Desde el 24 de febrero de 2022, Ucrania ha estado defendiendo su territorio. Sin embargo, en los últimos tres días, las tropas también han atacado en la región fronteriza de Kursk, Rusia. El corresponsal de ntv-Moscú, Rainer Munz, explica por qué esta ofensiva sorpresa plantea varios desafíos para la dirección militar rusa.

09:44 Activista de Derechos Humanos: Rusia Regresando a los Tiempos de StalinOleg Orlov, activista de derechos humanos liberado en un canje de prisioneros de la detención rusa, critica la magnitud de la represión en la Rusia actual en una entrevista con la agencia de noticias AP. Orlov dice que bajo el presidente ruso Vladimir Putin, la gente es encarcelada por criticar a las autoridades, algo que no se veía desde la época del dictador soviético Josef Stalin. "Estamos regresando a los tiempos de Stalin", dice el copresidente de Memorial, una de las organizaciones más antiguas y conocidas de Rusia en materia de derechos humanos, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue sentenciado a dos años y medio de prisión en febrero por criticar la guerra de Rusia en Ucrania en un artículo. Su liberación en el canje de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia y varios países occidentales lo sorprendió por completo.

09:00 Ucrania Publica Cifras de Pérdidas RusasEl Estado Mayor ucraniano publica nuevas cifras de pérdidas de las tropas rusas en Ucrania. Según ellos, Rusia ha perdido alrededor de 588,540 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,030. El informe de Kiev también indica que se han destruido 3 tanques, 49 sistemas de artillería y 2 sistemas de defensa aérea. En general, Rusia ha perdido 8,434 tanques, 16,536 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,325 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales proporcionan cifras de pérdidas más bajas, que también son valores mínimos.

08:19 Medios: Incendios Masivos en Rylsk en la Región de KurskExplosiones intensas y incendios masivos se informaron en la ciudad de Rylsk en la región rusa de Kursk durante la noche, según informó "The Kyiv Independent" citando informes en canales de Telegram en ruso. Los residentes del pueblo de Stepanovka escucharon cuatro explosiones. La causa de las explosiones es desconocida. La ciudad de Rylsk está a unos 35 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

07:37 Rusia: Estado de Emergencia Después del Ataque con Dron en la Base Aérea MilitarDespués de un ataque con drone ucraniano en una base aérea militar cerca de Lipezk, hubo explosiones masivas. Se ha declarado un estado de emergencia en torno a la ciudad de Lipezk para hacer frente a las consecuencias de las explosiones, según el gobernador Igor Artamonov en Telegram. Se han evacuado cuatro pueblos alrededor del aeropuerto militar. Se ha detenido el transporte público en Lipezk y en las áreas circundantes. Seis personas resultaron heridas como resultado de los ataques.

06:52 Medios: Explosión Después del Ataque Ucraniano en CrimeaSe informa de una explosión en la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia. "Ukrainska Pravda" informes esto, citando informes de Telegram. El gobernador ruso de la ciudad de Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, escribe en Telegram que las fuerzas de la Flota del Mar Negro y la defensa aérea han repelido un ataque de las fuerzas ucranianas en Sevastopol, destruyendo tres drones en el proceso. Además, se dice que la defensa aérea rusa derribó un misil antibarco ucraniano R-360 Neptune sobre el mar cerca de Sevastopol. El canal de Telegram Crimeawind informes sobre disparos y una explosión fuerte en Chornomorskyi, así como el trabajo de la defensa aérea rusa en el área del aeropuerto de Belbek. Se dice que una columna de humo negro se elevó sobre el aeropuerto y hay un fuerte olor a fuego en la zona costera de la ciudad, según el canal de Telegram Crimeawind citando a suscriptores. Todavía no hay informes de posibles víctimas.

06:05 Medios: Incendio en el Aeropuerto Militar en la Región Rusa de LipetskSe ha producido un incendio en un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk, según las agencias de noticias rusas Ria Novosti y Tass. No proporcionan inicialmente información sobre la causa del incendio. Poco antes, el gobernador local anunció evacuaciones debido a un "masivo" ataque con drone cerca de la ciudad de Lipetsk. El ataque causó explosiones y afectó el suministro de energía, escribe Igor Artamonov en Telegram. Se ha declarado una situación de emergencia en el distrito de Lipetsk y se están evacuando cuatro pueblos. Algunos de los pueblos mencionados están cerca de una base de la fuerza aérea fuera de la ciudad. No se han informado bajas, según su informe. Las autoridades ucranianas no habían informado de ataques en la región. Lipetsk está a unos 300 kilómetros de la frontera con Ucrania.

05:02 Putin Allegadamente Desconocedor del Acontecimiento de Tropas UcranianasValery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, puede haber ignorado advertencias de inteligencia de que las fuerzas ucranianas se estaban congregando cerca de la frontera con la óblast de Kursk, informó Bloomberg citando a una fuente cercana al Kremlin. Las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera hacia la óblast de Kursk el 6 de agosto y los combates se han extendido al territorio ruso. Según el informe, las fuerzas ucranianas comenzaron a congregarse cerca de la frontera con la región de Kursk dos semanas antes del inicio de su ofensiva. El presidente ruso Vladimir Putin no fue informado sobre la concentración de tropas.

03:21 La mitad de los alemanes teme un conflicto por los misiles estadounidensesEl gobierno alemán y estadounidense han acordado que los EE. UU. desplegarán sistemas de armas de largo alcance, como misiles de crucero Tomahawk, en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. La mitad de los alemanes espera que este despliegue agrave aún más el conflicto con Rusia. El 50 por ciento de los encuestados en una encuesta de Civey para el grupo de medios Funke está de acuerdo con esta declaración. El 38 por ciento no cree que los planes llevarán a una mayor escalada, y el 12 por ciento está indeciso. El 44 por ciento ve con buenos ojos el despliegue, mientras que el 42 por ciento lo ve negativamente, y el 14 por ciento está indeciso.

01:14 El ministro-presidente Kretschmer aboga por reducir la ayuda de armas a Ucrania

El ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, también aboga por reducir la ayuda de armas a Ucrania debido al presupuesto federal. "Ya no podemos seguir proporcionando fondos para armas a Ucrania que se están agotando sin lograr nada. Todo debe estar en proporción", dijo el político de la CDU a la red editorial alemana. "Sí, apoyamos, pero estamos viendo que estamos llegando a nuestros límites", dijo Kretschmer, refiriéndose al aumento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones de euros. Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo, la coalición de semáforo no puede acuerdo en el presupuesto. Eso muestra que todo está fuera de control".

23:35 Kiesewetter: la ofensiva ucraniana en territorio ruso está legal y sensatamente justificada

El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, ve la última ofensiva militar de Ucrania en territorio ruso como cubierta por el derecho internacional. La sorpresa de Ucrania está "claramente legalmente justificada bajo el derecho a la defensa propia" y "militarmente sensata", dijo Kiesewetter al "Tagesspiegel". Según el experto en defensa de la CDU, el movimiento de las tropas ucranianas tiene como objetivo atar a las fuerzas rusas en la región de Kursk y infligirles pérdidas significativas. "Esto puede aliviar la presión en otros frentes porque Rusia tiene que atar o desplegar fuerzas en Kursk", dijo.

22:30 El Pentágono: la incursión de Ucrania en la región de Kursk está en línea con la política de EE. UU.

La incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dijo la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, según el portal de noticias "Kyiv Independent". Cuando se le preguntó si Ucrania puede usar armas suministradas por EE. UU., Singh respondió que EE. UU. "ha apoyado a Ucrania desde el principio en la defensa contra los ataques que llegan a través de la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy, que ha sido objeto de ataques diarios de Rusia desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y está operando "dentro del marco de la política de EE. UU., utilizando nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dijo Singh.

Singh dijo que le corresponde a Ucrania hablar sobre sus propias operaciones. Cuando se le preguntó hasta dónde Ucrania puede atacar en territorio ruso, Singh dijo que EE. UU. "no apoya los ataques de largo alcance". Sin embargo, se negó a especificar la distancia exacta. "No voy a dibujar un mapa circular de dónde pueden golpear y dónde no, pero hemos sido muy claros con los ucranianos", dijo.

22:09: El diputado del BSW De Masi aboga por un "lo antes posible" alto el fuego y negociacionesDespués del avance de las tropas ucranianas en Kursk, el diputado del BSW Fabio De Masi aboga por un "lo antes posible alto el fuego y negociaciones". La Ucrania está teniendo "graves dificultades para defender su propio territorio", dijo De Masi al "Tagesspiegel". Los avances "profundamente en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es fortalecer la dinámica de escalada". Los riesgos son inmensos, dice el diputado europeo. "Considera, por ejemplo, la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la dominancia de la escalada".

21:50 Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civilesLas tropas rusas han estado luchando durante tres días contra un avance ucraniano a través de la frontera, según informes de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso y la Guardia Fronteriza están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza de Sumy de Ucrania. Según el Ministerio de Salud de Rusia, 66 civiles han resultado heridos desde el inicio del avance ucraniano, incluyendo nueve niños. Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles, incluyendo dos paramédicos. Ucrania aún no ha comentado el avance.

21:30 El ministro de Asuntos Exteriores de la UE Borrell: el régimen de Lukashenko está involucrado en la deportación ilegal de niños ucranianosEl régimen bielorruso es cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania, según el ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de áreas temporalmente ocupadas de Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras externas de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por la escalada del conflicto en Ucrania y las presuntas violaciones de los derechos humanos en Rusia. En respuesta a la invasión rusa, la Unión Europea ha impuesto sanciones a Rusia y ha proporcionado apoyo a Ucrania. El Parlamento Europeo también ha llamado a un alto el fuego y negociaciones entre las fuerzas ucranianas y rusas.

