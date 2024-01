Zwei Wochen vor den Vorwahlen beherrscht die Rivalität zwischen DeSantis und Haley den Äther, während Trump seinen Status als Spitzenkandidat beibehält

Vielmehr handelte es sich um eine politische Anzeige, in der die Präsidentschaftskampagne des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, angegriffen wurde, der später in die Bar kam und hoffte, die Iowaner davon zu überzeugen, dass diese Beschreibung alles andere als zutreffend war.

"Wir werden es schaffen", sagte er zu einem Mann, nachdem er einen Schluck Guinness getrunken hatte.

Zwei Wochen vor den Vorwahlen in Iowa ist der Äther hier voll mit Werbespots von Verbündeten der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, die DeSantis angreifen und umgekehrt. Nachdem DeSantis die Bar verlassen hatte, wurde ein Werbespot ausgestrahlt, in dem Haley als "Tricky Nikki" bezeichnet wurde. Bezahlt wurde er von einem Super-PAC, das die Gouverneurin von Florida unterstützt, was verdeutlicht, wie gnadenlos die beiden aufeinander losgehen, während sich das Rennen verschärft.

Während der Citrus Bowl-Übertragung wurde jedoch nicht ein einziges Mal ein Werbespot ausgestrahlt, der sich gegen den Spitzenreiter im Rennen, Donald Trump, richtete - ein wiederkehrendes Thema in den Werbekämpfen in diesem Präsidentschaftswahlkampf. Der ehemalige Präsident ist nur selten das Thema der Millionen von Dollar, die ausgegeben werden, um die Republikaner zu beeinflussen, noch steht er in letzter Zeit im Mittelpunkt des Interesses seiner Rivalen auf der Wahlkampftour.

Während sich die republikanischen Präsidentschaftskandidaten auf ihre abschließenden Argumente gegenüber den Bürgern von Iowa vorbereiten, gibt es nur wenige Anzeichen dafür, dass sich diese Dynamik bis zu den Vorwahlen am 15. Januar ändern wird. Da es ihnen nicht gelungen ist, sich als unbestrittene Alternative zu Trump im Jahr 2023 zu etablieren, hängt der Erfolg seiner Herausforderer im Jahr 2024 nun davon ab, dass sie die anderen schnell von der Bildfläche verdrängen.

Trump hat seine Auftritte in den frühen Nominierungsstaaten ausgeweitet und gegen Ende des Jahres innerhalb eines Monats vier Veranstaltungen in Iowa abgehalten.

Seine überragende Präsenz als ehemaliger Präsident in Verbindung mit seinen anhaltenden rechtlichen Problemen hat seine jüngste Präsidentschaftskampagne überschattet. Ein dominanter Auftritt bei der ersten Nominierungswahl könnte der erste Stein auf dem Weg zu einem schnellen Sieg von Trump sein. Doch selbst die rosigsten Prognosen zeigen, dass die Republikaner nach wie vor geteilter Meinung darüber sind, ob er die Partei in Zukunft vertreten soll. Seine Kampagne, die darauf bedacht ist, nach dem gescheiterten Sieg in Iowa 2016 nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, hat sich in den letzten Monaten auf die Rekrutierung und Schulung von fast 2.000 Freiwilligen in diesem Bundesstaat konzentriert.

Der Rest des Feldes geht weiterhin davon aus, dass es besser ist, den ehemaligen Präsidenten angesichts der zunehmenden Anfechtungen seiner Kandidatur zu verteidigen, als zu riskieren, Republikaner zu verärgern, die einen Wechsel zu einem neuen Kandidaten in Erwägung ziehen, sich aber nicht darauf festlegen. Sowohl DeSantis und Haley als auch der Unternehmer Vivek Ramaswamy verteidigten Trump, nachdem der demokratische Staatssekretär von Maine ihn letzte Woche von den Wahlzetteln gestrichen hatte. In den letzten Tagen haben sie auch deutlich gemacht, dass sie Trump - gegen den vier Strafanzeigen vorliegen - im Falle seiner Wahl ins Weiße Haus begnadigen würden.

"Alles, was sie getan haben, ist, sich gegenseitig den Schwung zu nehmen, und Trump ist unversehrt", sagte Jeff Angelo, ein konservativer Radiomoderator in Iowa, der die meisten GOP-Kandidaten in seiner beliebten Sendung interviewt hat. "Sie haben fast ihre gesamte Zeit damit verbracht, sich gegenseitig mit Schlägen zu überziehen, und sie berühren Trump mit einer Feder. Es ist genau das gleiche Problem wie 2016."

Beispiele für diese ungleiche Behandlung gab es in den letzten Dezembertagen zuhauf.

Nachdem Haley in einer Stadthalle in New Hampshire die Rolle der Sklaverei bei der Auslösung des amerikanischen Bürgerkriegs nicht anerkannt hatte, griff DeSantis sie tagelang unerbittlich an und erklärte, sie sei nicht "reif für die Primetime", während seine Kampagne jede negative Schlagzeile über den Fauxpas verbreitete. Doch Anfang Dezember, als Trump die Sprache der weißen Rassisten aufgriff, um Einwanderer ohne Papiere zu beschreiben, bezeichnete ein zurückhaltenderer DeSantis die dunkle Rhetorik als "taktischen Fehler".

In ähnlicher Weise hat Haley DeSantis beschuldigt, über ihre Akte zu lügen, um seine eigenen Präsidentschaftsambitionen zu retten, und ihre Verbündeten haben sich regelmäßig über die Turbulenzen rund um seine politische Operation lustig gemacht. Dennoch hat sie sich wiederholt geweigert, direkt darauf zu antworten, ob sie als Trumps Kandidatin antreten würde, und ihre Kritik an ihm ist deutlich gedämpfter.

DeSantis und Haley werden am Donnerstag in von CNN veranstalteten Town Halls auftreten und ein weiteres Mal debattieren, bevor die Republikaner in Iowa zu ihren Vorwahlen antreten. Trump wird zum fünften Mal die Debattenbühne meiden und seine Rivalen gegeneinander antreten lassen. Der ehemalige Präsident wird am Samstag zwei Kundgebungen in diesem Bundesstaat abhalten.

Die unangenehme Realität dieses Dilemmas ist eine unmittelbare Herausforderung für DeSantis, der seine Kandidatur von einem guten Abschneiden in Iowa, dem ersten Staat auf dem Nominierungskalender der GOP, abhängig gemacht hat. Weiter erschwert werden seine Bemühungen durch den unsicheren Status von Never Back Down, dem umkämpften Super PAC, das seine Bodenoperation in Iowa aufgebaut und mehr als 40 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben hatte, aber in den letzten Wochen einen Massenexodus der Führungsriege erlebt hat.

DeSantis-Loyalisten haben die Kontrolle übernommen, und ein zweites, seinem Team nahestehendes Super-PAC schaltet jetzt in Iowa Anzeigen, in denen es Haley angreift. Seine Berater machen sich jedoch Sorgen, dass der Strategiewechsel zu spät kam, um ihren Schwung im Bundesstaat zu bremsen, und dass ein dritter Platz, der früher undenkbar war, plötzlich ein Szenario ist, das sie in Betracht ziehen müssen. In der Zwischenzeit geht die Operation vor Ort, die Trumps Vorsprung am Tag der Vorwahlen verringern soll, ohne die altgedienten Agenten weiter, die sie aufgebaut haben.

Die Umstände haben dazu geführt, dass einige von DeSantis' engsten Verbündeten nach Antworten suchen. Steve Deace, ein konservativer Radiomoderator aus Iowa, der jahrzehntelang eng mit früheren republikanischen Präsidentschaftskampagnen in diesem Bundesstaat zusammengearbeitet hat, sagte, er sei nach wie vor zuversichtlich, was DeSantis' Bodenkampagne angeht, und er sehe bei Veranstaltungen eine Energie, die der früherer erfolgreicher Kandidaten gleichkomme. Er räumte aber auch ein, dass die Republikaner möglicherweise noch nicht bereit sind, sich von Trump zu lösen.

Kein Kandidat, der in einer Umfrage des Des Moines Register im Monat vor dem Caucus zweistellig in Führung lag, hat danach verloren. In der Dezember-Umfrage der Zeitung lag Trump mit mehr als 30 Punkten in Führung.

"Es fällt mir schwer zu glauben, dass jede Umfrage ein Betrug ist, aber ich sehe nichts, was auf einen 30-Punkte-Vorsprung (für Trump) hinweist", sagte Deace. "Und ich habe noch nie gesehen, wie ein Schild von Nikki Haley aussieht, und wir sind zwei Wochen vor den Vorwahlen. Das ist der seltsamste Zyklus, den ich je erlebt habe."

Trump und seine Verbündeten verbrachten den späteren Teil des Jahres 2023 damit, seine Anhänger zu ermutigen, angesichts der Daten, die darauf hindeuten, dass er weit vor dem Feld liegt, nicht selbstzufrieden zu sein.

"Das bedeutet nicht, dass ein Caucus das Ergebnis sein wird", sagte Trumps Beraterin Susie Wiles vor einer Kundgebung in New Hampshire. "Deshalb ist es in gewisser Weise gut, zuerst einen Caucus abzuhalten, denn er ist schwieriger als eine Vorwahl, würde ich sagen. Warten wir also ab, was passiert."

In Anbetracht dieser Umstände hat DeSantis einen straffen Zeitplan aufgestellt, in der Hoffnung, dass er dadurch neuen Schwung erhält. Er hat vier Auftritte für Mittwoch und weitere an diesem Wochenende nach dem Rathaus am Donnerstag geplant.

"Alles, was wir tun müssen, ist hart zu arbeiten", sagte DeSantis zu Unterstützern und Freiwilligen bei einer Feier zum Jahresende, die von Never Back Down ausgerichtet wurde. "So wie ich die Wahl in dieser Vorwahl sehe, kandidiert Donald Trump mit seinen Themen; Nikki Haley kandidiert mit den Themen ihrer Spender. Ich bin der Einzige, der für Ihre Anliegen kandidiert."

Unterdessen glauben Haley und ihre Verbündeten nicht, dass sie Iowa mit den meisten Delegierten verlassen muss, um den Sieg zu erringen. Die Umfragen zeigen, dass sie in New Hampshire, dem nächsten Bundesstaat, in dem sie die Tage vor der Town Hall am Donnerstag verbringen wird, auf einem soliden zweiten Platz liegt. Ein gutes Abschneiden in Iowa würde ihre Stärke in die nächste Runde projizieren, sagte Ray Gaesser, ein ehemaliger Präsident der Iowa Soybean Association und ein Unterstützer von Haley.

Gaesser sagte, er glaube, dass sie zum richtigen Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreiche und das politische Klima ausnutzen könne, in dem "die Menschen jemanden wollen, an den sie glauben können und der ein beständiges Auftreten hat und die Leute nicht beschimpft".

"Ich zweifle wirklich an den Reihen der Republikaner in Iowa", fügte er hinzu. "Ich sehe einfach kein großes Interesse."

Dieses Gefühl wird durch Umfragen unter den Republikanern in Iowa bestätigt, die weiterhin einen Rückgang des Interesses an der Teilnahme an den Vorwahlen im Vergleich zu den Demokraten im Jahr 2020 zeigen, sagte Dave Peterson, ein Professor für Politikwissenschaften an der Iowa State University.

Erfahrene Beobachter in Iowa und die Kampagnen selbst weisen schnell darauf hin, dass die Vorwahlen in Iowa unberechenbar sind. Die Wahlbeteiligung kann durch einen unvorhergesehenen Schneesturm ins Schwanken geraten, und ein spät einsetzender Anstieg der Wahlbeteiligung durch einen Kandidaten oder eine außergewöhnliche Wahlkampfführung lässt sich in Umfragen unter den Wählern nur schwer messen.

Alle Kandidaten haben behauptet, dass sie über eine starke Feldarbeit verfügen. Trumps Berater haben erklärt, seine Kampagne sei viel besser organisiert als sein unorganisiertes Team im Jahr 2016, als er bei den Vorwahlen den zweiten Platz belegte. Never Back Down" hat mehr als 100 bezahlte Mitarbeiter, die seit ihrer Ankunft im Frühjahr dieses Jahres mehr als 800.000 Mal im Namen von DeSantis an Türen geklopft haben. Die finanzstarke konservative Organisation Americans for Prosperity hat sich in letzter Minute ebenfalls für Haley in Iowa stark gemacht.

Peterson ist skeptisch. Er sagte, dass er 2015 auf dem Weg zu den Vorwahlen mit Post von den Kampagnen bombardiert wurde und regelmäßig Anrufe von den Kandidaten erhielt - insbesondere von Senator Ted Cruz, dem letztendlichen Sieger. Es gab auch viel mehr Flugblätter und viel mehr Türklopfer.

Diesmal war sein Telefon still - einschließlich seines Festnetzanschlusses - und es gab kaum Post von den Kandidaten, sagte er.

Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass diese Bemühungen Trump-Anhänger so spät im Rennen noch bewegen könnten, sagte er.

Wie Peterson es ausdrückte: "Was würde jemanden, der Trump bisher unterstützt hat, davon überzeugen, seine Meinung zu ändern?"

Quelle: edition.cnn.com