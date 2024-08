Zwangsräumungen vor dem Taifun Ampil in Japan

Nordjapan bereitet sich auf einen herannahenden Taifun vor. Tausende Menschen wurden aus überschwemmungsgefährdeten Gebieten umgesiedelt, während Flüge und Züge in der Tokyo-Region gestrichen wurden. Der Taifun "Ampil" sollte am Abend nahe den Gewässern in der Nähe von Tokyo erwartet werden, bevor er nach Norden zieht. Wetterexperten warnten vor starken Winden und Regenfällen.

Laut der Japan Meteorological Agency erreichte "Ampil" am frühen Freitagmorgen Windgeschwindigkeiten von über 160 Kilometern pro Stunde. Das Auge des Taifuns sollte nicht auf Land treffen. Dennoch hatten die Ausläufer des Sturms bereits Stromausfälle in mehr als 5.000 Haushalten verursacht, hauptsächlich in Küstenpräfekturen östlich von Tokyo, aber auch in nördlicheren Gebieten.

Eine Evakuierungsanweisung wurde für die 320.000 Bewohner der Stadt Iwaki in der Präfektur Fukushima ausgegeben. Über 30 Orte dienten als sichere Zufluchtsorte, wie z.B. Schulturnhallen und Gemeindezentren.

Tokyo Disneyland schloss am Freitag um 15 Uhr aufgrund des erwarteten Sturms. Einer der größten Lieferdienste stellte am Freitag und Samstag in Tokyo und den betroffenen umliegenden Gebieten den Betrieb ein. Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Tokyo und Nagoya waren nicht in Betrieb. Numerous flights were scrapped at Tokyo airports.

Die japanische Wetterbehörde prophezeite, dass der Taifun "Ampil" nahe Tokyo vorbeiziehen und starke Winde und Regenfälle verursachen würde. Obwohl er nicht auf Land treffen sollte, verursachten die Ausläufer des Taifuns Stromausfälle in über 5.000 japanischen Haushalten, hauptsächlich in Küstengebieten östlich von Tokyo.

Lesen Sie auch: