02:30 Ucrania eleva el umbral para la prisión por hurto menor

00:27 Klingbeil: El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania es correctoEl líder del SPD, Lars Klingbeil, defiende los planes de desplegar armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania frente a las críticas dentro de su propio partido. "Este despliegue es correcto porque nos ayuda a defendernos si Rusia tuviera la idea de atacarnos", dijo Klingbeil a la red editorial alemana. Es parte de una disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron que desde 2026 se volverán a stationar sistemas de armas en Alemania, que pueden llegar muy adentro de Rusia. Se mencionaron misiles de crucero Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Hay voces críticas dentro del SPD, incluyendo el líder del grupo parlamentario Rolf Mützenich, que advierte sobre el riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlov quiere luchar por prisioneros rusosEl activista de derechos humanos de Moscú Oleg Orlov, liberado en un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales, quiere continuar con su trabajo en favor de los derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el hombre de 71 años en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. La organización que cofundó, Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz, también aboga por presos políticos en Rusia. Orlov estima que al menos 800 presos políticos aún están encarcelados en Rusia -estimación conservadora. Su nuevo papel en el exilio en Alemania es difícil para Orlov, como contó la historia. Preferiría estar en su país, pero teme ser procesado. Orlov ahora espera poder utilizar su exilio para abogar por la liberación de más presos políticos, incluyendo a ocho que están gravemente enfermos. "Cuando se enteró de que estas personas no estaban en la lista, nos sentimos muy decepcionados - nosotros, que fuimos intercambiados". Memorial continúa trabajando en Rusia a pesar de la represión, pero también desde el extranjero.

21:30 ¿No muerto después de todo? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny resultó herido en la región de Kursk. La empresa de televisión estatal VGTRK informó en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque con un drone ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Antes, numerosos medios rusos habían informado del fallecimiento de Poddubny de manera coordinada. Yevgeny Poddubny es uno de los más famosos "periodistas de guerra" rusos. Su canal de Telegram tiene alrededor de 734,000 seguidores. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk hoy.

20:41 Se declara emergencia en la región de KurskSe ha declarado una emergencia en la región rusa de Kursk ante un ataque terrestre ucraniano. El gobernador Alexei Smirnov anunció esto en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. Según el Ministerio de Defensa ruso, la ofensiva comenzó el martes y llegó al noroeste de la ciudad de Sudzha el miércoles.

20:14 Lucha cerca: Rusia refuerza la protección de la central nuclear de KurskDebido al avance ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional rusa está reforzando la protección de la Central Nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto ocurre en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a solo unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region at Sudzha. Reports not confirmed suggest they advanced up to 15 kilometers towards the NPP.

19:38 Ataques en la región de Kursk: el precio del gas natural europeo alcanza su máximo anualEl precio del gas natural en Europa ha subido a su nivel más alto de este año. El contrato futuro líder TTF para la entrega del próximo mes subió un 5.7 por ciento a 38.78 euros por megavatio hora (MWh) en Ámsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques ucranianos en la región rusa de Kursk. Se informa que los combates están teniendo lugar cerca de Sudzha, un importante punto de inyección de gas que suministra a Europa occidental a través de tuberías ucranianas. Gazprom informa actualmente de suministros de gas normales.

19:08 Ucrania evacúa áreas fronterizas cerca de Kursk rusoAnte intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, dijo el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6,000 personas, incluyendo más de 400 niños y adolescentes, deben ser trasladados a un lugar seguro desde la zona fronteriza. Al día anterior, las tropas ucranianas lanzaron un avance a través de la frontera ucraniana-rusa hacia la ciudad de Sudzha en la región de Kursk, penetrando varios kilómetros en territorio ruso. Moscú habló de alrededor de 1,000 soldados ucranianos equipados con maquinaria pesada. Kiev aún no ha comentado los eventos. Debido a los ataques regulares de Rusia a áreas fronterizas, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones de una zona de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera en mayo.

