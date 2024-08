05:38 La Iglesia Ortodoxa con conexión a Moscú será prohibida

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció en su dirección de video vespertina del sábado que planea "fortalecer nuestra independencia espiritual ucraniana". Esto sugiere que la dirección del país está considerando prohibir la rama de la iglesia ligada a Moscú. Desde la invasión militar rusa de Ucrania, el número de miembros de otras iglesias independientes ha estado creciendo, pero la minoría de la iglesia ligada a Moscú mantiene su influencia. El gobierno ucraniano acusa a esta de apoyar la invasión y tratar de envenenar la opinión pública.

03:50 ISW: Ucranianos manteniendo sus posiciones y avanzandoImágenes geolocalizadas y informes rusos de ayer indican que las fuerzas ucranianas están manteniendo en gran medida sus posiciones previamente informadas en la región de Kursk y han realizado algunos avances más allá de sus posiciones confirmadas anteriormente, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

01:51 Rusia: Heridos por misil ucranianoAl menos 13 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en la ciudad rusa de Kursk después de que escombros de un misil ucraniano derribado impactaran, según el gobernador interino de la región fronteriza.

00:27 Explosiones en la capital ucraniana KyivSe escucharon varias explosiones en la capital ucraniana Kyiv. Según periodistas de AFP, las explosiones se escucharon en el centro y este de la ciudad. La fuerza aérea ucraniana informó que dos misiles rusos fueron dirigidos hacia la capital, mientras que la administración militar de Kyiv informó la activación de sistemas de defensa aérea en el servicio en línea Telegram.

00:11 Ucrania espera "con anticipación" decisiones de EE. UU., Reino Unido y FranciaUcrania puede esperar la entrega de más armas de largo alcance para mantener su defensa contra la agresión rusa. En su dirección de video vespertina, el presidente Zelenski dijo: "También esperamos con anticipación las decisiones de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia Regarding capabilities de largo alcance - decisiones que nos acercarán a una paz justa". Durante mucho tiempo, Ucrania ha estado tratando de convencer a Alemania de que suministre misiles Taurus de largo alcance, pero el canciller alemán Olaf Scholz ha rechazado esto.

22:17 Ucrania sospecha de 28 funcionarios de malversación de fondos del presupuesto de defensaLa Oficina del Procurador General de Ucrania, junto con la Oficina de Investigación del Estado, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania, llevaron a cabo una operación especial para desentrañar a los organizadores y participantes en esquemas criminales para malversar fondos del presupuesto de defensa de Ucrania. Esto informó la Oficina del Procurador General. Según el informe, el daño total al estado asciende a más de 1.500 millones de Hryvnia, aproximadamente 33.000 euros. La investigación implica a empleados del Ministerio de Defensa, unidades militares, empresas conjuntas, administraciones militares regionales y consejos municipales, así como directores de empresas en muchas regiones de Ucrania. Como resultado de la investigación, se identificaron a 28 personas como sospechosas, incluyendo 9 como miembros de grupos criminales organizados.

20:57 Fuerzas ucranianas informan haber entrado a BelgorodLas tropas ucranianas parecen haber ingresado a la región rusa de Belgorod mientras continúa la incursión en la región de Kursk, según medios ucranianos que citan un video. En el video, cinco hombres uniformados con brazaletes azules se ven parados frente a un edificio, con uno de ellos diciendo: "Les deseo salud. El Batallón 252 está en el pueblo de Poroz, región de Belgorod. Gloria a Ucrania!" Los soldados en el video sostienen la bandera del batallón y una bandera georgiana, y un letrero detrás de ellos dice "Club del pueblo de Porozovsky". Según el medio ucraniano Suspilne, el video fue confirmado por el proyecto de verificación de hechos VoxCheck como haber sido filmado en Poroz, a tres kilómetros de la frontera ucraniana.

20:22 Zelenski busca presionar "al agresor" con la ofensiva de KurskUnos días después del inicio del empuje de Ucrania hacia el territorio ruso en Kursk, el presidente Volodímir Zelenski aborda públicamente el ataque por primera vez. Dijo que el ministro de Defensa Oleksandr Syrskyi le había informado sobre "avanzar la guerra en el territorio del agresor", agregando que Ucrania está demostrando "su capacidad para hacer justicia y construir la presión necesaria - presión sobre el agresor". Ni Zelenski ni el ejército en Kyiv proporcionaron más detalles sobre el estado actual del empuje de las tropas ucranianas en el territorio ruso. En los últimos días, Zelenski solo había hecho referencias indirectas al ataque hacia Kursk.

19:44 Rusia recibirá centenares de misiles balísticos de IránRusia recibirá centenares de misiles balísticos Fateh-360 y otros en el futuro próximo, según un acuerdo entre Moscú y Teherán de diciembre de 2023, según fuentes de inteligencia citadas por Reuters. Las fuentes dicen que decenas de oficiales militares rusos están siendo entrenados actualmente en Irán en el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fateh-360. Irán es uno de los aliados más cercanos de Rusia y las dos naciones han fortalecido su cooperación militar y política desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Notablemente, Irán ha proporcionado a Rusia miles de drones kamikaze desde el inicio de la guerra. En febrero, Reuters también informó que Teherán había enviado "un gran número de misiles balísticos de alto rendimiento" para apoyar la invasión de Moscú.

18:36 El sistema de misiles Iskander supuestamente mató a 15 comandantes ucranianos en la fronteraSegún la agencia de noticias rusa TASS, el sistema de misiles Iskander-M golpeó una unidad de la 22.ª brigada mecanizada del Ejército ucraniano en la frontera de Kursk, matando a 15 miembros del estado mayor de la unidad. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el ataque fue llevado a cabo por un cálculo del sistema de misiles operativos tácticos Iskander-M, que impactó en un puesto de reconocimiento donde se encontraba el puesto de mando de una unidad de la 22.ª brigada mecanizada separada del EFU en la zona fronteriza de la región de Kursk. Como resultado, el estado mayor de la 22.ª brigada mecanizada separada del EFU, compuesto por 15 personas, fue eliminado.

17:55 Rusia Evacúa a 76,000 Civiles en KurskEnfrentando intensos combates a medida que las fuerzas ucranianas avanzan en territorio ruso, la defensa civil regional ya ha evacuado a decenas de miles de personas. Alrededor de 76,000 civiles han sido evacuados de la región fronteriza y alojados en otras regiones rusas, informó la agencia de noticias TASS. No se proporcionaron detalles por parte de Rusia o Ucrania sobre la situación de combate real. La inteligencia ucraniana informes que Rusia ha comenzado a mover una brigada de infantería de marina desde la península ocupada de Crimea hacia la región de Kursk, con parte del convoy destruido en ruta. Estos informes no pueden ser verificados de forma independiente. Se ha emitido una alerta de ataque aéreo en toda la región de Kursk. El gobernador en funciones, Alexei Smirnov, advierte sobre posibles peligros en la plataforma Telegram y urge a la población a buscar refugio siempre que sea posible.

17:28 Minsk Acusa a Kiev de 'Actos Criminales'Después de la supuesta incursión de drones de combate ucranianos en el espacio aéreo bielorruso, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Minsk ha advertido sobre una escalada del conflicto. Tales "actos criminales" podrían llevar a una escalada radical de la situación, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso, según la agencia de noticias estatal BelTA. También son un "intento peligroso de ampliar la zona de conflicto actual en nuestra región". Bielorrusia utilizará su derecho a la legítima defensa y responderá adecuadamente a cualquier provocación o acción hostil. El líder Alexander Lukashenko había informado previamente sobre la supuesta derribo de varios objetivos aéreos ucranianos. La defensa aérea ha sido puesta en alerta máxima porque unos diez objetos aéreos desde Ucrania habían ingresado al espacio aéreo bielorruso en el este del país, en la región de Kostyukovichy, dice Lukashenko sobre el incidente de la noche anterior.

17:00 Zelensky Agradece por 'Llenar el Fondo de Intercambio'Quedan muchas preguntas sin respuesta alrededor del avance de las tropas ucranianas en territorio ruso. El presidente Zelensky ha hablado ahora y ha agradecido a los soldados que habían tomado prisioneros. Ucrania necesita a esos soldados para futuros intercambios con Rusia.

16:27 Ucrania Ataca Plataforma de Gas en el Mar Negro, Matando a 40 Soldados RusosLas fuerzas navales ucranianas han informado que mataron a unos 40 soldados rusos en un ataque a una plataforma de gas en el Mar Negro. Las fuerzas de la marina y la inteligencia militar atacaron el lugar donde el enemigo había reunido personal y equipos, informan los medios ucranianos citando el comando naval. Los ocupantes estaban utilizando la plataforma para perturbar las señales de navegación por satélite, poniendo en peligro el tráfico marítimo civil. "No podemos permitir esto", dijo Dmytro Pletenchuk del periódico en línea "Ukrayinska Pravda". No había civiles en la plataforma de gas, que se encuentra fuera de servicio, se informó. Las unidades de artillería y cohetes de las fuerzas costeras llevaron a cabo el ataque. Se vio una fuerte explosión en un video publicado. La autenticidad del material no pudo ser verificada por una fuente independiente. Pletenchuk dice que no fue la primera operación de este tipo. El enemigo había utilizado anteriormente la plataforma para perturbar la navegación de buques de grano, por ejemplo.

15:49 Interceptores de NATO Despegan por Avión de Reconocimiento Ruso Sobre el Mar BálticoUn avión de reconocimiento ruso sobre la región del Mar Báltico ha provocado que cazas de varios países de la NATO despeguesen. Alertadores de Rostock-Laage en Alemania, Suecia y la misión de la NATO Air Policing Baltikum ascendieron para asegurar el espacio aéreo de la alianza y escoltar el avión de reconocimiento ruso IL-20M, anunció la Fuerza Aérea Alemana en el servicio de mensajería breve X. "El avión volaba sin plan de vuelo y sin contacto con el control del tráfico aéreo civil", añadió. Rusia utiliza el espacio aéreo internacional para vuelos militares de acuerdo con la ley aérea existente. Anteriormente, las Fuerzas Armadas alemanas habían afirmado que los aviones militares rusos casi siempre vuelan sin señal de transpondedor, haciéndolos invisibles para el control del tráfico aéreo civil. Estos aviones se acercan al espacio aéreo de la NATO sin violarlo. Se asume que se están probando reacciones a tales vuelos.

15:26 Lukashenko Ordena el Despliegue de Sistemas de Misiles Iskander y Artillería de Cohetes en la FronteraAlexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia, ha ordenado el refuerzo de los grupos de tropas en las regiones tácticas de Gomel y Mozyr en la frontera con las óblast ucranianas de Kiev y Chernihiv. La agencia de noticias estatal bielorrusa BelTA informes esto, citando declaraciones del ministro de Defensa bielorruso Viktor Khrenin. "El Comandante en Jefe [Lukashenko] ha dado la orden de reforzar el grupo de fuerzas en las regiones tácticas de Gomel y Mozyr. Las fuerzas especiales, las tropas terrestres y las unidades de cohetes, incluidas las lanzaderas múltiples de cohetes Polonez y los sistemas de misiles Iskander, han sido encargadas de moverse a las áreas designadas", dijo Khrenin. Anteriormente, Lukashenko había afirmado que "varios objetivos procedentes de Ucrania" habían sido derribados sobre Bielorrusia.

14:49 Al menos dos niños entre los muertos tras ataque ruso a supermercadoDesde el viernes, al menos 18 personas, incluidas dos niñas, han muerto y otras 60 resultaron heridas en varios ataques rusos en Ucrania, informan las autoridades regionales. La mayoría de las víctimas se registró en la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, donde un misil ruso impactó en un supermercado el viernes. Hasta las 10 a.m. hora local de esta mañana, al menos 14 personas habían muerto, incluidas dos niñas de 9 y 11 años, y otras 43 resultaron heridas, informó la Oficina del Fiscal General en Telegram. En otros asentamientos de la región de Donetsk, dos personas murieron y otra resultó herida en ataques rusos el viernes, informó el gobernador Vadym Filashkin temprano en la mañana. Más de 30 casas, un edificio de apartamentos, una instalación agrícola y la infraestructura civil resultaron dañadas. En la región de Kharkiv, una mujer de 80 años y un hombre de 24 años murieron, y cuatro personas de entre 32 y 67 años resultaron heridas en ataques rusos, informó el gobernador Oleh Syniehubov.

14:21 Ministerio del Interior advierte sobre influencia rusa en elecciones estatalesEl Ministerio del Interior federal advierte sobre posibles intentos de manipulación por parte de Rusia antes de las próximas elecciones estatales en Alemania Oriental. "Debemos suponer que todas las elecciones de nuestro país son un objetivo potencial de influencia ilícita", dijo un portavoz del ministerio al "Handelsblatt". Rusia está intentando "influir de manera ilícita en el debate público y en la toma de decisiones políticas en Alemania" de esta manera. Desde el inicio del ataque ruso a Ucrania, ha habido un aumento de la desinformación por parte de organismos oficiales rusos, medios de comunicación estatales y gubernamentales y cuentas en redes sociales afines al gobierno. "Utilizan información falsa para calentar discusiones emocionalmente cargadas y deliberadamente enfrentan a grupos sociales entre sí", dijo el portavoz.

13:42 Fuerza Aérea: Avión de reconocimiento ruso IL-20M avistado cerca de RügenUn avión de reconocimiento ruso voló en el espacio aéreo internacional del mar Báltico sin contactar con el control del tráfico aéreo. Máquinas de la Fuerza Aérea alemana y sueca, así como el control del tráfico aéreo de la OTAN en la región del Báltico, despegaron el viernes por la noche y escoltaron el avión ruso del tipo IL-20M. El avión de reconocimiento estaba volando en el espacio aéreo cerca de la isla de Rügen "sin plan de vuelo y contacto con el control del tráfico aéreo civil". Se han registrado casi semanalmente informes de máquinas militares rusas no comunicativas en el espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico en tiempos recientes, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se sigue adelante si no se comportan de manera insólita o regresan rápidamente al espacio aéreo ruso. En mitad de junio, un bombardero ruso SU-24 sobrevoló la isla del mar Báltico de Gotland, que está a unos 350 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrad.

13:06 Lukashenko: Objetos disparados desde Ucrania sobre Bielorrusia destruidosSegún informes bielorrusos, las fuerzas armadas del país han destruido varios objetos voladores sobre el territorio bielorruso. Presumiblemente, se trata de drones que partieron desde Ucrania, según informó la agencia de noticias bielorrusa Belta, citando a Alexander Lukashenko, el presidente del país aliado de Rusia. En el pasado, Lukashenko ha hablado en repetidas ocasiones de supuestas incursiones desde Ucrania y luego ha dado el parte de tranquilidad. Bielorrusia asegura no estar involucrada en los combates en Ucrania.

12:43 Ucrania: Tres muertos civiles tras ataques rusos en el este del paísSegún informes ucranianos, tres personas murieron en ataques con misiles rusos en el este de Ucrania. Una persona murió en un ataque en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk. También hubo varios heridos, escribió el gobernador de la región, Vadym Filaschkin, en Telegram. El misil impactó en un edificio de infraestructura crítica y lo dañó gravemente. Dos personas murieron en un ataque a una casa particular en la región de Kharkiv, según informó la policía.

12:00 Ucrania: Gran incendio en Jersón después del ataque rusoA causa de un ataque ruso, se ha desatado un gran incendio en la región ucraniana de Jersón, informó la administración regional de Jersón en Telegram. El incendio comenzó en una zona abierta fuera de la ciudad de Jersón. Debido a los fuertes vientos, el humo se extendió rápidamente y cubrió casi toda la ciudad de Jersón. Según la administración regional de Jersón, los bomberos están en el lugar para apagar el incendio.

11:28 Mangott sobre el suministro de armas: Kretschmer "acepta que Ucrania podría perder"Soldados ucranianos han penetrado en territorio ruso. Con su avance en Kursk, Ucrania quiere demostrar que Rusia "no puede proteger a sus ciudadanos en las regiones fronterizas", dice el político Gerhard Mangott. También destaca que no cree que Ucrania pueda mantener su presencia en la región a largo plazo.

10:53 Video presuntamente muestra la fuerza de las tropas rusas en KurskEl Ministerio de Defensa ruso ha publicado otro video que supuestamente muestra un refuerzo de la presencia militar en la región. El metraje muestra tanques tomando posiciones de combate para destruir a las tropas ucranianas. La autenticidad del metraje no puede ser verificada de forma independiente. El ministerio también informa sobre numerous interceptaciones de ataques de drones ucranianos en la zona de Kursk.

10:29 Corporación nuclear rusa: Central nuclear en Kursk funciona normalmenteLos combates entre las fuerzas rusas y ucranianas tienen lugar cerca de una central nuclear en la región rusa de Kursk. A pesar de los combates en curso, las operaciones son "normales", según el operador, la empresa estatal rusa Rosatom, en un comunicado a Reuters. Antes, la corporación nuclear había retirado a los trabajadores del sitio de construcción de dos reactores nuevos en la central nuclear de Kursk debido al avance de las tropas ucranianas en la zona.

09:57 Inteligencia ucraniana: Magura V5 hunde barco ruso en el Mar Negro

Soldados del servicio de inteligencia ucraniano HUR han atacado la marina rusa en la costa noroeste de la península de Crimea ocupada por Rusia. El servicio de inteligencia ucraniano informa de que un dron marino del tipo Magura V5 hundió un barco ruso de la clase KS-701 "Tunets" en la costa cerca del asentamiento de Chornomorske en el oeste de Crimea. Se informes de que otros tres buques militares rusos resultaron dañados. El servicio de inteligencia ucraniano ha publicado un video del ataque en las redes sociales.

09:19 ISW: Rusia no está reasignando unidades del frente en Ucrania oriental a KurskEl ejército ruso puede no estar reasignando sus fuerzas del frente en Ucrania oriental a la región disputada de Kursk en el límite ruso para evitar perturbar su propia ofensiva en Ucrania oriental, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los analistas de ISW sugieren que probablemente se necesitaría más tiempo para que estas unidades lleguen a la región de Kursk. En cambio, el ejército ruso parece estar confiando en las tropas ya estacionadas en Kursk para detener el avance ucraniano. Además, el ejército ruso estaría desplegando conscriptos de la agencia de inteligencia militar Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) y fuerzas especiales, incluidas las fuerzas mercenarias Wagner y los Kadyrovtsy, según informes citados por los analistas.

08:35 Ucrania Publica Cifras de Pérdidas Rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras sobre las pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según estas cifras, Rusia ha perdido aproximadamente 589.700 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1.160. Un informe de Kiev también indica que siete tanques, 69 sistemas de artillería y dos sistemas de defensa aérea fueron destruidos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia habría perdido 8.441 tanques, 16.605 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13.325 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero estas son probablemente valores mínimos.

07:40 Rusia: Avión de combate Su-34 ataca a las fuerzas ucranianas en la región rusa de KurskUn avión de combate ruso Su-34 habría atacado a las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, según el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso. El ataque aéreo se realizó utilizando una bomba ODAB-500 y las fuerzas rusas continúan rechazando el avance sorpresa ucraniano en la región de Kursk. El ataque aéreo tenía como objetivo repeler la ofensiva ucraniana, según el Ministerio de Defensa ruso. Se publicó un video que muestra el avión de combate en acción en el canal de Telegram.



06:48 Contable de Kiev detenida con millones en efectivoLos investigadores ucranianos han descubierto más de 4,7 millones de euros en efectivo no declarados en el maletero del coche de una contable de una empresa. La mujer no pudo explicar el origen del dinero, según la Oficina de Investigación de Delitos Económicos en Kiev. Las fotos muestran a los investigadores junto a un maletero abierto lleno de fajos de dinero en efectivo. La empresa en cuestión había suministrado alimentos por valor de más de 320 millones de euros al ejército ucraniano en 2022 y 2023, con la reducción de la carga fiscal a través de un préstamo ficticio. Las investigaciones continúan por delitos de lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala, con penas de hasta ocho años de prisión.

06:10 Ucrania evacúa 28 pueblos cerca de la frontera de SumyVoluntarios en la región fronteriza del norte de Sumy están ayudando a los residentes y a sus mascotas a abandonar la zona fronteriza. Según el gobernador local Vladimir Artyukh, se están evacuando 28 pueblos en una zona de diez kilómetros de ancho a lo largo de la frontera rusa. La policía ucraniana informa de que 20.000 personas están siendo obligadas a abandonar sus hogares.

05:30 Kiev inscribe "Gloria a Ucrania" en los nuevos billetesEl Banco Central de Ucrania está complementando el diseño de todos los billetes ucranianos con el lema nacional "Gloria a Ucrania. Gloria a los Héroes". El dinero no es solo una norma de valor y medio de pago, sino también un símbolo del estado que todos sostienen a diario, dice el jefe del Banco Central, Andrij Pyshnyi, según un comunicado en Kiev. "Para honrar la resiliencia de nuestro pueblo y este punto de inflexión en el nacimiento de la nación ucraniana en la que vivimos hoy, estamos añadiendo nuestro lema a todos los billetes, que se oye en todo el mundo", dice Pyshnyi. El cambio es para conmemorar el próximo 33º Día de la Independencia el 24 de agosto, se informa. Comenzará con los billetes de 1.000 (alrededor de 22,3 euros) y 500 Hryvnia. Los demás billetes de 200, 100, 50 y 20 Hryvnia les seguirán. El lema se colocará en la esquina superior derecha de los billetes, dejando el resto de su apariencia sin cambios. El lema patriótico "Gloria a Ucrania" data de finales del siglo XIX. Tiene una historia compleja. En la forma "Gloria a Ucrania. Gloria a los Héroes", fue utilizado por nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis. El saludo permaneció presente en el movimiento ucraniano de independencia contra la Unión Soviética.

04:37 Informe: Rusia planea bloquear WhatsAppEn sus acciones contra los servicios de internet (ver entrada 22:33), Rusia reportedly planea bloquear WhatsApp, según el sitio de noticias "Kyiv Independent". Moscú supuestamente ha preparado los preparativos para bloquear la aplicación de mensajería. El mensajero podría ser bloqueado en Rusia en el otoño, informan las publicaciones independientes rusas Verstka, citando fuentes en la empresa de tecnología rusa VK, que está desarrollando una aplicación para reemplazar WhatsApp. El medio oficialista Gazeta.ru informó en julio que el gobierno ruso planeaba bloquear completamente YouTube en septiembre. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó estos supuestos planes.

04:05 EE. UU. aprueba ayuda militar adicional a Kyiv por $125 millonesEE. UU. está proporcionando ayuda militar adicional a Ucrania por $125 millones (alrededor de $114 millones). El paquete de ayuda subraya "nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania a medida que continúa defendiendo contra la agresión rusa", dice John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, a los periodistas. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, explica que la ayuda incluirá interceptores de defensa aérea, municiones para sistemas de cohetes y artillería, radares multipropósito y armas antitanque, y provendrá de los almacenes de EE. UU. El equipo "ayudará a Ucrania a proteger a sus tropas, su población y sus ciudades de los ataques rusos y fortalecerá sus capacidades en todo el frente", explica Blinken.

03:19 Rusia afirma haber emitido 2,2 millones de pasaportes en regiones ocupadasRusia afirma haber emitido 2,2 millones de pasaportes en las regiones ucranianas ocupadas por su invasión. Desde octubre de 2020, estos han sido distribuidos en Saporischschja, Donetsk, Luhansk y Cherson, explica el Ministerio del Interior ruso. Estas afirmaciones no pueden ser verificadas de manera independiente. En el pasado, ha habido informes repetidos de que las autoridades rusas han obligado sistemáticamente a la gente a aceptar estos pasaportes.

02:30 IAEA advierte sobre accidente nuclear en la central de Kursk debido a los combates en la regiónLa Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) advierte sobre posibles combates cerca de la Central Nuclear de Kursk (NPP) en el oeste de Rusia después de la gran ofensiva de Ucrania en la región. "En este punto, insto a todas las partes a ejercer la máxima contención para evitar un accidente nuclear que podría tener potenciales consecuencias radiológicas graves", dice el director general de la IAEA, Rafael Grossi. Está "en contacto personal con las autoridades relevantes de ambos países". La central nuclear de Kursk se encuentra cerca de la ciudad de Kursk, a aproximadamente 100 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti informó, citando el servicio de prensa de la planta de energía, que "todo funciona normalmente" con niveles de radiación usuales. En Kursk, los residentes actualmente están sin electricidad. Según el gobernador regional Alexei Smirnov, una planta de energíacaught fire debido a los escombros caídos de los drones ucranianos interceptados.

01:55 Rusia implementa medidas antiterroristas en Kursk, Belgorod y BryanskLos medios rusos informan que Rusia está implementando medidas antiterroristas en tres regiones que limitan con Ucrania. Según un informe de la agencia de noticias RIA, estas medidas incluyen posibles evacuaciones de residentes, restricciones de tráfico en ciertas áreas, mayor seguridad en lugares sensibles y escuchas telefónicas y otros dispositivos de comunicación. Según las autoridades locales y el Comité Nacional Antiterrorista, estas regulaciones antiterroristas se aplican a las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk, informó la agencia de noticias.

00:36 Nouripour sobre los líderes de gobierno: La cobardía no trae la paz en UcraniaEl líder del Partido Verde, Omid Nouripour, critica a los ministros-presidentes de Brandeburgo, Turingia y Sajonia por sus recientes declaraciones sobre la política de Ucrania. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow y Michael Kretschmer "están huyendo de la realidad", dice Nouripour a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Actúan como si se pudiera lograr la paz enterrando la cabeza en la arena. Pero: la cobardía no trae la paz". Woidke dice que tiene buenos contactos con Rusia y puede mediar. Sin embargo, "es extraño que solo se le ocurra esto dos años y medio después del inicio de la guerra y unas pocas semanas antes de las elecciones estatales", dice Nouripour. Ramelow aboga por un pacto de no agresión con Rusia. Sin embargo, un pacto así fue iniciado por Alemania hace 85 años y trajo gran sufrimiento a otros países europeos, agrega el político verde. Kretschmer, mientras tanto, actúa "como si no supiera que solo Putin puede poner fin a esta guerra rápidamente". Kretschmer había abog

23:43 Trabajadores de construcción sacados de la planta nuclear de KurskDebido al avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, los trabajadores están siendo retirados temporalmente del sitio de construcción de dos nuevos reactores nucleares en la Central Nuclear de Kursk. Atomstroiexport, una filial de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom, anunció que el número de trabajadores de construcción se reducirá. Otros especialistas continúan su trabajo según lo planeado. La Central Nuclear de Kursk en la ciudad de Kurtschatov ha sido mencionada repetidamente como un posible objetivo de la ofensiva que comenzó el martes. Sin embargo, está ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera. Las incursiones más lejanas informadas de las tropas ucranianas, que no han sido confirmadas, alcanzaron unos 30 kilómetros en Rusia. Después del anuncio de la ofensiva ucraniana, la Guardia Nacional rusa reforzó la protección de la planta nuclear. Se están construyendo dos reactores para reemplazar los dos bloques más antiguos y ya desmantelados de la planta. Dos otros reactores están actualmente en operación.

23:11 Ucrania toma el control de una instalación de Gazprom en la región de KurskSegún un video publicado por los medios ucranianos, los soldados ucranianos han tomado el control de una instalación de la compañía de gas Gazprom en la región rusa de Kursk. La instalación en la ciudad de Sudzha y la ciudad en sí han sido capturadas, afirman los soldados ucranianos en el video.

22:33 Rusia bloquea el servicio de chat cifrado SignalEn su crackdown contra los servicios de internet extranjeros, Rusia también ha bloqueado el servicio de chat cifrado Signal, alegando violaciones legales. Signal no está cumpliendo con las medidas legales necesarias para combatir el terrorismo y la extremismo, afirmó la autoridad responsable Roskomnadzor en Moscú. A lo largo del día, se acumularon quejas de usuarios de Signal en Rusia de que el servicio de mensajería no estaba disponible. Portales como Sboj.rf, que recopilan informes de interrupciones, informaron alrededor de 2000 quejas. Signal fue desarrollado en EE. UU. y es valorado por sus usuarios por su alto nivel de seguridad. El jueves, los usuarios rusos también informaron que YouTube funcionaba lentamente y que era difícil descargar videos. Las autoridades rusas no han proporcionado una explicación oficial para esto. Anteriormente, habían declarado que tenían en su mira el servicio de video extremadamente popular porque supuestamente se negaba a eliminar videos extremistas. Las grandes redes sociales con propiedad de EE. UU. como X y Facebook ya han sido bloqueadas en Rusia y solo se pueden usar a través de conexiones protegidas (VPN). Antes de la invasión de Ucrania, Moscú había preparado posibles apagones de internet en el país. Desde el comienzo de la guerra en 2022, Roskomnadzor ha bloqueado miles de sitios web que no están aprobados por las autoridades rusas.

