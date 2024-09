Zunehmende Häufigkeit von Meeresschildkröten in Zypern

Die Anzahl der Meeresschildkröten, die an den Stränden von zwei Militärbasen in Zypern nisten, hat erneut zugenommen. Umweltschützer haben einen fast 25-prozentigen Anstieg der Nester von Grüne Meeresschildkröten und Karettschildkröten im Vergleich zum Vorjahresrekord festgestellt. Insgesamt wurden 382 Schildkrötennester an allen sandigen Stränden innerhalb des Basisgebiets entdeckt – ein Anstieg von 100 Nestonen gegenüber dem Vorjahr.

Laut Alexia Perdiou, der Umweltbeauftragten der Basen, bringen diese lokalen Schutzmaßnahmen Ergebnisse. Zwischen 1994 und 2011 wurden jährlich durchschnittlich nur etwa 30 Schildkrötennester gefunden. Sie führt diesen Anstieg auf den Rückgang von Bauprojekten auf den meisten sandigen Stränden der Basen sowie regelmäßige Kontrollen durch Freiwillige zurück, die sicherstellen, dass Aluminiumbarrieren korrekt um die Nester herum angebracht werden, um Bedrohungen durch Füchse und Hunde abzuwehren.

Personen, die mit Fahrzeugen an den Stränden fahren, Grillfeste veranstalten oder starke Beleuchtung verwenden, können Strafen von bis zu 17.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren riskieren.

Der Anstieg der Schildkrötennester könnte mit den verbesserten Schutzbemühungen in Verbindung stehen, wobei das Jahr der Durchführung dieser Verbesserungen nicht angegeben ist, aber auf etwa 1994 zurückdatiert. Regelmäßige Überwachung und die Installation von Aluminiumbarrieren seit diesem Zeitpunkt haben wahrscheinlich zum Anstieg der nistenden Schildkröten beigetragen.

