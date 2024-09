09:28 Ucrania: Fuerzas militares rusas decapitaron a soldados cautivos

09:02 El comandante de Chechenia difunde optimismo sobre la ofensiva de Kursk Moscú guardó silencio cuando Kiev invadió la región fronteriza de Kursk al comienzo de agosto, pero el comandante de Chechenia, Apti Alaudinov, compartió su confianza en Telegram: "Relájense, hagan palomitas de maíz y vean cómo nuestros chicos destrozan a la oposición". Desde entonces, Alaudinov se ha convertido en una voz significativa al comentar la ofensiva de Kursk, con los medios de comunicación rusos amplificando sus declaraciones. Los expertos creen que la presencia de Alaudinov en los medios se debe a la aprobación de las más altas esferas. Algunos incluso especulan con que Alaudinov podría ser un posible sucesor del rumoreado enfermo líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov.

08:42 Alemania proporciona 100 millones de euros en ayuda de invierno a Ucrania Alemania está proporcionando a Ucrania una ayuda de invierno adicional de 100 millones de euros, según anunció la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, durante una visita a la capital de Moldavia, Chisinau. "El otoño está arriving y el invierno no está lejos", dijo Baerbock antes de una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia. Se informes que Rusia está planeando otra "guerra de invierno" para hacer la vida lo más difícil posible para la gente en Ucrania.

08:01 Ucrania: Rusia bombardea instalaciones energéticas en Sumy Ucrania informa sobre un ataque significativo con drones desde Rusia, con la defensa aérea derribando 34 de 51 drones rusos. La fuerza aérea informó de actividad en cinco regiones, y las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy también fueron objetivo. Se interceptaron un total de 16 drones rusos allí, amenazando la infraestructura crítica, incluidas las sistemas de suministro de agua y los hospitales, que dependen de los sistemas de energía de respaldo.

07:37 Ucrania: Rusia informa 1020 bajas militares Según el Estado Mayor de Ucrania, Rusia ha sufrido 1020 bajas, incluidas muertes y heridos, desde ayer. El número total de pérdidas rusas desde la invasión a gran escala en febrero de 2022 ahora se estima en 635,880. En las últimas 24 horas, se dañaron o destruyeron seis sistemas de artillería y dos tanques, así como seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Periódico ucraniano reporta ataque a aeropuerto militar ruso Durante la noche, el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones, según el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post". El informe afirma que bombarderos estratégicos equipados con misiles están basados en la base aérea, que Rusia ha utilizado para ataques contra ciudades ucranianas.

06:35 Secretario General de la OTAN anima el debate sobre armas de largo alcance para Ucrania El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoya el debate internacional en curso sobre si se debe permitir a Ucrania atacar territorio ruso con armas de largo alcance occidentales. Si bien cada aliado es responsable de tomar estas decisiones, Stoltenberg destaca la importancia de una coordinación estrecha. Ucrania ha estado solicitando esta autorización para atacar centros de comando, aeródromos y infraestructura rusos para contrarrestar la invasión rusa. Stoltenberg expresa su preocupación por la posible escalada del conflicto, pero mantiene que "el mayor riesgo para nosotros es que Putin triunfe en Ucrania".

06:13 Meta prohíbe la propaganda rusa en Facebook y WhatsApp Meta, la empresa matriz que administra Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, ha prohibido la difusión de propaganda estatal rusa a través de medios como el canal de televisión ruso RT. Además de Facebook, la prohibición se aplica a todas las plataformas de Meta en todo el mundo. RT ya ha sido bloqueado en la UE desde la primavera de 2022 debido a las campañas de desinformación relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

05:33 Lukashenko concede indultos a 37 presos en Bielorrusia El líder autoritario bielorruso Alexander Lukashenko ha conmutado las sentencias de 37 presos condenados por "extremismo". Según la administración presidencial de Bielorrusia, estos presos serán liberados de la cárcel. Entre los indultados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud. No se proporcionaron detalles específicos sobre la identidad de los 37 presos. En los últimos meses, Lukashenko ha concedido repetidamente indultos a presos que fueron encarcelados por protestar contra el gobierno, indultando a 30 personas a mediados de agosto y otras 30 a principios de septiembre. En cada ocasión, el presidente ha destacado el arrepentimiento y las solicitudes de perdón de los presos.

03:11 Informe de la ONU condena violaciones de derechos humanos en Rusia Un informe de la ONU critica el aumento de las violaciones de derechos humanos en Rusia, señalando que ahora hay un sistema estructurado y respaldado por el estado para reprimir la sociedad civil y la oposición política. La relatora especial Mariana Katzarova, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2023, informes que los críticos de la guerra de Rusia contra Ucrania y los disidentes son perseguidos con más dureza. Katzarova estima que al menos 1372 presos políticos han sido condenados por cargos fabricados y sentenciados a largas condenas de prisión. Son sometidos a tortura en la detención y a menudo se les mantiene en celdas de aislamiento o se les fuerza a ingresar en instalaciones psiquiátricas. El número real de presos políticos puede ser más alto, según una portavoz.

11:24 Suecia encabezará la presencia planeada de la OTAN en Finlandia La OTAN está planeando establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia como posible país líder. Esto sería una configuración inusual para la OTAN, con fuerzas terrestres avanzadas multinacionales, similares a las de otros países de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa sueco Pål Jonson y el ministro de Defensa finlandés Antti Häkkänen revelaron esto en una conferencia de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su gratitud por la solicitud de Finlandia de que Suecia sirva como nación fundadora para esta presencia, afirmando que fortalecería la seguridad de la OTAN en general.

10:06 Controversia rodea ataque a allegado de NavalnyUn conflicto se intensifica en torno a un asalto mortal a Leonid Volkov, un amigo cercano del difunto crítico ruso Alexey Navalny que buscó refugio fuera del país. El grupo de Navalny acusa al exiliado magnate Leonid Novinsky como el cerebro detrás del asalto de marzo. El presidente lituano Gitanas Nauseda expresó su apoyo a la oposición que desafía el régimen de Putin, stating, "Siempre respaldaremos a la oposición y analaremos meticulosamente todas las afirmaciones sobre quién orquestó qué". Volkov sufrió lesiones durante el ataque del 12 de marzo afuera de su propiedad en Vilna, lo que requirió atención médica posterior.

19:34 Tropas rusas realizan persistentes ataques en DonbassLas tropas rusas realizan persistentes ataques en regiones del este de Ucrania, con el Estado Mayor ucraniano informando 26 ataques repelidos en el área de Kurakhove en el borde de Donbass y 24 intentos infructuosos de las fuerzas rusas para romper las defensas ucranianas en las cercanías de Pokrovsk, que ha sido disputada durante semanas. Estas cuentas no pueden ser verificadas.

18:52 Película sobre soldados rusos causa revuelo en el Festival de Cine de TorontoLa documentaire de la cineasta canadiense Anastasia Trovimova "Rусских на войне", que muestra a soldados rusos en el frente ucraniano, ha causado controversia en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Trovimova se siente acallada por las duras críticas que ha recibido su obra.

18:17 Médicos Sin Fronteras cuestionados en RusiaEl gobierno ruso ha revocado la licencia de Médicos Sin Fronteras para operar dentro del país, lo que efectivamente prohíbe las actividades de la organización. La organización anunció su partida de Rusia, citando una carta de las autoridades rusas de agosto, que solicitó el término de sus proyectos en ciudades rusas importantes como Moscú, San Petersburgo, Vladímir y Arkhángelsk. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Médicos Sin Fronteras también ha ayudado a miles de refugiados ucranianos en zonas fronterizas como Bélgorod, Vorónezh y Rostov.

17:38 Pistorius aboga por la modernización del arteilleria alemanaEl ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, reveló planes para modernizar la artillería de la Bundeswehr, con acciones concretas programadas para principios del próximo año. Pistorius declaró que se presentarán esfuerzos para adquirir el obús sobre ruedas RCH 155 y la munición esencial al Bundestag en enero. Pistorius confirmó que el número de batallones de artillería aumentará desde los cinco actuales, aunque no especificó el aumento exacto. "En el nivel de división y de brigada, necesitamos varios batallones en los próximos años", dijo. El Ministerio de Defensa también está trabajando en propuestas para el sistema sucesor del lanzador de cohetes Mars II, codificado como Puls.

16:47 El presidente de Kazajstán: Rusia es "invencible"El presidente de Kazajstán, Kassym-Schomart Tokayev, reconoció públicamente la superioridad militar de Rusia durante una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz, stating, "La realidad es que Rusia es invencible". Advirtió sobre las graves consecuencias que una mayor escalada del conflicto ruso-ucraniano podría tener para todas las partes involucradas.

16:05 Eder: "No hay contramedidas rusas"Si la OTAN empowerment a Ucrania para usar armas suministradas contra objetivos rusos, la respuesta militar de represalia sería clara, según Philipp Eder del Ejército Austriaco. Políticamente, también hay muchos argumentos en contra de la posición vacilante de los partidarios de Ucrania.

15:33 Putin aumenta nuevamente los niveles de personal militarEl presidente ruso Vladimir Putin ha aumentado por tercera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania ordenada por él los niveles de personal militar. Según un decreto emitido por Putin, la fuerza militar debería alcanzar los 2,389,000 para diciembre, incluyendo 1,500,000 soldados. En diciembre de 2021, Putin había aumentado el objetivo de la fuerza militar a 2,200,000 personas, incluyendo 1,330,000 soldados. Al comienzo de la guerra en 2022, el ejército ruso tenía alrededor de 1,000,000 soldados. Esta nueva meta representaría un aumento del 50% en la fuerza militar en comparación con la anterior.

15:03 Edificio residencial atacado en Járkov, con víctimasJárkov, una de las ciudades más bombardeadas en el conflicto de Ucrania, ha sufrido otro ataque de las fuerzas rusas. Un edificio residencial fue alcanzado, lo que resultó en una víctima mortal. El presidente Volodymyr Zelenskyy ha vuelto a pedir permiso para atacar profundamente en territorio ruso.

14:31 Moscú emite advertencia a la ONU y la Cruz Roja sobre la inspección de KurskRusia emite una advertencia a la Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja contra la participación en un viaje de inspección a la región occidental de Rusia de Kursk, que está parcialmente bajo el control de Ucrania. Según el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, estas declaraciones provocadoras son poco probables que sean obedecidas por sus destinatarios, en respuesta a una invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en Kyiv había declarado previamente que las tropas ucranianas estaban adheriéndose a los derechos humanos y estaban haciendo todo lo posible para proteger a la población civil de los efectos de los hostilidades en la región de Kursk. El ministerio también había invitado a la ONU a ayudar a suministrar ayuda humanitaria a estas personas y había extendido una invitación a la Cruz Roja para unirse a esta misión.

14:00 Zelensky presenta "Plan de Victoria" para restaurar la confianzaDespués de un reciente ataque aéreo en Járkov, Ucrania está abogando cada vez más por el lanzamiento de armas occidentales. El gobierno busca ayuda y el desánimo se extiende entre la población, según informó la reportera de ntv Kavita Sharma. En un esfuerzo por restaurar la confianza, el presidente Zelensky propone un "Plan de Victoria".

13:32 Drón FPV ucraniano alcanza velocidad récord de 325 km/hUn drone de visión en primera persona (FPV) de Ucrania ha alcanzado supuestamente velocidades de hasta 325 km/h, según el "Kyiv Post". El informe se basa en imágenes publicadas por el grupo de voluntarios "Wild Hornets", que construye drones de ataque kamikaze para el ejército ucraniano. "El drone FPV de alta velocidad de Wild Hornets ha batido nuestro récord anterior de velocidad en 325 km/h", dice la leyenda. En una entrevista con el "Kyiv Post", un oficial de reconocimiento aéreo ucraniano sugiere que estos drones podrían desplegarse pronto para eliminar objetivos aéreos, como helicópteros de combate que disparan misiles contra tropas ucranianas cerca de las líneas del frente. También podrían neutralizar objetivos más lentos como los drones Shahed o interceptar bombas guiadas lanzadas por los rusos en áreas residenciales, dice el oficial. Los drones FPV son controlados por pilotos que utilizan un casco de video, lo que les proporciona una experiencia similar a la de una cabina.

13:28 Polonia apoya la iniciativa checa de compra de armas para UcraniaEl ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, promete a Kyiv que Polonia contribuirá financieramente a la iniciativa checa de compra de munición para Ucrania fuera de la UE en el futuro. Lo confirma en una entrevista con "Ewropeiska Prawda" en Kyiv. "Hemos tomado una decisión política de proporcionar €50 millones este año y otros €50 millones el año que viene", dice Sikorski. Sin embargo, hay obstáculos técnicos, administrativos y legales. "Definitivamente se logrará", dice Sikorski. La iniciativa checa para adquirir obuses para Ucrania se lanzó al comienzo del año en colaboración con socios. En julio, el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavski, le dijo al Independiente de Kyiv que la iniciativa había asegurado el financiamiento para 500.000 rondas y esperaba financiar otras 300.000 antes de finales de 2024.

12:59 Ucrania invita a la ONU y la Cruz Roja a inspectar KurskEl ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, extiende una invitación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para investigar la situación en la región rusa de Kursk, actualmente bajo control ucraniano. "Ucrania está comprometida con demostrar el cumplimiento del derecho internacional humanitario", declara Sybiha en X. Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk a principios de agosto, afirmando controlar más de mil kilómetros cuadrados y docenas de asentamientos. El objetivo es demostrar el respeto por los derechos humanos, el trato humano a los civiles rusos y la evitación de crímenes de guerra. Rusia, por otro lado, se acusa de cometer atrocidades en los territorios ucranianos bajo su control.

12:32 Ucrania condena el intento de asesinato de TrumpEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condena el intento de asesinato del candidato presidencial estadounidense Donald Trump y expresa su solidaridad con él. "Me alegro de que Donald Trump esté ileso y a salvo", escribe Zelensky en X. Expresa sus deseos de pronta recuperación a Trump y su familia. Para Kyiv, es inequívoco que la violencia no tiene cabida en la política. La relación entre Trump y Zelensky es compleja. El candidato a la presidencia de EE. UU. ha afirmado repetidamente que podría lograr la paz entre Rusia y Ucrania de inmediato.

11:58 Rusia repele el avance ucraniano en KurskRusia afirma haber repelido con éxito un avance de las tropas ucranianas en su región fronteriza de Kursk. El ministerio de defensa en Moscú ha informado, según la agencia de noticias estatal RIA, que ha recuperado el control de los pueblos de Uspenovka y Borki. El ejército ucraniano había avanzado inesperadamente en Kursk el 6 de agosto, capturando partes significativas de la región rusa.

11:27 Intensos combates y bajas en KurskDespués de la ofensiva sorpresa de Ucrania en territorio ruso, la región de Kursk es testigo de un enfrentamiento entre tropas experimentadas y contraofensivas en ambos bandos. El corresponsal de ntv Rainer Munz ofrece una visión general de la situación y analiza las amenazas nucleares rusas a la luz de las entregas de misiles occidentales.

10:55 SBU: espía ruso capturadoLa agencia de seguridad ucraniana SBU declara haber capturado a un espía ruso en Odesa. Se le acusa de espionaje en unidades móviles de defensa aérea y una brigada, planificando posibles ataques con misiles y drones rusos. Los rusos estaban planeando ataques contra fuerzas móviles de defensa aérea. El residente de Odesa de 63 años fue supuestamente reclutado a distancia por el servicio de inteligencia ruso a cambio de dinero y documentó secretamente instalaciones militares. Si se le encuentra culpable, enfrentará una condena de por vida por alta traición bajo ley marcial, según la SBU.

10:24 La atención de Putin está en Ucrania, Belarus russificada como plato de acompañamiento - Quejas de exiliados bielorrusosEn Bielorrusia, continúa el proceso de rusificación. La ONU y los activistas señalan que el idioma ruso está reemplazando cada vez más al bielorruso en el país. "Soy consciente de que nuestra Bielorrusia está ocupada", lamenta la premio Nobel de Literatura bielorrusa Svetlana Alexievich, actualmente residente en Alemania. Lamenta la humillación de los bielorrusos y la recuperación será difícil. El

09:54 Diputado ucraniano y presunto agente premiado en RusiaAndrey Derkach, un diputado ucraniano que desertó a Rusia, ha sido nombrado senador por el gobernador de Astrakhan, según informó Kyiv Independent. Derkach sirvió como diputado ucraniano durante casi 20 años, pero no asistió a las sesiones parlamentarias desde el inicio de la invasión a gran escala. Su mandato parlamentario fue terminado prematuramente en 2023. Ahora se dice que reside en Astrakhan y tiene ciudadanía rusa. En 2022, el servicio de seguridad de Ucrania informó sobre una red de agentes rusos en Ucrania, incluyendo a Derkach. Según el informe, Derkach recibió dinero del inteligencia militar rusa (GRU) para establecer estructuras de seguridad privadas que ayudarían a Rusia a conquistar Ucrania. Se dice que Rusia destinó millones de dólares para este propósito. El gobierno de EE. UU. designó a Derkach como "agente ruso" e impuso sanciones contra él en 2022, y Kyiv lo puso en su lista de buscados.

09:23 Gobernador: Víctimas en ataque a BelgorodOcho civiles resultaron heridos en un ataque ucraniano a la ciudad rusa de Belgorod, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Una mujer se encuentra en estado crítico, según TASS, citando al gobernador Vyacheslav Gladkov. También se incendiaron una casa particular y más de 15 vehículos debido a impactos directos.

08:50 "Bild" difunde información falsa - Kyiv rechaza informe sobre presunto plan de pazKyiv niega un informe del periódico "Bild" sobre un plan de paz del presidente Volodymyr Zelenskyy, que alega demandas para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra Rusia y una disposición a aceptar un alto el fuego local en ciertas zonas de conflicto. En un comunicado a Ukrainska Pravda, el asesor de comunicaciones de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, dice que el informe es incorrecto. "'Bild' difundió desinformación. 'Bild' no vio el plan de victoria, y ninguno de los pocos individuos que actualmente trabajan en la preparación del plan de victoria habló con 'Bild'. Nadie le proporcionará a los rusos un Minsk-3 o cualquier otro formato. Ucrania rechaza cualquier congelamiento del conflicto, y esta postura está representada por las autoridades ucranianas en todos los niveles".

08:17 Zelensky: Solo 4 de 14 brigadas pueden ser adecuadamente armadasSegún el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania ya no tiene suficiente armas para equipar completamente a sus tropas. "Necesitamos equipar 14 brigadas, pero con las armas entregadas hasta ahora, podemos equipar solo 4", mencionó en una entrevista. Atribuyó la escasez de suministros a entregas retrasadas, especialmente durante el tiempo en que las entregas de armas de EE. UU. estaban bloqueadas en el Congreso durante meses al beginning of the year. "Hemos agotado todas nuestras reservas, tanto en depósitos como en unidades de reserva", explicó. "Hemos gastado todas las armas que teníamos". Ahora, sin embargo, estas unidades de reserva deben ser reequipadas, enfatizó el presidente.

07:49 Ucrania reporta numerosos drones durante la nocheLa fuerza aérea ucraniana reporta 56 drones de ataque rusos sobre territorio ucraniano. La dirección principal del ataque se reporta en la región de Kyiv. El asalto aéreo fue repelido, se reporta. Durante el combate aéreo, se derribaron 53 drones de ataque en las regiones de Kyiv, Cherkasy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipro y Cherkasy. Otros tres drones enemigos fueron derribados en varias regiones sin pérdidas.

07:19 "No merecen existencia": comandante checheno critica a POWsEl comandante de la unidad de fuerzas especiales chechenas "Akhmat", Mayor General Apti Alaudinov, parece obstaculizar los esfuerzos del Kremlin para canjear POWs con Ucrania. Respondiendo a súplicas de ayuda de las familias de los soldados chechenos capturados en la región de Kursk, Alaudinov dijo: "Los chechenos siempre han considerado la rendición como el acto más vergonzoso", según informó el canal de BBC en ruso. "En mi opinión, no merecen vivir. Me sorprende que aún estén vivos después de rendirse como cobardes", afirmó Alaudinov. Los POWs chechenos deberían atacar a los soldados ucranianos que los vigilan, lo que llevaría a su muerte final. Según el Instituto para el Análisis de la Guerra, el comentario de Alaudinov probablemente busca alinearse con los sentimientos chechenos que sostienen opiniones similares y presentar a las fuerzas chechenas como una élite que hace sacrificios extremos en la guerra.

06:37 Dos aviones rusos IL-38 ingresan a la zona de defensa aérea cerca de AlaskaDos aviones militares del tipo ruso IL-38 fueron detectados y seguidos sobre la zona de identificación de defensa aérea de Norteamérica cerca de Alaska. Según el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, este incidente ocurrió el sábado, lo que lo convierte en el tercer incidente de este tipo en una semana. Los aviones rusos aparentemente permanecieron en espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo de Estados Unidos ni Canadá. Esta zona de identificación cubre el espacio aéreo alrededor de EE. UU. y Canadá, donde la identificación, seguimiento y control de aviones civiles son esenciales para la seguridad nacional. Un avión que cruce estos límites sin permiso puede ser considerado una amenaza y tratado como un avión hostil, lo que podría desencadenar la interceptación por aviones de combate.

06:12 RIA: Más de 15 buques de guerra rusos se unen a ejercicios chinos en el Mar de JapónBuques de guerra de la Flota del Pacífico rusa y la Marina china participan en maniobras de misiles y artillería en el Mar de Japón como parte del ejercicio "Ocean-2024", según informó la agencia de noticias estatal rusa RIA. Alrededor de 15 buques de guerra rusos participan en las maniobras, entre ellos el buque insignia de la Flota del Pacífico, el crucero guiado "Varyag", según la agencia de noticias rusa.

05:46 Estado Mayor en Kyiv: 23 ataques rusos en PokrovskLas fuerzas rusas continúan sus intensos ataques contra las posiciones ucranianas en el Donbass, con un aumento de la actividad en la parte oriental de Ucrania. El Estado Mayor en Kyiv registró 23 ataques rusos cerca de Pokrovsk durante el día, mientras que se repelieron 27 ataques cerca de Kurachove.

04:44 Zelenskyy: 128 bombas aéreas guiadas en 24 horasLos invasores rusos utilizaron 128 bombas aéreas guiadas contra Ucrania en las últimas 24 horas, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso en video vespertino. "Están en curso operaciones de rescate en Kharkiv después de que una bomba aérea rusa impactó en un edificio residencial. Un edificio de apartamentos de varios pisos sufrió daños debido a la explosión, con techos derrumbados", dijo, según informó Ukrinform. "Para contrarrestar el terror impuesto por Rusia, necesitamos una solución integral, y esa solución son capacidades de largo alcance para destruir aviones militares rusos en sus bases", enfatizó Zelenskyy.

03:39 Sospechoso de ser simpatizante de Trump muestra deseo de luchar en UcraniaUn hombre de 58 años arrestado por el FBI por presuntamente intentar asesinar al expresidente estadounidense Donald Trump expresó su deseo de unirse a la lucha en Ucrania en la plataforma X. Según el "New York Times", los mensajes del usuario revelaron una afición por el discurso violento después de la invasión rusa de Ucrania en 2022. "ESTOY LISTO PARA VOLAR A KRACÓW Y UNIRME A LA FRONTERA DE UKRAINA PARA ALISTARME, PARA LUCHAR Y PARA MORIR", escribió el sospechoso, según el periódico. Sus cuentas en X y Facebook fueron suspendidas. En varias publicaciones, parecía estar tratando de reclutar soldados para el esfuerzo de guerra ucraniano. Las autoridades policiales se negaron a hacer comentarios.

02:19 Explosiones en KyivRusia vuelve a bombardear la capital ucraniana Kyiv. Las unidades de defensa aérea intentan repeler los ataques, según informó el ejército ucraniano a través del servicio de mensajería Telegram. Testigos oculares informan de una serie de explosiones fuertes, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea.

01:25 Ucrania ofrece ayuda contra inundaciones a países vecinosUkraine ofrece enviar sus equipos de emergencia a países vecinos, incluyendo Moldavia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y la República Checa, para ayudar a combatir las inundaciones en curso. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, anunció esto en las redes sociales, siguiendo las instrucciones del presidente Volodymyr Zelenskyy y en cooperación con el primer ministro Denys Shmyhal.

El presidente ucraniano Zelenskyy mantiene su llamado persistente a los socios occidentales para que autoricen raids contra los principales aeropuertos rusos.

