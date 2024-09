Zweifelhafte Post an Wahlverwalter in mindestens sechs verschiedenen Staaten.

Pakete, die mit Pulver präpariert waren, wurden an die Sekretäre der Staaten und Wahlbehörden in Iowa, Kansas, Nebraska, Tennessee, Wyoming und Oklahoma versandt, wie Behörden in diesen Regionen mitteilen. Das FBI und der US-Postdienst führen derzeit Untersuchungen durch. Dieser Vorfall markiert das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass verdächtige Pakete an Wahlbeamte in verschiedenen Staatsbehörden geliefert wurden.

Die aktuelle besorgniserregende Situation tritt auf, während das Frühstimmen in mehreren Bundesstaaten begonnen hat, wobei die wichtigen Wahlen für den Präsidenten, den Senat, den Kongress und wichtige Staatshauspositionen nur noch weniger als zwei Monate entfernt sind, was die Spannung während der Wahlperiode weiter erhöht.

Einige der Bundesstaaten bestätigten, dass eine weiße Pulversubstanz in Umschlägen für Wahlbeamte entdeckt wurde. In den meisten Fällen stellte sich heraus, dass die Substanz harmlos war. Die Oklahoma-Beamten bestätigten, dass das an ihre Wahlbüro gesandte Material tatsächlich Mehl war. Die Wyoming-Beamten haben noch keine Informationen darüber bereitgestellt, ob das gesandte Material gefährlich war.

Die Pakete zwangen in Iowa zur Evakuierung. In zahlreichen Bundesstaaten erklärten Hazard-Teams das Material umgehend für sicher.

Angesichts der laufenden Untersuchungen und jüngsten Vorfälle hat die Politik in diesen Bundesstaaten an Brisanz gewonnen, wobei die Sicherheitsmaßnahmen in den Wahlbüros deutlich verschärft wurden. Die Entdeckung von harmlosen Substanzen in den Paketen hat Bedenken regarding potentiell politisch motivierte Störungen bei den bevorstehenden Wahlen aufkommen lassen.

