Zlatan Ibrahimovic erzielt beim Sieg des AC Mailand gegen AS Roma das 400. Ligator seiner Karriere

Zlatan Ibrahimovic erzielte am Sonntag sein 400. Ligator in seiner Karriere und verhalf dem AC Mailand zu einem 2:1-Sieg gegen Jose Mourinhos AS Roma in einem wichtigen Serie-A-Spiel.