Swamp devils, sweater patterns, wolf tamers and Vogue: Paulina Olowska's captivating inspiration

Diese seltsame und wundervolle Welt ist die Vision der 47-jährigen polnischen Künstlerin Paulina Olowska. Vielleicht am besten bekannt für ihre von der Mode inspirierten Gemälde von Frauen, die die Geschichte des Sozialismus in Osteuropa spielerisch mit dem amerikanischen Konsumismus vergleichen, umfasst ihre Praxis auch Collagen, Skulpturen, Videos, Installationen und Performances. Ihre Arbeiten waren Gegenstand bedeutender Museumsausstellungen, darunter in der Kunsthalle Basel und im Museum of Modern Art in Amsterdam, und ihre Arbeiten wurden kürzlich vom Museum of Modern Art in New York erworben. Eine aktuelle Einzelausstellung in der Kunstinstitution Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin fällt mit ihrem Debüt in Pest zusammen. Es ist eine umfassende Erkundung von Weiblichkeit und Folklore.

„Wenn ich nicht mitten im Wald leben würde, würde ich diese Bilder nie malen“, sagt Orlowska, die bei unserem Treffen einen Vintage-Trainingsanzug mit Blumenmuster trägt. Seit 17 Jahren lebt und arbeitet sie in der polnischen Stadt Rabka-Zdrój, 70 Kilometer südlich von Krakau. Mit Blick auf die Slowakei. „Ich wähle gerne Wohnorte aus, die meine Arbeit widerspiegeln. Aber als wir zum ersten Mal aufs Land zogen, war ich völlig verloren. Ich dachte: ‚Okay, was soll ich malen? Diese Kiefern?‘“

Sie bezeichnet ihre frühen Arbeiten als „modernistische Ära“, als sie sich von den sozialistischen Ideen der 1960er und 1970er Jahre sowie von der postkommunistischen Landschaft Warschaus inspirieren ließ, von den Leuchtreklamen der Stadt bis zu ihrem Sinn für Mode. Zum Beispiel verwendet ihre Gemäldeserie „Sweater“ Bilder von Vintage-Strickmustern – „Postkarten, die ich auf einem Flohmarkt gefunden habe“, erklärt Orlowska – als Ausgangspunkt. Doch ein Projekt auf der Berlin Biennale 2008 löste eine Änderung des Schwerpunkts aus. Beim Blick auf das Werk der verstorbenen polnischen Malerin Zofia Stryjeńska war Olowska beeindruckt von der Art und Weise, wie sie Modernismus mit „volkstümlichen und slawischen Stilen“ verband.

Beide Elemente tauchen in ihrem eigenen Werk zunehmend auf. Die slawische Mythologie steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Pace mit dem Titel „The Squeaky Garden Mule and the Mamunas“. Mamuna ist ein weiblicher Sumpfdämon, der angeblich im Busch lebt und von dem man befürchtet, dass er menschliche Babys entführt, aber Orlowskas Neuinterpretation ist weniger gruselig und eher feministisch. Sie enthielten Elemente aus anderen Volksmärchen, wie etwa die von wilden Wölfen gezähmte Jägergöttin Dziewanna, und ließen sich von Modeshootings für Magazine wie der polnischen Vogue inspirieren.

Unterschiedliche Arbeitsweisen

„Paulina lässt den Betrachter in ihr einzigartiges Universum eintauchen“, sagte Karine Haimo, Vizepräsidentin der Pace Gallery. Die Kunstsammlerin Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Gründerin und Präsidentin der gleichnamigen Kunststiftung in Turin, ist seit ihrer ersten Begegnung im Jahr 2008 von Olowskas Werk fasziniert und hat sieben ihrer Gemälde erworben. „Das erste Foto, das ich gekauft habe, basierte auf einem Foto des (britischen Porträt- und Modefotografen) Norman Parkinson und vereinte ihre Interessen an Geschichte, Mode und der Konstruktion von Weiblichkeit“, sagte sie oben auf Zoom.

„Mode ist für mich auch eine kraftvolle Kunstform“, sagt Olowska, deren neue Gemälde in Pest auf einer Fotoserie basieren, die in Zusammenarbeit mit dem Modefotografen Kacper Kasprzyk entstanden ist. Die Kleidungsstücke, die in Gemälden, Videos und lebensgroßen Skulpturen vorkommen (teilweise inspiriert von der polnischen Marzanna-Puppe, die die slawische Göttin des Winters, der Pest und des Todes symbolisiert), wurden von Olowska und der Strickwarendesignerin Monia Kucel hergestellt.

Zusammenarbeit ist die Norm. Bei Pace sind ein Paar verträumter Kronleuchter im Waldstil eine Zusammenarbeit mit der New Yorker Künstlerin Jessica Segall. In Rabka-Zdrój schuf Orlovska einen Ort für kreativen Austausch im Künstlerhaus Kadenówka, einem einst verlassenen Holzhaus, das 1930 von Adam Kaden entworfen und vom Dichter und Amateurmaler Adam entworfen wurde. Heute nutzt sie es als künstlerischen und kulturellen Rückzugsort und beherbergt Ausstellungen , Konferenzen, Vorträge und Aufführungen sowie die Bewahrung polnischer Volkskunst und Traditionen. „Im Moment haben wir eine Ausstellung der wunderbaren Malerin Ludmila Voznitsko, die sehr unbekannt ist“, sagte Orloska. „Sie war in ihren Vierzigern, aber ihre Bilder waren noch nie zuvor irgendwo gezeigt worden.“

Orloscas aktuelle Ausstellung in der Stiftung Sandretto Re Rebaudengo in Turin befasst sich jedoch mit einem anderen Thema: Verlangen und Erotik aus weiblicher Perspektive. „Visual Persuasion“ dreht sich um die Frage: „Wie wollen Frauen über Sex denken?“, sagt Olowska, die ihre Arbeiten, darunter die neue Neoninstallation, neben die anderer Künstler der Sandretto Re Rebaudengo-Sammlung stellt – von der Schweizer feministischen Pop-Künstlerin Sylvie Fleury an den mit dem britischen Turner-Preis ausgezeichneten Fiat 126-Autoinstallationskünstler Simon Starling.

„Paulina hat viel Energie“, sagte Sandretto Rebadengo. „Als wir anfingen, über eine Ausstellung zu sprechen, war unsere erste Idee, ihr unseren Ausstellungsbereich zu überlassen, aber dann sagte sie, sie bräuchte mehr Platz. Sie nutzte die Galerie und den Eingang; sie übernahm die Buchhandlung und die Cafeteria, wo drei neue Gemälde waren.“ platziert wurden. Dann sagte sie, sie wolle eine Show machen, was sie im Restaurant machte. Schließlich gehörte der gesamte Grundstock zu ihrer Ausstellung. „Es war fantastisch.“ "

„Paulina Olowska: Squelchy Garden Mules and Mamunas“ ist bis zum 6. Januar 2024 in der Pace Gallery, London, zu sehen. „Visual Persuasion“ ist bis zum 3. März 2024 in der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin zu sehen.

