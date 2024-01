Zwei wichtige militärische Ernennungen aus den Reihen der chinesischen Marine spiegeln Xis territoriale Ambitionen wider, sagen Analysten

(CNN) - Als Xi Jinping letzte Woche Admiral Dong Jun zum chinesischen Verteidigungsminister ernannte, war dies das erste Mal, dass ein Marineoffizier in diese Position berufen wurde, und Analysten sagen, dass dies ein klarer Hinweis auf die Prioritäten des chinesischen Führers ist - Taiwan steht dabei an erster Stelle.

Dongs Erfahrung, sowohl als Chef der Volksbefreiungsarmee Marine (PLAN) als auch in operativen Aufgaben in den östlichen und südlichen Kommandobereichen des chinesischen Militärs, verleiht ihm einen "beispiellosen Hintergrund" für das Amt des Verteidigungsministers, so ein Bericht des China Maritime Studies Institute (CMSI) am US Naval War College in Rhode Island.

Sein Lebenslauf "spiegelt eine ernsthafte gemeinsame und maritime Ausrichtung unter Xi wider, mit wachsenden potenziellen Anwendungen auf umstrittene Souveränitätsansprüche im Ost- und Südchinesischen Meer - keiner ist wichtiger als Taiwan", schreiben die CMSI-Analysten Andrew Erickson und Christopher Sharman in ihrem Bericht.

Carl Schuster, ehemaliger Direktor für Operationen im Joint Intelligence Center des US-Pazifikkommandos, sagte, Dong verfüge über internationale, gemeinsame und umfangreiche Marineerfahrungen in den beiden Gebieten, die bei den aggressivsten Behauptungen chinesischer Gebietsansprüche von Staatschef Xi Jinping im Vordergrund standen.

Xi, der die Übernahme der Kontrolle über Taiwan zu einem Eckpfeiler seines umfassenderen Ziels der "Verjüngung" Chinas zu einem Ort der Macht und des Ansehens in der Welt gemacht hat, sagte letzten Monat, dass die "Wiedervereinigung" Taiwans mit China "unvermeidlich" sei.

Die Kommunistische Partei Chinas beansprucht Taiwan als ihr eigenes Territorium, obwohl sie es nie kontrolliert hat. Chinesische Beamte sagen, sie streben eine friedliche "Wiedervereinigung" an, haben aber nicht ausgeschlossen, die Insel mit Gewalt unter ihre Kontrolle zu bringen.

Chinas Militär hat unter Xi den diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Druck auf Taiwan erhöht.

Chinesische Kampfjets überfliegen nun häufig Taiwans Luftverteidigungszone sowie die inoffizielle, aber bis vor kurzem weitgehend eingehaltene "Mittellinie", die entlang der Straße von Taiwan verläuft.

Auch chinesische Kriegsschiffe überqueren die Mittellinie inzwischen viel häufiger.

Peking ist auch in andere Souveränitätsstreitigkeiten verwickelt, mit Japan über die Senkuku-Inseln - die China als Diaoyus bezeichnet - im Ostchinesischen Meer und mit einer Handvoll Regierungen über umstrittene Riffe, Untiefen und Inseln im Südchinesischen Meer, die Peking fast alle als sein Hoheitsgebiet betrachtet.

Obwohl das Amt des Verteidigungsministers in China eine weitgehend zeremonielle Funktion hat und als öffentliches Gesicht der Militärdiplomatie mit anderen Ländern dient, sind Erickson und Sharman der Meinung, dass Dong mit seiner Erfahrung "ein starker Gesprächspartner für ausländische Partner sein wird".

Mögliche asiatische Krisenherde

Die Spannungen in der Region nehmen zu, und die Diplomatie wird angesichts der sich verhärtenden Fronten und unvorhersehbaren Ereignisse immer wichtiger.

Die in diesem Monat stattfindenden Präsidentschaftswahlen in Taiwan könnten enorme Auswirkungen auf die Beziehungen der Insel zu China haben - und auf die Spannungen in der Straße von Taiwan.

Im Südchinesischen Meer hat die chinesische Küstenwache aggressivere Zusammenstöße mit philippinischen Schiffen gehabt, die versuchten, einen philippinischen militärischen Außenposten auf der umstrittenen Zweiten Thomas-Scholle zu versorgen.

Und in der Senkaku-Kette, die von Japan kontrolliert wird, aber von China beansprucht wird, dringen monatlich mehr als 100 Schiffe der chinesischen Küstenwache und andere Schiffe in Japans zusammenhängende Zone um die Inseln ein, wie aus einer Statistik des japanischen Außenministeriums vom Dezember hervorgeht.

Ende letzten Jahres nahm Peking eine wichtige militärische Kommunikationslinie mit Washington wieder auf, die nach dem Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan im Jahr 2022 unterbrochen worden war.

Da sowohl die Philippinen als auch Japan Verbündete der USA im Rahmen des gegenseitigen Verteidigungsabkommens sind und Washington verpflichtet ist, Taiwans Selbstverteidigung zu unterstützen, könnte Dongs Fähigkeit, mit den US-Kollegen zu sprechen, um eine militärische Eskalation in allen drei Gebieten zu vermeiden, für den Frieden entscheidend sein.

Sollten jedoch Feindseligkeiten ausbrechen, könnte Dong ein wichtiger Berater für Oberbefehlshaber Xi sein, so die Analysten.

"Admiral Dong, einer der erfahrensten gemeinsamen Befehlshaber der PLA, verfügt über fundierte Kenntnisse auf der operativen Ebene des Krieges", schreiben Erickson und Sharman.

Schuster verweist auf Dongs jahrelange Erfahrung im Southern Theater Command, das das Südchinesische Meer umfasst, unter anderem als stellvertretender Befehlshaber aller PLA-Kräfte im Southern Theater und als Befehlshaber der dortigen PLA-Marineeinheiten.

Er war auch stellvertretender Befehlshaber der Ostmeerflotte, die im Ostchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan operiert, so Schuster.

Das zeigt, dass Dong "Xis Priorität auf Erfahrungen verkörpert, die für seine Pläne für das Südchinesische Meer und Taiwan von entscheidender Bedeutung sein könnten", so Schuster.

Und es war nicht nur Dong, den Xi letzte Woche ernannt hat, was auf die Prioritäten des chinesischen Führers hinweist, so die Analysten.

Fokus auf U-Boote

Wenige Tage bevor Xi Dong zum Verteidigungsminister ernannte, ernannte er Admiral Hu Zhongming zum Oberbefehlshaber der PLA-Marine.

Hu, ein U-Boot-Offizier mit Einsatz- und Führungserfahrung im Südchinesischen Meer, wird von Analysten als eine vernünftige Wahl für diese Aufgabe angesehen.

U-Boote sind ein Schlüsselbereich, in dem die PLA-Marine nach allgemeiner Auffassung ihrem potenziellen Gegner, der US-Marine, unterlegen ist.

Im Allgemeinen gelten chinesische U-Boote als lauter und leichter aufzuspüren als ihre amerikanischen Pendants.

"Die USA dominieren immer noch den Krieg unter Wasser", schrieb Paul Dibb, emeritierter Professor für strategische Studien an der Australian National University, im Dezember auf der Website des Australian Strategic Policy Institute.

"Chinas strategische Atom-U-Boote (SSBN) bieten Peking beispielsweise keine gesicherte nukleare Zweitschlagskraft, da sie sehr verwundbar gegenüber US-Angriffs-U-Booten (SSN) sind", schrieb er.

Auch bei der U-Boot-Abwehr sei China den USA unterlegen, habe aber in den letzten Jahren in Verbesserungen investiert, so Schuster.

Hu scheint die perfekte Person zu sein, um die U-Boot-Kräfte der PLA zu verbessern, sagte Alessio Patalano, Professor für Krieg und Strategie am King's College in London.

"Als U-Boot-Fahrer mit beträchtlicher Erfahrung im Risikomanagement und in der Verbesserung der Ausbildung wird Admiral Hu dafür sorgen, dass Chinas wichtigste strategische Fähigkeit auf den höchsten Standard gebracht wird", so Patalano.

Zu Hu's Kommandoerfahrung gehören zwei Fälle, in denen er nach Berichten staatlicher chinesischer Medien katastrophale Ereignisse abwenden konnte, was ihn dazu veranlasste, Ausbildungsverfahren zu entwickeln, die eine Wiederholung verhindern sollen.

Die Analysten hoben Hus Erfahrung als Theaterkommandeur hervor, der die Streitkräfte der PLA in weiten Regionen beaufsichtigt.

"Die Erfahrung mit mehreren Flotten verschafft Admiral Hu einzigartige Einblicke in die Stärken und Schwächen der einzelnen Flotten, die es ihm ermöglichen werden, organisatorische und ausbildungstechnische Verbesserungen vorzunehmen, um die Einsatzbereitschaft der PLAN zu gewährleisten, sowie maßgeschneiderte Anleitungen für operative und taktische Verbesserungen der PLAN zu geben", schreiben Sharman und Erickson.

Bevorzugung der Kriegsmarine

Während Xi zwei Positionen in der chinesischen Militärhierarchie neu besetzte, wurden gleichzeitig neun Militärs aus ihren Positionen im Nationalen Volkskongress, Chinas gesetzgebendem Organ, entfernt - ein seltener Schritt, der auf eine größere Säuberung in der PLA hindeutet.

Die Analysten wiesen darauf hin, dass der Posten des Verteidigungsministers vor Dongs Ernennung bereits seit zwei Monaten unbesetzt war, da Li Shangfu nach längerer Abwesenheit von der Öffentlichkeit ohne Erklärung von diesem Posten entfernt wurde.

Xi ist seit zehn Jahren bestrebt, die Korruption in den Reihen des chinesischen Militärs zu bekämpfen. Die Entlassung der neun Militärs heizt daher die Spekulationen über ihre mögliche Verwicklung in Korruption an.

Es wurden keine Anklagen bekannt gegeben, aber die Zugehörigkeit der neun entlassenen Beamten gibt einige Hinweise darauf, was in China vor sich gehen könnte.

Nur einer der neun war bei der Marine. Die meisten kamen aus der PLA-Raketentruppe, die für Chinas landgestützte nukleare und konventionelle Raketen zuständig ist.

In der streng kontrollierten Hierarchie der Kommunistischen Partei Chinas sind die Zeichen klar, so Patalano.

"Die Ernennung von zwei Marineoffizieren auf diesen Schlüsselposten, insbesondere des Verteidigungsministers, deutet stark auf zwei Dinge hin: Die Marine wird als der loyalste Dienst für Xi angesehen; und sie ist auch derjenige, der technisches und professionelles Wissen mit den Zielen verbindet, Chinas Macht in seiner unmittelbaren Peripherie zu erhalten."

