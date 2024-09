Zu den wichtigsten Informationen für heute gehören:

1. Naher Osten

Hezbollah hat Rache für einen israelischen Angriff geschworen, der am Dienstag mindestens neun Todesopfer und zahlreiche Verletzte in ganz Libanon forderte. Der Angriff bestand darin, fast gleichzeitig Pager von Hezbollah-Mitgliedern zu zünden, die von Iran unterstützt wurden. Videos zeigten, wie Einkäufer und Passanten nach den Explosionen auf der Straße zusammenbrachen. Israel wird hinter dem Angriff vermutet, wie CNN berichtete. Die New York Times berichtete, dass Israel Sprengstoffe in einer Ladung Pager nach Hezbollah geschmuggelt habe. Ein Schalter wurde installiert, um sie ferngesteuert zu zünden, wie der Bericht besagt. Israel hat sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert. Der Angriff könnte die Spannungen im Nahen Osten verschärfen, die bereits durch die Konfrontationen Israels mit Hamas im Gazastreifen erhöht sind. Es zeigt auch die Verwundbarkeit von Hezbollah, da es erhebliche Schäden an seinem Kommunikationsnetzwerk erlitt.

2. Präsidentschaftswahl

Nach einem mutmaßlichen Attentat auf sie haben beide Präsidentschaftskandidaten am Dienstag ihre Kampagnenaktivitäten in wichtigen Bundesstaaten wiederaufgenommen. Vizepräsidentin Kamala Harris sprach vor der National Association of Black Journalists in Philadelphia, wo sie Gerüchte über Migranten in Springfield, Ohio, als "einen Skandal" bezeichnete. Trump veranstaltete ein Town Hall in Flint, Michigan, und begrüßte Unterstützer bei seinem ersten Kampagnenereignis seit dem mutmaßlichen Attentat. Er sprach über Zölle, seine jüngsten Gespräche mit Präsident Joe Biden und Harris und kommentierte die Leistung des Secret Service während des Vorfalls.

3. IVF-Behandlungen

Senatsrepublikaner blockierten am Dienstag einen Gesetzesentwurf, der den nationalen Zugang zu In-vitro-Fertilisation (IVF)-Behandlungen sicherstellen sollte. Demokraten führten den Gesetzesentwurf nach der vorherigen Blockade der Republikaner im Juni erneut ein. Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf würde die IVF-Behandlung durch die Verpflichtung zur Deckung von Fertilitätsbehandlungen in Arbeitgeber-finanzierten Versicherungen und bestimmten öffentlichen Versicherungsplänen erschwinglicher machen. Es würde auch die Deckung von Fertilitätsbehandlungen, einschließlich IVF, unter der Gesundheitsversorgung von US-Militärangehörigen und Veteranen erweitern. Viele Republikaner kritisierten die von Demokraten geführte Initiative als unangemessene Einmischung, während sie ihre Unterstützung für IVF zum Ausdruck brachten. Die Abstimmung ist Teil eines breiteren Plans der Senatsdemokraten, sich von den Republikanern in Bezug auf die reproduktive Gesundheit zu unterscheiden, wenn die Wahlen näher rücken.

4. Autowerkermitarbeiter

Der Präsident der United Auto Workers Union, Shawn Fain, gab am Dienstag bekannt, dass die Gewerkschaft eine Abstimmung über die Genehmigung eines Streiks gegen Stellantis durchführen wird. Der Automobilhersteller steht im Verdacht, nicht die Garantien einzuhalten, die er in einer 2023er Arbeitsplatzvereinbarung gemacht hat, die einen sechs Wochen langen Streik beendete. Damals hatte Stellantis 43.000 UAW-Mitglieder in 19 Fertigungsanlagen im ganzen Land. Es ist möglich, dass nur einige lokale Gewerkschaften Abstimmungen über die Genehmigung eines Streiks durchführen, was möglicherweise den Betrieb in mehreren Stellantis-Einrichtungen beeinträchtigt. Selbst ein begrenzter Streik könnte jedoch Auswirkungen auf mehrere Stellantis-Standorte haben. Stellantis bestreitet die Verletzung der Vereinbarung und beharrt darauf, dass es noch genügend Zeit hat, um die vereinbarten Investitionsziele und Produktionsverpflichtungen zu erfüllen.

5. Sean 'Diddy' Combs

Sean "Diddy" Combs wird erwartet, dass er gegen die Entscheidung eines Bundesrichters protestiert, ihn ohne Kaution in Haft zu behalten, nachdem er am Dienstag vor Gericht erschienen und nicht schuldig gesprochen hat. Combs bleibt bis zur Gerichtsverhandlung in Haft, entschied der Richter. Der Musiker wurde am Montag im Park Hyatt Hotel in Manhattan festgenommen und von der Homeland Security Investigations in die Bundeshaft überstellt, wie eine Quelle mit Kenntnis der Verhandlungen über seine Übergabe berichtete. Die Anklage wirft Combs vor, eine kriminelle Organisation zu leiten, die sein Geschäftsimperium nutzt, um illegale Aktivitäten wie Menschenhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung durchzuführen.

SPÄTER AM TAG

Die Federal Reserve wird ihre Zinsentscheidung bekanntgeben

Die Federal Reserve wird heute ihre Zinsentscheidung bekanntgeben, was den ersten Zinssenkung seit 2020 darstellen würde. Die Entscheidung markiert einen bedeutenden Erfolg in der laufenden Schlacht der Zentralbank gegen die Inflation und bietet etwas Erleichterung für Amerikaner, die mit den hohen Kosten der Inflation kämpfen.

FÜR DAS FRÜHSTÜCK

Lunchables bekommt einen neuen Konkurrenten

Beliebte YouTube-Persönlichkeiten haben gegen Lunchables gekämpft und eine "gesündere" Alternative für ihre junge Zielgruppe angeboten. Eltern könnten jedoch enttäuscht sein, dass frisches Obst fehlt.

Warum Eltern vorsichtig mit Trampolinen sein sollten

Die American Academy of Pediatrics warnt vor der Heimnutzung von Trampolinen aufgrund der hohen Verletzungsgefahr. Ein Pädiater erklärt, warum Eltern besorgt sein sollten.

Indien feiert das Hindu-Fest Ganesh Chaturthi

Gläubige in Indien versammelten sich zum Hindu-Fest Ganesh Chaturthi, um die Geburt von Ganesha, dem Gott des Wohlstands und der Weisheit, zu feiern.

Die teuerste Münzsammlung der Welt?

Ein Sammler verbot den Verkauf seiner Münzen für 100 Jahre. Ein Jahrhundert später wurde der erste Satz für über 16 Millionen Dollar verkauft.

Miami Dolphins setzen Tua Tagovailoa auf die Verletztenliste

Die Miami Dolphins haben ihren Stammquarterback Tua Tagovailoa nach seiner jüngsten Gehirnerschütterung auf die Verletztenliste gesetzt.

48Das ist die Anzahl der Tage, die noch bis zur Präsidentschaftswahl 2024 bleiben. Mit nicht viel Zeit im Wettbewerb haben Ex-Präsident Donald Trump und seine Nachkommen diese Woche ein neues Kryptowährungsunternehmen gestartet, von dem berichtet wird, dass es Risiken und ethische Dilemmata birgt, wenn er siegt.

Es gibt eine signifikante Kluft zwischen der Menschheit und dem Ozean. Unser Ziel ist es, diese generationenübergreifende Transformation anzutreiben und die Menschheit erneut mit dem Meer zu verbinden.

— Sean Wolpert, Leiter von DEEP, einem UK-basierten Unternehmen, das bis 2027 eine umfangreiche Unterwasserhabitat schaffen möchte. Das Rückgrat seines ehrgeizigen Projekts ist ein Unterwasserwohnsitz namens Sentinel-System, das es Menschen ermöglichen soll, in einer Tiefe von etwa 200 Metern für etwa einen Monat zu leben und zu arbeiten.

HEUTE'S WETTERVORHERSAGE

Hier Ihre lokale Wettervorhersage abrufen>>>

UND AM ENDE...

KI verändert die Krebstherapie in den VAE Das Cleveland Clinic Abu Dhabi setzt Künstliche Intelligenz ein, um die Krebstherapie zu revolutionieren. Sehen Sie, wie KI bei der frühzeitigen Krebsdiagnose helfen, Ärzte bei der Diagnose unterstützen und die Ergebnisse für die Patienten verbessern kann.

