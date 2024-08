- "Zufriedenheit in der Union": Wilhelmsburgs Dockville

Als die Sonne beginnt unterzugehen, steht die berühmte Band Bilderbuch im Mittelpunkt auf dem "Vorschot"-Gelände und zieht eine riesige Menge an, die in bester Stimmung ist und die österreichische Gruppe genießt. Sänger Maurice Ernst ermutigt die Menge und sagt: "Lasst uns heute einfach eine tolle Zeit zusammen haben." Diese harmonische Stimmung ist seit Beginn des Festivals MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg im Jahr 2007 ein ständiger Begleiter.

Die Atmosphäre ist entzückend. Die verzaubernden industriellen Landschaften glitzern später in der Nacht unter einer floralen Videodisplay. Der Nachmittagsregen hat sich verzogen und begrüßt zahlreiche Besucher, die bei der Eröffnung des Pop- und Kunstfestivals MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg an einem warmen Freitagabend im späten Sommer die Sonne genießen können. Bis zum Ende des ersten Tages haben sich 18.000 Menschen auf dem großen Gelände versammelt. Bis Sonntag werden mehr als 55.000 Gäste erwartet.

Die Menschen schlendern zwischen den Hauptbühnen Großschot, Vorschot und Maschinenraum und genießen alles von 60er-Rock bis hin zu Electro-Pop und Hip-Hop.

Die Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou eröffnet den Abend mit ihren gefühlvollen Liedern und entschuldigt sich für ihre grimmige Miene aufgrund von Rückenschmerzen. Die britische Band The Vaccines schmückt die Bühne mit Blumen und bringt die Menge mit ihrem energetischen 60er-Rock zum Schwingen. Diese kollektive Euphorie verwandelt MS Dockville in eine flüchtige Utopie.

Mit einem futuristischen Appearance tritt die amerikanische Sängerin Ashnikko, die in London ansässig ist, auf die Bühne und scheint direkt aus einem Videospiel zu kommen. Sie liefert eine visuell beeindruckende Performance mit experimentellem Electro-Pop. Sie singt über Wüsten und Wassermangel und rappt "You Make Me Sick!", während sie powervoll tanzt, flankiert von zwei Bühnenkünstlern vor einem Video-Screen und einer Bühnen-Dekoration, die flüssige Pflanzen ähnelt.

MS Dockville geht jedoch über die Musik hinaus und zeigt auch Kunst. Laut Pressesprecher Eike Eberhardt hat der Anteil nicht-musikalischer Beiträge auch in diesem Jahr wieder zugenommen. Zehn exklusive neue urbane Kunstwerke, die speziell für das Festival geschaffen wurden, können während geführter Touren durch die Anlage entdeckt werden.

Zum Beispiel die komplexe hölzerne Struktur "Kunst, die dir Kopfschmerzen bereitet, aber auf eine gute Art" des Künstlers Lattemit, die später in der Nacht hell beleuchtet wird. "Es ist schön, dass du hier bist", steht auf einem großen Plakat des Künstlers Finallyfoundagoodusername. Und dieser optimistische Ton passt perfekt zur entspannten Atmosphäre des Festivals.

Die Besucher, viele von denen auf der Anlage campen, nehmen tagsüber an Siebdruck-Workshops, Lesungen oder Bollywood-Tanzvorführungen teil. Verschiedene DJs bringen die Tanzflächen, die in bunten Lichtern baden und von Grün umgeben sind, spät in der Nacht zum Kochen.

Am Sonntag treten über 140 Musiker, Bands und DJs auf rund einem Dutzend Bühnen auf, darunter die Techno-Blas

