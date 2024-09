01:43 Reportaje revela: ex político británico acusado de emplear misiles de largo alcance en Rusia

Cinco figuras conservadoras prominentes del Reino Unido, incluyendo al ex primer ministro Boris Johnson, instan al líder laborista Keir Starmer a permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en suelo ruso, incluso sin el respaldo de EE. UU., según The Sunday Times. Advierten al primer ministro actual que cualquier retraso adicional solo fortalecería al presidente Putin, sugiere el informe.

00:52 Advertencia del Jefe de Seguridad: Corea del Norte representa la mayor amenaza para Ucrania de los aliados de RusiaDesde la perspectiva de los aliados de Rusia, el jefe de seguridad de Ucrania ve a Corea del Norte como la amenaza más preocupante. En la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kiev, Kyrylo Budanov, el jefe de seguridad de Ucrania, comentó: "Entre estos aliados de Rusia, Corea del Norte es nuestra mayor preocupación". La asistencia militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo importantes reservas de municiones, está intensificando significativamente los conflictos, según la respuesta de Budanov a una pregunta sobre el apoyo de otros aliados como Irán y China. El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, recently anunció intenciones de fortalecer los lazos con Rusia durante conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. La inteligencia ucraniana está monitoreando de cerca las entregas de armas de Pyongyang a Moscú y está viendo su impacto en el campo de batalla. "Hay un vínculo directo", agregó Budanov, expresando preocupación por los importantes suministros de artillería.

23:21 Rusia podría enfrentar desafíos de reclutamiento para mediados de 2025, según UcraniaRusia podría enfrentar desafíos de reclutamiento para mediados de 2025, según Ucrania, según Budanov en una conferencia en Kiev. Rusia probablemente enfrentará un dilema, sugirió Budanov, "o declarar movilización o de alguna manera reducir la intensidad de los hostilidades". Esta decisión podría ser crucial para Rusia. El gobierno de Moscú aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

22:20 Scholz: el ataque ruso a Ucrania es una apuesta estúpidaEl canciller alemán Olaf Scholz reprendió al presidente ruso Vladimir Putin por apostar el futuro de Rusia al invadir Ucrania. "La guerra es completamente absurda para Rusia", dijo Scholz en una reunión en Prenzlau, Alemania. Al enviar una gran cantidad de soldados a enfrentar lesiones y muertes graves, Putin está arriesgando las relaciones económicas de Rusia con numerosos países en todo el mundo. Scholz agregó: "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes". Alemania seguirá comprometida en ayudar a Ucrania para evitar su colapso y para evitar una toma de poder ilegal en Europa. "Putin está poniendo en peligro el futuro de Rusia". Solo se puede lograr una resolución pacífica si Rusia acepta que Ucrania no es un estado satélite.

22:01 Avances y reveses en el conflicto de KurskLas fuerzas ucranianas están ganando ventaja territorial en su avance en la región occidental de Rusia de Kursk mientras enfrentan contraataques rusos. Según Deep State, un canal militar pro-gubernamental ucraniano, las unidades ucranianas han capturado tres asentamientos más. Sin embargo, los contraataques rusos están rechazando a las tropas ucranianas alrededor del pueblo de Snagost. Un mapa publicado por Deep State revela una importante brecha en las líneas de defensa de Ucrania. Estas afirmaciones aún no han sido verificadas. A principios de agosto, las tropas ucranianas infiltraron la región fronteriza rusa de Kursk y, presuntamente, tomaron el control de casi 1.300 kilómetros cuadrados y alrededor de 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudja. Algunos analistas sugieren ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, las fuerzas rusas hicieron su primer intento significativo para expulsar a las tropas ucranianas.

21:41 Retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania debido a desafíos logísticosLos retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se deben a desafíos logísticos, según funcionarios estadounidenses. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo en Kiev: "Esto no es una cuestión de voluntad política; esto es una cuestión de dificultades y complejidades logísticas para entregar este material al frente". A pesar de los desafíos que enfrenta Ucrania, EE. UU. debe "hacer más y ser mejor", afirmó Sullivan. El presidente Joe Biden está "determinado" a utilizar el tiempo que le queda en el cargo para "poner a Ucrania en la mejor posición posible para ganar", declaró. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se encontrarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York más tarde este mes, anunció Sullivan.

20:57 Scholz busca procesar a los saboteadores del gasoducto Nord Stream en AlemaniaOlaf Scholz consideró la sabotaje del gasoducto Nord Stream como un "acto terrorista". Scholz expresó su intención de procesar a los perpetradores en un tribunal alemán. Lo hizo en un diálogo ciudadano en Prenzlau, Alemania. "Esta decisión es para instruir a todas las autoridades de seguridad y a la Oficina del Fiscal Federal para investigar sin excepciones", enfatizó Scholz. "Queremos llevar ante la justicia a aquellos responsables, si podemos capturarlos, en un tribunal alemán". Scholz también rechazó la creencia de que Alemania ha renunciado al gas natural ruso. Fue Rusia quien cortó los suministros de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El posterior aumento de precios, los precios máximos y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania "bien más de 100.000 millones de euros". Las explosiones en el gasoducto ocurrieron después de que Rusia ya había detenido los suministros de gas a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la Oficina del Fiscal Federal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano por el acto de sabotaje.

19:41 Putin Destaca la Importancia de la Libertad de Expresión

A pesar de que sus críticos encarcelados puedan encontrar esto divertido, el presidente ruso Vladimir Putin enfatiza la importancia de la libertad de expresión e información. En un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, con motivo del 120º aniversario de la agencia de noticias estatal TASS, Putin afirmó: "En un período en el que el complejo proceso de multipolaridad se está desarrollando, es particularmente importante proteger los principios de fiabilidad de la información". Continuó: "La verdadera libertad de expresión, que permite diferentes puntos de vista, permite descubrir compromisos y soluciones compartidas a los problemas del mundo". Los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la promoción de un orden mundial justo, brindando a las personas "una perspectiva objetiva e imparcial del mundo". Sin embargo, la libertad de expresión y los medios no han existido en la Rusia autoritaria durante años. Los medios independientes han sido prohibidos y obligados a cerrar, y los disidentes del gobierno han sido perseguidos por el sistema de justicia. Fundada en 1904, TASS es actualmente la mayor agencia de noticias de Rusia y también se considera la voz del gobierno.

19:20 Scholz Rechaza la Entrega de Misiles de Crucero Taurus

El canciller alemán Olaf Scholz ha descartado la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones de los países aliados. En un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, reiteró su oposición a la entrega de misiles de crucero Taurus, que tienen un alcance desde Ucrania hasta Moscú (aproximadamente 500 kilómetros), citando el "significativo riesgo de escalada" que eso supondría. "Dije que no a eso. Y eso naturalmente también se aplica a otras armas que podrían travel that far", dijo Scholz. "Eso sigue siendo así. Even if other countries make different decisions." (See also entry from 17:24.) The longest-range weapon Germany has provided to Ukraine is the Mars II rocket launcher, which can hit targets 84 kilometers away.

18:29 Stoltenberg: NATO Could Have Prevented Russian Invasion of Ukraine with More Weapons

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg states in an interview with the "FAZ" that NATO could have provided Ukraine with more weapons to prevent a Russian invasion. "Now we are supplying weapons for a war - then we could have supplied weapons to prevent the war," Stoltenberg said. The day the war began was the worst in his ten-year tenure, he said. (See also entry from 10:31.) Stoltenberg will relinquish his post as NATO Secretary-General on October 1 after ten years to the former Dutch Prime Minister Mark Rutte.

17:50 Scholz Seeks Clarity on PCK Refinery in Schwedt by Year's End

Olaf Scholz is hoping for clarity on the future ownership structure of the PCK refinery in Schwedt by the end of the year. "We hope that everything will be clear by the end of the year," the Chancellor said at a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau. He stated that the Russian co-owner Rosneft had been informed that its stake must be sold, and that the government was aware of the current "plausible" negotiations. "We know who is talking to whom and what they are talking about," Scholz said, referring to a possible investor from Qatar. Additionally, Kazakhstan is now providing oil to Schwedt via a Russian pipeline, replacing Russian oil after the Russian attack on Ukraine. The German government initially extended the trusteeship for the Rosneft shares by another six months in early September to facilitate negotiations. The alternative would be the expropriation of the Russian stake, which is considered legally difficult.

17:24 Scholz: No to Use of Long-Range Weapons Against Deep Targets in Russia

Chancellor Olaf Scholz has confirmed that Ukraine will not be allowed to use weapons provided by Germany with a greater range for attacks on targets deep inside Russia. "That remains so," Scholz said at a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau. "Therefore, I will adhere to my position, even if other countries make different decisions," he said, in reference to the US. "I won't do that because I consider it a problem."

16:57 Hofreiter Advierte sobre Miles de Refugiados de UcraniaEn relación con el endurecimiento esperado de los controles fronterizos en las fronteras nacionales alemanas, el presidente del Comité de Asuntos Europeos en el Bundestag, Anton Hofreiter, aboga por un enfoque colaborativo, especialmente con Polonia. "Si no persistimos en ayudar a Ucrania, debemos esperar miles de refugiados escapando de la invasión rusa en los próximos años", dijo Hofreiter al "Tagesspiegel" en respuesta a la objeción del primer ministro polaco Donald Tusk a los controles fronterizos adicionales en la frontera exterior de Alemania. El político del Partido Verde instó a una solución europea para la política migratoria. Advirtió que si cada estado nación implementara sus propios controles fronterizos, sería el comienzo del desmantelamiento de la UE. Predijo que el Canciller Federal Olaf Scholz y Tusk continuarán trabajando juntos en el futuro.

16:32 Inteligencia Británica Revela Puentes Destruidos en la Región de Kursk por UcraniaEl servicio de inteligencia británico ha publicado imágenes de puentes sobre el río Seim que fueron destruidos por el ejército ucraniano durante su operación en la región de Kursk. "Ucrania sigue obstaculizando los esfuerzos logísticos rusos en la región de Kursk mediante una serie de ataques, incluyendo la destrucción de puentes de carretera y pontoneros sobre el río Seym", declaró el Ministerio de Defensa británico en X. Las imágenes fueron tomadas a mediados y finales de agosto. Ucrania inició su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y avanzó varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Lesiones en el Ataque Ucraniano a la Región de BelgorodAl menos cinco personas resultaron heridas en un ataque ucraniano a la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que varias granadas impactaron en un tramo de carretera entre Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando varios vehículos. En el cercano pueblo de Vosnesenskoye, una mujer resultó herida cuando un dron impactó en una vivienda particular. La información aún no ha sido verificada. Rusia suele atacar objetivos civiles en el país vecino. La ciudad ucraniana de Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera, es una de las ciudades más atacadas. La artillería ucraniana y los drones militares suelen atacar objetivos en la región rusa de Belgorod al otro lado de la frontera. En el verano, Rusia lanzó una ofensiva contra Kharkiv con el objetivo declarado de crear una zona de amortiguación, pero los ataques rusos se estancaron a unos pocos kilómetros detrás de la frontera.

15:44 Acceso Exclusivo: Tren Médico Reacondicionado Atiende a Ucranianos HeridosMuchos hospitales ucranianos han resultado dañados y los médicos y ayudantes trabajan las 24 horas. Para garantizar un tratamiento médico rápido para las personas heridas, se está utilizando, entre otras cosas, un tren especial. Un equipo de CNN tuvo acceso a este tren.

15:26 Estrella de Hollywood Michael Douglas se Reune con Niños en KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó la zona infantil "Tierra de Hierro" en la Estación Central de Kyiv el viernes. La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana Ukrzaliznytsia anunció esto en Facebook. Según el informe, el estrella de Hollywood recorrió la estación y habló con los pasajeros. Previamente, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena en su calidad de embajador de la ONU, junto con su hijo Dylan.

14:49 Kyiv Solicita Exención para Misiles: "Parece que Biden no Cambiará de Opinión"El coronel retirado Ralph Thiele espera que el tema de los ataques de largo alcance de Ucrania a Rusia también reavive el debate sobre las entregas de misiles Taurus. El experto militar presume que EE. UU. mantendrá su postura.

13:58 Zelensky Confirma el Regreso de 103 Prisioneros de GuerraUcrania confirma un canje de prisioneros con Rusia. Un total de 103 personas han vuelto a Ucrania desde la cautiverio ruso, escribe el presidente Zelensky. Entre ellos hay soldados, así como fuerzas de la Guardia Nacional, la Guardia Fronteriza y la policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, así como de la ciudad de Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. Aproba la Venta de Aviones de Combate Avanzados a RumaniaEl gobierno de EE. UU. ha autorizado la venta de 32 avanzados aviones de combate F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, explica: "Rumania es un aliado clave en la alianza de la OTAN, comprometida con la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate multirrol de sigilo de

12:50 Rusia Declara la Captura de otro Pueblo en Ucrania OrientalEn Ucrania oriental, las fuerzas rusas afirman haber tomado el control de otro pueblo. Anuncian que "Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano)" ha sido ocupado. Este pequeño asentamiento se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente crucial de Pokrovsk, que está amenazada debido a la ofensiva rusa. El ejército ruso ha estado haciendo importantes avances en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin ha enfatizado que el objetivo principal del ejército ruso es capturar la región industrial de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvedev Amenaza con la Destrucción de Kyiv con 'Punto Fundido'El ex presidente ruso Dmitri Medvedev ha amenazado con la destrucción completa de Kyiv. Aunque Rusia tiene la justificación legal para usar armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, aún no lo ha hecho. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance occidentales, Rusia podría potencialmente transformar Kyiv en "un punto fundido gigante" utilizando armamento moderno no nuclear de Rusia. Medvedev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha utilizado consistentemente un lenguaje duro contra el Oeste y Ucrania.

11:50 Lucha Intensa en Kurachove mientras Crecen las ProtestasLa lucha en Ucrania oriental está en su punto más alto alrededor de la ciudad de Kurachove. La decisión de usar armas de largo alcance occidentales está causando frustración entre los locales. La reportera de ntv, Kavita Sharma, informa desde Dnipro.

11:12 Ataque de Drones a Gran Escala Causa Daños en la Región de OdessaSe están conociendo detalles del ataque con drones a gran escala de la noche anterior: Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 76 drones de combate. De ellos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea no proporciona información sobre las consecuencias del ataque. El gobernador de la región de Odessa informes daños significativos. Varios edificios en un suburbio de la capital regional Odessa fueron alcanzados por escombros de drones. En el distrito de Ismajil, donde Ucrania envía parte de su grano, fueron objetivo edificios de almacenes. En Kyiv, según informes del gobierno, cayeron varios trozos de escombros de drones. Una empresa municipal fue alcanzada, pero no se declaró incendio.

10:31 Stoltenberg sobre la Última Reunión Antes de la Guerra: los Rusos Mostraron Mapas Falsos de la OTANEl secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", habla sobre los últimos esfuerzos diplomáticos justo antes de que comenzara la guerra en febrero de 2022 para disuadir a Rusia de invadir Ucrania. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que presidió Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron que todas las tropas de la OTAN fueran retiradas de la parte oriental de la alianza, dice él. "Eso era completamente inaceptable, pero creo en el diálogo. Por eso nos sentamos con ellos otra vez." En la reunión, los dos vice ministros rusos de asuntos exteriores y defensa afirmaron que no había planes de guerra por su parte y que su país estaba amenazado por Ucrania, continúa. "Mostraron mapas, presumiblemente para demostrar cómo Rusia está rodeada por la OTAN. Pero incluso esos mapas estaban equivocados. Por ejemplo, Dinamarca no estaba marcada como territorio de la OTAN. Eso fue increíble!" Todavía no está seguro de si eso se debió a una mala preparación o a un engaño deliberado. Al mirar atrás, Stoltenberg expresa su pesar de que la OTAN y sus aliados no hicieron lo suficiente para fortalecer militarmente a Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para que Rusia atacara habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto es imposible decirlo."

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo de Estacionamiento: Lituania Ve una Brigada de Combate Alemana como DisuasorioAlemania y Lituania firman un acuerdo gubernamental: Garantiza que una brigada alemana lista para el combate será estacionada en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold explica el fondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim Busca Fortalecer la Cooperación con MoscúEl líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido aparentemente fortalecer la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal informa que se han llevado a cabo extensas discusiones sobre "profundizar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para defender sus respectivos intereses de seguridad, así como la situación regional e internacional". Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar a Rusia armas y misiles para la guerra de Ucrania. Pyongyang descarta estas acusaciones como "absurdas".

08:59 Posibles Armas Potentes para Rusia? Starmer y Biden Discutirán de Nuevo en la Asamblea General de la ONUHabrá otra discusión pronto sobre si Ucrania puede usar armas potentes occidentales contra objetivos en Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente estadounidense Biden, en la que pospusieron una decisión sobre el tema. Biden y Starmer discutirán este tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más grande de personas", dice Starmer. Los medios británicos informan de que Biden, que teme un conflicto nuclear, está dispuesto a permitir que Ucrania use cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense - pero no cohetes estadounidenses hechos en Estados Unidos.

08:23 Zelensky sobre la estrategia de Trump: "Hablar de elecciones es hablar de elecciones" El candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha presumido repetidamente de su habilidad para poner fin al conflicto en Ucrania en un día, pero nunca ha presentado una estrategia clara. Durante una entrevista con CNN, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es preguntado por su interpretación de la declaración de Trump. "No puedo comprenderlo hoy, ya que no conozco los detalles de su plan y en qué consiste", dice Zelensky en la entrevista, que se emitirá el domingo. Su postura es que actualmente hay una campaña electoral en EE. UU. "Y hablar de política es hablar de política", añade. "A veces no es muy realista". Zelensky también menciona una conversación de dos meses con Trump. Durante esta charla, Trump le aseguró su apoyo a Ucrania, recuerda Zelensky. Fue una conversación animadora.

07:27 ISW: Rusia podría necesitar más tropas en Kursk para expulsar a los ucranianos Rusia continúa sus contraofensivas en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no cree en una operación a gran escala para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, escribe que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos inexpertos y mal equipados, así como en pequeños segmentos de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En su evaluación, el think tank sugiere: "Una ofensiva rusa para recuperar el territorio ocupado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente requerirá más personal y recursos de los que Rusia ya ha reunido en esta área, especialmente si la mayoría de las unidades desplegadas carecen de experiencia en combate".

06:49 Ucrania Sufre Ataques de Drones Durante la Noche

Según el ejército ucraniano, Rusia ha bombardado Ucrania con drones Shahed durante toda la noche. El ejército ruso envió varios grupos de drones de ataque, según informó la fuerza aérea ucraniana. Se emitieron alertas de ataque aéreo en casi todas las regiones del país, incluyendo Odesa. La marina informó haber derribado nueve drones en Odesa. Se escucharon explosiones en Odesa, pero aún no se han informado ninguna heridos.

06:13 Mützenich Propone un Grupo de Contacto Internacional para Iniciativas de Paz

El líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, aboga por la creación de un grupo de contacto internacional para iniciar conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento para que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para establecer un proceso", dijo Mützenich al "Rheinische Post". "El canciller alemán y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es un buen momento para intensificar los esfuerzos por las negociaciones de paz, y que Rusia también debería estar incluida en la próxima cumbre de paz". Cuando se le preguntó sobre los posibles miembros de un grupo de contacto, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil como posibles candidatos. "La opinión está creciendo en estos países de que la invasión rusa de Ucrania podría convertirse en una carga". Por lo tanto, el trabajo de un grupo de contacto "podría ser prometedora", y podría servir como un importante mediador.

05:41 UE Pondera Cambios Posibles en la Estrategia de Prórroga de Sanciones

Según los diplomáticos, la Comisión Europea está considerando tres enfoques para la prórroga de las sanciones contra Rusia. Se discutieron correspondientes escenarios con diplomáticos europeos el viernes, según informaron varios informantes. El contexto es los activos congelados del banco central ruso, que son esenciales para conceder un préstamo millonario de los países del G7 a Ucrania por un valor de 50.000 millones de dólares. Estos activos han estado congelados desde que Rusia atacó Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de Drones Impactan Edificios de la Ciudad de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó que escombros de drones impactaron un edificio municipal en la capital ucraniana a través de la aplicación de mensajería Telegram. Los escombros cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad temprano en la mañana. Klitschko añadió que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Previamente, el alcalde había anunciado que las unidades de defensa aérea estaban operativas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Planifica Mayor Cooperación con Shoigu

El líder norcoreano Kim Jong Un promete una mayor cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres tuvieron un detallado intercambio de opiniones y llegaron a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre cuestiones como el fortalecimiento de la "cooperación para proteger los intereses de seguridad mutua" durante la visita de Shoigu a Pyongyang. Shoigu, quien aún era ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, inició un mayor acercamiento entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año pasado.

23:36 Zelensky Revelará "Estrategia de Victoria" a Biden en Septiembre El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. "Presentaré la estrategia para la victoria", declaró el jefe de estado durante una aparición en Kyiv. Implica una serie de decisiones interconectadas que dotarán a Ucrania del poder necesario para llevar la guerra hacia la paz. "Ganar guerras puede concluir de manera justa de varias maneras: ya sea expulsando al ejército ocupante por la fuerza o mediante la diplomacia", explicó Zelensky. Esto garantizará la verdadera independencia del país. Sin embargo, Kyiv confía en el apoyo de EE. UU. para la posición esencial.

10:59 Cambio en la Agresión Rusa Hacia el Sur

Las batallas intensas persisten en el este del país, según informó el ejército ucraniano. Se registraron 115 incidentes de combate, según el resumen vespertino del Estado Mayor en Kyiv. "La situación más intensa hoy fue en dirección a Kurachove, y además, el enemigo estuvo activo en las direcciones de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es una pequeña ciudad situada al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido anteriormente el objetivo principal de las fuerzas rusas. Sin embargo, recientemente las tropas rusas han logrado un progreso territorial mínimo en esa área. En cambio, han expandido su ofensiva hacia el sur para tomar la ciudad minera de Hirnyk, cerca de Kurachove.

22:18 Progreso en Kursk Beneficia a Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cree que el avance en la región de Kursk de Rusia está dando resultados positivos. En la región de Charkiv, se ha detenido el avance del enemigo, y en Donetsk, se ha ralentizado el avance ruso, según él. Sorprendentemente, Rusia no ha logrado ningún logro significativo en su contraofensiva en Kursk. Los expertos han cuestionado consistently la movilización de importantes formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Según Rusia, han recuperado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

21:46 Zelensky Acusa al Occidente de Inacción en la Defensa de Misiles

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa al Occidente de tener "miedo" a proporcionar ayuda a Ucrania para interceptar misiles rusos. "Si los aliados colaboran para derribar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué no hay una resolución similar para eliminar los misiles rusos y los Shaheds iraníes en el cielo ucraniano?", preguntó en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre incluso cuando los misiles y los drones se dirigen directamente hacia el territorio de nuestros vecinos", declaró el presidente ucraniano. Él consideró esta actitud como "vergonzosa para el mundo democrático".

21:30 Más de 8000 Drones Iraníes Empleados por Rusia

El gobierno ucraniano afirma que Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio del conflicto. Todavía no hay declaraciones oficiales de Irán o Rusia. En otoño de 2022, Ucrania acusó por primera vez al gobierno iraní de suministrar drones kamikaze a Rusia.

20:43 EE. UU. Retrasa la Decisión de Suministrar Armas de Largo Alcance a Ucrania

Se espera que las discusiones sobre la autorización de armas de largo alcance para Ucrania se aborden durante la reunión entre el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU. Joe Biden. Según fuentes de "The Guardian", Reino Unido presuntamente ha concedido a Ucrania el permiso para utilizar misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se espera que las conversaciones entre ambas partes no aborden este tema, según se informa. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, especialmente no de EE. UU.", comparte el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Él solo revela que siguen conversando "sobre el tipo de capacidades que se proporcionarán a Ucrania" con Reino Unido, Francia y otros aliados. También se niega a ofrecer una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. anunciará algún cambio. "No entraré en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no podríamos transmitir en un momento específico".

La Unión Europea condena los informes sobre el envío de misiles iraníes a Rusia, instando a Irán a detener estas entregas, ya que intensifican el apoyo militar a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Después de las amenazas planteadas por Corea del Norte y su asistencia militar a Rusia, el jefe de seguridad de Ucrania, Kyrylo Budanow, llama a la Unión Europea a fortalecer su apoyo a la defensa de Ucrania contra los aliados de Rusia.

