FDA approves first vaccine against RSV, 60 years in development

Am Mittwoch hat die U.S. Food and Drug Administration Arexvy von GSK zugelassen, das für die Anwendung als Einzelinjektion bei Erwachsenen ab 60 Jahren vorgesehen ist.

Es könnte bereits im Herbst dieses Jahres für ältere Erwachsene verfügbar sein, bis der Beratende Ausschuss für Immunisierungspraktiken des Centers for Disease Control and Prevention, der das nächste Mal im Juni zusammentritt, Empfehlungen zur Verwendung gibt.

„Ältere Erwachsene, insbesondere solche mit zugrunde liegenden Gesundheitsproblemen wie Herz- oder Lungenerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem, haben ein hohes Risiko für schwere RSV-Erkrankungen“, sagt Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, sagte in einer Erklärung. „Die heutige Zulassung des ersten RSV-Impfstoffs ist ein wichtiger Erfolg im Bereich der öffentlichen Gesundheit bei der Prävention dieser potenziell lebensbedrohlichen Krankheit und spiegelt das anhaltende Engagement der FDA wider, die Entwicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe für den Einsatz in den Vereinigten Staaten zu fördern.“

Obwohl das Respiratory-Syncytial-Virus normalerweise bei Säuglingen und Kleinkindern auftritt, kann es auch bei älteren Erwachsenen gefährlich sein. In den Vereinigten Staaten werden jedes Jahr schätzungsweise 159.000 Erwachsene ab 65 Jahren mit RSV ins Krankenhaus eingeliefert, und schätzungsweise 10.000 bis 13.000 Menschen sterben an der Infektion.

„RSV ist sicherlich eine wichtige Krankheit bei älteren Erwachsenen. In manchen Jahren ist die Belastung durch die RSV-Erkrankung nahe an der Belastung durch Influenza bei älteren Erwachsenen. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung“, sagte Dr. Ruth Karron, Professorin für internationale Gesundheit an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, war nicht an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt.

Eine wichtige Entdeckung ebnet den Weg

In einer klinischen Studie mit fast 25.000 älteren Erwachsenen, deren Ergebnisse im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, war der GSK-Impfstoff zu 83 % wirksam bei der Vorbeugung von durch das Virus verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege.

In der Studie wurde eine Erkrankung der unteren Atemwege als ein positiver Test und zwei oder mehr Symptome an mindestens einem Tag definiert, darunter neuer oder sich verschlimmernder Husten, pfeifende Atemgeräusche, Kurzatmigkeit, erhöhte Atemfrequenz, niedriger Blutsauerstoffgehalt oder Knallgeräusche im Blut Lunge. Der Arzt wird es mit einem Stethoskop aufnehmen.

Der Impfstoff war zu 94 % wirksam bei der Vorbeugung schwerer Erkrankungen bei älteren Erwachsenen. Als schwer erkrankt gelten Menschen, wenn sie zusätzlichen Sauerstoff benötigen oder mechanische Unterstützung zum Atmen benötigen, beispielsweise ein Beatmungsgerät.

Der RSV-Impfstoff von GlaxoSmithKline nutzt einen kleinen Teil des Virus: ein Protein, das auf seiner Oberfläche hervorsteht, ein sogenanntes Fusionsprotein oder F-Protein, das dem Virus hilft, sich an Zellen in den oberen Atemwegen des Körpers anzuheften und diese zu infizieren. Die Proteinfragmente in Impfstoffen werden im Labor mithilfe von Zellen hergestellt, die speziell für ihre Herstellung programmiert wurden.

Der Impfstoff baut auf einer wichtigen Entdeckung auf, die vor einem Jahrzehnt von Forschern der National Institutes of Health gemacht wurde, darunter einige, die bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen mitgewirkt haben.

Normalerweise wackelt das F-Protein, dreht sich hin und her und verändert seine Form, während es mit der Zelle verschmilzt.

Forscher der National Institutes of Health haben herausgefunden, wie man Proteine ​​in ihre Form einfriert, bevor sie zu Zellen verschmelzen. In dieser Form kann der Körper starke Antikörper zur Bekämpfung produzieren.

Der GlaxoSmithKline-Impfstoff verwendet eine wirksame, vorfusionierte Form des Proteins zusammen mit einem als Adjuvans bezeichneten Inhaltsstoff, der die Immunaktivität steigert.

Als Forscher speziell die Wirksamkeit des Impfstoffs bei den am stärksten gefährdeten älteren Erwachsenen untersuchten – solchen mit Grunderkrankungen wie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, Herzinsuffizienz oder Herzerkrankungen – stellten sie fest, dass der Impfstoff Infektionen der unteren Atemwege wirksam vorbeugte. Die Effizienz beträgt 94 %.

„Das sind wirklich besondere Informationen, denn das ist die Art von Krankheit, die wir verhindern wollen. Wir wollen verhindern, dass Menschen mit dem Respiratory-Syncytial-Virus ins Krankenhaus eingeliefert werden“, sagte Dr. Len Friedland, Direktor für wissenschaftliche Angelegenheiten und öffentliche Gesundheit bei GlaxoSmithKline.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen, über die Menschen in klinischen Studien berichten, gehören Schmerzen an der Injektionsstelle und Müdigkeit. Diese werden in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen behoben.

In der Studie kam es zu einer geringen Anzahl schwerwiegender unerwünschter Ereignisse. Friedland sagte, die Bedingungen seien zwischen der geimpften Gruppe und der Placebogruppe ausgeglichen. Er sagte, dass Forscher weiterhin Sicherheitssignale überwachen werden, während der Impfstoff einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht wird.

Die FDA sagte, sie habe GlaxoSmithKline gebeten, die Überwachung auf Symptome des Guillain-Barre-Syndroms fortzusetzen, einer neurologischen Erkrankung, die zu Lähmungen oder Schwäche führen kann und selten nach einer Virusinfektion und Impfung auftritt. Außerdem muss das Unternehmen das Risiko einer akuten disseminierten Enzephalomyelitis untersuchen, einer seltenen entzündlichen Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft. Die FDA sagte, dass zwei Personen, die an klinischen Studien mit dem Impfstoff beteiligt waren, die Krankheit entwickelten, nachdem sie die Grippeimpfung erhalten hatten.

Friedland sagte, es sei unklar, wie lange der Schutz des Impfstoffs anhalte. Die Forscher begleiteten die Studienteilnehmer drei Jahre lang und werden die Wirksamkeit des Impfstoffs im Laufe der Zeit weiter bewerten. Bisher scheint der Schutz etwa ein Jahr zu halten.

Weitere RSV-Impfstoffe folgen in Kürze

Drei weitere RSV-Impfstoffe für ältere Erwachsene befinden sich ebenfalls in der letzten Testphase.

Die FDA wird voraussichtlich bis Ende Mai eine Entscheidung über den RSV-Impfstoff von Pfizer für ältere Erwachsene treffen. Die Behörde prüft auch den Mütterimpfstoff von Pfizer zum Schutz von Babys und wird voraussichtlich bis Ende August eine Entscheidung über den Impfstoff treffen.

Moderna schließt eine Phase-3-Studie seines RSV-mRNA-Impfstoffs bei älteren Erwachsenen ab und geht davon aus, die Ergebnisse in den kommenden Monaten zur FDA-Zulassung einzureichen.

Bavarian Nordic, der Hersteller des Jynneos-Mpox-Impfstoffs, sagte, dass es in diesem Jahr Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit einem RSV-Impfstoff bei älteren Erwachsenen veröffentlichen werde.

Paul Chaplin, Präsident und CEO von Bavaria Nordic, sagte, es gäbe in Großbritannien ein Sprichwort: „Man wartet lange auf einen Bus, und dann kommen vier gleichzeitig.“ Der Ansturm auf einen RSV-Impfstoff sei in etwa so, sagte er.

„Wir haben jahrzehntelang auf einen sicheren und wirksamen RSV-Impfstoff gewartet, und unzählige Versuche sind gescheitert“, sagte Chaplin. „Ich weiß, dass GlaxoSmithKline wahrscheinlich die erste Zulassung erhalten wird, aber es gibt noch andere, einschließlich uns. Ich finde es einfach großartig, weil RSV ein riesiger ungedeckter medizinischer Bedarf ist, den viele Menschen haben. Seine Bedeutung wurde unterschätzt, und wir hoffen, dass wir ihn jetzt haben.“ viele wirksame Impfstoffe zum Schutz der Menschen.“

Der Triumph der Wissenschaft nach der Tragödie

Die Suche nach einem wirksamen RSV-Impfstoff ist eine Geschichte, in der die Wissenschaft über die Tragödie triumphiert.

In den 1960er Jahren starben zwei Kinder und viele andere wurden mit schwerem RSV ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sich herausstellte, dass ein experimenteller Impfstoff, den sie erhalten hatten, die Infektion verstärkte, anstatt davor zu schützen.

In der Studie wurde ein Impfstoff getestet, der aus dem RSV-Virus hergestellt wurde, der chemisch behandelt wurde, um ihn inert zu machen, und mit einem Inhaltsstoff namens Alaun vermischt wurde, um das Immunsystem zu aktivieren und ihm bei der Reaktion zu helfen.

Es wurde zwischen 1966 und 1968 an klinischen Versuchsstandorten in den Vereinigten Staaten getestet.

Zunächst sieht alles gut aus. Der Impfstoff wurde an Tieren getestet, die ihn gut vertrugen, und dann an Kinder verabreicht, die offenbar ebenfalls gut darauf ansprachen.

Als die RSV-Saison im Herbst begann, mussten leider viele geimpfte Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden und entwickelten eine schwerere als normale RSV-Erkrankung.

Eine Studie der Studie ergab, dass 80 % der Kinder, die den Impfstoff erhielten, nach einer RSV-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, verglichen mit nur 5 % der Kinder, die ein Placebo erhielten. Zwei junge Studienteilnehmer starben.

Die Ergebnisse hatten großen Einfluss auf die Impfstoffwissenschaft. Um herauszufinden, was schief gelaufen ist, haben die Forscher ihre Bemühungen zur Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen gegen RSV eingestellt.

Viele der aktuellen Schutzmaßnahmen gegen klinische Impfstoffversuche sind auf das Scheitern des RSV-Impfstoffs zurückzuführen.

Der wissenschaftliche Durchbruch, der es Wissenschaftlern ermöglichte, das F-Protein des Virus an Ort und Stelle einzufrieren, ermöglichte es den NIH-Wissenschaftlern Dr. Jason McLellan und Dr. Barney Graham auch, das Spike-Protein des Coronavirus zu stabilisieren und so die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs zu beschleunigen.

„RSV hat eine Weile gebraucht, um sein Geheimnis zu lüften“, sagte Dr. Steven Varga, Dekan der Graduate School of Biomedical Sciences am St. Jude Children's Research Hospital, hat sein Leben lang das Virus erforscht und einen Nanopartikel-Impfstoff dagegen entwickelt.

„Es ist ein wirklich aufregender Moment. Es hat lange auf sich warten lassen“, sagte er.

Graham, jetzt Professor an der Morehouse School of Medicine, fand die Neuigkeiten ebenfalls aufregend, sagte jedoch, dass noch viel zu tun sei.

„Wie Sie sich vorstellen können, ist das Erreichen dieses Meilensteins nach einer lebenslangen Arbeit mit RSV aufregend und erfreulich. Es gibt jedoch noch viel zu tun. Impfungen für ältere Menschen und schwangere Frauen sowie Behandlungen mit monoklonalen Antikörpern für kleine Kinder erreicht, aber Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren brauchen immer noch Schutz“, schrieb er in einer E-Mail.

Adam Kaseman starb im September, nachdem er mit dem Respiratory-Syncytial-Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Tania Richter aus Minnesota hofft, dass ihr Großvater Adam Kaseman den Impfstoff bekommt. Adam Casseman war ein pensionierter Schulbusfahrer, der letzten Sommer an einer schweren RSV-Infektion starb. Er war 95 Jahre alt, aber bei guter Gesundheit und in betreutem Wohnen in Jamestown, North Dakota, als RSV die Einrichtung durchlief.

Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und erholte sich später so weit, dass er in ein Pflegeheim entlassen werden konnte, aber Richter sagte, dies sei der Anfang vom Ende für ihn. Er starb einige Wochen später.

„Er war ein Urgroßvater. „Ich habe ihn in den letzten Jahren nicht oft gesehen, nur wegen COVID-19 und weil ich versucht habe, alle zu schützen und zu verhindern, dass das passiert“, sagte sie. „Ich wünschte wirklich, es hätte es schon gegeben, bevor das passierte, denn der Impfstoff gibt uns eine Kampfchance“, sagte sie. „Hoffentlich rettet es den Opa eines anderen.“

