Aserbaidschans Liebe zu Teppichen ist untrennbar miteinander verbunden – es handelt sich um eine verehrte Kunstform, die seit der Bronzezeit Teil seiner kulturellen DNA ist und seitdem leidenschaftlich bewahrt wird. Heute sind Teppiche ein Teil des Alltags geworden.

Sie sind überall: an den Wänden und Böden von Häusern und Restaurants, gestapelt vor Souvenirläden und verstreut auf den Motorhauben rostiger Ladas am Straßenrand. Einige werden für besondere Anlässe gewebt: Geburten, Hochzeiten, Geburtstage und Beerdigungen.

Webtechniken werden von Generation zu Generation weitergegeben und jeder Teppich hat eine einzigartige Geschichte. Sie sind ein so künstlerisches Phänomen, dass die UNESCO 2010 die traditionelle aserbaidschanische Teppichweberei in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen hat.

Die auffälligste Manifestation dieses beliebten Teppichs in der Hauptstadt des Landes, Baku, ist die Form eines Gebäudes, dessen markante Form einem riesigen, halbgerollten Teppich ähnelt, der mit goldenen geometrischen Mustern verziert ist.Das Nationale Teppichmuseum Aserbaidschans wurde vom österreichischen Architekten Franz Janz entworfen und liegt stolz an der belebten Strandpromenade der Stadt.

Auf drei Etagen ist ein Kaleidoskop aserbaidschanischer Teppiche zu sehen – modern und traditionell, plüschig und schlicht gewebt, klein und legendär – sowie Textilien, Keramik, Schmuck und traditionelle Kleidung. Etwa 6.000 Teppiche stammen aus dem 17. Jahrhundert bis heute und stammen aus dem ganzen Land, von der Küste des Kaspischen Meeres bis zum bergigen Hinterland von Karabach.

Das Museum wurde 1967 vom berühmten Künstler und Teppichweber Latif Karimov gegründet, der sein Leben der Würdigung und Erhaltung aserbaidschanischer Teppiche widmete. Bei seiner Eröffnung war es das erste Museum seiner Art. Seit 2014 befindet es sich an seinem jetzigen Standort und ist ein wichtiges Zentrum für Forschung und Lehre.

Unweit des Museums, in der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Baku, gibt es eine Organisation Azerkhalcha, die sich der Bewahrung der alten Tradition der Teppichweberei widmet und sie den Frauen zur Verfügung stellt, die ihr Leben ihr gewidmet haben, um sie zu unterstützen. Eine von ihnen ist die 61-jährige Sevinj Hajiyeva, der das Stricken von ihrem Bruder beigebracht wurde, als sie sechs Jahre alt war.

„Teppichweben ist mehr als eine Kunst; es ist eine Kunst. Es ist eine tiefe Leidenschaft, eine Quelle der Liebe und ein lebenslanger Begleiter“, sagte sie gegenüber CNN. „Mein größter Wunsch ist es, diese Kunst an die junge Generation weiterzugeben.“ „Für Seviny teilen aserbaidschanische Weber oft Emotionen und Gedanken durch Teppiche und „behandeln sie als kostbare Kreationen wie ihre eigenen Kinder.“

Maleyka Abdullayeva und Najiba Panahova arbeiten beide im Azerkhalcha Studio in der ismailitischen Region im Norden Aserbaidschans. Malaika hat drei Jahrzehnte ihres Lebens Teppichen gewidmet, und für sie ist das Weben nicht nur ein Handwerk, sondern „eine Wertschätzung einer der größten Schönheiten der Welt“, sagt sie. Najiba war 14, als ihre Mutter ihr das Stricken beibrachte – und sie war „von dem faszinierenden Kreistanz verzaubert“.

sehr kompliziert

Rückblickend auf die Geschichte haben aserbaidschanische Teppiche bereits tiefgreifende Auswirkungen gehabt. Sie werden im Buch Dede Korkut gefeiert, das aus dem 10. Jahrhundert stammt und damit eines der ältesten erhaltenen literarischen Werke der Türkei ist.

Der arabische Reisende Al-Muqaddasi, ebenfalls aus dem 10. Jahrhundert, soll Aserbaidschan besucht und festgestellt haben, dass „ihre Teppiche weltweit einzigartig sind“. Sogar die antiken griechischen Historiker Herodot und Xenophon sowie der berühmte italienische Entdecker und Schriftsteller Marco Polo schrieben in ihren Werken über die Bedeutung aserbaidschanischer Teppiche.

Aserbaidschanische Teppiche werden in zwei Arten unterteilt: Leinwandbindung und Samtbindung, und je nach Herkunftsort in vier Kategorien eingeteilt: Kuba-Schirwan, Ganja-Kasachisch, Karabach und Täbris.

Die meisten davon werden aus der Wolle von Lämmern oder Schafen hergestellt, während die Seide ausschließlich in Sheki, der einzigen Seidenregion des Landes, hergestellt wird. Je nach Muster, Zusammensetzung, Webmethode und Farbe gibt es acht Arten flachgewebter Teppiche: Palas, Jejim, Ladi, Kelim, Shadda, Varni, Zili und Soumak.

Am beliebtesten unter Aserbaidschanern sind Kelims und Sumaks, die kräftige geometrische Muster aufweisen und flach mit Kettfäden auf Webstühlen gewebt werden. Bei beiden Typen ist das Kelimmuster gleich und dünner.

Zu den berühmtesten antiken Designs Aserbaidschans gehören Pilabadir aus Kuba, Vinay aus Karabach und Sulahani aus Shirvan. Der Ardabil-Teppich ist einer der ältesten Teppiche der Welt und wurde vermutlich in Tabriz, einer aserbaidschanischen sprechenden Stadt in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan, hergestellt.

Die Herstellung von Teppichen ist ein äußerst komplexer und zeitaufwändiger Prozess.

Zunächst werden Schafe wegen ihrer Wolle gezüchtet – dies geschieht normalerweise im Frühling oder Herbst –, die dann gewaschen, gesponnen und gefärbt wird, bevor das Garn in horizontalen oder vertikalen Webstühlen gewebt wird. Natürliche, alte Färbetechniken sind in Aserbaidschan nach wie vor die beliebtesten. Sie werden aus Pflanzen, Früchten und Gemüse wie roten Zwiebeln, Safran, Nussschalen und Granatäpfeln gewonnen. Diese alten Techniken haben den Test der Zeit bestanden.

Bruch mit der Tradition

Aber es geht nicht nur um die Vergangenheit und die unnachgiebige Tradition. Der aserbaidschanische Künstler Fegh Ahmed ist dafür bekannt, typische Teppiche zu dekonstruieren und sie mit neuen dreidimensionalen Mustern zu „färben“, wobei er im wahrsten Sinne des Wortes traditionelle Stile mit deutlich abstrakten, fast psychedelischen Mustern verwebt.

Ahmed, der in Sumgait geboren wurde, aber heute in Baku lebt und arbeitet, hat seine einzigartigen Designs auf der ganzen Welt gezeigt, darunter in New York, Paris und Mumbai.

2007 vertrat er Aserbaidschan auf der Biennale in Venedig und 2013 wurde er für den dritten Preis des Victoria and Albert Museum in London nominiert. Alles begann mit einem Teppich, den er von seiner Urgroßmutter geerbt hatte. Als Vorschulkind war er mit den komplizierten, lebendigen Mustern und Unvollkommenheiten handgefertigter Teppiche vertraut. Eines Tages begann er, die Muster auszuschneiden. Er hat vielleicht ein wichtiges Familienerbstück beschädigt, aber es war die Geburt eines Künstlers wie kein anderer.

„Für mich als aserbaidschanischen Künstler stellen Teppiche eine lokalisierte künstlerische Sprache dar, durch die globale Themen ausgedrückt werden können“, sagte Ahmed gegenüber CNN Travel. „In der aserbaidschanischen Kultur repräsentieren Teppiche die vielschichtige Verbindung von Geschichte, Tradition, sozialen Normen, Religion, Politik und Geographie.“ „Dies markiert die tief verwurzelte Verbindung zwischen Aserbaidschans Geographie und Kultur.“ "

Aserbaidschanische Teppiche seien auch ein starkes Symbol des Familienlebens, sagte Ahmed. In manchen Dörfern erhalten Frischvermählte zum Beginn einer neuen Ehe einen Teppich. Bei einer traditionellen Beerdigung wird der Körper in einen „speziell gewebten länglichen Teppich mit einer symbolischen Lücke (ohne Muster) in der Mitte“ gehüllt.

Und obwohl Faigs Entwürfe verdreht und konzeptionell sind, sind die Arten von Knoten, die er verwendet, „genau die gleichen wie die, die vor Tausenden von Jahren verwendet wurden, wie zum Beispiel der Pazyryk-Teppich aus dem Altai, der 2.500 Jahre alt ist“, sagt er.

„Da ich jedoch komplexe Elemente in diese alte Webform einführte, war es notwendig, neue Techniken und Methoden zu entwickeln.“

Heutzutage ist die Erhaltung der Teppichweberei für Aserbaidschan so wichtig, dass Teppichwebtechniken an mehreren Universitäten und Hochschulen im ganzen Land gelehrt werden. Beispielsweise bietet die Aserbaidschanische Staatliche Universität für Kultur und Kunst in Baku Bachelor-Abschlüsse in Dekoration und angewandter Kunst (Teppiche, Weberei) an.

Für Touristen gibt es im ganzen Land Teppichwebereien, unter anderem in Kadim Quba in der Region Quba im Norden Aserbaidschans. Und mit Leuten wie Faig Ahmed und Azerkhalcha an der Spitze, die beide alte Traditionen bewahren und sie gleichzeitig ins 21. Jahrhundert vorantreiben, kann man mit Sicherheit sagen, dass die Teppiche fest in der aserbaidschanischen Kultur verwurzelt sein werden und von Generation zu Generation weitergegeben werden.

