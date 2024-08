- 100 000 € de los informes de los ganadores de la lotería

Hace apenas 24 horas, la Sociedad MV Lotería hizo público el nombre del ganador de 100,000 euros. La sociedad de lotería ha mantenido en privado los detalles sobre el origen y el género del ganador para proteger la identidad del jugador. El billete ganador del sorteo Super 6 del 6 de julio se compró en un punto de venta de lotería en Rostock, confirmó Lotto MV.

Aunque los premios de lotería sin reclamar son raros, sí ocurren. Desde 1992, ha habido siete casos en Mecklenburg-Vorpommern en los que el billete ganador no se reclamó. El premio no reclamado más alto, de 334,418.10 euros, fue en 2005. Otro premio de 100,000 euros no se reclamó en 2003.

La sociedad de lotería hace público los premios sin reclamar, pero solo para 'grandes' ganancias, definidas como 50,000 euros o más. Los jugadores tienen tres años para reclamar su premio. Después de eso, la reclamación caduca y el dinero no se puede cobrar.

Empresas estatales

Si un premio no se reclama, el dinero queda con la lotería estatal después del período de tres años. Dependiendo del tipo de lotería y la cantidad del premio, los fondos se utilizan para sorteos especiales regionales o se transfieren al presupuesto estatal. Esto habría sido el caso con el reciente premio de 100,000 euros del Super 6.

Lotto MV es una empresa estatal. En 2023, contribuyó aproximadamente 23 millones de euros en impuestos de lotería al estado. Otros 20 millones de euros, conocidos como 'ingresos específicos', se transfirieron directamente al presupuesto estatal. Estos fondos permiten al gobierno estatal apoyar proyectos sin ánimo de lucro, sociales, culturales o deportivos.

