- Zwei Menschen starben bei einem Unfall auf der A14 in der Altmark

Auf der A14 in der Altmark kam es zu einem schweren Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen starben. Laut Polizei in Stendal wurden drei Personen schwer und neun leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein 68-jähriger Lkw-Fahrer nicht rechtzeitig gebremst und sei in eine Fahrzeugkolonne gefahren. Dabei wurden acht Autos ineinander geschoben und der Lkw landete im Graben. Einige Fahrzeuge wurden auch durch die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschoben.

Die beiden Verstorbenen wurden als ein 80-jähriger Mann und eine 79-jährige Beifahrerin identifiziert, die beide im Stau standen. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Insgesamt zwölf Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei Beteiligte blieben unverletzt. Die A14 blieb mehrere Stunden gesperrt.

Die Untersuchungen ergaben, dass die anderen Fahrzeuge im Stau versuchten, dem Chaos durch die Fahrlässigkeit des Lkw-Fahrers auszuweichen. Trotz der chaotischen Situation gelang es den Einsatzkräften, die in den Fahrzeugen eingeklemmten Personen zu retten.

