5 things to know on December 22: Israel, border crisis, extreme weather, Prague shooting, Rudy Giuliani

Bis dahin erfahren Sie hier, was Sie wissen müssen, um durchzuhalten und Ihren Tag voranzutreiben.

Holen Sie sich 5 Dinge### in Ihren Posteingang

• Wenn Sie Ihren Tag erst beginnen, wenn Sie sich über die neuesten Schlagzeilen informiert haben, stellen wir Ihnen Ihr neues Lieblingsmittel am Morgen vor.Melden Sie sich hier für den 5 Things-Newsletter an.

1.Israel

Die Vereinigten Staaten erklärten sich bereit, eine UN-Resolution zu unterstützen, in der Israel und Hamas aufgefordert werden, die Kämpfe einzustellen und die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu erhöhen. Die Abstimmung wird voraussichtlich heute stattfinden. Als eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen würde ein Veto der USA bedeuten, dass die Resolution nicht angenommen wird. Die Vereinigten Staaten haben zuvor Bedenken hinsichtlich des Resolutionsentwurfs geäußert und argumentiert, dass der Vorschlag der Vereinten Nationen, einen Mechanismus zur Überwachung der Hilfe für den Gazastreifen einzurichten, die Lieferung wichtiger Hilfe verlangsamen könnte. Mittlerweile hat die Zahl der Todesopfer in Gaza nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober 20.000 überschritten, da die Gefahr einer Hungersnot zunimmt.

2.Grenzkrise

Präsident Joe Biden erhöht den Druck auf den mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador, zur Lösung der Flüchtlingskrise an der Südgrenze der USA beizutragen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Donnerstag in einem Telefonat, dass die beiden Präsidenten sich darauf geeinigt hätten, dass „zusätzliche Durchsetzungsmaßnahmen dringend erforderlich sind“, um Häfen entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko wieder zu öffnen, wo ein Zustrom von Migranten die Bundesressourcen belastet und dazu geführt hat, dass Häfen geschlossen werden. Sagen Sie es Reportern. Mehr als 10.000 Migranten haben in den letzten Tagen jeden Tag illegal die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquert – eine Zahl, die seit den Tagen vor der Aufhebung einer als „Titel 42“ bekannten Beschränkung aus der Coronavirus-Ära nicht mehr gesehen wurde Grenze.

3. Extremes Wetter

In Teilen Südkaliforniens wird es heute anhaltende Regenfälle aus einem atmosphärischen Fluss geben, die am Feiertagswochenende möglicherweise zu Überschwemmungen führen könnten. Das Sturmsystem hat diese Woche auf mehreren Straßen verheerende Schäden angerichtet und seit Mittwoch in einigen Gebieten mehr als 15 cm Regen niedergehen lassen. Während sich der atmosphärische Fluss heute weiter nach Osten bewegt, sind Teile von Süd-Arizona der gleichen Gefahr von Regenfällen ausgesetzt. An der Ostküste spüren Tausende von Menschen noch immer die Auswirkungen des „tödlichen Sturms“, der die Region Anfang dieser Woche heimgesucht hat. Straßen sind überflutet und Tausende haben keinen Strom, da die Temperaturen weiterhin eisig sind. Bis heute waren in Maine immer noch mehr als 50.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom.

4. Massenerschießung in Prag

Bei der schwersten Massenschießerei in der Tschechischen Republik seit Jahrzehnten hat ein Schütze am Donnerstag an einer Prager Universität mindestens 14 Menschen getötet und 25 weitere verletzt. 25 Menschen wurden verletzt, 10 davon schwer. Die Behörden haben den Namen des 24-jährigen Schützen noch nicht bekannt gegeben und arbeiten derzeit daran, sein Motiv herauszufinden. Der Angriff ereignete sich im Gebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität im Zentrum der Hauptstadt. Die Gegend ist bei Touristen beliebt, liegt in der Nähe wichtiger Sehenswürdigkeiten und liegt auf der anderen Seite der Moldau von der Prager Burg entfernt. Die tschechischen Behörden untersuchen auch, ob der Schütze mit dem Doppelmord letzte Woche im Prager Vorort Kranowice in Verbindung steht.

5. Rudy Giuliani

Der frühere Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, hat am Donnerstag mit Schulden in Höhe von 500 Millionen US-Dollar Insolvenz angemeldet. Nur wenige Tage bevor er Insolvenz anmeldete, verurteilte ihn eine Jury wegen Verleumdung zur Zahlung von fast 150 Millionen US-Dollar an zwei ehemalige Wahlhelfer in Georgia. Es ist ein weiterer Rückschlag für den ehemaligen Bundesanwalt und einstigen Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, der alle auf seine Zeit als Anwalt von Donald Trump nach der Wahl 2020 zurückzuführen ist. Giuliani könnte bei einem Insolvenzgericht die Tilgung seiner Schulden beantragen, aber in der Zwischenzeit sagen die Anwälte ehemaliger Wahlhelfer, dass sie schnell versuchen werden, sein Eigentum und seine Vermögenswerte einzufordern.

Nach Frühstück suchen

Die gemütliche Geschichte des hässlichen Weihnachtspullovers Von TV-Specials über Büropartys bis hin zu High-Fashion-Shows hat CNN die Beliebtheit dieses herzerwärmenden Feiertags-Schandflecks verfolgt.

Wie das Sprechen wie eine Kindergärtnerin Ihre Weihnachtsfeier retten kann Seien wir ehrlich, es wird dieses Jahr wahrscheinlich hitzige Diskussionen auf Ihrer Weihnachtsfeier geben.Bedenken Sie diese hilfreichen Tipps einer Kindergärtnerin, die sagt, dass sie ihre Lehrerstimme nutzt, um Konflikte zu lösen.

Golden Globes gibt Gastgeber für 2024 bekannt Etwas mehr als zwei Wochen vor der Preisverleihung haben die Golden Globes den Komiker Joe Coy als Gastgeber für die Feierlichkeiten ausgewählt.

Vin Diesel in neuer Klage wegen sexueller Übergriffe angeklagt „Fast and Furious“-Star Vin Diesel wurde in einer von seinem ehemaligen Assistenten eingereichten Klage wegen sexueller Übergriffe und der Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds angeklagt. Unzufrieden oder ängstlich? Schlafmuster können die Ursache sein Laut CDC benötigen Erwachsene über 18 Jahre nachts mindestens sieben Stunden festen Schlaf, um gesund zu bleiben. Erfahren Sie, wie sich Schlafentzug dramatisch auf Ihre Stimmung und Ihre geistige Gesundheit auswirken kann.

Quizzeit

Bei welchen Weihnachtsdekorationen verzeichneten US-Verbraucher im letzten Jahrzehnt einen Nachfrageschub? Weihnachtsmannstatue B. Für Strümpfe C. Künstlicher Weihnachtsbaum D. Weihnachtssternpflanze

Nehmen Sie mit mir am Feiertagsquiz von CNN teil!

Letzte Woche erhielten nur 2 % der Leser, die am CNN-Quiz zum Jahresrückblick teilgenommen haben, perfekte Ergebnisse. was werden Sie tun?

Heutige Zahlen

5So viele Menschen wurden in letzter Zeit durch eine Charge gefälschten Ozempic krank. Die FDA warnte am Donnerstag, dass sie „Tausende Einheiten“ „gefälschter Versionen“ von Typ-2-Diabetes-Medikamenten aus der US-Arzneimittellieferkette beschlagnahmt habe, und forderte Lieferanten, Apotheken und Patienten zur Vorsicht auf.

Heutiges Zitat

„In vielen unserer Filialen kam es zu Vandalismus.“ – Laxman Narasimhan, CEO von Starbucks, sagt, er möchte, dass die Menschen aufhören, gegen die Starbucks-Filialen wegen des Israel-Hamas-Krieges zu protestieren.Einige der jüngsten Demonstrationen begannen, nachdem die Kaffeekette versucht hatte, sich von der pro-palästinensischen Haltung der Starbucks Workers Alliance, einer Koalition von Starbucks-Arbeitern, zu distanzieren.

Das Wetter heute

Überprüfen Sie hier Ihre lokale Wettervorhersage>>>

zu guter Letzt...

Es ist die Zeit für Wohlfühlfernsehen.SEHEN SIE SICH DIESES VIDEO AN Erfahren Sie mehr über Hallmarks ersten einschaltquotenbrechenden Weihnachtsromantikfilm!

Read also:

Source: edition.cnn.com