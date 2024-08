- 1&1 está por delante en la expansión de la red pero está rezagada

La cuarta red móvil de Alemania está creciendo, pero sigue siendo muy pequeña en comparación con sus competidores. El CEO de la operadora de red 1&1, Ralph Dommermuth, anunció en Montabaur que más de 400 sitios habían sido integrados en la red al final de junio. Esto fue aproximadamente el doble de la cantidad de tres meses antes. Para comparación, O2 tiene alrededor de 28,000 sitios móviles activos en Alemania, mientras que Vodafone tiene 26,000.

Itinerancia Nacional de O2

Donde 1&1 no tiene sus propias señales, sus clientes están conectados a la red de O2 a través de un acuerdo de itinerancia nacional. 1&1 paga a O2 por el uso de su red. Sin embargo, 1&1 cambiará a Vodafone este verano, por lo que los clientes estarán conectados a la red de Vodafone en el futuro.

Desafíos en la Expansión de la Red

1&1 enfrentó vientos en contra significativos en la construcción de su red. Inicialmente, se suponía que debía tener 1,000 sitios operativos para principios de 2023, pero solo cinco estaban en uso. La Agencia Federal de Redes entonces inició un procedimiento de multa. 1&1 culpó a su socio de expansión, Vantage Towers, por no entregar un gran número de sitios a pesar de un contrato correspondiente.

La cooperación entre las dos empresas aún no está procediendo smoothly, como indican los comentarios de Dommermuth. "Acabamos de tener 250 sitios cancelados por Vantage otra vez." La expansión es desafiante. "Pero gradualmente estamos ganando altitud." Para finales de 2025, 1&1 debe llegar a una cuarta parte de los hogares alemanes con sus antenas, como se requiere por la Agencia Federal de Redes. 1&1 tiene como objetivo lograrlo.

Falla de la Red Molesta a los Clientes

En mayo, 1&1 experimentó problemas técnicos significativos en su aún pequeña red, dejando a muchos clientes incomunicados durante mucho tiempo. Debido a esta caída, la empresa estima que recibió alrededor de 50,000 cancelaciones. Incluso Dommermuth se sorprendió por la caída. "Mi esposa me despertó por la mañana porque mis colegas no podían alcanzarme en mi teléfono, porque mi teléfono también estaba caído."

Tales incidentes pueden ocurrir cuando se construye una nueva red, pero no debería haber ocurrido. "También tardamos demasiado en resolverlo." La empresa ha aprendido de sus errores y espera que esto no vuelva a ocurrir.

Expectativas Atemperadas para el Año Completo

1&1, una filial de United Internet, tuvo una primera mitad del año mixta. Los ingresos aumentaron un 1.1% a €2.02 billones, mientras que el beneficio operativo (Ebit) cayó un 22.8% a €196.1 millones. Los costos de expansión de la red -costos de inicio- fueron significativamente más altos que antes. 1&1 Recently adjusted its annual forecast for revenue and profitability.

La Comisión ha expresado preocupaciones sobre los retrasos en la expansión de la red enfrentados por 1&1. A pesar de los desafíos, 1&1 asegura que están comprometidos a cumplir con el requisito de la Agencia Federal de Redes de llegar a una cuarta parte de los hogares alemanes con sus antenas para finales de 2025.

