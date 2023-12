First U.S. case of drug-resistant ringworm discovered in New York City patient

Einzelheiten zu diesen Fällen wurden der CDC im Februar gemeldet und in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht mitgeteilt. Bei den Patientinnen, zwei nicht verwandten Frauen in New York City, traten erstmals 2021 und 2022 Symptome auf. Einer der Patienten war in der Vergangenheit nicht international gereist, was auf eine Ausbreitung in den Vereinigten Staaten schließen lässt.

Trotz des Namens wird die Ringelflechte nicht durch Würmer verursacht; Stattdessen wird es durch eine von 40 Pilzarten verursacht. In diesem Fall wurde die Infektion durch den kürzlich entdeckten Pilz Trichophyton verursacht.

Zunächst konzentrierten sich die Fälle auf Patienten in Südasien, inzwischen wurden aber auch Fälle in europäischen Ländern festgestellt. Dies ist der erste bekannte Fall in den Vereinigten Staaten.

Der Ringwurm kommt in vielen Formen vor, verursacht jedoch meist etwas, das wie ein oberflächlicher Ausschlag aussieht, der einen Ring um normale Haut bildet. Dies ist ein sehr unangenehmer und juckender Ausschlag.

Bei der ersten Patientin schien die 28-jährige Frau im Sommer 2021 einen Ausschlag entwickelt zu haben. Sie suchte im Dezember einen Dermatologen auf und sagte, sie sei nicht ins Ausland gereist und habe mit niemandem Kontakt gehabt. Habe einen ähnlichen Ausschlag.

Die Frau habe „große, ringförmige, schuppige, juckende Stellen“ an Hals, Bauch, Schambereich und Gesäß entwickelt, heißt es in dem Bericht. Die Ärzte verschrieben ihr eine orale Therapie, mit der sie im Januar 2022 begann.

Nachdem sie Terbinafin, ein gängiges Antimykotikum, zwei Wochen lang eingenommen hatte und sich der Ausschlag nicht besserte, verschrieb ihr Arzt Itraconazol, ein flüssiges Medikament, das häufig zur Behandlung von Pilzinfektionen im Mund- und Rachenraum eingesetzt wird. Es schien zu wirken und die Infektion der Frau verschwand innerhalb von vier Wochen nach der Einnahme. Die Ärzte überwachen sie immer noch, da die Ringelflechte-Infektion erneut auftreten könnte.

Bei der zweiten Patientin handelt es sich um eine 47-jährige Frau, die bei einem Besuch in Bangladesch im Sommer 2022 einen Ausschlag an den Oberschenkeln und am Gesäß bekam. Die Ärzte dort gaben ihr topische Antimykotika und Steroidcremes, aber der Ausschlag schien nicht zu verschwinden. Mehrere andere Familienmitglieder in Bangladesch entwickelten ähnliche Ausschläge.

Nach ihrer Rückkehr in die USA im vergangenen Herbst suchte die Frau dreimal die Notaufnahme auf, um Hilfe zu suchen. Die Ärzte verabreichten ihr mehrere Salben und Behandlungen, die üblicherweise zur Behandlung von Ringelflechte eingesetzt werden, doch im Dezember stellte der Dermatologe fest, dass keine Besserung eingetreten war.

Sie wurde auch mit oralem Terbinafin behandelt, aber ihre Symptome besserten sich nicht. Der Zustand verbesserte sich nach vierwöchiger Behandlung mit Griseofulvin, einem Medikament, das auch häufig zur Behandlung von Fußpilz und Pilzinfektionen der Kopfhaut eingesetzt wird. Ärzte prüfen jedoch andere Behandlungsmöglichkeiten. Ihr Sohn und ihr Ehemann, der bei ihr lebt, werden auf ähnliche Infektionen untersucht.

Doktortitel. Priya Soni, Spezialistin für pädiatrische Infektionskrankheiten am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, sagte, es sei beeindruckend, dass Ärzte die Art mit Hilfe der Gesundheitsämter identifizieren konnten.

Sie sagte, da einer der Patienten keine Reisegeschichte in eines der Gebiete hatte, in denen Fälle beobachtet wurden, sei dies ein echtes Zeichen dafür, dass es bei der Pilzart zu einer epidemiologischen Veränderung gekommen sei.

„Es wird wahrscheinlich auch weiter verbreitet sein, als uns bisher aufgefallen ist. Deshalb denke ich, dass es für Ärzte und andere Anbieter wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir mit dem Beginn warmer, feuchter Sommer wahrscheinlich mehr davon sehen werden, was Sony nicht sieht.“ „Ich denke, mit der Globalisierung und den Reisen, die wir im Laufe des Sommers erleben werden, werden wir im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch viel mehr davon sehen.“ "

Der Bericht fordert Gesundheitsdienstleister auf, im Hinblick auf diese Infektionen wachsam zu sein. Soni sagte, es könne ein Alarmzeichen sein, wenn jemand, der einen Ausschlag entwickelt, nach etwa vierwöchiger Behandlung nicht auf Terbinafin anspricht.

Wenn der Ausschlag nicht auf eine Erstbehandlung anspricht, fordert die CDC Gesundheitsdienstleister dringend auf, sich an staatliche oder örtliche Gesundheitsämter zu wenden, damit der Fall weiter untersucht werden kann; sie weist darauf hin, dass die von den meisten klinischen Labors verwendeten Testtechnologien typischerweise mit Fällen verwechselt wurden andere Arten.

Obwohl Itraconazol dort wirksam zu sein scheint, wo Erstbehandlungen nicht wirksam sind, kann es schwierig zu absorbieren sein und interagiert nicht immer gut mit anderen Medikamenten. Es kann auch bis zu 12 Wochen dauern, bis die Wirkung einsetzt.

„Bemühungen zur Bekämpfung antimikrobieller Mittel sind von entscheidender Bedeutung, um den Missbrauch und die Überbeanspruchung verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Antimykotika und Kortikosteroide zu minimieren“, heißt es in dem Bericht.

Das CDC ermutigt Ärzte außerdem, Patienten darüber aufzuklären, wie sie die Ausbreitung von Ringelflechte verhindern können.

Soni sagte, sie rate den Menschen, Kleidung, Kämme oder Hüte nicht mit Menschen zu teilen, die unter dem Ausschlag leiden, und engen Kontakt mit Menschen mit Ringelflechte zu vermeiden.

Da Pilze warme und feuchte Bedingungen mögen, trocknen Sie Ihre Füße zwischen dem Baden und dem Tragen von Socken und Schuhen gründlich ab.

Menschen können nach dem Streicheln von Nutztieren oder sogar infizierten Hunden oder Katzen an Ringelflechte erkranken.

„Ringea jeglicher Art gedeiht bei warmem, feuchtem Wetter, besonders an Orten wie Umkleideräumen und Hallenbädern“, sagte Soni.

Wissenschaftler sagen, dass wir mit der Erwärmung der Welt möglicherweise mehr dieser Pilzinfektionen sehen werden. Es besteht natürlich die Sorge, dass mehr Menschen gegen die gängigen Behandlungsmethoden resistent werden.

„Wenn man neue Arten sieht, die von Natur aus gegen einige unserer gebräuchlicheren Antimykotika resistent sind, stoßen wir auf einige Probleme“, sagte Soni.

