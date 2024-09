06:31 PM Demonstración de vehículos aéreos no tripulados lanzadores de llamas en Rusia

Durante el conflicto de Ucrania, ha habido muchas discusiones sobre diversas armas utilizadas, incluyendo drones lanzallamas. Recientemente, han surgido videos que parecen mostrar el despliegue de este tipo de arma, aparentemente incinerando posiciones militares rusas y una amplia extensión de bosque.

18:09 Nuevo paquete de ayuda de los Países Bajos a Ucrania anunciado por el primer ministro Dick Schoof El primer ministro neerlandés Dick Schoof ha anunciado un paquete de ayuda sustancial para Ucrania. Durante una visita improvisada a la ciudad southeastern de Zaporizhzhia, se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Este nuevo paquete de ayuda asciende a más de 200 millones de euros. Esta es la primera visita de Schoof a Ucrania desde que asumió el cargo en julio, reemplazando a Mark Rutte, quien será el próximo Secretario General de la OTAN en octubre. "Sin exagerar, los Países Bajos han ayudado a Ucrania a salvar innumerables vidas. Nuestro vínculo es más fuerte que nunca. Juntos, luchamos por una paz justa y duradera", dijo Zelenskyy.

17:47 Control alemán sobre la refinería PCK de Schwedt prorrogado La refinería de petróleo PCK en Schwedt seguirá bajo la gestión del estado alemán por el momento, según información de la agencia de prensa alemana. El gobierno federal busca prolongar la tutela de las acciones mayoritarias del conglomerado estatal ruso Rosneft en la refinería PCK. La tutela caducaría el 10 de septiembre si no se prorroga. Las acciones han estado bajo tutela federal desde septiembre de 2022. Esta decisión se tomó debido a la elección del gobierno federal de dejar de importar petróleo ruso debido a la invasión de Rusia en Ucrania. PCK comenzó a utilizar fuentes de suministro alternativas a principios de 2023. Además de Schwedt, otras dos instalaciones también están afectadas. Rosneft posee una participación del 54% en las acciones de la refinería PCK en el nordeste de Brandeburgo.

17:22 El ejército ruso registra las mayores ganancias territoriales en Ucrania desde octubre de 2022 El ejército ruso logró avances significativos en agosto, según cálculos basados en datos del think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW). En agosto, el ejército ruso capturó 477 kilómetros cuadrados de Ucrania, la mayor ganancia territorial rusa desde octubre de 2022, equivalente a más de 15 kilómetros cuadrados por día. Rusia informó estas ganancias, específicamente en la región oriental ucraniana de Donetsk. A última hora de ayer, el ejército ruso estaba a solo siete kilómetros de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk.

16:56 Putin llega a Mongolia para una visita El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a Mongolia para una visita. El martes, se reunirá con el presidente mongol Uchnaagiin Khürelsükh. Los dos participarán en una ceremonia el miércoles que conmemora la victoria de las tropas soviéticas y mongolas sobre el ejército japonés en 1939. Esta batalla resultó en la pérdida de miles de vidas. Para el presidente ruso Putin, esta es su primera visita a un país que forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que la corte emitió una orden de arresto en su contra hace casi 18 meses por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Ucrania ha instado a Mongolia a arrestar a Putin y presentarlo ante la corte en La Haya.

16:40 Investigaciones por corrupción contra el general ruso Valeri Mumindzhanov En Rusia, se han iniciado investigaciones por corrupción contra un alto oficial militar. Según un comunicado del Comité de Investigación de Rusia a través de Telegram, el general Valeri Mumindzhanov está acusado de "aceptar un soborno en gran escala". Este delito conlleva una pena de hasta 15 años de prisión en Rusia. Mumindzhanov serves as the deputy commander of the Leningrad military district for logistics and previously worked in the Ministry of Defense. Según la investigación, aceptó un soborno de más de 20 millones de rublos (aproximadamente 202,000 euros) en relación con la firma de contratos de suministro de uniformes. Desde abril, al menos diez representantes militares, incluidos generales y altos cargos del Ministerio de Defensa en Moscú, han sido objetivo de las agencias de aplicación de la ley rusas debido a la corrupción o el fraude. Algunos observadores sospechan que se está llevando a cabo una campaña de purga.

16:25 Zelensky: operación de Kursk "coherente con los planes" Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la operación en la región rusa de Kursk se está ejecutando según lo planeado. El jefe de estado hizo esta declaración durante una visita de trabajo a Zaporizhzhia, según informó un corresponsal de la agencia de noticias del estado Ukrinform. "La operación de Kursk está cumpliendo su objetivo y está avanzando según lo planeado", dijo Zelensky. "En cuanto a los desafíos en las direcciones de Pokrovsk y Torez, creemos que la operación de Kursk también podría afectar esas áreas", dijo el presidente ucraniano. La lucha en la región de Kursk podría reducir la intensidad de los ataques rusos en Pokrovsk y Torez, "pero allí está difícil en este momento". Agregó que las brigadas rusas más combatientes han sido reunidas en estas regiones del frente.

15:52 Incendios de hierba amenazando pueblos en Luhansk ocupado - ¿no hay bomberos para apagar las llamas? Los residentes de la región ocupada de Luhansk actualmente enfrentan no solo la guerra, sino también la amenaza de la naturaleza: los incendios de hierba están amenazando el área. Una multitud de quejas inunda las plataformas de redes sociales, alegando que no hay bomberos para extinguir los incendios.

15:16 Rumania Transfiere Sistema Patriot a Ucrania: Gobierno Aprueba Proyecto El gobierno rumano ha respaldado una medida legislativa que autoriza el envío de una unidad de defensa aérea Patriot a Ucrania. El proyecto ahora se envía al parlamento para la votación final, según informes de Reuters. Previously, en junio del año pasado, Bucarest acordó donar uno de sus dos sistemas Patriot activos a Ucrania, sujeto a que los aliados proporcionen un sistema de defensa aérea alternativo como reemplazo.

14:53 Movilización Masiva en Ucrania: Petición Pide Limite de Edad a 50 Se está llevando a cabo una petición para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reduzca el límite de edad para la movilización a 50 años. Hasta ahora, se han reunido más de 25,000 firmas, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". De acuerdo con la ley ucraniana, una petición electrónica al presidente requiere recolectar al menos 25,000 firmas en tres meses para ser considerada. Actualmente, faltan 34 días para recolectar firmas.

14:34 Víctimas en la Región de Belgorod: Ataques Ucranianos Once personas, incluyendo dos niños, resultaron heridas como consecuencia de los ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su capital. El gobernador Vyacheslav Gladkov confirmó esto en Telegram. Se informes que un jardín de infantes resultó dañado. Gladkov compartió fotografías de un jardín de infantes derrumbado y otros escombros y estructuras dañadas en la región. Reuters señala que las autoridades locales han decidido cerrar temporalmente varias escuelas y jardines de infantes en la región después de los ataques. En ciertas partes de Ucrania y Rusia, el 2 de septiembre marca el inicio del año escolar después del receso de verano.

14:10 Mezquita en Kyiv Dañada en Ataque con Misil Ruso En el ataque con misiles rusos a Kyiv durante la noche (ver entradas 05:39, 06:20 y 09:29), una mezquita y el centro cultural islámico adyacente sufrieron graves daños. En una publicación en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia ignora los valores espirituales y humanos y no respeta ninguna religión o creencia. "Continúa su campaña destructiva contra el pueblo ucraniano y está determinado a abolir todas nuestras comunidades y incluso lugares sagrados de culto", agregó Zelensky. El jefe muftí de la comunidad local, Vadym Dashevski, le dijo a Reuters que el ataque a la mezquita fue un acto de cobardía.

13:39 Operación Extensiva con Drones en Moscú por Parte de Ucrania Ucrania lanza una operación extensiva con drones contra objetivos en y alrededor de Moscú. Se produce una explosión en una refinería situada a 16 kilómetros del Kremlin. También se atacan dos plantas de energía adicionales. Fuentes rusas informan la interceptación de más de 150 drones ucranianos.

12:58 Posición de Polonia Sobre Drones Rusos: Vistas de Sikorski El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que Polonia tiene la responsabilidad de derribar drones rusos y otros aviones que se acercan desde Ucrania antes de que entren en el espacio aéreo polaco. Sikorski expresó estos sentimientos al periódico británico "Financial Times" (FT). Sikorski contradice la postura oficial de la OTAN, que ve el riesgo de escalada resultante de un posible enfrentamiento directo con las fuerzas rusas como demasiado alto. Hasta ahora, la OTAN también ha rechazado el derribo de drones y misiles rusos sobre Ucrania, así como la solicitud de Kyiv de una zona de no vuelo sobre el país. Sikorski le dijo al FT: "Si los aviones hostiles se acercan a nuestro espacio aéreo, esto sería un acto legítimo de defensa propia, ya que una vez que hayan entrado, el riesgo de daño por escombros es significativo".

12:12 Informe de Munz Sobre la Respuesta de Rusia a los Resultados de las Elecciones Germanas y los Ataques con Drones Los resultados de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia también están llamando la atención en Rusia. El corresponsal de NTV Rainer Munz informa sobre las reacciones de los rusos ante los éxitos electorales de AfD y BSW y describe la respuesta de Moscú a lo que podría ser el mayor ataque con drones jamás lanzado contra la capital rusa.

11:40 Putin Eloga los Avances Rusos en Ucrania El presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado los avances de las tropas rusas en la vecina Ucrania, capturando nuevos territorios. Dijo que el contraataque ucraniano en la región de Kursk había fallado en detener el avance de las tropas rusas en el Donbass. "No estamos hablando de avanzar 200 o 300 metros", dijo Putin a las agencias de noticias rusas. "Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados. El ritmo de la ofensiva en el Donbass es algo que no hemos visto en mucho tiempo". Durante su viaje a Mongolia, Putin hizo una parada en la república siberiana de Tuva para asistir a una clase sobre "Conversaciones sobre lo Importante", que tiene como objetivo familiarizar a los niños con el curso político del Kremlin.

11:07 Defensa Aérea Ucraniana Intercepta 22 Misiles y 20 Drones La fuerza aérea ucraniana informa haber interceptado 22 de 35 misiles y haber destruido 20 de 23 drones de ataque rusos. Se interceptaron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:01 Aumento de víctimas en Sumy, Ucrania, tras ataque ruso con misilesEl recuento de víctimas en un ataque ruso con misiles en el centro urbano de Sumy, en el norte de Ucrania, ha aumentado. El último informe del Ministerio del Interior de Ucrania revela que 18 personas han resultado heridas, entre ellas 6 niños. El canal de Telegram del Ministerio había informado anteriormente que al menos 13 civiles, incluidos 4 niños, habían resultado heridos en un ataque en Sumy. El ataque con misiles rusos afectó a una instalación dedicada a la recuperación social y psicológica de niños y a un orfanato en Sumy. La situación en la región de Sumy se ha intensificado aún más con la incursión en la vecina región rusa de Kursk el 6 de agosto. La ciudad de Sumy, hogar de más de 250,000 personas, está situada a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Dos heridos en ataque ruso con misiles en Kyiv (Repetición de 05:39 y 06:20)Rusia ha vuelto a atacar Kyiv con misiles (ver entradas 05:39 y 06:20). Al menos dos personas han resultado heridas como consecuencia de los escombros de misiles derribados, según informan las autoridades locales. Se han provocado incendios y se han dañado edificios e infraestructuras. Se ha declarado una alerta aérea a nivel nacional que ha durado aproximadamente dos horas hasta la mañana.

08:57 La opinión pública rusa sigue apoyando la guerra en Ucrania - ISWLa población rusa sigue respaldando la guerra en Ucrania, incluso después de la incursión de Ucrania en la distrito fronterizo ruso de Kursk. Según el último informe del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW), que cita encuestas del centro de sondeos independiente ruso Levada Center, la aprobación de la operación militar rusa en Ucrania ha aumentado en agosto, con aproximadamente el 78% de los encuestados apoyando la guerra - en comparación con el 75% en julio y el 77% en junio. La población rusa no parece cansarse de la guerra, lo que permite al Kremlin la capacidad de perseguir una guerra prolongada y agotadora contra Ucrania, según los expertos del ISW.

08:11 Ucrania revela las bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas estadísticas de bajas rusas en Ucrania. Los datos indican que Rusia ha perdido alrededor de 617,600 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,300. Un informe de Kyiv también sugiere que se han destruido 9 tanques, 10 sistemas de artillería, 1 sistema de cohetes múltiple, y 30 drones. En total, Ucrania afirma que Rusia ha perdido 8,601 tanques, 17,646 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y 1 submarino desde el inicio de la invasión a gran escala. Fuentes extranjeras proporcionan estimaciones más bajas, aunque probablemente sean cifras minimizadas.

07:29 Saporizhzhia bombardeada 171 veces en 24 horas - GobernadorLas fuerzas rusas han atacado la región ucraniana de Saporizhzhia 171 veces en las últimas 24 horas, según el cuenta de Telegram del gobernador militar de la región, Ivan Fedorov. Se han llevado a cabo cuatro ataques aéreos rusos en los asentamientos de Lobkove, Piatyatki y Novoadriivka, que han involucrado a 95 drones.

07:03 Equipo de rescate libera a un hombre de los escombros en Kharkiv - ReutersTrabajadores de rescate han rescatado con vida a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado en la ciudad ucraniana de Kharkiv después de un ataque con misiles ruso, según informó Reuters. El superviviente dijo que se encontraba "bien" poco después de ser rescatado. Según las autoridades, más de 40 personas, incluidas 5 niños, resultaron heridas en los ataques con misiles rusos en Kharkiv, que apuntaron a un centro comercial y a un salón de eventos por la tarde del domingo.

06:20 Kyiv bajo asedio: serie de explosiones - ataque rusoRusia ha lanzado una serie de drones, más de diez misiles de crucero y numerosos misiles balísticos contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana. Los ataques han apuntado a la capital Kyiv ypossibly a otras ciudades. Las explosiones en Kyiv han provocado que numerosos residentes busquen refugio en los refugios antiaéreos. El alcalde Vitali Klitschko informó de que se habían llamado a los servicios de rescate a los distritos de Holosiyivskyi y Solomianskyi. Klitschko informó de varios incendios, al igual que el jefe de la administración militar de Kyiv, Serhiy Popko, a través de Telegram. En el distrito de Shevchenkivskyi, se informó de que una persona había resultado herida por escombros caídos del cielo. "Habrá una represalia por todo. El enemigo lo sentirá", anunció el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, a través de Telegram.

05:39 Kyiv vuelve a ser atacada por un misil rusoLa capital ucraniana, Kyiv, ha sido atacada de nuevo por un misil ruso, según informes militares ucranianos. Las unidades de defensa están contraatacando activamente, según anunciaron los representantes militares ucranianos a través del servicio de mensajería Telegram. Los testigos en Kyiv informaron de numerosas explosiones fuertes, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. El número exacto de misiles lanzados y los daños resultantes aún se desconocen.

03:34 Ataque ruso a un orfanato en Sumy - 13 heridosLas fuerzas rusas han atacado un centro de rehabilitación infantil y un orfanato en Sumy utilizando misiles, según "Ukrainska Pravda". El ataque dejó a 13 personas heridas, entre ellas dos menores. El edificio se encuentra en una zona residencial, según el periódico, citando a las autoridades militares locales.

02:26 Vistas Polacas sobre Abatir Drones Rusos - Mayoría a FavorCasi seis décimas de los polacos (aproximadamente el 59%) creen que la Fuerza Aérea Polaca debería derribar drones rusos que invadan su espacio aéreo durante los ataques a Ucrania, según una encuesta realizada por "Rzeczpospolita". La encuesta se refiere a un avión no identificado, especulado que podría ser un drone de suicidio Shahed, que circuló por Polonia durante media hora el 26 de agosto antes de desaparecer. El general de brigada polaco Tomasz Drewniak, hablando en Radio RMF24, comenta que Rusia podría estar probando las defensas aéreas de Polonia enviando drones a su espacio aéreo.

00:26 Víctima Mortal en Belgorod por Disparo UcranianoEl gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reporta una víctima fatal por fuego ucraniano en el pueblo de Shagarovka, cerca de la frontera con Rusia. En el pueblo de Shebekino, tres personas resultaron heridas durante los ataques. Al menos otro pueblo fue bombardeado por los ucranianos.

23:08 Intercepción Rusa de Drones - Más de 150 ConfirmadosRusia afirma haber repelido ataques masivos de drones ucranianos en Moscú y 14 regiones más, con 158 objetos voladores neutralizados durante la noche, según informó el ministerio de defensa a través de Telegram. Reportan que 10 drones apuntaron a Moscú.

22:24 Muertes por Bombardeo Aéreo en Járkov Ascienden a 47El número de muertos por el ataque aéreo ruso en Járkov ha ascendido a 47, incluyendo siete menores, según los servicios de emergencia ucranianos en Telegram. Varios edificios civiles, incluyendo un centro comercial, resultaron dañados, como se puede ver en fotos de agencias de noticias.

21:52 Accidente de Helicóptero Ucraniano - Dos Pilotos PerdidosDos pilotos han fallecido tras un accidente durante un vuelo de entrenamiento en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Járkov en Ucrania. Según Ukrinform, el helicóptero involucrado era de tipo Mi-2. El incidente fue anunciado en la página de Facebook de la universidad a través de Ukrinform. "La universidad llora una pérdida irreparable - la tripulación de dos personas falleció", dice el mensaje de Facebook de la universidad. Los investigadores, expertos y oficiales del Ministerio de Defensa están examinando actualmente el lugar del accidente. La causa del incidente sigue siendo desconocida.

21:06 Cortes de Luz Esperadas en UcraniaDebido a los extensos ataques rusos a la red eléctrica de Ucrania, se esperan interrupciones de energía el lunes, según Ukrenergo, según Ukrinform. No se verá afectada la energía de la infraestructura esencial. Sin embargo, Ukrenergo advierte que se pueden implementar más restricciones.

A pesar de los esfuerzos de ayuda y diplomáticos en curso, la situación en Ucrania sigue siendo volátil. El ataque a Ucrania continúa, con informes recientes que sugieren el uso de drones con lanzallamas en el conflicto, supuestamente incinerando posiciones militares rusas y una gran extensión de bosque. Esta escalada plantea preocupaciones sobre el potencial de daños y pérdidas de vidas adicionales.

