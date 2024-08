08:48 Un bombardero supersónico ruso se estrella, el piloto muere

Ayer, un bombardero se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la región de Irkutsk en Siberia

Según informes oficiales, un piloto murió en el accidente de un bombardero durante un vuelo de entrenamiento en la región de Irkutsk de Siberia. "Uno de los pilotos no pudo ser rescatado", escribió el gobernador regional Igor Kobsev en Telegram, citando el comando militar del ministerio de defensa. También informó que otros tres pilotos de combate fueron hospitalizados con lesiones. La información preliminar sugiere que la causa del accidente fue un fallo técnico. El bombardero, un TU-22M3, se estrelló en una zona desértica cerca de un pueblo. No hubo daños adicionales en el suelo. Las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del accidente continuaron durante toda la noche, según el gobernador.

08:04 Éxitos ucranianos en Kursk: Rusia vuelve a amenazar con una tercera guerra mundial

El avance de Ucrania en la región rusa de Kursk ha llevado al mundo al borde de una guerra global, según el diputado ruso Mikhail Sheremet. Sheremet, miembro del comité de defensa, está convencido de que el Occidente está apoyando a Ucrania en su invasión. "Dado la presencia de equipo militar occidental, el uso de municiones y misiles occidentales en ataques a la infraestructura civil, y la evidencia irrefutable de la participación de extranjeros en ataques en territorio ruso, se podría concluir que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial", dijo Sheremet a la agencia de noticias estatal rusa RIA. Tanto EE. UU. como Alemania han destacado que no estuvieron involucrados en la planificación de la ofensiva de Kursk. Muchos observadores, como el ISW, ven en las recurrentes amenazas rusas de una tercera guerra mundial o de amenaza nuclear un cálculo para sembrar miedo y disuadir a los gobiernos occidentales de seguir apoyando a Kiev.

07:22 ISW: "Falta de imaginación estratégica" por parte de Putin y la liderazgo ruso

El Kremlin y el mando militar ruso han creado una "estructura de comando y control compleja, superpuesta y hasta ahora ineffective en respuesta al ataque ucraniano en la región de Kursk", según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Esto demuestra que el Kremlin no planeó para la posibilidad de una invasión significativa de Ucrania en Rusia, dijo el ISW. La frontera ha sido tratada como una línea del frente estática desde el otoño de 2022 y "probablemente no se planeó adecuadamente para la defensa del territorio ruso". Según el think tank estadounidense, el Kremlin ahora está considerando qué áreas a lo largo de la frontera podrían ser atacadas por Ucrania a continuación. Esto subraya que la liderazgo ruso ha "sufrido de una falta de imaginación estratégica".

06:40 Ucrania informa sobre un ataque exitoso en la región de Crimea

Las fuerzas ucranianas atacaron nuevamente la región de Crimea durante la noche. Sergey Bratchuk, portavoz de la administración militar en la región de Odessa, informó sobre daños iniciales a un ferry en el puerto de Kerch cerca del puente de Crimea y a un barco en Taman en la región de Krasnodar. "Se están llevando a cabo medidas de reconocimiento adicionales". Ucrania ha informado varias veces en las últimas semanas y meses sobre el hundimiento de ferries y barcos que también se utilizaban para fines militares. También parece que se hundió un submarino.

05:59 CNN: EE. UU. se niega a desplegar ATACMS en Kursk - ya que consideran otra cosa más sensata

Según un informe de CNN, EE. UU. continúa resistiendo el despliegue de misiles ATACMS de mayor alcance de los suministros estadounidenses en la región de Kursk. Sin embargo, esta vez la preocupación por la escalada no es la razón. Citando a funcionarios del gobierno, la red informa que Estados Unidos cree que los ATACMS podrían ser mejor empleados para atacar la Crimea ocupada por Rusia.

05:19 Zelensky: Suministros para las tropas en Ucrania oriental han llegado

Bajo la creciente presión de las tropas rusas en Ucrania oriental, Kiev ahora presta la máxima atención a la defensa alrededor del Donbass. "Torez y Pokrovsk, allí es donde están happening la mayoría de los ataques rusos", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso en video diario. Los suministros necesarios ya han llegado. "Todo lo que se necesita ahora". Sin embargo, Zelensky no especificó si también se desplegaron tropas adicionales en las áreas altamente disputadas. El Estado Mayor en Kiev informó por la noche que hubo 68 enfrentamientos desde el comienzo del día.

03:46 Gobernador: Un bombardero estratégico se estrella en Siberia debido a un fallo técnico

El gobernador de la región de Irkutsk en Siberia rusa, Igor Kobzev, informes el accidente de un bombardero estratégico del tipo Tu-22M3. La causa se dice que es un defecto técnico. Un miembro de la tripulación de cuatro personas murió, dijo el gobernador, citando el Ministerio de Defensa ruso. El resto de la tripulación logró escapar del avión y fue llevado al hospital, escribió Kobzev en el mensajero Telegram.

23:08 Ucrania ofrece ciudadanía a luchadores extranjeros y sus familias

Los voluntarios extranjeros que sirven en las fuerzas de defensa ucranianas y sus familiares tendrán la oportunidad de obtener la ciudadanía ucraniana. Esto lo anunció el Ministerio de Defensa de Ucrania, citando al presidente Volodymyr Zelensky. "Cada guerrero que defiende el estado ucraniano, protege a nuestro pueblo y defiende nuestra independencia merece reconocimiento y máximo apoyo. Esto se aplica especialmente a nuestros soldados - legionarios ucranianos - que actualmente tienen la ciudadanía de otros estados, pero aún no la de Ucrania. Merecen ser nuestros ciudadanos, ciudadanos de Ucrania. Esto también se aplica a sus familias, las familias de nuestros héroes", citó el ministerio al jefe de estado.

22:33 Gobierno de EE. UU. aprueba la venta de hasta 600 misiles Patriot a AlemaniaEl gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de hasta 600 misiles y otro equipo para sistemas de defensa aérea Patriot a Alemania. La Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa (DSCA) explicó que el acuerdo de armas, valorado en cinco mil millones de dólares (4.5 mil millones de euros), fortalece la seguridad de EE. UU. "mejorando la seguridad de un aliado de la OTAN que es una fuerza importante para la estabilidad política y económica en Europa". Alemania ha donado varios sistemas Patriot a Ucrania.

22:14 SBU: Ucrania aumenta el fondo de canje de prisioneros

La tarea principal del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) es repatriar a los defensores ucranianos de la cautividad rusa. Por lo tanto, la SBU y las fuerzas de defensa están trabajando activamente para "aumentar el fondo para el canje de prisioneros de guerra capturando más soldados rusos en el campo de batalla". Así lo anunció el jefe de la SBU, Vasyl Maliuk, en una rueda de prensa conjunta con los jefes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Inteligencia de Defensa GUR, Inteligencia Exterior SZRU y el Comisionado de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada. "El regreso de los defensores ucranianos es una prioridad máxima establecida por el Comandante en Jefe, el Presidente Volodymyr Zelensky", citó su servicio de prensa. Según sus propios informes, el ejército ucraniano ha capturado a más de 100 soldados rusos y chechenos mientras cruzaban la frontera rusa hacia la región de Kursk (ver entrada 14:57).

21:46 Polonia honra a los héroes de la guerra, dibuja paralelos con Putin

Polonia marcó su victoria sobre el Ejército Rojo con un desfile militar en Varsovia. El desfile contó con tanques y soldados, incluidos algunos de EE. UU. y otros países aliados. Los aviones de combate sobrevolaron a los miles de espectadores. "Debemos prepararnos y construir tal potencial que nadie volverá a atreverse a atacarnos", dijo el Presidente Andrzej Duda antes del desfile, que fue el punto culminante de las conmemoraciones estatales. En el "Día del Ejército Polaco", Polonia recuerda la victoria del ejército polaco sobre las tropas de la Unión Soviética en la Batalla de Varsovia en 1920. El Ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz escribe en una carta a los soldados que el holiday conmemora los episodios más gloriosos del ejército polaco, el precio de la independencia y la libertad. "En este día, honramos a todos los héroes que han luchado por la patria desde el comienzo de nuestro país", explica.

Jacek Szelenbaum, de 60 años, que estaba entre los espectadores, dice que el desfile es, en efecto, un espectáculo, pero se siente mejor al ver al ejército equipado con armas más modernas. "Nos sentimos mejor porque vemos esta buena équipements y la presencia de nuestros aliados -americanos, británicos, rumanos y otros. Esto es necesario en esta situación porque Polonia nunca podría defenderse sola. Solo en una alianza podemos estar contra Putin".

20:59 El general Christian Freuding anuncia más ayuda militar alemana para UcraniaEl coordinador principal de la ayuda militar alemana, el teniente general Christian Freuding, ha regresado de conversaciones en Ucrania (ver también la entrada de las 16:46). En el formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding explica qué armas entregará Alemania a Ucrania antes de finales de año. Según esto, el enfoque de la ayuda militar es en la entrega de sistemas adicionales de defensa aérea, sistemas de artillería, armas de fuego, drones, tanques y vehículos blindados. Se entregarán dos baterías de alcance medio IRIS-T SLM y dos baterías de corto alcance IRIS-T SLS a Ucrania antes de finales de 2024. Además, se entregarán diez cañones de defensa aérea del tipo Gepard con dos cañones de 35 mm. Además, se entregarán alrededor de 30 tanques Leopard 1A5, que actualmente están siendo restaurados por especialistas de Rheinmetall. Además, se proporcionarán 400 vehículos blindados MRAP. Los sistemas de artillería se entregarán en forma de 12 sistemas de artillería autopropulsados sobre orugas PzH-2000 y cuatro cañones autopropulsados sobre ruedas Zuzana 2.

20:20 Autoridades: Cinco civiles muertos en ataques rusos en el sur y este de UcraniaEn el sur y este de Ucrania, cinco civiles han muerto por ataques rusos, según las autoridades. En la región nororiental de Járkov, dos personas murieron por un ataque aéreo. Otra fatalidad ocurrió en Donetsk en el este debido a fuego de artillería. En la región sur de Jersón, un hombre murió por un ataque con drone. Otro hombre, que había resultado herido en un ataque anterior, falleció en el hospital, informaron las autoridades de Jersón. Mientras tanto, las autoridades llaman a los residentes de Pokrovsk a abandonar la ciudad. "Especialmente las familias con niños" deben huir antes de que sea demasiado tarde. El enemigo se está acercando "a alta velocidad" hacia la ciudad en la región de Donetsk. El ejército ruso está continuando con fuertes ataques en el este de Ucrania, según el gobierno en Kiev. Moscú informes la recaptura del pueblo de Ivanyivka en Donetsk, que está a solo unos 15 kilómetros del importante centro de transporte de Pokrovsk.

19:30 Informe: Estados Unidos y Ucrania discuten la entrega de misiles crucero de largo alcance en una etapa avanzada Las conversaciones entre Ucrania y el gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, sobre la entrega de misiles crucero de largo alcance están "en una etapa avanzada", según el portal de noticias ucraniano "Kyiv Independent", citando a una fuente del gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, no está claro cuándo podrían llegar los misiles a Ucrania, según la fuente, que indica que se está considerando un plazo en el otoño de este año. El diario estadounidense "Politico" también informes, citando fuentes no identificadas, que el gobierno de Biden está "abierto" a suministrar a Kiev misiles crucero de largo alcance para reforzar los aviones de combate F-16 recently proporcionados, entre otros. Kiev ha estado presionando a EE. UU. desde el inicio del ataque ruso para que proporcione a las fuerzas armadas ucranianas sus misiles de largo alcance, para que puedan atacar la infraestructura militar y logística rusa en lo profundo de Rusia.

19:16 Lituania envía un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania Como parte del apoyo militar de Lituania al ejército ucraniano, Lituania está enviando un nuevo paquete compuesto por remolques, remolques y camas plegables. "Ukrinform" informes, citando el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Lituania, que en agosto se transfirieron a Ucrania vehículos de combate de infantería, sistemas de defensa aérea de corto alcance con misiles, sistemas de supresión de drones, vehículos todoterreno con repuestos, remolques, rifles, municiones, granadas de humo y sus partes.

Las operaciones militares en la región de Kursk han llevado a advertencias de un posible tercer guerra mundial por parte de los funcionarios rusos. A pesar de las afirmaciones rusas, tanto EE. UU. como Alemania han negado su participación en la ofensiva de Kursk.

En respuesta al conflicto en curso, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) criticó el mando militar ruso por crear una estructura de mando ineficaz, revelando una falta de imaginación estratégica.

