Zwei Fremde lernten sich kennen, als ihr Flug an Heiligabend 1975 verspätet war. So wurden sie Freunde fürs Leben

Es war Heiligabend 1975. Flughafen LAX. Cathy, die Anfang des Jahres nach Los Angeles gezogen war, wollte unbedingt in ihre Heimatstadt Yakima, Washington, zurückkehren.

Cathy hatte Washington voller Hoffnung und Aufregung in Richtung Kalifornien verlassen. Der 23-jährigen Cathy schien Yakima zu eng zu sein. Sie wollte das Leben in der Großstadt erleben.

"Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und wollte irgendwohin, wo es mehr zu tun gibt", sagt Cathy heute gegenüber CNN Travel.

Sie hatte eine kleine Wohnung im San Fernando Valley gefunden, die sie zu ihrer eigenen gemacht hatte. Ihr Job war gut, ihre Kollegen waren viel älter als sie - aber alle freundlich und einladend.

Aber Cathy hatte keine Freunde in ihrem Alter. Sie fühlte sich einsam und isoliert in der Großstadt. Sie fragte sich immer wieder, ob es ein Fehler gewesen war, allein nach Los Angeles umzuziehen.

"Ich hatte wirklich langsam das Gefühl, dass ich hier vielleicht nicht hingehörte", sagt Cathy.

Als sie sich darauf vorbereitete, über die Feiertage nach Hause zu ihren Eltern zu fahren, beschloss Cathy, ihnen dort zu sagen, dass sie für immer zurückziehen würde.

Als Cathy sich in die Schlange zum Einchecken einreihte und feststellte, dass ihr Flug Verspätung hatte, fühlte sie sich wie der letzte Strohhalm - nichts schien mehr zu funktionieren.

Sie versuchte, ihre Niedergeschlagenheit abzuschütteln, als sich die Frau in der Schlange vor ihr umdrehte, lächelte und ein Gespräch anfing.

Sie war Ende vierzig und hatte eine freundliche, warme Ausstrahlung, mit der sie Cathy sofort sympathisch war. Neben ihr stand eine Frau, die ähnlich alt aussah wie Cathy - auch sie lächelte, nur etwas schüchterner.

"Ich bin Millie", sagte die ältere Frau. "Das ist meine Tochter, Debbie. Wo wollen Sie hin?"

"Ich bin Cathy", sagte Cathy. "Ich fahre nach Yakima, Washington."

"Nun, wir versuchen, nach Eugene, Oregon, zu kommen", sagte Millie. "Aber wir fahren im Moment nirgendwo hin. Warum gehen wir also nicht alle etwas trinken?"

Es war 11 Uhr vormittags, aber Cathy zögerte nur einen Moment lang. Die freundliche Anwesenheit von Millie und Debbie war ein sofortiger Trost. Die drei Frauen machten sich auf den Weg zur Flughafenbar.

Freundschaft am Flughafen

Während Millie für sie bestellte, unterhielten sich Debbie und Cathy. Debbie erklärte, dass sie 24 Jahre alt sei und aus Kalifornien stamme - sie lebe in einer Stadt namens Norwalk, die etwa 15 Meilen östlich von Los Angeles liege, und sie und ihre Mutter seien auf dem Weg nach Oregon, um über die Feiertage ihre Familie zu besuchen.

Cathy fand, dass man sich mit Debbie leicht unterhalten konnte. Sie war witzig und freundlich. Und als Millie mit einer Runde Drinks an den Tisch zurückkehrte, sorgte Millies lebhafte, gesprächige Persönlichkeit dafür, dass die Unterhaltung weiterging.

Es schien, als hätte Millie Cathys Einsamkeit erkannt. Sie vermittelte ihr, so denkt Cathy heute, eine Freundschaft mit Debbie.

"Als wir ein paar Stunden später in den Flieger stiegen, hatte Millie dafür gesorgt, dass unsere Plätze getauscht wurden, damit wir zusammensitzen und uns weiter unterhalten konnten", sagt Cathy.

Cathy hatte zwar einen anderen Endpunkt als Millie und Debbie, aber sie flogen alle mit demselben Flugzeug und mit derselben Fluggesellschaft - Hughes Airwest, einer heute nicht mehr existierenden regionalen Fluggesellschaft, die mit dem Milliardär Howard Hughes verbunden war. Das Flugzeug sollte die Westküste entlang fliegen und unterwegs einige Zwischenstopps einlegen.

Trotz der Verspätung und der Frustration vieler Passagiere herrschte an Bord eine ausgelassene Stimmung.

"Wir stiegen in das Flugzeug und alle Flugbegleiter hatten Weihnachtsmannmützen auf", erinnert sich Cathy.

Jedes Mal, wenn das Flugzeug landete, die Passagiere ausstiegen und dann wieder in die Luft gingen, wurden den verbliebenen Reisenden als Entschuldigung für die Verspätung eine Runde kostenloser Getränke angeboten.

"Jedes Mal, wenn wir aufstiegen, stand ein anderes Getränk auf meinem Tablett", sagt Cathy. "Wir waren in einer sehr feierlichen Stimmung."

Als das Flugzeug in Eugene zwischenlandete, stiegen Millie und Debbie aus, aber nicht bevor sie ihre Kontaktdaten mit Cathy ausgetauscht hatten.

"Ich fragte sie: 'Habt ihr schon Pläne für Silvester?' Sie sagte: 'Nein.' Also sagte ich: 'Hier ist meine Telefonnummer, ruf mich an, und du kannst gerne bei mir übernachten'", erinnert sich Debbie.

"Plötzlich hatte ich eine Freundin in meinem Alter", sagt Cathy.

Weihnachten und Neujahr

In Yakima holte Cathys Familie sie vom Flughafen ab. Sie freute sich sehr, sie zu sehen, aber das Trinken am Tag hatte auch seinen Tribut gefordert.

"Ich weiß gar nicht mehr, wie ich aus dem Flugzeug gestiegen bin", sagt sie und lacht. "Als ich zu Hause ankam, spürte ich es schon.

Als Cathy zum Haus ihrer Eltern zurückkehrte, waren auch ihr Bruder und ihre Schwägerin mit ihren kleinen Kindern da. Die Familie hatte auf Cathys Ankunft gewartet und hoffte, Geschenke austauschen zu können.

Doch Cathy schlief prompt in der Kutsche ein.

"Ich kann mich an einen der Jungen erinnern - sie waren damals, ich weiß nicht, vier und sechs Jahre alt. Er kam zu mir rüber, setzte sich neben mich und versuchte immer wieder, mich aufzuwecken", erinnert sich Cathy.

Am nächsten Morgen, am ersten Weihnachtstag, saß Cathy mit ihrer Mutter am Küchentisch. Sie hatte sich von einem möglichen Kater erholt und fühlte sich wieder wie ein Mensch.

"Wie war denn dein Flug, abgesehen vom Trinken?", fragte Cathys Mutter und zog eine Augenbraue hoch.

"Ich habe diese wirklich netten Leute kennengelernt", erklärte Cathy. "Sie haben mir ihre Nummern gegeben. Ich denke, ich werde sie anrufen, wenn ich zurück bin."

Sie erwähnte, dass Debbie sie für Silvester eingeladen hatte.

"Das ist großartig", sagte Cathys Mutter ermutigend. "Du solltest sie darauf ansprechen."

"Ja, ich denke, das werde ich", sagte Cathy. "Ich mochte sie wirklich."

Der Rest von Cathys Festtagspause in Washington verging in einem fröhlichen Durcheinander von Familie, Essen und Feiern.

Und als sie nach Kalifornien zurückkehrte, war Cathy eher aufgeregt als besorgt.

"Ein paar Tage zuvor hatte ich noch gedacht, ich würde mit meinen Eltern über einen Umzug nach Hause sprechen. Und jetzt dachte ich tatsächlich darüber nach, jemanden kennen zu lernen und einen Freund dort unten zu haben", sagt Cathy.

Auch Debbie war begeistert, Cathy wiederzusehen. Sie hatte nie Zweifel daran, dass Cathy sich melden würde.

"Ich hatte einfach dieses warme Gefühl bei unserem Treffen. Und irgendwie wusste ich einfach, dass Cathy anrufen würde", sagt sie.

Wir werden Freunde

Cathy rief an, und sie besuchte Debbies Silvesterparty. Danach blieb Cathy über Nacht und erlebte am nächsten Tag ihr erstes Erdbeben. Erdbeben sind in Kalifornien üblicher als in Washington - und Cathy war verblüfft, dass Debbie so gelassen mit der ganzen Sache umging.

"Sie fragt: 'Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen?' Und ich sagte zu ihr: 'Cathy, Schatz, das war gar nichts. Es ist vorbei. Setz dich einfach hin und entspann dich", erinnert sich Debbie. "Seitdem sind wir miteinander verbunden."

"Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte", sagt Cathy. "Wir haben einfach weiter zusammen abgehangen.

Nachdem sie Debbie getroffen hatte, öffnete sich Cathys kalifornische Welt. Debbie stellte ihr zum Beispiel ihren Freundeskreis vor.

"Kurz darauf fingen im Frühjahr ein paar Leute in meinem Alter an zu arbeiten, und ich freundete mich mit ihnen an", erinnert sich Cathy.

"Aber ehrlich gesagt waren Debbie und ihre Mutter wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass ich in Südkalifornien geblieben bin, denn Millie hat mich sozusagen adoptiert. Ich habe immer allen erzählt, dass sie meine kalifornische Mutter ist.

Millie rief Cathy an und lud sie zum Abendessen ein und ließ Cathy erst gehen, als sie ihr Tupperdosen voller Essen zum Mitnehmen in die Hand gedrückt hatte.

In der Zwischenzeit trafen sich Cathy und Debbie regelmäßig zu zweit und telefonierten zwischendurch immer wieder miteinander.

"Es gab immer eine Ausrede, um einkaufen zu gehen. Es war uns egal, wohin wir gingen. Wir sind sogar bis zum Rodeo Drive gegangen - gekauft haben wir nichts", sagt Debbie.

"Wir konnten uns zwar nichts leisten, aber es hat Spaß gemacht, sich zu wundern", fügt Cathy hinzu.

Einer ihrer Lieblingsorte war das Dodger Stadium, die Heimat der LA Dodgers. Die beiden Freundinnen gaben 4 Dollar für Tribünenplätze aus und den Rest ihres Geldes für die 10-Zoll-Hotdogs, die nach dem Baseballteam benannt waren.

"Wir liebten die Spiele der Dodgers - aber was noch wichtiger war, wir liebten die Dodger-Hotdogs", sagt Debbie und lacht.

Ende 1976 plante Cathy eine weitere Reise zurück in ihre Heimatstadt. Sie beschloss, dieses Mal nicht zu fliegen - zum einen, um weitere Flugverspätungen zu vermeiden, zum anderen, um Geld zu sparen.

"Also fragte ich Deb, ob sie mit mir einen Roadtrip nach Washington machen und meine Familie kennen lernen wollte", erinnert sich Debbie.

Die beiden Freundinnen machten sich auf den Weg und planten, die Nacht durchzufahren. Doch es begann so stark zu regnen, dass sie kaum noch die Straße sehen konnten. Und dann hatten sie eine Reifenpanne.

"Wir fuhren an den Straßenrand. Es regnete in Strömen, damals gab es noch keine Handys, nichts. Es war schon dunkel", erinnert sich Cathy.

Glücklicherweise hielt ein freundlicher Passant an und half ihnen, den Reifen zu wechseln. Bargeld wollte er nicht annehmen, also bestanden Debbie und Cathy darauf, dass er etwas von den vielen Sandwiches und Keksen mitnahm, die Millie für ihre Reise vorbereitet hatte.

Für Debbie und Cathy war das alles Teil des Abenteuers - Pannen auf der Reise, die sie in Kauf nahmen, anstatt darüber zu verzweifeln. Schließlich war es das, was sie überhaupt erst zusammengebracht hatte.

Als die beiden Freundinnen schließlich in Washington ankamen, wurde Debbie von Cathys Eltern mit offenen Armen empfangen.

Debbies Vater war gestorben, als sie noch ein Teenager war, und Cathys Vater wurde schnell zu einer Art Ersatzvaterfigur für sie.

"Ich habe ihre Eltern über alles geliebt. Als ich ihren Vater das erste Mal traf, sagte er: 'Komm her, Kind. Nimm mich in den Arm.' Sie waren einfach eine wunderbare Familie", sagt Debbie.

Später lernte Millie, Debbies Mutter, auch Cathys Eltern kennen. Wann immer Cathys Familie in der Stadt war, trafen sie sich mit Millie.

"Ihre Mutter hat sich wirklich mit meinen Eltern angefreundet, und die haben sich mit ihr angefreundet", sagt Cathy.

"Es sollte so sein", sagt Debbie.

Verbunden fürs Leben

Cathy lebte die nächsten 17 Jahre in Kalifornien und blieb während dieser Zeit eng mit Debbie befreundet. In den frühen 1990er Jahren zog sie zurück nach Washington. Ihr Unternehmen eröffnete eine neue Abteilung in Seattle - das war eine großartige berufliche Chance und ermöglichte es Cathy außerdem, ein paar Stunden näher bei ihren Eltern zu sein.

"Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon älter", sagt Cathy.

Nach dem Umzug blieb Cathy mit Debbie gut befreundet. Sie fuhr immer noch regelmäßig nach Kalifornien, um dort zu arbeiten, und telefonierte oft mit Debbie. Die beiden Freundinnen unternahmen auch Abenteuer außerhalb ihrer Heimatstädte.

"Es gab Ausflüge nach Disneyland, Knott's Berry Farm und eine unvergessliche Reise nach Las Vegas, um Paul Anka zu sehen", sagt Cathy.

Heute sind Debbie und Cathy beide in ihren 70ern. Sie haben seit über 30 Jahren nicht mehr in der Nähe des anderen gewohnt. Aber sie sind einander treu geblieben und haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gegenseitig unterstützt.

"Ich glaube, man muss sie sich erarbeiten", sagt Cathy über Freundschaft. "Man kann sie nicht einfach als selbstverständlich ansehen. Und ich glaube, die Menschen, die in meinem Leben geblieben sind, sind diejenigen, die dazu bestimmt sind, dort zu sein. Ich glaube, Debbie war immer dazu bestimmt, da zu sein. Und deshalb war es für uns einfach, die Freundschaft aufrechtzuerhalten.

"Wir treffen uns vielleicht nicht immer einmal pro Woche, aber wir haben immer Kontakt", sagt Debbie. "Wir erinnern uns an die Geburtstage der anderen - ich rufe sie an und singe ihr am Telefon ein Lied vor. Man muss sich schon anstrengen, aber ich glaube, es muss nicht unbedingt etwas Großes sein, um in Verbindung zu bleiben. Schicken Sie Ihrem Freund eine Geburtstagskarte - oder singen Sie ihm am Telefon etwas vor."

In den letzten Jahren mussten beide Frauen den Tod enger Freunde verkraften. Umso dankbarer sind sie für die geliebten Menschen, die noch in ihrem Leben sind - und auch für die Rollen, die diejenigen spielen, die nicht mehr bei ihnen sind.

Besonders vermissen sie Millie, Debbies Mutter, die sie immer für ihre Rolle bei ihrem Treffen am Flughafen verantwortlich machen.

"Wir haben den Tod von Debbies Mutter und meinen beiden Eltern und anderen Familienmitgliedern, die uns nahe standen, miterlebt, und wir hatten beide im Laufe der Jahre gesundheitliche Probleme", sagt Cathy, die Debbie nach einer Hüftoperation besuchte, um sie aufzumuntern.

"Ich weiß immer, dass ich Deb anrufen und mit ihr reden kann. Und wenn wir mit unserem Gespräch fertig sind, werden wir wahrscheinlich schon lachen, was immer gut ist, wenn man einen Freund hat, der einen aus jeder noch so schlechten Lage herausholt."

Aufgrund gesundheitlicher Probleme - ganz zu schweigen von der Pandemie - haben sich die beiden Freundinnen seit einigen Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Aber Cathy plant eine Reise nach Kalifornien im Frühjahr nächsten Jahres.

"Ich kann garantieren, dass wir uns dann wieder so sehen werden wie im Monat zuvor, und wir werden uns sofort wieder locker unterhalten und lachen", sagt sie.

In der Zwischenzeit werden sich die beiden Freundinnen an Heiligabend auf jeden Fall unterhalten. Es ist so etwas wie eine Tradition für sie, an diesem Tag zu telefonieren - zum einen, um Festtagswünsche zu übermitteln, zum anderen, um in Erinnerungen zu schwelgen.

"Cathy wird anrufen und sagen: 'Frohe Weihnachten. Alles Gute zum Jahrestag der Nacht, in der wir uns an Heiligabend kennen gelernt haben", sagt Debbie.

Dieses Jahr ist es der 48. Jahrestag dieses Treffens.

"Es war eindeutig der beste verspätete Flug meines Fluges", sagt Cathy.

"Es war eine wunderbare Freundschaft", stimmt Debbie zu.

