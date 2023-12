As new variants of Covid-19 rise, here's how to stay safe this holiday season

Zum ersten Mal stehen Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19, Influenza und dem Respiratory Syncytial Virus (RSV) zur Verfügung.

Aber das CDC sagte letzte Woche in einer offiziellen Gesundheitswarnung, dass es „dringend notwendig“ sei, die Impfrate zu erhöhen, da die Zahl der Atemwegserkrankungen weiter zunehme. Da die Virusaktivität zunimmt, bleiben die Impfraten bei Kindern und Erwachsenen niedrig.

Doktortitel. Peter Hotez, Co-Direktor des Center for Vaccine Development am Texas Children's Hospital und Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine, sagte, er stimme der Ansicht der CDC zu Covid-19 zu.

„COVID-Krankenhauseinweisungen nehmen derzeit dramatisch zu“, sagte Hotez und fügte hinzu, dass neue JN.1-Subvarianten auf dem Vormarsch seien.

Nach Schätzungen des CDC werden derzeit etwa 20 % der neuen Covid-19-Infektionen in den Vereinigten Staaten durch JN.1 verursacht. Es ist die am schnellsten wachsende Coronavirus-Subvariante in den Vereinigten Staaten und hat sich im Nordosten durchgesetzt.

Hotez stellte fest, dass die Kombination aus neuen Subvarianten, niedrigen Impfraten und steigenden Covid-19-Krankenhauseinweisungen zu Beginn des neuen Jahres zu einer „ziemlich schweren Covid-Welle“ führen könnte.

was kannst du tun

„Eine Impfung bleibt der beste Weg, sich selbst und Ihre Angehörigen vor den schwerwiegenden Folgen dieser viralen Atemwegserkrankungen zu schützen“, erklärt das CDC. Impfungen können dazu beitragen, den Druck auf Krankenhäuser aufgrund der überwältigenden Patientenzahlen zu verringern.

Vor Weihnachten werden Impfungen eine wichtige Rolle dabei spielen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Nach Angaben der Lobbygruppe der US-amerikanischen Luftfahrtindustrie rechnen die Fluggesellschaften während der Hauptferienzeit damit, fast 3 Millionen Passagiere pro Tag zu befördern.

Wenn Sie jedoch den neueren Covid-19-Impfstoff nicht erhalten haben und befürchten, ihn während einer Urlaubsreise zu bekommen, kann es sein, dass Sie sich nicht rechtzeitig vor Weihnachten schützen, wenn Sie ihn jetzt bekommen, selbst wenn Sie schon einmal mit Hotez geimpft wurden.

„Wenn Sie schon einmal geimpft wurden, werden Sie etwa zwei Wochen nach der Impfung eine schützende Immunität mit hohen virusneutralisierenden Antikörpern erlangen“, sagte er.

Wenn Sie sich am 22. Dezember impfen lassen, wird Ihre volle Immunität theoretisch erst am 5. Januar wirksam. Allerdings kann es je nach Person manchmal auch früher beginnen.

„Da die meisten Menschen bereits geimpft sind oder sich infiziert haben, benötigt das Immunsystem nicht so viel Vorbereitungszeit, bis es mit der Produktion von Antikörpern beginnt“, sagt Dr. Peter Chin-Hong ist Spezialist für Infektionskrankheiten an der University of California, San Francisco.

Wenn Sie eine gewisse Immunität gegen Covid-19 haben und sich jetzt für eine Impfung entscheiden, könnten Sie noch rechtzeitig zum neuen Jahr geschützt sein, sagen Experten.

Chin-Hong fügte hinzu, dass der Schutz vor Covid-19 etwa drei bis sechs Monate nach der Impfung am größten sei. Selbst wenn man also die „Feiertagsfrist“ versäume, sollte man den aktualisierten Impfstoff dennoch lieber früher als später erhalten.

Auch wenn Sie überhaupt keinen Schutz gegen Covid-19 haben, können Sie unzählige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um eine Ansteckung zu vermeiden, wie zum Beispiel das Tragen einer hochwertigen Maske (z. B. einer N95) an überfüllten Orten wie Flughäfen.

In Bereichen mit eingeschränkter Belüftung und Luftzirkulation, wie zum Beispiel den stickigen Luftbrücken, auf denen Passagiere stehen, während sie auf ihren Flug warten, ist Beschattung von entscheidender Bedeutung. Chin-Hong betonte, dass in Flugzeugen auch bei guter Belüftung Masken getragen werden sollten, als zusätzlicher Schutz für diejenigen, die husten und niesen.

Wenn Sie mit einem Atemwegsvirus infiziert sind, aber nicht viele Symptome haben, kann eine Maske auch andere ungeimpfte Personen schützen.

„Ich weiß, wir denken, dass das Tragen einer Maske etwas ist, was Menschen tun, wenn sie nicht krank werden wollen, aber wenn Sie leichte Symptome haben, verhindert das Tragen einer Maske, dass andere Menschen sich mit dem anstecken, was Sie haben, auch wenn es häufig vorkommt.“ kalt“, sagte Jinhong.

Es kann Ihnen auch dabei helfen, eine Schutzmaske in Ihrer Tasche, Handtasche oder Ihrem Rucksack aufzubewahren, für den Fall, dass Sie sich in einer schwierigen Situation befinden und in letzter Minute eine Schutzmaske aufsetzen müssen.

Er sagte, Händewaschen sei eine gute Angewohnheit, die das ganze Jahr über, insbesondere aber in den Ferien, praktiziert werden sollte. Das CDC sagt, dass Händedesinfektionsmittel mit mindestens 60 % Alkohol viele Keime abtöten können, wenn Seife und Wasser nicht verfügbar sind. Als Faustregel gilt außerdem, das Berühren von Augen, Nase und Mund zu vermeiden, um die Verbreitung von Keimen zu vermeiden.

In der Zwischenzeit lautet der wichtigste Rat für den Besuch von Weihnachts- und Silvesterveranstaltungen in diesem Jahr: Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause.

„Wenn Sie krank und ansteckend sind, möchte niemand in Ihrer Nähe sein“, sagte Hotez. „Du tust niemandem einen Gefallen.“

Chin-Hong sagt, wenn Sie sich unwohl fühlen, aber nicht sicher sind, welche Keime Sie haben könnten, ist ein Test auf Covid-19, Grippe und RSV ein guter erster Schritt.

„Allein anhand der Symptome lässt sich das schwer sagen“, sagte er. „Tests sind ein wichtiger Weg, um zu unterscheiden, was vor sich geht.“

Die US-Regierung bietet kostenlose Covid-19-Tests an. Privathaushalte in den Vereinigten Staaten können über Covidtests.gov Bestellungen für vier separate Antigen-Schnelltests aufgeben. Sie können sich in Ihrer örtlichen Arztpraxis oder in der Notaufnahme mit einem Antigen-Schnelltest auf Influenza und das Respiratory-Syncytial-Virus testen lassen. Die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb einer Stunde vor.

Chin-Hong und Hotez sind sich einig: Je früher man weiß, welche Krankheit man hat, desto eher kann sie behandelt werden. Die antiviralen Medikamente Paxlovid und Tamiflu können dabei helfen, die Dauer einer Covid-19- bzw. Grippe-Infektion zu verkürzen, sind aber am besten, wenn sie so bald wie möglich nach Auftreten der Symptome eingenommen werden.

Alle diese Vorgehensweisen sollten bei Besuchen bei jungen, alten oder stark gefährdeten Verwandten (z. B. Personen mit geschwächtem Immunsystem oder schwangeren Frauen) im Vordergrund stehen.

Impfraten bleiben niedrig

Die CDC empfiehlt, dass jeder ab 6 Monaten den neueren Covid-19-Impfstoff und den Grippeimpfstoff erhalten sollte. Beide Medikamente sind jetzt in Drogerieketten wie CVS und Walgreens erhältlich und können gleichzeitig gekauft werden.

Das CDC ermutigt außerdem Menschen ab 60 Jahren, sich so bald wie möglich einen der beiden in diesem Jahr eingeführten RSV-Impfstoffe zu besorgen. Hotez bestand darauf, dass eine Impfung der wirksamste Weg sei, sich selbst und andere zu schützen, stellte jedoch fest, dass viele Amerikaner nichts von den neuen Impfstoffen auf dem Markt wüssten, insbesondere von Covid-19-Impfstoffen.

„Viele Erwachsene sind sich nicht bewusst, dass sich diese neue jährliche Impfung von den Impfungen unterscheidet, die sie zuvor erhalten haben“, sagte er. „Sie erkennen nicht, dass es spezifisch für die neue Variante ist.“

Der neueste Covid-19-Impfstoff wurde im September eingeführt. Es handelt sich nicht um eine bivalente oder zweistämmige Version wie beim letztjährigen Impfstoff, sondern um einen monovalenten Impfstoff, der speziell auf neue Varianten des derzeit zirkulierenden Virus abzielt, darunter BA.2.86 und EG.5.

Ungefähr drei Viertel der Erwachsenen in den USA geben an, dass sie sich „nicht allzu große Sorgen“ oder „überhaupt keine Sorgen“ machen, während der Feiertage an Covid-19 zu erkranken, und zwei Drittel geben an, dass dies laut einer Umfrage von KFF nicht der Fall ist Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie den Virus auf Ihre Mitmenschen übertragen könnten.

Aktuelle Daten scheinen diese Einstellungen zu stützen. Mit Stand vom 15. Dezember gaben 18 % der Erwachsenen an, einen neueren Covid-19-Impfstoff erhalten zu haben. Nur 7,8 % der Kinder sind geimpft.

Mittlerweile geben nur 17 % der Erwachsenen über 60 an, dass sie einen RSV-Impfstoff erhalten haben, wie aus Daten der National Immunization Survey des CDC hervorgeht.

Die Aufnahme von Grippeimpfstoffen ist im Vergleich zu Covid-19 und RSV höher, im Vergleich zur Vorsaison jedoch immer noch niedriger. Etwa 43 % der Kinder und 42 % der Erwachsenen wurden in diesem Quartal geimpft.

Daten zeigen, dass Covid-19 und die Grippe in den Vereinigten Staaten ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben. Insgesamt ist die grippeähnliche Aktivität im Süden am höchsten, aber laut CDC weist fast die Hälfte der Bundesstaaten ein hohes oder mäßiges Ausmaß grippeähnlicher Aktivität auf. Die wöchentlichen Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegsviren sind im vergangenen Monat um mehr als 50 % gestiegen, wobei Covid-19 den Großteil davon ausmacht.

CDC-Daten zeigen, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die RSV-Aktivität landesweit ihren Höhepunkt erreicht hat, aber weiterhin auf einem erhöhten Niveau bleibt.

Brenda Goodman und Deidre McPhillips von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

