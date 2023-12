Extraordinary photos reveal secret realms of soil

Die meisten von uns assoziieren diese Szene vielleicht mit der offenen Savanne in Naturdokumentationen, aber der Fotograf Andy Murray beobachtete das dramatische Ereignis von seinem Garten hinter dem Haus in Somerset, England. Er kniete auf dem Boden und spähte durch eine Lupe, ein kleines Vergrößerungsglas, wie ein 6 Millimeter langer Pseudoskorpion einen Springschwanz entfernte, der mehr als halb so groß war.

Für Murray sind diese winzigen Bodentiere genauso faszinierend wie die Löwen und Zebras, die man auf Safaris sieht – und leichter zu erreichen, wenn man weiß, wo man suchen muss.

„Sie leben in dieser kleinen Welt; sie funktioniert genau wie unsere Welt, nur in sehr kleinem Maßstab“, sagte er gegenüber CNN. „Wenn man lange genug hinschaut, kann man das Gleiche sehen. : Man kann Jäger und Beute sehen, Sie können grasende Tiere sehen, Sie können seltsame und interessante Interaktionen beobachten. "

Selbst durch eine Lupe sind die Chancen hoch, irgendeine Form von Bodenleben zu sehen. Laut einer aktuellen Studie, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, leben mehr als die Hälfte aller Arten im Boden, was ihn zum artenreichsten Lebensraum der Erde macht.

Doch trotz dieser Fülle an Leben sind die Lebewesen, die im Boden unter unseren Füßen leben, relativ unbekannt. Murray hofft, das zu ändern und hofft, dass er durch Makrofotografie die Eigenheiten und Eigenschaften dieser bemerkenswerten Tiere entdecken und sich für deren Erhaltung einsetzen kann.

„Es ist ein riesiger Nervenkitzel, eine Welt zu fotografieren, die selten zuvor fotografiert wurde“, sagte er. „Es ist das Gefühl eines Entdeckers, derselbe Grund, warum Menschen den Mount Everest oder den Nordpol besteigen, nur in kleinerem Maßstab.“

Entdecken Sie das Unbekannte

Murray, 56, erinnert sich an sein Interesse am Mikroskopischen als Kind, aber im Laufe der Jahre war er aufgrund technologischer Einschränkungen nicht in der Lage, das, was er sah, mit anderen zu teilen. Als vor mehr als einem Jahrzehnt die Makrofotografie mit Digitalkameras möglich wurde, stürzte er sich in das Handwerk, während er als Musiker, Koch und derzeit als freiberuflicher Lektor arbeitete.

Obwohl Murray keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, sagt er, dass er über „die Werkzeuge und die Leidenschaft“ verfügt und mehr als 10.000 Arbeitsstunden in diesem Bereich in Europa, Australien und Neuseeland geleistet hat.

Er schätzt, dass er in dieser Zeit 30 neue Arten entdeckt hat, darunter eine in seinem Gartenteich. Seine Fotos wurden in wissenschaftlichen Berichten verwendet, darunter in einer aktuellen Studie der Proceedings of the National Academy of Sciences, und er dokumentiert seine Ergebnisse auf seiner Website Happy Chaos.

Einige Bodentiere könnten jedoch aussterben, bevor sie entdeckt werden, da ihre Lebensräume durch intensive Landwirtschaft und Abholzung zunehmend beeinträchtigt werden. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist bereits ein Drittel des Erdbodens erodiert, und diese Zahl könnte bis 2050 unglaubliche 90 % erreichen.

Der Verlust dieser Lebewesen hat enorme Folgewirkungen, erklärt Marc Anthony, Ökologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft und Mitautor des PNAS-Berichts. Diese winzigen Lebewesen spielen eine große Rolle auf dem Planeten, sowohl als Zersetzer als auch als wichtige Nahrungsquelle für Tiere weiter oben in der Nahrungskette.

„Diese Zersetzung ist entscheidend. Ohne sie würden wir keinen Kohlenstoff im Boden ansammeln und würden in organischem Material vergraben“, sagte er.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass der Boden möglicherweise 59 Prozent aller Arten auf der Erde beheimatet, von Mikroorganismen bis hin zu Säugetieren (obwohl darin eine große Fehlerquote von 15 Prozent festgestellt wurde, was die Schwierigkeit verdeutlicht, die Artenvielfalt des Bodens abzuschätzen). Anthony hofft, das Ausmaß des Ausmaßes zu veranschaulichen. Die Umfrage von Soil Life wird zum Schutz des Bodens beitragen und vergleicht die Studie mit einer Volkszählung der Regierung: „Eine Volkszählung wird durchgeführt, um zu verstehen, wo Menschen leben oder wo Ressourcen bereitgestellt werden müssen, um sie zu unterstützen. Es ist im Grunde eine Volkszählung, bei der versucht wird zu sagen: ‚Hey, „Wir verfügen über Ressourcen, die der Biodiversitätskrise gewidmet sind. Wir sollten mehr Ressourcen neu zuweisen, um uns auf den Bodenschutz zu konzentrieren.“

Süße kleine Tiere

Die Herausforderung besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, sich für gruselige Krabbeltiere im Boden ebenso zu interessieren wie für Elefanten, Pinguine oder andere traditionell niedliche und offensichtlichere Tiere.

Hier kommt Murrays Fotografie ins Spiel. Das Einfangen der Farben, Beulen, Texturen und Gesichter dieser jenseitigen Kreaturen macht sie nachvollziehbar.

Sein Herz galt den Springschwänzen, und neben den gewöhnlichen Würmern und Flohsamen hatte er immer ein Auge auf das erste Bodentier geworfen. Die winzigen Lebewesen kommen auf der ganzen Welt vor und können extreme Temperaturen überleben. Aufgrund der Schäden, die sie an Nutzpflanzen anrichten können, werden sie jedoch oft als Schädlinge betrachtet und mit Pestiziden bekämpft.

Er glaubt, dass sich diese Sichtweise ändern könnte, wenn die Menschen sie aus der Nähe sehen und ihre Farbe und Komplexität erkennen könnten. „Sie sind seltsam, sie sind sanft, sie sind lustig und sie haben Gesichter“, sagte er. „Es ist schwer, sie anzusehen und nicht zu finden, dass sie süß sind.“ Durch die Beobachtung dieser Lebewesen bei der Interaktion in ihren natürlichen Lebensräumen trägt Murray auch dazu bei, die Wissenschaft voranzubringen. „Er hat Momente festgehalten, in denen das Bodenleben interessante und coole Dinge tat“, sagte Anthony, wie zum Beispiel das Legen von Eiern an Orten, die wir nicht erwarten würden. „Es gibt uns eine Vorstellung davon, was sie zu Hause machen.“

Trotz des scheinbar unbegrenzten Motivmaterials glaubt Murray, dass er möglicherweise einer von nur einem Dutzend professioneller Fotografen auf der Welt ist, die sich ausschließlich auf Bodentiere konzentrieren. Es gibt noch viel mehr zu entdecken und diese bemerkenswerten, außerirdischen Tiere liegen direkt vor unserer Haustür.

„Jeder mit einer Lupe kann in einen Garten oder Park gehen und sehen, was ich sehe“, sagte Murray. „Alles ist da – es ist nur eine andere Welt.“

