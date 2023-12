Zwei ehemalige iranische Fußballnationalspieler sterben innerhalb einer Woche an Covid-19, nachdem sie in einem online ausgestrahlten TV-Special aufgetreten sind

Mehrdad Minavand, 45, und Ali Ansarian, 43, spielten als Profis in der iranischen Profiliga für den Persepolis Football Club und waren bei den Fans im ganzen Land sehr beliebt.

Nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA sollen sich die beiden ehemaligen Teamkollegen mit dem Coronavirus infiziert haben, als sie gemeinsam ein Online-Fernsehspecial zum Derby zwischen dem Persepolis FC und dem Esteghlal FC moderierten.

"Wie Sie vielleicht in den letzten Tagen in den Nachrichten gehört haben, ist Mehrdad Minavand an einem Coronavirus erkrankt", erklärte ein Sprecher in einem Video, das am 21. Januar auf der offiziellen Instagram-Seite des ehemaligen Fußballers veröffentlicht wurde.

"Er befindet sich in einem kritischen Zustand und sein Arzt sagt uns, dass dies daran liegt, dass er zu spät ins Krankenhaus gekommen ist", so der Sprecher.

Die Gesundheitsbehörden des Laleh-Krankenhauses in Teheran gaben den Tod des Fußballers in der Nacht zum 27. Januar bekannt, etwa eine Woche nach seiner Einlieferung in das Krankenhaus.

"Minavands Zustand war bis 18 Uhr vielversprechend, sein Sauerstoffgehalt lag bei über 90 %, seine Nierenfunktion und sein Blutdruck waren stabil, doch dann verschlechterte sich sein Zustand plötzlich", sagte der Leiter der Intensivstation des Laleh-Krankenhauses, Dr. Amir Hossein Lotfi, gegenüber der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur ISNA.

Minavand hatte erst im November in einem Instagram-Post seine Heirat mit Shabnam Kamangar bekannt gegeben.

"Ich habe fast drei Jahre lang auf diesen Tag gewartet und ihn geplant. Ich danke Gott, dass er diesen Tag möglich gemacht hat", schrieb Minavand.

Während des Online-Specials sprach Minavand über seine kürzliche Hochzeit und sagte zu Ansarian: "Ich wünsche mir wirklich zwei Kinder, und ich hoffe, eines davon ist ein Mädchen."

Minavand trug dazu bei, den Iran in einem politisch brisanten Spiel der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Lyon, Frankreich, zu einem 2:1-Sieg gegen die USA zu führen.

"Ich möchte mein aufrichtiges Beileid zum Tod des ehemaligen iranischen Fußballnationalspielers Mehrdad Minavand ausdrücken", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Erklärung.

"Worte scheinen unzureichend, um diese Trauer zu beschreiben. Minavands Vermächtnis und seine Leistungen, vor allem aber seine Persönlichkeit, seine Popularität und seine Menschlichkeit, werden nie vergessen werden."

Verwitwete Mutter

Während die Iraner um Minavand trauerten, richteten sich ihre Gedanken auf Ansarian und gaben der Hoffnung Ausdruck, dass der jüngere Fußballer - der laut IRNA am 21. Januar wegen Covid-19-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurde - wieder gesund werden würde.

Der 43-jährige Fußballer, der sich in einen Schauspieler verwandelt hat, moderierte zuletzt eine beliebte Online-Fußball-Fernsehsendung und spielte in mehreren iranischen Filmen und Fernsehserien mit, seit er vor fast zehn Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, berichtet die halbamtliche Nachrichtenagentur ISNA.

Er war der seltene Fußballer, der für die rivalisierenden Vereine Esteghlal FC und Persepolis FC spielte, aber dennoch von den Fans in allen Bereichen geliebt wurde.

Einige Fans versammelten sich vor dem Farhikhtegan-Krankenhaus in Teheran, in dem Ansarian lag, als er an Covid-19 starb.

Andere teilten ihre Verwunderung über seinen Tod in so jungen Jahren mit. "Mit deinem Tod habe ich gelernt, dass keine Gebete erhört werden", schrieb der iranische Modedesigner Mehrdad Khanali in einem Instagram-Post.

Ansarian wurde von den Iranern für sein ansteckendes Lachen und seine Unbeschwertheit bewundert und war vor allem dafür bekannt, wie sehr er seine Mutter liebte.

Minavand fragte Ansarian während der Sendung, ob er mit dem Heiraten gewartet habe, weil er seine verwitwete Mutter nicht allein lassen wollte. "Das mag einer der Gründe sein", antwortete Ansarian, "aber sie ist wirklich meine engste Freundin."

Ansarian starb am 3. Februar, dem Muttertag im Iran.

Berichtigung: Eine frühere Version dieses Artikels enthielt das falsche Foto des Fußballers Ali Ansarian. Das Bild wurde ersetzt.

