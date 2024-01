Zwei chinesische Bubble Tea-Giganten bereiten sich auf Börsengänge vor

Die Mixue Group und die Guming Holdings, die für ihre einzigartigen Getränke wie Maracujamark oder Tees mit Trauben- und Käsegeschmack bekannt sind, haben laut Börsenunterlagen vom Dienstag einen Börsengang in Hongkong beantragt.

Der Umfang der Angebote wurde in den Unterlagen der einzelnen Unternehmen geschwärzt. Am Mittwoch berichtete Reuters jedoch unter Berufung auf eine nicht näher bezeichnete Quelle, dass Mixue, das sich selbst als Chinas größte Bubble-Tea-Kette bezeichnet, 500 Millionen bis 1 Milliarde Dollar einnehmen möchte, während Guming 300 Millionen bis 500 Millionen Dollar einnehmen möchte.

Mixue lehnte eine Stellungnahme ab, während Guming nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

Auch wenn China mit großer wirtschaftlicher Unsicherheit und geringem Verbrauchervertrauen zu kämpfen hat, gelten erschwingliche Vergnügungen wie Kinobesuche oder billige Lebensmittel und Getränke als Lichtblicke.

Der chinesische Markt für Blasen-Tee ist beträchtlich. Einem Bericht der China Chain Store & Franchise Association, einer Branchengruppe, zufolge wird der Wert der Branche im Jahr 2023 auf 145 Milliarden Yuan (20,4 Milliarden US-Dollar) geschätzt.

Mixue, was nach Angaben des Unternehmens "süßer Schnee wie Honig" auf Englisch bedeutet, hat laut Prospekt mehr als 36.000 Geschäfte auf dem chinesischen Festland und in 11 Überseemärkten wie Vietnam und Malaysia.

Das Unternehmen begann 1997 unter einem anderen Namen - "Coldsnap" - mit dem Verkauf von rasiertem Eis in einem kleinen Laden in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou. Zwei Jahre später führte der Gründer den Markennamen Mixue ein.

Im Jahr 2005 begann das Unternehmen mit dem Verkauf von Softeis für nur 1 Yuan (ca. 15 US-Cent), das sich schnell zu einem Verkaufsschlager und zum ersten Markenprodukt des Unternehmens entwickelte.

Heute hat die Kette die niedrigen Preise auf die gesamte Speisekarte ausgedehnt und verkauft viele Produkte für nur 1 $. Zu den Bestsellern gehören Eistüten, Limonade und Bubble Tea, der auch Boba genannt wird.

Das hat Mixue, das in ganz China mit seinem fröhlichen Schneemann-Logo in Verbindung gebracht wird, zum Marktführer gemacht. In den neun Monaten, die im September 2023 endeten, war das Unternehmen mit einem Marktanteil von 11,2 % und einem Umsatz von 34,6 Milliarden Yuan (4,9 Milliarden US-Dollar) der führende Anbieter von Erfrischungsgetränken in China, so das Unternehmen in seinem Bericht.

Das Versprechen niedriger Preise war ein überzeugendes Verkaufsargument. In einer Verkaufsstelle des Unternehmens im Stadtteil Mongkok in Hongkong sagten am Donnerstag mehrere Kunden, die in einer langen Schlange warteten, gegenüber CNN, dass die Preise von Mixue zu günstig seien, um sie zu verpassen.

Emma So, eine 30-jährige Verwaltungsangestellte, sagte, sie habe die Getränke zuvor als etwas zu süß empfunden. "Aber es ist so billig", sagte sie, während sie sich einen normalen Bubble Tea mit zusätzlichen Tapioka-Perlen holte.

Guming bezeichnet sich selbst als Chinas zweitgrößte Bubble-Tea-Kette mit 9.000 Filialen in 200 Städten auf dem chinesischen Festland. Der Name des Unternehmens bedeutet auf Englisch "alter Tee" und wurde 2010 in der ostchinesischen Provinz Zhejiang gegründet.

Die Strategie von Guming zielt darauf ab, vor allem Verbraucher außerhalb der chinesischen Metropolen anzusprechen. Laut Prospekt befinden sich 79 % der Filialen in Städten, die als zweitklassig oder darunter eingestuft werden.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com