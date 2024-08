10:20 Ucrania: Hotel Kramatorsk bajo bombardeo - Varios periodistas occidentales sufren heridas

09:54 Restricciones de exportación de electrónica de EE. UU. a Rusia: Críticas de Beijing y respuesta

China ha expresado su descontento ante las restricciones de exportación de EE. UU. a varias empresas, incluyendo 42 chinas. El Ministerio de Comercio de Beijing ha afirmado que estas medidas perturban el flujo comercial global e interfieren en las interacciones comerciales normales. China implementará medidas apropiadas para proteger los derechos legítimos de sus empresas. Esta reacción se debe a un decreto del gobierno de EE. UU. del pasado viernes, que agregó 105 empresas, incluyendo 42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países, a una lista de restricciones comerciales. La razón detrás de esta medida es la provisión de electrónica de EE. UU. al ejército ruso y la fabricación de drones utilizados por Rusia en la invasión de Ucrania. Estas empresas ahora deben obtener licencias difíciles de conseguir.

09:29 ISW aboga por el uso ilimitado de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra objetivos rusos

El think tank con sede en EE. UU., Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), aboga por el uso sin restricciones de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar de la retirada de las fuerzas aéreas rusas a áreas más profundas en la retaguardia, aún hay numerosos objetivos militares dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania ya posee pero no puede utilizar en territorio ruso debido a las pautas de EE. UU. "Según el último análisis del ISW, al menos 250 objetivos militares y paramilitares rusos están dentro del alcance de los misiles ATACMS entregados a Ucrania por EE. UU.", afirmó el ISW. Sin embargo, solo se autorizan ataques que utilicen lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y misiles GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 objetivos", agregó el ISW.

09:06 Fuerte número de bajas rusas: El Ministerio de Defensa de Ucrania informa sobre 1190 muertos o heridos en un día

Las últimas cifras reveladas por el Ministerio de Defensa de Ucrania muestran importantes pérdidas de personal en el lado ruso. Más de 1190 soldados rusos resultaron muertos o incapacitados en un día. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, se ha declarado la eliminación de un total de 607,680 soldados rusos, anunció el ministerio. Además, se han destruido cinco tanques más (8547) y la militar rusa ha perdido más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones, según los informes ucranianos. Estas cifras son indemostrables.

08:39 Ataques de misiles y drones rusos repelidos por la defensa aérea ucraniana

Se lanzaron varios misiles y drones contra las regiones norte y este de Ucrania durante la noche anterior, según informes ucranianos. "La mayoría de los misiles no alcanzaron sus objetivos", declaró la fuerza aérea. Rusia utilizó un misil balístico del tipo Iskander-M, un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. No se informó sobre el número de misiles y drones destruidos. Mientras tanto, se abatieron ocho de nueve drones de combate rusos.

08:08 Seis heridos en un ataque con cohetes rusos durante la noche en Kharkiv

El número de víctimas en un ataque con cohetes rusos durante la noche en el distrito de Slobidsky de la óblast de Kharkiv ha aumentado a seis, según informó el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, a través de Telegram, según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform.

07:32 El presidente Zelensky celebra el éxito de los nuevos drones ucranianos Palianytsia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió los nuevos drones de misiles Palianytsia producidos en Ucrania. Comentó que estos drones de misiles, así como otros avances militares de Ucrania, son cruciales para el país dadas las demoras en las decisiones tomadas por algunos socios internacionales. "Hoy, nuestra nueva arma vio su primer y exitoso despliegue", dijo, según "Kyiv Independent". "Una nueva clase de drone de misiles ucraniano, Palianytsia".

06:55 El comandante del batallón Azov lamenta la exclusión de los luchadores en el canje de prisioneros

El comandante del batallón Denys Prokopenko expresó su frustración tras la exclusión de los soldados de Azov en el canje entre Rusia y Ucrania, según informes ucranianos que lo citan. Lamentó que ninguno de los luchadores de Azov capturados por Rusia durante más de dos años fuera incluido en el canje.

06:14 Cinco muertos en un ataque ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod

Un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod dejó cinco muertos y 12 heridos, cuatro de ellos graves, según las autoridades locales. Tres menores también resultaron heridos, dos de los cuales requirieron hospitalización. Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques contra el territorio ruso, alcanzando la región fronteriza de Kursk a principios de agosto. Belgorod ha sido un objetivo frecuente para ataques aéreos y con drones de Ucrania debido a la agresión rusa.

05:47 Muertes de civiles informadas en una ciudad rusa después del bombardeo de artillería de Ucrania

Cinco civiles murieron y otros 12 resultaron heridos en un ataque de artillería en la ciudad de Rakitnoe, en el suroeste de Rusia, según el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, a través de Telegram. Los informes aún no han sido verificados de manera independiente y Ucrania aún no ha emitido ningún comentario al respecto.

04:26 La ciudad ucraniana de Sumy sufre ataques con cohetes e injuries

La ciudad ucraniana de Sumy está siendo atacada con cohetes, según la administración militar regional. Se han registrado dos ataques con cohetes, lo que ha provocado lesiones en siete personas, dos de las cuales se encuentran en estado crítico, según el informe de la autoridad. Rusia lanzó ataques con cohetes contra la infraestructura civil de Sumy durante la noche del sábado.

03:35 Kharkiv y Chuhuiv: Ataque con Cohetes Perpetrado por las Fuerzas RusasEl gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Synyehubov, notifica: Las fuerzas militares rusas han llevado a cabo un ataque con cohetes en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Hasta ahora, una persona ha resultado herida. Se informa de una explosión importante en Kharkiv. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechov, comunica a través de Telegram, stating que se escuchó una tremenda explosión. Él aconseja a la población que tenga precaución. La causa detrás de la explosión sigue sin revelarse.

03:06 Defensa Aérea Ucraniana Advierte sobre Drones HostilesHay una alerta aérea activa en las partes este y sur de Ucrania durante las horas de la noche. Las fuerzas aéreas ucranianas alertan, entre otras cosas, sobre una bandada de drones de combate Shahed, que viajan sobre el Mar Negro hacia la región ucraniana de Mykolaiv del sur. Durante el Día de la Independencia de Ucrania, que fue el sábado, se esperan intensificados ataques rusos. Hasta ahora, no se ha manifestado una oleada significativa de ataques.

01:32 Hungría Acusa a Bruselas de Detener Suministros de PetróleoHungría acusa a la Comisión Europea de ser responsable del corte de los suministros de petróleo ruso. "La declaración de la Comisión Europea de que no está dispuesta a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia sugiere que la directriz vino de Bruselas a Kyiv para (...) crear dificultades en el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", dice el Ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó. La Comisión Europea inicialmente se abstiene de comentar. En junio, el gobierno ucraniano agregó la compañía petrolera rusa Lukoil a la lista de sanciones y obstruyó el oleoducto Druzhba, que también atraviesa territorio ucraniano. Esto ha cortado efectivamente a países como Hungría y Eslovaquia de su principal proveedor de petróleo.

22:12 Pueblo de Novoosynove Sufre Agresión de Tropas Rusas, Cuatro Mujeres HeridasLas tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, según Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron llevadas a un centro médico. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine Continúa Estando Firme Contra las Fuerzas Más Grandes de Rusia"

John Healey, Ministro de Defensa del Reino Unido, celebra el Día de la Independencia de Ucrania en un artículo invitado en el portal "European Pravda". "Hoy, hace 33 años, Ucrania declaró su independencia. Prometió un futuro mejor y más próspero como una democracia soberana, liberada del control de Rusia soviética", dijo Healey. Hoy, los ucranianos conmemoran su Día de la Independencia en medio de la guerra. Es una lucha existencial para mantener la libertad e independencia contra la invasión brutal e ilegal de Putin. "Ukraine ha sido consistently the underdog against Russia's considerably larger forces and resources. Today, we salute the Ukrainian people", escribió Healey. They continue to fight valiantly, both the military and the civilian population. The British must affirm their Ukrainian friends that they will stand steadfastly by their side for as long as necessary. Accordingly, the UK is launching a campaign today, encouraging individuals across Britain and beyond to express their support for Ukraine on social media. "On social media, we ask you to 'Make Some Noise for Ukraine' and share the relevant posts. Because, in addition to the military and economic aid we offer Ukraine, we have also offered our friendship and solidarity", dijo Healey.

20:05 Zelensky Promueve a Syrsky al Rango de GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha promovido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, al rango de general. Esto se evidencia en un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de coronel general. El promoción se debió al exitoso avance de las tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk.

