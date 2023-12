Opinion: How Ukraine wins depends on the streets of Moscow

Matthew Smith

Während sich dieses diplomatische und politische Drama entfaltet, wird immer deutlicher, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Erstens könnte Russland völlig gewinnen, was zu einer dauerhaften Einigung führen würde, bei der die Ukraine Territorium an Moskau abtritt. Zweitens könnte die Ukraine gewinnen: In diesem Szenario müsste die Ukraine die Krim zurückerobern, die seit ihrer Besetzung durch Russland im Jahr 2014 im Mittelpunkt des Krieges steht. Drittens ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Kämpfe ein paar Jahre später eingefroren und durch die Politik gelöst werden könnten.

Mehr als 600 Tage seit Februar 2022 und fast 3.600 Tage, seit die Ukrainer ab 2014 bis zum Tod gegen die Streitkräfte des russischen Präsidenten Wladimir Putin gekämpft haben, haben Kiews Streitkräfte einen vollständigen russischen Übernahmeversuch in der Ukraine erfolgreich verhindert. Ein russischer Sieg sieht nun so aus, als hätte Kiew am Verhandlungstisch ein entscheidendes Zugeständnis gemacht: Frieden trotz stagnierender westlicher Unterstützung zu suchen und die Gebietsansprüche auf den Donbass, die Krim und andere von Russland besetzte Gebiete juristisch aufzugeben.

Das muss für die Ukrainer inakzeptabel sein. Die Sommer-Gallup-Umfrage zeigt, dass die ukrainische Öffentlichkeit im Großen und Ganzen entschlossen ist, den Kampf gegen Russland fortzusetzen. Diejenigen, die den Kampf fortsetzen wollen, sagen fast einstimmig, dass die Erklärung des Sieges die Rückeroberung aller seit 2014 verlorenen Gebiete erfordern würde. Für Selenskyj macht die öffentliche Stimmung die Verhandlungen sehr schwierig. Es ist unklar, ob westliche Führer tatsächlich die Überraschung der einfachen Ukrainer über diese Sichtweise verstehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheinen die Ukrainer nicht zu wollen, dass ihre Führer dauerhaft Gebiete erobern, die nicht nur von Soldaten, sondern von allen Menschen, die Leid erlebt haben, bekämpft werden haben einen hohen Preis bezahlt. Zwei Jahre lang Raketenangriffe, zerstörte Städte und Schlimmeres für die russische Invasionsarmee.

Abgesehen von der komplizierten und frustrierenden Aussicht, dass die Ukraine ihr Land aufgibt und sich Russland unterwirft, hat Kiew zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Wenn es Washington und Brüssel gelingt, die politische Pattsituation zu überwinden und eine neue Runde an Hilfe und möglicherweise fortschrittlicheren Waffen bereitzustellen, könnte die Ukraine versuchen, dies zu nutzen, um die Krim im großen Stil zu erobern. Alternativ könnte Kiew einen längerfristigen, wahrscheinlicheren Weg einschlagen: nicht nach einer Lösung zur Beendigung des Krieges suchen, die den Verlust von Territorien zur Folge hätte, sondern nach einem Waffenstillstand, der die Kämpfe einstellen und gleichzeitig den legitimen Anspruch der Ukraine auf Territorien wahren würde, die sie eines Tages zurückerobern möchte ihnen.

Das sind die einzigen Möglichkeiten, und das aus einem einfachen Grund: Wie auch immer, die Art und Weise, wie Kiew den Krieg gewinnt – wenn es gewinnt – findet auf den Straßen Moskaus statt.

Denn trotz aller Bemühungen der Ukraine und des Westens, Putins fantastischem Albtraum von einer größeren „russischen Welt“ entgegenzutreten, trotz des enormen Reichtums, der für den Einsatz von High-Tech- und Low-Tech-Waffen auf dem Schlachtfeld ausgegeben wird, ist die grundlegende Natur von Der Krieg hat keine Veränderung. Krieg ist immer noch ein Kampf mit tödlicher Gewalt und sein Zweck besteht darin, reale politische Probleme zu lösen. In den Worten des großen „toten Carl“ von Clausewitz (wie ihn meine Militärstudenten nannten) ist Krieg Politik mit „anderen Mitteln“. Was auf dem Schlachtfeld passiert, muss sich letztendlich auf die Politik in der Hauptstadt des Feindes auswirken, wenn die Schlacht den Verlauf des Krieges ändern soll.

Verzeihen Sie diesen lehrreichen Moment, aber es lohnt sich zu verstehen, dass Clausewitz‘ grundlegender Rahmen über die Natur des Krieges einen tiefgreifenden Einfluss darauf hatte, wie Offiziere in der gesamten westlichen Welt darüber nachdachten, wann militärische Macht funktionierte und wann nicht. Um zu verstehen, wie diese Beamten verstehen, was heute in der Ukraine auf dem Spiel steht und wie sich die Situation im kritischen Jahr 2024 entwickeln könnte, ist es wichtig, Dede Carrs Ansichten zu Krieg und Politik zu verstehen.

Für Clausewitz, einen preußischen General des 19. Jahrhunderts und frühneuzeitlichen Kriegsphilosophen, war militärische Gewalt die einzige Möglichkeit, einen Feind abzuwehren, der Putins Ziel erreichen wollte: politische Kontrolle über ein Zielland auszuüben. Dieser Kampf auf Leben und Tod für beide Seiten erfordert professionelle Fähigkeiten und Techniken sowie Mut und Entschlossenheit. Clausewitz glaubte, dass das Schlüsselelement des Sieges der politische Wille sei, auch unter Verlusten weiter zu kämpfen. Der Wille der Männer (und heute auch der Frauen) zu kämpfen; und die Bereitschaft der Bevölkerung, diesen Kampf zu unterstützen oder zumindest zu dulden. Die Dreieinigkeit von Politik, Militär und Volk ist die große Erkenntnis von Clausewitz‘ Werk. Die professionelle militärische Ausbildung betont, dass diese Variablen die wahre Natur aller Kriegsführung ausmachen, sei es im antiken Rom oder auf den blutigen Schlachtfeldern der Ukraine.

Um zu gewinnen, muss eine Seite den politischen Willen des Feindes beeinflussen und seine Entscheidungen darüber ändern, wie oder ob gekämpft wird. Tödliche Gewalt und Wirtschaftssanktionen müssen den Feind bis zum Scheitern bringen und dadurch das feindliche Volk oder seine politische und militärische Führung so weit beeinflussen, dass die feindlichen Führer glauben, dass Kapitulation, Waffenstillstand oder eine Verhandlungslösung eine bessere Vorgehensweise sind weiter kämpfen. Politik.

Revolutionen, Staatsstreiche, Wahlen – das alles sind Möglichkeiten, die Entscheidung für einen Krieg zu ändern. Jede Gruppe in der Gesellschaft kann die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, beeinflussen, oder im Extremfall, wer die Entscheidung trifft. Kombattanten unternehmen ähnliche Anstrengungen, um die Kriegsentscheidungsträger ihres Feindes zu ändern. Berichtete Versuche der russischen Regierung, Präsident Selenskyj zu ermorden, und militärische Pläne der Alliierten zur Eliminierung Hitlers während des Zweiten Weltkriegs spiegelten Clausewitz‘ Beobachtungen zum Zusammenhang zwischen Krieg und Politik wider. Das Wesen des Krieges bleibt unverändert, auch wenn sich die Instrumente und Taktiken ändern, mit denen er geführt wird.

Was sagt also die Kriegsanalyse eines preußischen Philosophen aus dem späten 19. Jahrhundert über den aktuellen Stand der Dinge in Europas größtem Konflikt seit 1945? Bisher zeigt es, wie und warum es der Ukraine bisher nicht gelungen ist, den endgültigen Erfolg zu erzielen. Trotz der unglaublichen Leistung der Ukraine auf dem Schlachtfeld ist unklar, ob dies nennenswerte Auswirkungen auf die Politik in Moskau hatte. Putin hat mehr als 190.000 Soldaten hingerichtet, nach Schätzungen des britischen Verteidigungsministeriums von Ende Oktober, wobei die Söldner der Wagner-Gruppe nicht eingerechnet sind, von denen viele aus dem Gefängnis eingezogen wurden, um in Bachmut zu kämpfen und starben. Das russische Volk hat noch nicht revoltiert. Es war jahrelang so mit nationalistischer Propaganda durchtränkt, dass zwischen der Realität des Krieges und der öffentlichen Wahrnehmung ein Puffer bestand.

Es gibt viele Gründe. Die Rekrutierung von Truppen in weit entfernten Provinzen, Gefängnissen und Berichten zufolge in anderen Ländern isoliert die russische Mittelschicht, die Putins Herrschaft am ehesten gefährden könnte. Wenn es zu Protesten kommt, nutzt die politische Führung Russlands ihre Sicherheitsdienste, um sie zu unterdrücken. Auch die Leistung auf dem Schlachtfeld hatte etwas damit zu tun: Obwohl die militärische Führung einen Fehler nach dem anderen machte, konnte sie eine Niederlage auf dem Schlachtfeld durch ihre schiere Überlegenheit in Bezug auf Größe und Anzahl der Artillerie und Raketen, die sie auf die Ukraine abwarf, vermeiden. . (Die Aufrechterhaltung eines konstanten Zustroms von Artilleriegranaten war einer der Hauptgründe, warum Selenskyj diesen Monat persönlich Washington um Hilfe bat. Quantität kann über Qualität entscheiden, sowohl beim Personal als auch bei der Artillerie.)

Kiew hat es nicht geschafft, den Bären zu töten. Sie kann die Politik auf den Straßen Moskaus nicht beeinflussen, geschweige denn innerhalb der Mauern des Kremls. Der Krieg hat den Willen Putins, seiner Generäle oder der Öffentlichkeit noch nicht verändert.

Wenn sich diese Situation ändern soll, braucht die Ukraine mehr, und der Westen muss drei Dinge tun, um zu helfen. Erstens muss es der Ukraine das liefern, was ihr oberster General, Valery Zaluzhny, kürzlich in einem viel beachteten Interview mit The Economist gefordert hat. Zaluzhny forderte eine bessere Militärtechnologie, um die quantitativen und qualitativen Probleme zu überwinden, die seine Truppen von Anfang an geplagt hatten. Dies ist es, was Biden vom Kongress zu genehmigen bittet und worüber die Republikaner eine Abstimmung „verzögert“ haben.

Hier liefert Clausewitz zusätzliche Einblicke in die Herausforderungen, vor denen der ukrainische Kriegspräsident stand. Selenskyj muss den politischen Stillstand im Westen durchbrechen. Zusätzlich zu Clausewitz‘ drei Hauptfaktoren, die den Ausgang eines Krieges beeinflussten – dem Willen der Führer, der Soldaten und der Bevölkerung – stand Kiew vor dem zusätzlichen Problem, amerikanische Wähler und Kongressabgeordnete in den Kampf einzubeziehen. Selenskyjs Unfähigkeit, die amerikanische politische Landschaft im Jahr der Präsidentschaftswahlen zu kontrollieren, könnte seinen Hoffnungen, die russischen Truppen im Jahr 2024 aus seinem Land zu vertreiben, einen fatalen Schlag versetzen.

Was die Frage angeht, „wie“ die Ukraine die westliche Unterstützung, die sie jetzt und in Zukunft gewinnen kann, nutzen kann, um zu gewinnen, gibt es kurzfristige und langfristige Wege.

Trotz der Schwierigkeiten gibt es nur einen Weg zu einem schnellen und entscheidenden Sieg. Nach Clausewitz‘ Beobachtung ist die Rückeroberung der Krim das einzige ukrainische Schlachtfeldziel, das Putins Ansehen in Russland beeinträchtigen und den Rückgang der US-amerikanischen und europäischen Unterstützung schnell umkehren könnte. Die Eroberung der Krim war Putins ursprünglicher Grund für den Krieg, den der Kreml bereits 2014 begonnen hatte, und der russische Präsident hat der Halbinsel großen symbolischen Wert beigemessen. Eine dramatische militärische Niederlage könnte das politische Gleichgewicht in Moskau verändern. Während ich und andere Analysten glauben, dass dies immer noch möglich ist, ist dies angesichts der Erschöpfung des ukrainischen Militärs und der Gefahr, dass Kiew nicht in der Lage sein wird, die notwendigen Waffen rechtzeitig zu beschaffen, unwahrscheinlich.

Die zweite Option – die weniger auf die sofortige Lieferung von High-Tech-Waffen und dann auf einen schnellen und dramatischen Erfolg auf dem Schlachtfeld angewiesen ist – besteht darin, dass Selenskyj die Schlacht einfriert und eine langfristige Strategie verfolgt, um sein Territorium im Laufe der Zeit zurückzugewinnen. Dies ist ein Backup-Plan, falls der erste fehlschlägt oder nicht funktioniert. Man könnte es die „Berlin-Option“ nennen. Während die Kritiker der Ukraine vielleicht wollen, dass Kiew um Frieden bittet, würde diese Option eine andere Art von Verhandlungen mit dem Ziel beinhalten, den Frieden zu verzögern. In gewisser Weise hängt dies auch mit der Taktik zusammen, die Russland in der Anfangsphase des Krieges im Jahr 2014 anwendete.

Kiew könnte einen Waffenstillstand mit Russland anstreben, sich jedoch weigern, sofort seine gesetzlichen Rechte an den von Russland besetzten Gebieten aufzugeben. Es kann mit Russland verhandeln, hat aber nicht die Absicht, den Donbass und die Krim schnell aufzugeben. Nach 2014 folgte Russland einem ähnlichen Weg, indem es einem Kampfmoratorium zustimmte und dann die Verhandlungen über Gebiete in der Ostukraine durch Mehrparteiengespräche mit Kiew, Paris und Berlin im Rahmen der (gescheiterten) Minsker Vereinbarungen in die Länge zog. Selenskyj könnte etwas Ähnliches tun: Den Kampf jetzt unterbrechen, aber am Verhandlungstisch nicht völlig nachgeben.

Die Idee besteht darin, die Option offen zu lassen, verlorenes Terrain später durch eine langsamere wirtschaftliche und politische Erholung zurückzugewinnen. Denken Sie an Ostberlin und Westberlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilten die Alliierten Deutschland, einschließlich Berlin, zwischen Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten auf, im Wesentlichen mit der Sowjetunion. Aber die Lösung war nicht dauerhaft: Der langfristige Erfolg Westdeutschlands, einschließlich der Freiheit und des Wohlstands, die durch die vom Westen unterstützte kapitalistische Demokratie geschaffen wurden, ermöglichte es Westeuropa, Berlin 1989 wieder in seinen Einflussbereich zu bringen. Damit die Ukraine einen solchen Weg einschlagen kann, müssen mehrere große Dinge passieren. Die Ukraine muss innerhalb der nächsten 12 Monate ihr gesamtes Territorium zurückerobern – mit jeglicher westlichen Hilfe, die Selenskyj leisten kann. Ganz gleich, wo die Kampflinien verlaufen, die NATO muss die Ukraine vor Bodenoffensiven und Luftangriffen auf Städte schützen.

Vielleicht noch wichtiger ist das Engagement des Westens für einen Wiederaufbauplan, der die wirtschaftliche Stärke schafft, die für eine tiefere langfristige Sicherheit der Ukraine erforderlich ist. So wie die NATO Schutz bieten muss, muss die EU der Ukraine im nächsten Jahr den Beitritt ermöglichen, und die von den Gebern zugesagten Gelder für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur der Ukraine müssen einsatzbereit sein. Wenn dies geschieht, hat die Ukraine das Potenzial, zu einem Wachstumsmotor für das Land und seine EU-Nachbarn zu werden. Der Markt des Landes ist so groß wie Kalifornien; gleichzeitig könnte die Aussicht auf eine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Grundlagen eine Billionen-Dollar-Chance für Investoren darstellen.

Ein solcher wirtschaftlicher Wiederaufbau ist für das langfristige Überleben der Ukraine angesichts eines aggressiven Russlands von entscheidender Bedeutung. Viele der 6,3 Millionen Ukrainer, die seit der groß angelegten Invasion Russlands Anfang letzten Jahres aus ihrer Heimat geflohen sind, werden an Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen, besserem Wohnraum und Bildungsmöglichkeiten scheitern. Familien, die seit zwei Jahren auf der Flucht sind, werden nun ihre Kinder zur Schule schicken, Arbeit und Unterkunft finden und mit der Integration in ihre neuen Gemeinden beginnen. Ihnen zu zeigen, dass die Lebensqualität, die sie zu Hause erhalten, bald mit der Lebensqualität im Ausland mithalten kann, ist von entscheidender Bedeutung, um die Talente zurückzuholen, die für den Wiederaufbau des Landes erforderlich sind.

Schließlich könnte auf lange Sicht dasselbe auch mit der besetzten Bevölkerung im Donbass und auf der Krim passieren. Im Laufe der Zeit und vielleicht auch nach Putins Tod könnte die Verlockung eines besseren Lebens auf der anderen Seite der Grenze den politischen Willen stärken, gegen Moskau um die Chance auf ein besseres Leben in einer wohlhabenden, sicheren europäischen Ukraine zu kämpfen.

Es handelte sich um eine langfristige Siegestheorie, die politische und wirtschaftliche Macht vorhersagte, nicht nur Gewinne auf dem Schlachtfeld. Auch wenn dies schwierig zu erreichen ist und viele Jahre dauern wird, stimmt der Gesamtverlauf mit Clausewitz‘ genauen Beobachtungen über Krieg als Politik überein. Diese Möglichkeit wurde durch große Opfer in den ukrainischen Schützengräben erworben. Wenn die List und Tapferkeit der Ukrainer und der politische Wille des Westens, sie zu unterstützen, die Eindringlingskolonne, die sich im März 2022 auf Kiew richtet, nicht aufhalten, wird das Ergebnis auf den Straßen Kiews und nicht Moskaus entschieden. Einerseits bleibt eine Niederlage der Ukraine möglich: Kiew könnte sich Russland an den Verhandlungstisch anschließen und die besetzten Gebiete für immer aufgeben. Andererseits bleibt die Aussicht auf wirtschaftlichen Wiederaufbau, EU-Mitgliedschaft und offiziellen oder inoffiziellen Schutz durch die NATO – kurz gesagt, dass die Ukrainer einen aufgewerteten Staat bekommen, der im Westblock gedeihen kann – ein langfristiger Gewinn für Kiew. Der wahrscheinlichste Weg. Eine langjährige politische Pattsituation mit Moskau.

Krieg ist ein Reich des Chaos und der Möglichkeiten. Aber es eröffnet auch die Möglichkeit einer besseren Zukunft im Austausch für so viele Opfer. Der tote Karl sagt uns, dass die Politik von Washington, Brüssel und Kiew es sicherstellen oder vergeuden wird.

