10:54 Ucrania: Veintinueve de los cuarenta y dos ataques aéreos rusos frustrados

Rusia llevó a cabo 42 raids aéreos contra Ucrania durante la noche. La Fuerza Aérea de Ucrania informó sobre estos ataques en su canal de Telegram, indicando que utilizaron misiles Ch-47M2 Kinzhal, misiles crucero Ch-101 y "Iskander-K", entre otros. Ucrania afirma haber interceptado con éxito siete misiles crucero y 22 drones Shahed, defendiendo con éxito contra 29 ataques aéreos.

10:19 AM: Consecuencias potenciales del ataque aéreo en Poltava*Las fuerzas rusas están bombardeando la ciudad ucraniana de Poltava con cohetes, con informes iniciales que sugieren uno de los mayores ataques aéreos desde que comenzó la guerra. Sin embargo, los medios rusos se jactan de su supuesto éxito según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

9:52 AM: Ucrania Revela Números de Bajas RusasEl Estado Mayor de Ucrania ha publicado nuevas estadísticas de bajas rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, se estima que Rusia ha perdido más de 620,350 soldados, con una pérdida de 1,390 efectivos en las últimas 24 horas. Además, se informa que Ucrania ha destruido 7 tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones. En total, Ucrania afirma que Rusia ha perdido 8,618 tanques, 16,848 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino desde que comenzó la gran ofensiva. Las estimaciones internacionales sugieren que estas cifras son significativamente más bajas, aunque probablemente representen un mínimo.*

9:21 AM: Gobernador: Día Devastador en la Región de Lviv - Aumenta el Recuento de Muertos*Después de una serie de ataques aéreos en la ciudad occidental ucraniana de Lviv (ver entradas 7:18 AM, 6:17 AM y 5:29 AM), el recuento de muertos ha aumentado. Se informan siete fallecidos, incluidos un niño de 7 años y una niña de 14, según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, en Telegram. "Este es un día triste para nuestra región", lamentó Koszyzkyj, describiendo la situación como un trágico giro de los acontecimientos. Previamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había informado sobre cinco fallecidos y más de 30 heridos en un tuit, expresando sus condolencias a las familias de las víctimas.

8:49 AM: Ministro Kuleba Renuncia*El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su renuncia, según confirmó el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La renuncia se discutirá en la próxima sesión plenaria, anunció Stefantschuk en su página de Facebook.

8:03 AM: Zelensky: Ataque a Poltava entre los Peores Desde el Inicio de la Guerra*El ataque con cohetes rusos en Poltava es uno de los ataques más mortíferos desde que comenzó la guerra, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino. Una vez más, pidió una mejor defensa aérea, ya que aún hay personas atrapadas bajo los escombros.

7:39 AM: Grossi Advierte sobre Inminente Crisis en la Central Nuclear de Zaporizhzhia*El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, discutieron el estado de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia durante una reunión en Kyiv. Grossi visitará la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, en el sureste de Ucrania el miércoles. Según Reuters, Grossi informó a Zelensky que la situación en la planta es "extremadamente volátil", con el riesgo de un incidente catastrófico.

7:18 AM: Gobernador: Al Menos Dos Muertos en el Ataque a Lviv*Al menos dos personas han muerto y otras 19 han resultado heridas en los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental ucraniana de Lviv, según anunció el gobernador de la ciudad, Maksym Kozytskyi, en Telegram.

6:53 AM: Ucrania Pide Más Apoyo en el Sector Agrícola y Desminado*Ucrania está buscando más ayuda para reconstruir su sector agrícola y esfuerzos de desminado, según informó el periódico alemán "Rheinische Post" con sede en Düsseldorf. El gobierno ucraniano ha solicitado financiación para tierras agrícolas cerca de la línea del frente, así como el posible apoyo de un programa de entrega de generadores financiado por el Ministerio de Agricultura. Además, Ucrania ha solicitado ayuda para esfuerzos de desminado en las regiones cerca de la línea del frente. Según el gobierno alemán, el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo ya está comprometido en un proyecto para detectar y eliminar minas.

06:17 Incendio después del ataque con drones rusos en LvivUn incendio se ha desatado cerca de la estación de tren principal de Lviv después de los ataques aéreos rusos en la ciudad en el noroeste de Ucrania, según mencionó Maksym Kozytskyi, gobernador de la región de Lviv, a través de Telegram. Dos instituciones educativas también sufrieron daños, con numerous windows shattered and glass littering the streets. Kozytskyi reveló que varios drones Shahed participaron en el ataque aéreo ruso. Los servicios de emergencia están presentes en el lugar. Según Andriy Sadovyi, alcalde de Lviv, las escuelas afectadas remain closed. Al menos seis personas, incl

18:35 Segunda oleada de bombardeos aéreos rusos sienta sitio a Kiev

La capital ucraniana, Kiev, es objeto de una segunda oleada de bombardeos aéreos rusos. Se activan las defensas aéreas. Testigos informan de múltiples explosiones en los alrededores de Kiev, lo que indica el uso de armas de defensa aérea. Simultáneamente, el ejército informe sobre un ataque con drones en la ciudad ucraniana occidental de Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Todo Ucrania está bajo alerta aérea, según informó la fuerza aérea ucraniana a través de Telegram. Polonia moviliza su propia y aeronaves aliadas por tercera vez en ocho días para proteger el espacio aéreo en respuesta a los ataques aéreos y operaciones de largo alcance rusos, según informó el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas.

04:35 Biden promete más sistemas de defensa aérea para Ucrania

Después del horrendo ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Poltava, el presidente de EE. UU., Biden, promete proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea adicionales. "Condeno firmemente este ataque repugnante", declara Biden. Estados Unidos continuará apoyando militarmente a Kiev, "incluida la provisión de sistemas y capacidades de defensa aérea que el país necesita para asegurar sus fronteras". Selenskyj había renovado sus apelaciones a los aliados occidentales después del asalto, que dejó al menos 51 muertos, para que provean a Ucrania de nuevos sistemas de defensa aérea y permitan el despliegue de armas de largo alcance actualmente entregadas para atacar territorio ruso.

02:52 Nuevo ataque con drones a Kiev

Rusia lanza otro ataque con drones contra Kiev. Las unidades de defensa aérea ucranianas entran en acción para repeler los ataques en los alrededores de la ciudad, según informó el ejército ucraniano a través de Telegram. No hay información disponible sobre el número de drones utilizados y el posible daño. El ataque nocturno forma parte de una serie de ataques aéreos rusos contra la capital ucraniana que se han intensificado en las últimas semanas.

01:32 Selenskyj: con el objetivo de mantener a Kursk incapacitado indefinidamente

Ucrania tiene la intención de mantener el control sobre los territorios ocupados en la óblast rusa de Kursk hasta que Putin esté dispuesto a negociar, según el presidente Selenskyj en una entrevista con el broadcaster estadounidense NBC News. La ocupación de los territorios es un componente esencial del "plan de victoria", dice él. En general, Ucrania no necesita ningún territorio ruso, dice Selenskyj, sin especificar si se está considerando la captura de más territorio ruso. La operación de Kursk se mantuvo en secreto, incluso el presidente Biden no fue informado.

00:47 Cuatro ministros ucranianos renuncian

Cuatro ministros renuncian en previsión de un inminente cambio de gobierno en Ucrania. Son la subministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro para Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que desempeñó un papel clave en el aumento de la producción de armas, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets. No está claro si los cuatro ministros ocuparán cargos de alto nivel en otro lugar. "Se espera una gran reestructuración del gobierno esta semana", dice David Arakhamia, líder de la fracción del partido gobernante Servidor del Pueblo, a través de Telegram. "Mañana será un día de despidos, al día siguiente, un día de nombramientos", anuncia Arakhamia, quien se considera un colaborador cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Después del ataque con misiles a Poltava: Zelensky aboga por el uso de armas de largo alcance

Después del ataque con misiles rusos mortal contra la ciudad de Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aboga por la autorización para utilizar armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos serán imposibles si podemos destruir los sitios de lanzamiento de los invasores, así como los aeródromos militares y la logística rusos desde los que operan", dice Zelensky en su discurso en video diario. Según él, las víctimas en Poltava han aumentado a 51 y los heridos a 271, con más personas aún atrapadas bajo los escombros.

22:06 Zelensky despide a otro alto funcionario

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha despedido a Rostislav Shurma, primer deputy jefe de la oficina presidencial, según un decreto publicado en el sitio web del presidente. El presidente del parlamento también anunció la renuncia de Olha Stefanishyna, quien sirvió como primera deputy primera ministra y ministra para la integración europea de Ucrania. Varios otros ministros han presentado anteriormente su renuncia. El presidente Volodymyr Zelensky explica que se están implementando cambios para garantizar el fortalecimiento necesario del gobierno. "El otoño será excepcionalmente importante. Nuestras instituciones estatales deben estructurarse de manera que permitan a Ucrania lograr todos los resultados que necesita".

21:42 Corresponsal de ntv en Poltava: "La gente describió un incidente realmente terrorífico"

Las autoridades ucranianas informan sobre uno de los ataques aéreos más intensos desde el inicio del conflicto. Se estima que hay una gran cantidad de muertos y heridos. La corresponsal de ntv, Aisha Patel, informando desde el lugar, describe la atmósfera como "nerviosa" y detalla las experiencias de los residentes durante el ataque con misiles.

21:25 Ucrania Acusa a Rusia de Participación en Ejecuciones de Prisioneros

La Fiscalía General de Ucrania implica a tropas rusas en el asesinato de combatientes detenidos. Se están llevando a cabo investigaciones sobre el tiroteo mortal de tres ucranianos en la región de Torez, Donetsk, en el este de Ucrania, según se anunció en su canal de Telegram. Según los detalles disponibles, los ucranianos salieron de un búnker con las manos en alto. "Las fuerzas de ocupación los obligaron a tumbarse boca abajo y los dispararon por la espalda", informó la oficina, citando videos que circulan por internet como prueba.

