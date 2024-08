05:02 Putin no se suponía que sabía acerca del avance de las tropas ucranianas

11:51 El jefe del Estado Mayor General ruso, Valery Gerasimov, podría haber ignorado advertencias de inteligencia sobre la concentración de fuerzas ucranianas cerca de la frontera con la óblast de Kursk, según informa Bloomberg citando a una fuente cercana al Kremlin. Las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera con la óblast de Kursk el 6 de agosto, llevando la lucha al territorio ruso. Según el informe, las fuerzas ucranianas comenzaron a congregarse cerca de la frontera con la región de Kursk dos semanas antes del inicio de su ofensiva. El presidente ruso, Vladimir Putin, no fue informado del aumento de tropas.

03:21 La mitad de los alemanes teme un aumento del conflicto con Rusia debido a los misiles estadounidenses

El gobierno alemán y estadounidense han acordado que los EE. UU. desplegarán sistemas de armas de largo alcance como los misiles de crucero Tomahawk en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. La mitad de los alemanes espera que esto agrave aún más el conflicto con Rusia, según una encuesta de Civey para el grupo de medios Funke. El 50 por ciento de los encuestados cree esto, mientras que el 38 por ciento no y el 12 por ciento está indeciso. El 44 por ciento ve con buenos ojos el despliegue, mientras que el 42 por ciento lo ve negativamente y el 14 por ciento está indeciso.

01:14 El ministro-presidente Kretschmer aboga por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania

El ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, aboga por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania debido al presupuesto federal. "Ya no podemos seguir proporcionando fondos para armas a Ucrania que se están agotando y no están dando resultados. Todo debe estar en proporción", dijo Kretschmer a Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sí, apoyo, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el aumento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, nuestro presupuesto era de 344.000 millones de euros. Ahora es de 480.000 millones, y sin embargo la coalición no puede acuerdo en el presupuesto", dijo. "Eso muestra que todo está fuera de control".

23:35 Kiesewetter: El avance ucraniano es legal y estratégicamente justificado

El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, ve la última ofensiva militar de Ucrania en territorio ruso como legal y estratégicamente justificada. El movimiento sorpresa de Ucrania "está claramente justificado legalmente bajo el derecho a la defensa propia" y "es militar y estratégicamente", dijo Kiesewetter al Tagesspiegel. El avance de las tropas ucranianas tiene como objetivo mantener a las fuerzas rusas en la región de Kursk y causar importantes bajas, aliviar la presión en otros frentes al obligar a Rusia a desplegar fuerzas allí.

22:30 El Pentágono: El avance de Ucrania en la región de Kursk está en línea con la política de EE. UU.

El avance de Ucrania en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dice la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, según el portal de noticias "Kyiv Independent" en una rueda de prensa. Cuando se le pregunta si Ucrania puede usar las armas suministradas por EE. UU., Singh responde que EE. UU. "ha estado apoyando a Ucrania desde el principio para defenderse contra los ataques que llegan desde la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy durante más de 245 kilómetros, que ha sido objeto de ataques diarios de Rusia desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y está operando "dentro del marco de la política de EE. UU., donde puede usar nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dice Singh.

Singh dice que le corresponde a Ucrania hablar sobre sus propias operaciones. Cuando se le pregunta hasta dónde Ucrania está autorizada para atacar en territorio ruso, Singh dice que EE. UU. "no apoya los ataques de largo alcance". Sin embargo, se niega a especificar la distancia exacta. "No dibujaré un mapa circular de dónde pueden golpear y dónde no, pero hemos sido muy claros con los ucranianos", dice.

22:09 El eurodiputado De Masi aboga por "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible"

Después del avance de las tropas ucranianas en Kursk, el eurodiputado Fabio De Masi aboga por "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible". Ucrania tiene "problemas importantes para defender su propio territorio", dice De Masi a "Tagesspiegel". Los avances "profundamente en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es fortalecer la dinámica de escalada". Los riesgos son enormes, dice el político europeo. "Consideren, por ejemplo, la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la dominancia de la escalada".

21:50 Las autoridades de la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertes civiles

Las tropas rusas han estado luchando contra una incursión ucraniana durante tres días seguidos, según Moscú. Las fuerzas y guardias fronterizos rusos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, informa el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza ucraniana de Sumy. El Ministerio de Salud ruso informa que 66 civiles han resultado heridos, incluyendo nueve niños, desde el inicio de la incursión ucraniana. Las autoridades de la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertes civiles, incluyendo dos médicos. Ucrania aún no ha comentado la incursión.

21:30 El jefe de la política exterior de la UE, Borrell, afirma que el régimen de Lukashenko está involucrado en la deportación ilegal de niños ucranianos

El régimen de Belarús es cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania, según el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Belarús ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de los territorios temporalmente ocupados en Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado la presión migratoria en las fronteras externas de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.

