frontera de Rusia debido a que se consideraba poco probable, la infiltración ucraniana en territorio ruso remained oculta, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según el periódico "Pravda". Recientemente, varios países predijeron que la infiltración traspasaría la línea de frontera más crucial de Rusia. Sin embargo, Zelensky expresó: "El concepto de línea de frontera de Rusia se ha desintegrado en las cercanías de Sushcha en estos días".

21:38 Lituania comienza la construcción de la base de apoyo del ejército alemán Lituania ha iniciado la construcción de una base para soldados alemanes. Para finales del año 2027, alojará aproximadamente a 4.000 soldados alemanes. Esta será la principal Deployment foreign permanent of the German army since World War II. Germany pledged to station troops in the NATO and EU member state bordering Russia last year. The Lithuanian Defense Minister Raimundas Karoblis anticipates the construction cost to exceed a billion euros.

21:15 Presidente checo: Posible admisión de Ucrania a la OTAN, aunque esté parcialmente ocupada El presidente checo, Petr Pavel, apoya la idea de que Ucrania se una a la OTAN aunque partes de su territorio estén ocupadas. Especula que Ucrania podría llegar a un acuerdo de paz con Rusia en los próximos años, informó el sitio de noticias "Novinky". Tal pacto podría permitir que Rusia conserve el control sobre partes del territorio ucraniano sin que las "naciones democráticas" reconozcan la modificación de fronteras. Esta frontera provisional podría permitir entonces "que aceptemos a Ucrania en la OTAN dentro del territorio que controle en ese momento", dijo Pavel. Alemania también se convirtió en miembro de la OTAN en 1955 mientras aún estaba parcialmente controlada por la Unión Soviética.

20:57 Las fuerzas ucranianas se acercan al puente pontón ruso a 12 kilómetros Las fuerzas ucranianas afirman haber tomado el pueblo de Wyschnewka, en la región rusa de Kursk, según los observadores de la guerra de X. Esto los sitúa a unos 12 kilómetros de distancia del puente flotante sobre el río Seim, que ahora es la única opción aparente de retirada o suministro para el ejército ruso.

20:36 La Administración de Pokrovsk Mantiene la Esperanza La administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk enfrenta incertidumbre a medida que las tropas rusas avanzan: "Están progresando hacia los límites de Pokrovsk. No es un secreto", dijo el jefe del departamento de información de Pokrovsk al "Washington Post". "Esperemos que el enemigo se detenga en algún lugar cerca de las fronteras de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", agregó. En caso de que la ciudad caiga, sería el centro de población más significativo capturado por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

