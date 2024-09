09:37 Ukraine: Un juez prominente sufre un incidente fatal en el asalto ruso a un vehículo civil

08:55 Ucrania Reporta Víctimas Después de los Ataques en SaporischschjaLas autoridades ucranianas informan de daños significativos a estructuras civiles en la ciudad industrial de Saporischschja en el sur de Ucrania después de nuevos importantes ataques aéreos rusos. Al menos siete personas resultaron heridas, según el jefe de la región, Ivan Fedorov, en un mensaje de Telegram. Los esfuerzos de rescate continúan para liberar a posibles personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos, con varios incendios como consecuencia.

08:27 Rusia Afirma Derribar 125 Drones UcranianosRusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos durante la noche. El Ministerio de Defensa informó que los 125 drones fueron interceptados y destruidos por sistemas de defensa aérea rusos. Los gobernadores de diversas regiones informaron daños a causa de estos ataques, pero no hay víctimas mortales. Según el informe, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgograd en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:55 Ucrania Reporta 1170 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor ucraniano reporta 1170 bajas en el lado ruso en las últimas 24 horas. Esto equivale a casi 652,000 militares rusos heridos o muertos. Además, los ucranianos informan la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados desde ayer. También se informan 93 drones y un sistema de defensa aérea derribados.

07:22 Expertos Militares: Ucrania Ataca Más Almacenes Militares RusosAnalistas militares en la plataforma X informan que los drones de ataque ucranianos golpearon un almacén militar ruso en Kotluban durante la noche, según fuentes locales. Se informan incendios cerca del importante depósito de municiones ruso en el óblast de Volgograd. El sistema de información de incendios de NASA también reporta incendios en los límites norte del depósito. Todavía no se ha emitido ningún comentario al respecto ni por el Kremlin ni por el Estado Mayor ucraniano.

06:54 Klingbeil Aboga por el Compromiso de Apoyar a UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein envíe un mensaje claro de solidaridad con la nación ucraniana bajo ataque. "La conferencia debe volver a dejar claro que todos están obligados a apoyar activamente a Ucrania, incluido Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, durante todo el tiempo que sea necesario", dijo Klingbeil. También se deben considerar las formas en que las futuras conferencias de paz podrían ampliarse para discutir una perspectiva más significativa para la paz en interés de los ucranianos. Biden está previsto que haga su primera visita bilateral como presidente a Alemania el 10 de octubre. Una conferencia de las 50 naciones que apoyan militarmente a Ucrania tendrá lugar en la base aérea de EE. UU. en Ramstein el 12 de octubre - por primera vez a nivel más alto. También se espera que asista el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelensky sobre la Autorización de Armas: Primero Notificarán a los RusosSegún el portavoz del presidente ucraniano, aún no se ha tomado una decisión final sobre el despliegue de armas occidentales en suelo ruso. Serhiy Nykyforov reveló en el programa de noticias ucraniano 24/7 que no se ha tomado una decisión clara y definitiva en este asunto. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha maintenance discussions with all involved parties - Italy, France, Britain, and of course, the United States. Zelensky's spokesperson adds, "It is essential to recognize that the Russians will be the first to learn about the authorization to move deeper into Russian territory. They will be the first to learn, and afterward, there will be an official pronouncement."

04:45 Suiza Expresa Apoyo al Plan de Paz de China, Kyiv FrustradoEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a una iniciativa de paz liderada por China para poner fin al conflicto de Ucrania. La perspectiva de Suiza sobre este tipo de iniciativas ha experimentado un cambio notable, según el ministerio en Berna. Desde Kyiv, se informa que la postura de Suiza resulta desalentadora. Ucrania está preparando una segunda cumbre de paz en noviembre. En junio, numerosos países, sin Rusia y China, participaron en la primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania Envía Paquete de Ayuda a KyivLituania está enviando un paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye municiones, ordenadores y suministros logísticos. La ayuda se espera que llegue esta semana, según el gobierno lituano. Según Vilnius, Lituania ya ha proporcionado a Ucrania munición de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitank, sistemas de control remoto y otros equipos desde el inicio de este año.

02:29 Tres Muertos en los Ataques Rusos en la Región de KharkivTres personas murieron y seis más resultaron heridas en los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Kharkiv, informan las autoridades locales. El ataque golpeó específicamente la infraestructura civil, golpeando un instituto educativo y negocios mientras la gente estaba en las calles, dice el gobernador de la óblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Corea del Norte Advierte que la Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania es un "Acto Temerario"Corea del Norte, acusada de suministrar ilegalmente armas a Rusia, considera que la ayuda militar de 8 mil millones de dólares a Ucrania es "un absurdo error" y un comportamiento arriesgado hacia la superpotencia nuclear rusa. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar a Kyiv en su defensa propia y incluye armas con mayor alcance, mejorando la capacidad de Ucrania para atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 Aumenta a Diez el Recuento de Muertos en el Ataque al Hospital de SumyEl recuento de muertos a causa del asalto ruso a un centro médico en la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera, ha aumentado a diez. Inicialmente, se informó de una sola víctima mortal en el ataque inicial al centro de atención médica, según informó el ministro del Interior ucraniano, Igor Klymenko. Posteriormente, el hospital fue bombardeado de nuevo durante la evacuación de pacientes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de llevar a cabo una "guerra contra los hospitales".

22:54 El Equipo de Zelensky: EE. UU. Muestra un Gran Apetito por el "Plan de Victoria" de UcraniaSegún el portavoz de la Oficina del Presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, el gobierno de EE. UU. ha mostrado un "gran apetito" por el llamado "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky. A diferencia de los informes de los medios que sugieren cierta vacilación por parte de Washington, Nykyforov niega estas afirmaciones en la televisión ucraniana, asegurando que el plan fue "bien recibido". Además, menciona que el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha acordado proporcionar "algunas decisiones y respuestas" regarding the plan in the upcoming Ramstein Contact Group meeting in Germany on October 12.

22:25 Zelensky: Trump Promete Ayudar a Ucrania si es ReelegidoSegún el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha prometido apoyar a Ucrania en caso de que gane las elecciones de noviembre. Zelensky hizo esta declaración después de aparecer en el canal Fox News. "No estoy seguro del resultado y quién ocupará la presidencia después de las elecciones", admite Zelensky. "Sin embargo, he recibido un mensaje directo de Trump en el que afirma que respalda los intereses de Ucrania y que prestará su apoyo".

21:40 Lavrov: Occidente Debe Evitar Confrontar a una Potencia Nuclear "Hasta el Final"Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advierte a Occidente contra instigar una "confrontación suicida" con una potencia nuclear como Rusia. La resistencia rusa se describe como una empresa imposible. Solo unos días antes, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, había vuelto a hacer alusión al posible uso de armas nucleares. En opinión de Putin, cualquier ataque convencional a Rusia respaldado por una potencia nuclear se consideraría un asalto conjunto de dichos países.

La comunidad internacional debería aumentar su ayuda militar a Ucrania para fortalecer su defensa contra los ataques rusos, teniendo en cuenta los continuos ataques a ciudades ucranianas como Saporischschja. El ejército es crucial para proporcionar el equipo de protección y armamento necesarios para que las fuerzas ucranianas puedan hacer frente de manera efectiva a estos ataques.

Dado que Rusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos, es evidente que la competencia militar entre las dos naciones está aumentando. Esta situación demuestra la importancia de tener capacidades militares robustas para proteger al país y a sus civiles de posibles ataques aéreos.

